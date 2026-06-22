Küçük işletmeler için Autodesk 

İşletmeniz kadar yoğun çalışan tasarım ve üretim yazılımları.

Autodesk Flex için daha düşük minimum satın alma tutarı

Autodesk Flex, günlük ücret karşılığında 100'den fazla Autodesk ürününe esnek erişim için belirteçlerle ön ödeme yapmanızı sağlar. Ücretler, kullanılan ürüne göre değişir. Flex, bir ürünü keşfetmek isteyen veya yalnızca proje bazlı erişime ihtiyaç duyan ekip üyeleri veya serbest çalışanlar için harika bir seçenektir.

Seçili projelerde Flex belirteçlerini Autodesk ürünleriyle birleştirerek şunları yapabilirsiniz:

  • 3B özelliklerine, BIM modellemeye ve sektöre özel araç setlerine erişin. 
  • Gelişmiş simülasyonlar çalıştırın, fotoğraf gerçekçiliğinde görüntülemeler oluşturun ve uzmanlaşmış üretim araçlarına erişin. 
  • Ekstra lisans veya uzun vadeli taahhütler olmadan üretim yoğunluğu sırasında yazılım erişimini ölçeklendirin.

Sizinki gibi işletmeler için tasarlanmış ürünlerimizden seçim yapın

Autodesk, 2B ve 3B çizim için AutoCAD ve 3B modelleme ile baskı için Fusion dahil olmak üzere profesyonellere uygun fiyatlı çözümler sunar.

ÖZEL TEKLİF

AutoCAD

2B ve 3B CAD yazılımları. AutoCAD aboneliği; AutoCAD'i, özel araç setlerini ve uygulamalarını içerir.

TL 12.144*/ay
Sepete Ekle
Ürün ayrıntıları

ÖZEL TEKLİF

Revit

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

TL 17.634*/ay
Sepete Ekle
Ürün ayrıntıları

ÖZEL TEKLİF

Fusion

Üretim, 3B modelleme, elektronik, simülasyon ve veri yönetimi için bulut tabanlı ürün tasarım yazılımı

TL 4.680*/ay
Sepete Ekle
Ürün ayrıntıları

ÖZEL TEKLİF

Maya

Film, oyun ve TV için 3B animasyon, modelleme, simülasyon ve görüntüleme yazılımı

TL 11.850*/ay
Sepete Ekle
Ürün ayrıntıları

* Tahmini KDV dahildir

İşletmenize uygun Autodesk planını bulun

Tüm abonelikler ve Flex satın alımları, yerel çalışma saatleri içinde destek, tek oturum açma (SSO) ve kullanım raporlaması hizmetlerini içerir. Yıllık, aylık ve Flex planları para iade garantisiyle sunulur. 

Yıllık abonelikleri gösteren takvim grafiği

Yıllık abonelik

Sabit üretim ekipleri için en uygun seçenek
 Aşağıdaki durumlarda:

  • Her gün aynı ürünü kullanıyorsanız
  • Tam zamanlı tasarımcılarınız veya mühendisleriniz varsa
  • Sürekli erişime ihtiyacınız varsa
  • Öngörülebilir bütçelemeyi tercih ediyorsanız

O zaman 1 yıllık aboneliği seçin:

  • Tasarruflarınızı garantileyin
  • Aylık aboneliğe kıyasla %33'e kadar tasarruf edin
Yıllık planları keşfedin
Aylık abonelikleri gösteren takvim grafiği

Aylık Abonelik

Kısa vadeli esneklik için en iyisi

Aşağıdaki durumlarda:

  • Sezonluk projeler üzerinde çalışıyorsanız
  • Geçici olarak personel işe alıyorsanız
  • Nakit akışını yönetmeniz gerekiyorsa
  • Uzun vadeli taahhüt istemiyorsanız

O zaman aylık aboneliği seçin:

  • Aylık ödeme yapın
  • İstediğiniz zaman kullanıcı ekleyin veya kaldırın
  • Gerekirse yıllık aboneliğe geçin
Aylık olarak başlayın
Belirteç kullanım grafiğinin yanı sıra Flex belirteç grafiği

Flex

Ortak kullanım veya birden fazla ürün için ideal

Aşağıdaki durumlarda: 

  • Birden fazla Autodesk ürünü kullanıyorsanız
  • Yalnızca ara sıra erişime ihtiyacınız varsa 
  • Yüklenicilerle çalışıyorsanız 
  • Bir ekip için ortak erişim istiyorsanız 

