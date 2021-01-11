* KDV dahil fiyat
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Autodesk yazılımları ne için kullanılır?
Autodesk'in geniş ürün ve hizmet portföyü, müşterilerimizin yeniliği teşvik etmelerini, tasarımlarını optimize etmelerini ve iyileştirmelerini, zaman ve paradan tasarruf etmelerini, kaliteyi iyileştirmelerini, planları görüşmelerini ve başkalarıyla iş birliği yapmalarını sağlar.
Mimarlık, mühendislik ve inşaat yazılımlarımız; yapıların, fabrikaların ve altyapıların tasarım, inşaat ve kullanım şekillerini iyileştirir.
Ürün geliştirme ve üretim yazılımlarımız otomotiv, taşımacılık, endüstriyel makineler, tüketici ürünleri ve yapı ürünleri sektörlerindeki üreticilere, ürün geliştirme ve üretim yaşam döngüsünün tüm aşamalarından elde edilen verileri bir araya getiren kapsamlı dijital mühendislik çözümleri sunar.
Dijital medya ve eğlence ürünlerimiz; tasarım görselleştirme, görsel efektler ve oyun içeriği üretimi için dijital şekillendirme, modelleme, animasyon, efekt, görüntüleme ve birleştirme araçları sağlar.
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AutoCAD ile Autodesk arasındaki farklar nelerdir?
Autodesk üreten kişiler için yazılım sunan bir şirkettir. AutoCAD, Autodesk'in geliştirip tüm dünyadaki tasarımcılara sunduğu yazılım aboneliklerinden biridir. AutoCAD, mimarlar, mühendisler ve inşaat uzmanlarının hassas 2B ve 3B çizimler oluşturmak için güvendiği bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımıdır.
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Autodesk yazılımı deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?
Deneme sürümünüzü başlatın, ŞİMDİ ABONE OLUN düğmesine tıklayın ve aboneliğinizi satın almak için gerekli adımları takip edin. Satın alma işleminiz tamamlandığında, aboneliğinize hemen erişmek için ürünü yeniden başlatmanız yeterlidir. Ürünü tekrar indirmeniz ya da yüklemeniz gerekmez. Daha fazla yardım için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.
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Bakım anlaşmasından aboneliğe geçebilir miyim?
Evet. Müşterilerin adlandırılmış kullanıcı planlarına geçişine yardımcı olmak için Mayıs 2020'den itibaren yeni takas teklifleri sunulacaktır. Takas tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
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Lisansımı nasıl yenilerim?
Yazılım yenileme işlemi, aboneliğinizi nasıl satın aldığınıza göre değişir. Ayrıntılı yenileme yönergeleri için Aboneliğinizi yenileme bölümüne bakın.
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Autodesk yazılımlarını nereden satın alabilirim?
Bunu sorduğunuza sevindik!
En popüler Autodesk ürünlerimizden birine abone olmanın en hızlı yolu doğrudan bu sayfayı kullanmaktır.
1-844-664-8618 numaralı telefonu arayarak bir satış temsilcisiyle görüşün.
Bir yetkili iş ortağı (İngilizce) bulun.
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Autodesk yazılımlarını birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?
Abonelik yazılımınız üç adede kadar cihaza yüklenebilir. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Kullanım Şartları'na (İngilizce) bakın.
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Autodesk yazılımlarını bir abonelik olmadan satın alabilir miyim?
Autodesk yazılımları yalnızca abonelik şeklinde satın alınabilir. Abone olmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.
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Autodesk yazılımlarını kimler kullanıyor?
Autodesk; mimarlık, mühendislik, inşaat, medya ve eğlence ve üretim sektörlerine yönelik tasarım ve üretim yazılımlarında global bir liderdir. Yüksek performanslı bir araba ya da bir akıllı telefon kullandıysanız, bir gökdelene hayranlık duyduysanız veya etkileyici görsel efektler içeren bir film seyrettiyseniz, milyonlarca Autodesk müşterisinin yazılımlarımızla hayata geçirdiklerini deneyimlemişsinizdir.
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Kalıcı lisanslara ne oldu?
1 Ağustos 2016 itibarıyla, dünya genelinde Autodesk ürünlerine ait kalıcı lisans satışlarını sonlandırdık. Buradan satın alarak abonelik avantajlarından yararlanın.