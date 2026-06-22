Autodesk, bireysel profesyonellerin ve ekiplerin projelerinde verimliliği ve değeri en üst düzeye çıkarmak için Flex belirteçlerini yazılım abonelikleriyle birleştirmelerini önerdiği beş yaygın iş akışı bulunmaktadır.
Kullanım Örneği 1: Projeleriniz Daha Fazlasını Gerektirdiğinde AutoCAD'in Tam Sürümünü Kullanın
Sadece ihtiyaç duyduğunuzda 2B'nin ötesine geçin. AutoCAD LT aboneliğiniz günlük çizim işlerinizi halleder. Bir proje 3B modelleme veya Mimari, Mekanik ya da Elektrik gibi özel araç setleri gerektirdiğinde, Flex belirteçlerini kullanarak o gün için tam sürüm AutoCAD'e erişin. Yükseltme yapmanıza veya yeni bir AutoCAD aboneliği satın almanıza gerek yoktur. İhtiyacınız kadar ödeyin. İstediğinize erişin.
Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: AutoCAD'e erişmek için Flex belirteçli AutoCAD LT aboneliği.
İş akışı hedefi: Aboneliğinizi yükseltmeden proje bazında 3B özelliklerine ve sektöre özel araç setlerine erişin.
Kimlere fayda sağlar: Ağırlıklı olarak 2B üzerinde çalışan ancak zaman zaman tam AutoCAD gücüne ihtiyaç duyan küçük mimarlık, mühendislik ve tasarım firmaları.
Önerilen belirteç miktarı:
Kullanım Örneği 2: Tam Revit Aboneliği Olmadan BIM'e Hazır Çalışmalar Sunun
Ek masraf yapmadan BIM projelerine başlayın. Bir proje 3B bina modelleri, koordinasyon veya BIM çıktıları gerektirdiğinde Flex belirteçlerini kullanarak Revit'e erişin. Günlük işleriniz için AutoCAD LT (veya Revit LT) aboneliğinizi koruyun ve yalnızca proje gerektirdiğinde Revit'e geçin.
Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Tam Revit'e erişmek için Flex belirteçli AutoCAD LT veya AutoCAD Revit LT Suite aboneliği.
İş akışı hedefi: Ayrı bir abonelik taahhüdünde bulunmadan, belirli projelerde BIM modelleme, koordinasyon ve çıktılar için tam Revit'e erişin.
Kimlere fayda sağlar: Hem geleneksel çizim hem de ara sıra BIM işleri yapan küçük mimarlık, mühendislik ve inşaat firmaları.
Önerilen belirteç miktarı:
Kullanım Örneği 3: İhtiyacınız Olduğunda 3B Mekanik Tasarıma Erişin
Proje bazında tam kapsamlı 3B mekanik tasarıma adım atın. Fusion veya AutoCAD'de çalışıyorsunuz ve parametrik modelleme, montaj yönetimi veya ayrıntılı parça tasarımı mı gerekiyor? Flex belirteçlerini kullanarak, ihtiyaç duyduğunuz projeler için Inventor Professional'a erişin, işiniz bittiğinde ise kullanımınızı azaltın.
Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Inventor Professional'a erişmek için Flex belirteçleriyle birlikte AutoCAD, Fusion veya Product Design and Manufacturing Collection aboneliği.
İş akışı hedefi: Ayrı bir Inventor aboneliği olmadan belirli projelerde tam 3B mekanik tasarım ve parametrik modelleme özelliklerine erişin.
Kimlere fayda sağlar: Öncelikle Fusion veya daha hafif araçlar kullanan, ancak zaman zaman Inventor'ın kapsamlı özelliklerine ihtiyaç duyan küçük imalat firmaları ve ürün tasarımcıları.
Önerilen belirteç miktarı:
Kullanım Örneği 4: Gelişmiş Simülasyon, Görüntüleme ve CAM ile Bir Üst Seviyeye Geçin
İhtiyacı olan projeler için gelişmiş araçlar. Zaten Fusion ile mi çalışıyorsunuz? Flex belirteçlerini kullanarak simülasyon, bulut render, üretken tasarım ve gelişmiş CAM için uzantılara erişin. Kalıcı bir yükseltmeye karar vermeden belirli projeler için ihtiyacınız olan gücü elde edin.
Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Görüntüleme için Fusion Uzantılarına erişmek üzere Fusion aboneliği ve Flex belirteçleri.
İş akışı hedefi: Gelişmiş simülasyonlar çalıştırın, fotoğraf gerçekçiliğinde görüntülemeler oluşturun ve proje bazında uzmanlaşmış üretim araçlarına erişin.
Kimlere fayda sağlar: Seçili projelerde gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan, ancak bunu her gün kullanmayan ürün tasarımcıları ve küçük imalatçılar.
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Kullanım Örneği 5: Üretim Yoğunluğu Dönemlerinde Yaratıcı Ekibinizi Genişletin
Daha fazla sanatçı. Daha fazla araç. Uzun vadeli taahhüt yok. Üretim talepleri dalgalanır. Flex belirteçlerini kullanarak ekibinize yoğun dönemlerde Maya, 3ds Max veya diğer yaratıcı araçlara erişim sağlayın. Freelancer'ları işe alın, araçlar arasında geçiş yapın veya render için Arnold'a erişin ve proje bittiğinde ölçeği küçültün.
Belirteç satın alın
Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Maya veya 3ds Max aboneliği ve ek Medya ve Eğlence araçları veya taşma erişimi için Flex belirteçleri.
İş akışı hedefi: Ekstra lisans veya uzun vadeli taahhütler olmadan, üretim yoğunluğu sırasında yaratıcı araç erişimini artırın ve projeler bittiğinde yeniden küçültün.
Kimlere fayda sağlar: Değişken proje taleplerini ve kısıtlı bütçeleri yöneten stüdyolar, serbest çalışanlar ve küçük Medya ve Eğlence ekipleri.
Önerilen belirteç miktarı:
Ek Kaynaklar