O zaman Flex belirteçleri satın alın: 

  • Kullandığınız günler için ön ödeme yapın 
  • 100'den fazla Autodesk ürününe erişin 
  • Belirteçleri kullanıcılar arasında paylaşın
Flex hakkında bilgi edinin
Deneme ve kurulumunu temsil eden grafiklerin bulunduğu bir dizüstü bilgisayar simgesi

Deneyin ve Keşfedin

Yeni başlayanlar için ideal

Aşağıdaki durumlarda:

  • Satın almadan önce keşfetmek istiyorsanız
  • Ürünleri değerlendiriyorsanız
  • Kendi kendinize öğreniyorsanız

O zaman şunu seçin:

  • Ücretsiz deneme sürümleri (30 güne kadar erişim)
  • Geliştiriciler için ücretsiz API kademesi
Ücretsiz erişimle başlayın

Küçük işletmeler için Autodesk ile tanışın

Autodesk, küçük işletmelerin büyümesi ve rekabet edebilmesi için ihtiyaç duydukları deneyim, esneklik ve fiyatlandırma ile onları desteklemeye kararlıdır. Küçük İşletmeler için Autodesk duyurusunu okuyun ve küçük işletmelerin Tasarım ve Üretim'in geleceğini nasıl şekillendirdiğini görmek için yeni Küçük İşletmelerin Durumu raporumuzu inceleyin.

 

Küçük İşletmelerin Durumu raporu (İngilizce)

Profesyonellerin Autodesk yazılımlarını nasıl kullandığını görün

Modüler şehirler tasarlamak

RAD LAB, Revit'i kullanarak boş arazileri nakliye konteynerlerinden inşa edilmiş canlı ve taşınabilir topluluk alanlarına dönüştürüyor.

Hikayeyi izleyin

Daha akıllı depolama alanları oluşturma

GoBe ve Sample Studio, Fusion'ı kullanarak bir ürünü tasarladı, prototipini oluşturdu ve fikir aşamasından perakende satışa hazır bir ürüne dönüştürdü.

Hikayeyi izleyin

Hikaye anlatımını güçlendirme

Yıllarca hayal ettikten sonra, 3B sanatçısı JL Mussi, Flow Studio'yu kullanarak ilk kısa filmini nihayet hayata geçirdi.

Hikayeyi okuyun

Daha hafif parçalar tasarlama

Shute Dynamics'in, Pikes Peak için daha hafif ve daha güçlü yarış arabası parçaları oluşturmak üzere Fusion üretken tasarımını nasıl kullandığını görün.

Hikayeyi okuyun (İngilizce)

Sağlık hizmetlerini yeniden düşünmek

EzeRx, mühendislik, yapay zeka ve sürdürülebilir tasarımı bir araya getirerek, sağlık hizmetlerini iyileştiren ve çevresel etkiyi azaltan sağlık çözümleri geliştiriyor.

Hikayeyi okuyun (İngilizce)

Görsel EzeRx tarafından sağlanmıştır

Tasarımları dijitalleştirme

Lüks çanta tasarımcısı Wendy Stevens, büyük bir yangının ardından AutoCAD LT ile işini yeniden canlandırıyor.

Hikayeyi okuyun (İngilizce)

Görsel Wendy Stevens tarafından sağlanmıştır.

Günlük iş gerçeklerine uygun fiyatlı profesyonel araçlarla işe başlayın

AutoCAD LT ve Revit LT, temel 2B çizim ve 3B modelleme özelliklerine uygun fiyatlı erişim sunarak ekiplere günlük işleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Profesyoneller, aboneliklerini Flex belirteçleriyle birleştirerek AutoCAD ve Revit'teki gelişmiş 3B ve BIM araç setlerini proje bazında kullanabilir.

ÖZEL TEKLİF

AutoCAD LT

Taslak, çizim ve dokümantasyon için tercih edilen düşük maliyetli 2B CAD yazılımı.

TL 3.180*/ay
Sepete Ekle
Ürün ayrıntıları

ÖZEL TEKLİF

AutoCAD Web

Web tarayıcınız veya mobil cihazınız aracılığıyla çevrimiçi olarak çizimlerinize taslak oluşturun, açıklama ekleyin ve alan verileri ekleyin. DWG dosyalarına erişin ve düzenleyin ve AutoCAD kullanıcılarıyla tasarımlar üzerinde hızlıca iş birliği yapın.

