Autodesk ürünleri

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Özel Teklif /yılAylık 1 yıllık 3 yıllık Karşılaştır Karşılaştırma için uygun değil Kullanım alanı: İşlevi: İçerdikleri: Platform: Lisans Karşılaştırılacak ürünler: Karşılaştır Tümünü temizleGeri vb.  Bunu biliyor muydunuz? [[Ürünler]] ve daha fazlasını mükemmel bir değere bir çözüm paketinde satın alabilirsiniz. Product Design & Manufacturing Collection'a Bakın Architecture, Engineering & Construction Collection'a Bakın Media & Entertainment Collection'a Bakın
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Sıkça Sorulan Sorular

 

Autodesk yazılımları ne için kullanılır?

Autodesk'in geniş ürün ve hizmet portföyü, müşterilerimizin yeniliği teşvik etmelerini, tasarımlarını optimize etmelerini ve iyileştirmelerini, zaman ve paradan tasarruf etmelerini, kaliteyi iyileştirmelerini, planları görüşmelerini ve başkalarıyla iş birliği yapmalarını sağlar.

Mimarlık, mühendislik ve inşaat yazılımlarımız; yapıların, fabrikaların ve altyapıların tasarım, inşaat ve kullanım şekillerini iyileştirir.

Ürün geliştirme ve üretim yazılımlarımız otomotiv, taşımacılık, endüstriyel makineler, tüketici ürünleri ve yapı ürünleri sektörlerindeki üreticilere, ürün geliştirme ve üretim yaşam döngüsünün tüm aşamalarından elde edilen verileri bir araya getiren kapsamlı dijital mühendislik çözümleri sunar.

Dijital medya ve eğlence ürünlerimiz; tasarım görselleştirme, görsel efektler ve oyun içeriği üretimi için dijital şekillendirme, modelleme, animasyon, efekt, görüntüleme ve birleştirme araçları sağlar.

 

AutoCAD ile Autodesk arasındaki farklar nelerdir?

Autodesk üreten kişiler için yazılım sunan bir şirkettir. AutoCAD, Autodesk'in geliştirip tüm dünyadaki tasarımcılara sunduğu yazılım aboneliklerinden biridir. AutoCAD, mimarlar, mühendisler ve inşaat uzmanlarının hassas 2B ve 3B çizimler oluşturmak için güvendiği bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımıdır.

 

Autodesk yazılımı deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme sürümünüzü başlatın, ŞİMDİ ABONE OLUN düğmesine tıklayın ve aboneliğinizi satın almak için gerekli adımları takip edin. Satın alma işleminiz tamamlandığında, aboneliğinize hemen erişmek için ürünü yeniden başlatmanız yeterlidir. Ürünü tekrar indirmeniz ya da yüklemeniz gerekmez. Daha fazla yardım için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.

 

Bakım anlaşmasından aboneliğe geçebilir miyim?

Evet. Müşterilerin adlandırılmış kullanıcı planlarına geçişine yardımcı olmak için Mayıs 2020'den itibaren yeni takas teklifleri sunulacaktır. Takas tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Lisansımı nasıl yenilerim?

Yazılım yenileme işlemi, aboneliğinizi nasıl satın aldığınıza göre değişir. Ayrıntılı yenileme yönergeleri için Aboneliğinizi yenileme bölümüne bakın.

 

Autodesk yazılımlarını nereden satın alabilirim?

Bunu sorduğunuza sevindik!

En popüler Autodesk ürünlerimizden birine abone olmanın en hızlı yolu doğrudan bu sayfayı kullanmaktır.

1-844-664-8618 numaralı telefonu arayarak bir satış temsilcisiyle görüşün.

Bir yetkili iş ortağı (İngilizce) bulun.

 

Autodesk yazılımlarını birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Abonelik yazılımınız üç adede kadar cihaza yüklenebilir. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Kullanım Şartları'na (İngilizce) bakın.

 

Autodesk yazılımlarını bir abonelik olmadan satın alabilir miyim?

Autodesk yazılımları yalnızca abonelik şeklinde satın alınabilir. Abone olmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Autodesk yazılımlarını kimler kullanıyor?

Autodesk; mimarlık, mühendislik, inşaat, medya ve eğlence ve üretim sektörlerine yönelik tasarım ve üretim yazılımlarında global bir liderdir. Yüksek performanslı bir araba ya da bir akıllı telefon kullandıysanız, bir gökdelene hayranlık duyduysanız veya etkileyici görsel efektler içeren bir film seyrettiyseniz, milyonlarca Autodesk müşterisinin yazılımlarımızla hayata geçirdiklerini deneyimlemişsinizdir.

 

Kalıcı lisanslara ne oldu?

1 Ağustos 2016 itibarıyla, dünya genelinde Autodesk ürünlerine ait kalıcı lisans satışlarını sonlandırdık. Buradan satın alarak abonelik avantajlarından yararlanın.

