Autodesk'in geniş ürün ve hizmet portföyü, müşterilerimizin yeniliği teşvik etmelerini, tasarımlarını optimize etmelerini ve iyileştirmelerini, zaman ve paradan tasarruf etmelerini, kaliteyi iyileştirmelerini, planları görüşmelerini ve başkalarıyla iş birliği yapmalarını sağlar.

Mimarlık, mühendislik ve inşaat yazılımlarımız; yapıların, fabrikaların ve altyapıların tasarım, inşaat ve kullanım şekillerini iyileştirir.

Ürün geliştirme ve üretim yazılımlarımız otomotiv, taşımacılık, endüstriyel makineler, tüketici ürünleri ve yapı ürünleri sektörlerindeki üreticilere, ürün geliştirme ve üretim yaşam döngüsünün tüm aşamalarından elde edilen verileri bir araya getiren kapsamlı dijital mühendislik çözümleri sunar.

Dijital medya ve eğlence ürünlerimiz; tasarım görselleştirme, görsel efektler ve oyun içeriği üretimi için dijital şekillendirme, modelleme, animasyon, efekt, görüntüleme ve birleştirme araçları sağlar.