TL 552*/ay
Sepete Ekle
Ürün ayrıntıları

ÖZEL TEKLİF

Revit LT

3B mimari tasarımlar ve belgeler üretmek için basitleştirilmiş 3D BIM aracı

Fiyatlandırma için Autodesk’e ulaşın
Bir bayi ile irtibat kurun
Ürün ayrıntıları

ÖZEL TEKLİF

Autodesk Flow Studio

Kontrolü sizde olan yapay zeka sayesinde çarpıcı görsel efektler oluşturun. Yapay zeka destekli mocap, kamera izleme, animasyon ve birleştirme araçlarını kullanarak çekimlerinizi yönetebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve dışa aktarabileceğiniz CG sahnelerine dönüştürün.

 
Seviyeleri karşılaştır
Ürün ayrıntıları

* Tahmini KDV dahildir

AutoCAD'de yapay zeka ile daha akıllı çizim

Autodesk AI, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve manuel düzenlemeleri azaltarak daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur. İşaretlemeleri hızla güncellemelere dönüştürün, blokları akıllıca yerleştirin ve daha az tıklama ile çizimleri temizleyin. Revizyonlara daha az zaman harcayın ve projeleri güvenle ilerletmeye daha fazla zaman ayırın.

Aboneliğinizden daha fazla özellik mi arıyorsunuz? Bu tekliflerle paket satın alın ve tasarruf edin

Paket tekliflerimizle birden fazla üretkenlik ve otomasyon aracına erişin ve tek tek yıllık lisanslara göre %80'e varan tasarruf sağlayın.

ÖZEL TEKLİF

AutoCAD Revit LT Suite

Revit LT ile AutoCAD LT'yi birlikte daha hesaplı fiyata alın

TL 4.050*/ay
Sepete Ekle
Ürün ayrıntıları

ÖZEL TEKLİF

Architecture Engineering & Construction Collection

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları

TL 21.390*/ay
Sepete Ekle
Ürün ayrıntıları

ÖZEL TEKLİF

Product Design & Manufacturing Collection

Inventor, AutoCAD, Fusion ve daha fazlasına sahip olun: Ürün geliştirme ve imalat / üretim planlama için profesyonel düzeyde araçlar

TL 19.656*/ay
Sepete Ekle
Ürün ayrıntıları

ÖZEL TEKLİF

Media & Entertainment Collection

Film, oyun ve TV için 3B animasyon, modelleme, simülasyon ve görüntüleme yazılımı

TL 16.188*/ay
Sepete Ekle
Ürün ayrıntıları

* Tahmini KDV dahildir

Bu kaynaklarla şimdi başlayın

AutoCAD

  • Hassas 2B çizimleri ve 3B modelleri daha hızlı oluşturun. Bu hızlı başlangıç kılavuzu (İngilizce), becerilerinizi geliştirmenize ve işlerinizi güvenle yürütmenize yardımcı olur.
  • Daha hızlı çalışmak, hataları önlemek ve işinizi güvenle büyütmek için beş pratik AutoCAD ipucunu öğrenmek üzere web seminerimizi (İngilizce) izleyin.
  • AutoCAD temizleme araçlarının küçük ekiplerin çizim hatalarını hızlı bir şekilde bulup düzeltmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için bu videoyu (İngilizce) izleyin.
  • AutoCAD desteği mi arıyorsunuz? Yardım, yanıtlar ve kaynaklar (İngilizce) bulun.

AutoCAD LT

  • AutoCAD LT'yi yeni mi kullanıyorsunuz veya bilgilerinizi tazelemek mi istiyorsunuz? Bu hızlı başlangıç kılavuzu (İngilizce), küçük ekiplerin temel çizim becerilerini hızla geliştirmesine yardımcı olur; böylece ilk günden itibaren doğru çizimler üretebilir ve üretken kalabilirsiniz.
  • AutoCAD LT desteği mi arıyorsunuz? Yardım, yanıtlar ve kaynaklar (İngilizce) bulun.

Revit

  • Revit'e yeni mi başlıyorsunuz veya bilgilerinizi tazelemek mi istiyorsunuz? Bu hızlı başlangıç kılavuzu (İngilizce), temel BIM becerilerini geliştirmenize yardımcı olur; böylece ilk günden itibaren projelerinizi güvenle oluşturabilir, belgeleyebilir ve üzerinde iş birliği yapabilirsiniz.