A'dan Z'ye ürün listesi

 
3ds Max
Advance Steel (İngilizce)
Alias AutoStudio (önceki adı Alias Automotive) (İngilizce)
Alias Concept (İngilizce)
Alias Design (İngilizce)
Alias SpeedForm (İngilizce)
Alias Surface (İngilizce)
Architecture, Engineering & Construction Collection
Arnold
ArtCAM (kullanımdan kaldırılmış) (İngilizce)
Assemble
AutoCAD
AutoCAD Architecture
AutoCAD Design Suite (kullanımdan kaldırıldı)
AutoCAD Electrical
AutoCAD for Mac
AutoCAD LT
AutoCAD LT for Mac
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD MEP
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Revit LT Suite
Autodesk Build
AutoCAD Web
Autodesk Docs
Autodesk Platform Services (eski adıyla Forge) (İngilizce)
Autodesk Takeoff
BIM Collaborate
BIM Collaborate Pro
BuildingConnected
Building Design Suite (kullanımdan kaldırıldı)
CFD (Autodesk CFD) (İngilizce)
Character Generator (kullanımdan kaldırıldı) (İngilizce)
Civil 3D
Constructware (yalnızca yenileme kapsamında)(İngilizce)
Design Review (İngilizce)
DWF Writer
DWG TrueConvert (DWG Görüntüleyiciler kısmına bakın)
DWG TrueView
Dynamo Studio (kullanımdan kaldırıldı) (İngilizce)
EAGLE
Entertainment Creation Suite (kullanımdan kaldırıldı)
Fabrication CADmep (İngilizce)
Fabrication CAMduct (İngilizce)
Fabrication ESTmep (İngilizce)
Factory Design Utilities (İngilizce)
FBX (İngilizce)
FBX Review mobile and desktop app (İngilizce)
FeatureCAM
Flame (İngilizce)
Flame Assist (İngilizce)
Flare (İngilizce)
Flow Capture (eski adıyla Moxion)
Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid)
FormIt
Fusion
Fusion 360 Additive Build Extension (İngilizce)
Fusion 360 Generative Design Extension (İngilizce)
Fusion 360 Machining Extension (İngilizce)
Fusion 360 Manage Extension (İngilizce)
Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension (İngilizce)
Fusion 360 Product Design Extension (İngilizce)
Fusion 360 Simulation Extension (İngilizce)
Fusion 360 Manage with Upchain (İngilizce)
Fusion Team (İngilizce)
Fusion with PowerInspect
Fusion with PowerMill
Fusion with PowerShape
Helius Composite (İngilizce)
Helius PFA (İngilizce)
HSMWorks (İngilizce)
Info360 Asset (İngilizce)
Info360 Insight (İngilizce)
Infrastructure Design Suite (kullanımdan kaldırıldı)
InfraWorks (İngilizce)
Insight (İngilizce)
Instructables
Inventor
Inventor CAM (İngilizce)
Inventor Engineer-to-Order (İngilizce)
Inventor Nastran (İngilizce)
Inventor Nesting (İngilizce)
Lustre (İngilizce)
Maya
Maya LT (discontinued)
Media & Entertainment Collection
Meshmixer (İngilizce)
Moldflow Adviser (İngilizce)
Moldflow Communicator (İngilizce)
Moldflow Insight (İngilizce)
Motion FX (İngilizce)
MotionBuilder (İngilizce)
Mudbox
Inventor Nastran (İngilizce)
Navisworks Freedom (İngilizce)
Navisworks Manage (İngilizce)
Navisworks Simulate (İngilizce)
Netfabb (İngilizce)
ObjectARX (İngilizce)
Plant Design Suite (kullanımdan kaldırıldı) (İngilizce)
Point Layout (İngilizce)
Product Design & Manufacturing Collection
Product Design Suite (kullanımdan kaldırıldı)
Prospect by IrisVR
ReCap (İngilizce)
ReCap Pro (İngilizce)
ReMake (kullanımdan kaldırıldı) (İngilizce)
Autodesk Rendering (İngilizce)
Revit
Revit Live (İngilizce)
Revit LT
Robot Structural Analysis Professional (İngilizce)
Showcase (İngilizce)
Simulation Mechanical (İngilizce)
SketchBook for Enterprise (kullanımdan kaldırıldı)
SketchBook Pro (kullanımdan kaldırıldı)
Stingray (İngilizce)
Structural Analysis for Revit
Structural Bridge Design (İngilizce)
The Wild
Tinkercad
TruFiber (yalnızca yenileme kapsamında) (İngilizce)
TruLaser (yalnızca yenileme kapsamında) (İngilizce)
TruNest (İngilizce)
TruPlan (yalnızca yenileme kapsamında) (İngilizce)
Vault Office (İngilizce)
Vault Professional (İngilizce)
Vehicle Tracking (İngilizce)
VRED (İngilizce)
VRED Design (İngilizce)
VRED Presenter (İngilizce)
VRED Professional (İngilizce)
VRED Server (İngilizce)
Within Medical (İngilizce)