  • Revit uzmanlığınızı daha hızlı geliştirin ve kendi hızınızda öğrenin. Temel iş akışlarını, modelleme araçlarını, dokümantasyonu ve proje koordinasyonunu kapsayan eğitim videolarını izleyin.

  • Mimarların, mühendislerin ve tasarım ekiplerinin en çok kullandığı araç ve tekniklere odaklanan temel beceriler eğitimi ile günlük Revit iş akışlarınızı güçlendirin.

  • Revit için destek mi arıyorsunuz? Yardım, yanıtlar ve kaynaklar (İngilizce) bulun.

Revit LT

  • Doğru bina tasarımları oluşturmanıza ve verimli bir şekilde belgeleme yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bu hızlı başlangıç kılavuzu (İngilizce) kullanarak, optimize edilmiş BIM iş akışlarıyla çalışmaya başlayın.
  • Revit uzmanlığınızı daha hızlı geliştirin ve kendi hızınızda öğrenin. Temel iş akışlarını, modelleme araçlarını, dokümantasyonu ve proje koordinasyonunu kapsayan eğitim videolarını izleyin.
  • Mimarların, mühendislerin ve tasarım ekiplerinin en çok kullandığı araç ve tekniklere odaklanan temel beceriler eğitimi ile günlük Revit iş akışlarınızı güçlendirin.
  • Revit için destek mi arıyorsunuz? Yardım, yanıtlar ve kaynaklar (İngilizce) bulun.

Fusion

  • Büyüyen işletmeler için tasarlanmış temel Fusion iş akışlarıyla CAD becerilerinizi geliştirin. Bu hızlı başlangıç rehberi (İngilizce), ürünleri nasıl tasarlayacağınızı, modelleyeceğinizi, monte edeceğinizi ve üretime hazırlayacağınızı gösterir; böylece fikirlerinizi daha hızlı gerçeğe dönüştürebilirsiniz.
  • Tam bir olta makarası montajını nasıl tasarlayacağınızı ve üreteceğinizi gösteren bu video serisi ile temel Fusion araçlarını ve iş akışlarını öğrenin.
  • Fusion desteği mi arıyorsunuz? Yardım, yanıtlar ve kaynaklar (İngilizce) bulun.

Maya

Flow Studio

Ücretsiz çözümleri, API'leri ve daha fazlasını keşfedin

ücretsiz-deneme-sürümü-simgesi

Ücretsiz deneme sürümleri

En son sürüm 3B tasarım yazılımımızın tüm özelliklerini keşfetmek için ücretsiz deneme sürümünü indirin.

 

Deneme sürümünüzü başlatın
okul-kimlik-simgesi

Eğitim Amaçlı Erişim

Öğrenciler, Autodesk yazılımlarına ücretsiz erişim sayesinde geleceğin işlerine hazırlanabilir.

Öğrenciler için ücretsiz yazılım
autodesk api

Autodesk API'leri

İş akışlarını özelleştirmek ve işletmenize uygun çözümler oluşturmak için bulut API'lerini ücretsiz kullanmaya başlayın.

Bulut API'lerini keşfedin

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Asistan’a sorun!

Asistan’ı kullanarak yerel çalışma saatleri içinde bir uzmanla iletişime geçin. Kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

Asistan’a sorun

Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle

Promosyonlar ve özel tekliflerden haberdar olun

Mevcut tüm indirimler, özel teklifler ve promosyonlardan haberdar olmak için e-posta uyarılarına kaydolun.

Autodesk Topluluğu ile bağlantı kurun, öğrenin ve gelişin

Topluluk kaynakları aracılığıyla cevaplar bulun, uzmanlığınızı paylaşın, geri bildirim verin ve meslektaşlarınızla bağlantı kurun. Küçük İşletmeler için Autodesk ile ilgili geri bildiriminizi smallbusiness@autodesk.com adresine e-posta ile gönderin.

Topluluk merkezi

Topluluğunuzu bulun

Sorular sorun, gerçek hayattan çözümler alın ve deneyimli kullanıcılarla bağlantı kurun.

 

Topluluğu keşfedin

AECO Topluluğu

The Big Room

AECO sektöründeki profesyonellerin fikirlerini paylaştığı, iş birliği yaptığı ve ağlarını genişlettiği bu merkeze katılın.

 

Sizin gibi insanları bulun

Bağlanın ve sohbet edin

Sanal buluşmalar

Çevrimiçi buluşmalarda meslektaşlarınızla tanışın ve sizin için önemli olan konuları tartışın.

 

Bir Buluşma Bulun

ÖĞRENME VE GERİ BİLDİRİM

Ürün Forumları

Sorular sorun, diğer kullanıcılarla bağlantı kurun ve geri bildirimlerinizi paylaşın.

 

Forumlara göz atın

Harika bir hikayeniz mi var?

Autodesk Tasarım ve Üretim hikayenizi paylaşın, web sitemizde yer alma ve Tasarım ve Üretim lideri olarak tanınma şansı yakalayın.

Sık sorulan sorular

Flex belirteçlerini AutoCAD LT aboneliğiyle nasıl birleştirebilirim?

Sadece ihtiyaç duyduğunuzda 2B'nin ötesine geçin. Projeleriniz daha fazlasını gerektirdiğinde tam sürüm AutoCAD'e erişin. AutoCAD LT aboneliğiniz günlük çizim işlerinizi halleder. Bir proje 3B modelleme veya Mimari, Mekanik ya da Elektrik gibi özel araç setleri gerektirdiğinde, Flex belirteçlerini kullanarak o gün için tam sürüm AutoCAD'e erişin. Yükseltme yapmanıza veya yeni bir AutoCAD aboneliği satın almanıza gerek yoktur. İhtiyacınız kadar ödeyin. İstediğinize erişin.

 

Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: AutoCAD'e erişmek için Flex belirteçli AutoCAD LT aboneliği. 

İş akışı hedefi: Aboneliğinizi yükseltmeden proje bazında 3B özelliklerine ve sektöre özel araç setlerine erişin.

Kimlere fayda sağlar: Ağırlıklı olarak 2B üzerinde çalışan ancak zaman zaman tam AutoCAD gücüne ihtiyaç duyan küçük mimarlık, mühendislik ve tasarım firmaları. 

 

Önerilen belirteç miktarı: 

  • 33 belirteç ile başlayın. 
  • Profesyoneller bu kullanım senaryosu için kullanıcı başına yılda 250 belirteç kullanma eğilimindedir.

Aboneliklerle Flex belirteçlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu destek makalesine göz atın (İngilizce).

 

Ek Kaynaklar

Flex belirteçlerini AutoCAD LT veya Revit LT aboneliğiyle nasıl birleştirebilirim?

Ek masraf yapmadan BIM projelerine başlayın. Tam bir Revit aboneliği olmadan BIM'e hazır işler teslim edin. Bir proje 3B bina modelleri, koordinasyon veya BIM çıktıları gerektirdiğinde Flex belirteçlerini kullanarak Revit'e erişin. Günlük işleriniz için AutoCAD LT (veya Revit LT) aboneliğinizi koruyun ve yalnızca proje gerektirdiğinde Revit'e geçin.
 

Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Tam Revit'e erişmek için Flex belirteçli AutoCAD LT veya AutoCAD Revit LT Suite aboneliği. 

İş akışı hedefi: Ayrı bir abonelik taahhüdünde bulunmadan, belirli projelerde BIM modelleme, koordinasyon ve çıktılar için tam Revit'e erişin.

Kimlere fayda sağlar: Hem geleneksel çizim hem de ara sıra BIM işleri yapan küçük mimarlık, mühendislik ve inşaat firmaları.
 

Önerilen belirteç miktarı: 

  • 33 belirteç ile başlayın. 
  • Profesyoneller bu kullanım senaryosu için kullanıcı başına yılda 200 belirteç kullanma eğilimindedir.

Aboneliklerle Flex belirteçlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu destek makalesine göz atın (İngilizce).
 

Ek Kaynaklar

Flex belirteçlerini AutoCAD, Fusion veya Product Design and Manufacturing Collection aboneliği ile nasıl birleştirebilirim?

Proje bazında tam kapsamlı 3B mekanik tasarıma adım atın: Fusion veya AutoCAD'de çalışıyorsunuz ve parametrik modelleme, montaj yönetimi veya ayrıntılı parça tasarımı mı gerekiyor? Flex belirteçlerini kullanarak, ihtiyaç duyduğunuz projeler için Inventor Professional'a erişin, işiniz bittiğinde ise kullanımınızı azaltın. İhtiyacınız olduğunda 3B mekanik tasarıma erişin.

 

Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Inventor Professional'a erişmek için Flex belirteçleriyle birlikte AutoCAD, Fusion veya Product Design and Manufacturing Collection aboneliği.

İş akışı hedefi: Ayrı bir Inventor aboneliği olmadan belirli projelerde tam 3B mekanik tasarım ve parametrik modelleme özelliklerine erişin.

Kimlere fayda sağlar: Öncelikle Fusion veya daha hafif araçlar kullanan, ancak zaman zaman Inventor'ın kapsamlı özelliklerine ihtiyaç duyan küçük imalat firmaları ve ürün tasarımcıları.

 

Önerilen belirteç miktarı:

  • 33 belirteç ile başlayın.
  • Profesyoneller bu kullanım senaryosu için kullanıcı başına yılda 200 belirteç kullanma eğilimindedir.

Aboneliklerle Flex belirteçlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu destek makalesine göz atın (İngilizce).

 

Ek Kaynaklar

Flex belirteçlerini Fusion aboneliğiyle nasıl birleştirebilirim?

İhtiyacı olan projeler için gelişmiş araçlar. Zaten Fusion ile mi çalışıyorsunuz? Flex belirteçlerini kullanarak gelişmiş simülasyon, bulut render, üretken tasarım ve gelişmiş CAM için uzantılara erişin. Kalıcı bir yükseltmeye karar vermeden belirli projeler için ihtiyacınız olan gücü elde edin. 
 

Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Görüntüleme için Fusion Uzantılarına erişmek üzere Fusion aboneliği ve Flex belirteçleri.

İş akışı hedefi: Gelişmiş simülasyonlar çalıştırın, fotoğraf gerçekçiliğinde görüntülemeler oluşturun ve proje bazında uzmanlaşmış üretim araçlarına erişin.

Kimlere fayda sağlar: Seçili projelerde gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan, ancak bunu her gün kullanmayan ürün tasarımcıları ve küçük imalatçılar.

 

Önerilen belirteç miktarı: 

  • 33 belirteç ile başlayın.
  • Profesyoneller bu kullanım senaryosu için kullanıcı başına yılda 33 belirteç kullanma eğilimindedir.

Aboneliklerle Flex belirteçlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu destek makalesine göz atın (İngilizce).

 

Ek Kaynaklar

Flex belirteçlerini Maya veya 3ds Max aboneliğiyle nasıl birleştirebilirim?

Daha fazla sanatçı. Daha fazla araç. Uzun vadeli taahhüt yok. Üretim taleplerinin dalgalandığı yoğun dönemlerde yaratıcı ekibinizi ölçeklendirin. Flex belirteçlerini kullanarak ekibinize yoğun dönemlerde Maya, 3ds Max veya diğer yaratıcı araçlara erişim sağlayın. Freelancer'ları işe alın, araçlar arasında geçiş yapın veya render için Arnold'a erişin ve proje bittiğinde ölçeği küçültün.

 

Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Maya veya 3ds Max aboneliği ve ek Medya ve Eğlence araçları veya taşma erişimi için Flex belirteçleri.

İş akışı hedefi: Ekstra lisans veya uzun vadeli taahhütler olmadan, üretim yoğunluğu sırasında yaratıcı araç erişimini artırın ve projeler bittiğinde yeniden küçültün.

Kimlere fayda sağlar: Değişken proje taleplerini ve kısıtlı bütçeleri yöneten stüdyolar, serbest çalışanlar ve küçük Medya ve Eğlence ekipleri. 

 

Önerilen belirteç miktarı: 

  • 33 belirteç ile başlayın.
  • Profesyoneller, bu kullanım senaryosunda Maya için kullanıcı başına yılda 275 belirteç, 3ds Max için ise kullanıcı başına yılda 100 belirteç kullanma eğilimindedir.

Aboneliklerle Flex belirteçlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu destek makalesine göz atın (İngilizce)

 

Ek Kaynaklar

Aboneliklerin ve yükseltmelerin maliyeti nedir?

Tüm ürün abonelikleri dahil olan avantajlarla birlikte ve bölgenize ilişkin yerel fiyattan sunulur. Aboneliğinizi Kurumsal Başarı Planı'na yükseltmenin maliyeti uygun teklifler (İngilizce) için yaklaşık 200 Amerikan dolarıdır (tavsiye edilen perakende satış fiyatı).

Nasıl abonelik satın alabilirim veya aboneliğimi yükseltebilirim?

Abonelikleri online olarak veya bir Autodesk temsilcisi ya da Autodesk İş Ortağı aracılığıyla satın alabilirsiniz.

Flex belirteçlerini Autodesk yazılım abonelikleriyle nasıl birleştirebilirim?

Autodesk, bireysel profesyonellerin ve ekiplerin projelerinde verimliliği ve değeri en üst düzeye çıkarmak için Flex belirteçlerini yazılım abonelikleriyle birleştirmelerini önerdiği beş yaygın iş akışı bulunmaktadır. 

 

Kullanım Örneği 1: Projeleriniz Daha Fazlasını Gerektirdiğinde AutoCAD'in Tam Sürümünü Kullanın

Sadece ihtiyaç duyduğunuzda 2B'nin ötesine geçin. AutoCAD LT aboneliğiniz günlük çizim işlerinizi halleder. Bir proje 3B modelleme veya Mimari, Mekanik ya da Elektrik gibi özel araç setleri gerektirdiğinde, Flex belirteçlerini kullanarak o gün için tam sürüm AutoCAD'e erişin. Yükseltme yapmanıza veya yeni bir AutoCAD aboneliği satın almanıza gerek yoktur. İhtiyacınız kadar ödeyin. İstediğinize erişin.

Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: AutoCAD'e erişmek için Flex belirteçli AutoCAD LT aboneliği. 

İş akışı hedefi: Aboneliğinizi yükseltmeden proje bazında 3B özelliklerine ve sektöre özel araç setlerine erişin.

Kimlere fayda sağlar: Ağırlıklı olarak 2B üzerinde çalışan ancak zaman zaman tam AutoCAD gücüne ihtiyaç duyan küçük mimarlık, mühendislik ve tasarım firmaları.

Önerilen belirteç miktarı: 

  • 33 belirteç ile başlayın. 

  • Profesyoneller bu kullanım senaryosu için kullanıcı başına yılda 250 belirteç kullanma eğilimindedir.

 

Kullanım Örneği 2: Tam Revit Aboneliği Olmadan BIM'e Hazır Çalışmalar Sunun

Ek masraf yapmadan BIM projelerine başlayın. Bir proje 3B bina modelleri, koordinasyon veya BIM çıktıları gerektirdiğinde Flex belirteçlerini kullanarak Revit'e erişin. Günlük işleriniz için AutoCAD LT (veya Revit LT) aboneliğinizi koruyun ve yalnızca proje gerektirdiğinde Revit'e geçin.

Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Tam Revit'e erişmek için Flex belirteçli AutoCAD LT veya AutoCAD Revit LT Suite aboneliği.

İş akışı hedefi: Ayrı bir abonelik taahhüdünde bulunmadan, belirli projelerde BIM modelleme, koordinasyon ve çıktılar için tam Revit'e erişin. 

Kimlere fayda sağlar: Hem geleneksel çizim hem de ara sıra BIM işleri yapan küçük mimarlık, mühendislik ve inşaat firmaları.

Önerilen belirteç miktarı: 

  • 33 belirteç ile başlayın.

  • Profesyoneller bu kullanım senaryosu için kullanıcı başına yılda 200 belirteç kullanma eğilimindedir. 

 

Kullanım Örneği 3: İhtiyacınız Olduğunda 3B Mekanik Tasarıma Erişin

Proje bazında tam kapsamlı 3B mekanik tasarıma adım atın. Fusion veya AutoCAD'de çalışıyorsunuz ve parametrik modelleme, montaj yönetimi veya ayrıntılı parça tasarımı mı gerekiyor? Flex belirteçlerini kullanarak, ihtiyaç duyduğunuz projeler için Inventor Professional'a erişin, işiniz bittiğinde ise kullanımınızı azaltın.

Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Inventor Professional'a erişmek için Flex belirteçleriyle birlikte AutoCAD, Fusion veya Product Design and Manufacturing Collection aboneliği.

İş akışı hedefi: Ayrı bir Inventor aboneliği olmadan belirli projelerde tam 3B mekanik tasarım ve parametrik modelleme özelliklerine erişin. 

Kimlere fayda sağlar: Öncelikle Fusion veya daha hafif araçlar kullanan, ancak zaman zaman Inventor'ın kapsamlı özelliklerine ihtiyaç duyan küçük imalat firmaları ve ürün tasarımcıları.

Önerilen belirteç miktarı: 

  • 33 belirteç ile başlayın.

  • Profesyoneller bu kullanım senaryosu için kullanıcı başına yılda 200 belirteç kullanma eğilimindedir. 

 

Kullanım Örneği 4: Gelişmiş Simülasyon, Görüntüleme ve CAM ile Bir Üst Seviyeye Geçin

İhtiyacı olan projeler için gelişmiş araçlar. Zaten Fusion ile mi çalışıyorsunuz? Flex belirteçlerini kullanarak simülasyon, bulut render, üretken tasarım ve gelişmiş CAM için uzantılara erişin. Kalıcı bir yükseltmeye karar vermeden belirli projeler için ihtiyacınız olan gücü elde edin. 
Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Görüntüleme için Fusion Uzantılarına erişmek üzere Fusion aboneliği ve Flex belirteçleri.

İş akışı hedefi: Gelişmiş simülasyonlar çalıştırın, fotoğraf gerçekçiliğinde görüntülemeler oluşturun ve proje bazında uzmanlaşmış üretim araçlarına erişin. 

Kimlere fayda sağlar: Seçili projelerde gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan, ancak bunu her gün kullanmayan ürün tasarımcıları ve küçük imalatçılar.

Önerilen belirteç miktarı: 

  • 33 belirteç ile başlayın.

  • Profesyoneller bu kullanım senaryosu için kullanıcı başına yılda 33 belirteç kullanma eğilimindedir. 

 

Kullanım Örneği 5: Üretim Yoğunluğu Dönemlerinde Yaratıcı Ekibinizi Genişletin

Daha fazla sanatçı. Daha fazla araç. Uzun vadeli taahhüt yok. Üretim talepleri dalgalanır. Flex belirteçlerini kullanarak ekibinize yoğun dönemlerde Maya, 3ds Max veya diğer yaratıcı araçlara erişim sağlayın. Freelancer'ları işe alın, araçlar arasında geçiş yapın veya render için Arnold'a erişin ve proje bittiğinde ölçeği küçültün.

Belirteç satın alın

Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Maya veya 3ds Max aboneliği ve ek Medya ve Eğlence araçları veya taşma erişimi için Flex belirteçleri. 

İş akışı hedefi: Ekstra lisans veya uzun vadeli taahhütler olmadan, üretim yoğunluğu sırasında yaratıcı araç erişimini artırın ve projeler bittiğinde yeniden küçültün.

Kimlere fayda sağlar: Değişken proje taleplerini ve kısıtlı bütçeleri yöneten stüdyolar, serbest çalışanlar ve küçük Medya ve Eğlence ekipleri.

Önerilen belirteç miktarı: 

  • 33 belirteç ile başlayın. 

  • Profesyoneller, bu kullanım senaryosunda Maya için kullanıcı başına yılda 275 belirteç, 3ds Max için ise kullanıcı başına yılda 100 belirteç kullanma eğilimindedir.

Ek Kaynaklar

Flex belirteçlerimi kullanmak için ne kadar sürem var ve süre sonraki döneme devrediliyor mu?

Flex belirteçlerinizi kullanmak için satın alma tarihinden itibaren bir yılınız vardır. Flex ön ödemeli bir model olduğundan belirteçler devredilmez, ancak istediğiniz zaman daha fazlasını satın alabilirsiniz. Belirteç bakiyeniz azaldığında Autodesk sizi bilgilendirir.

Flex ürün kullanımı için nasıl ücretlendirilirim?

Günlük olarak ücretlendirilen ürün ve hizmetler
Kullanıcı Flex'e dahil olan bir Autodesk ürününü açıp oturum açtığında her 24 saatte bir ürün başına günlük olarak ücretlendirilir. Kullanıcılardan 24 saatlik süre içinde birden fazla sürüm kullanmaları veya ürünü yeniden açmaları için ücret alınmaz.

 

Örneğin, Pelin Pazartesi günü 08:00 ile 17:00 arasında AutoCAD açıp oturum açıyor. Ekibi 7 belirteç ücretlendirilir. Salı günü 07:00 ile 17:00 arası AutoCAD açıyor. Ekibi 08:00'de 7 belirteç ücretlendirilir. AutoCAD'i 17:00'de kapatıyor ve hafta boyunca bir daha açmıyor. Sadece iki günlük kullanım için ücretlendirilir.

 

Sonuç başına ücretlendirilen ürün ve hizmetler
Kullanıcılardan, sonucun türüne (örneğin, Revit'te bir görüntünün oluşturulması) bağlı olarak değişken bir ücret alınır.

 

Flex ile sunulan her ürün ve hizmetin fiyatlarını görüntüleyin.

Hem Flex hem de aboneliği bir arada kullanabilir miyim?

Evet, yöneticilerin, farklı abonelik ve Flex kombinasyonlarına sahip kullanıcıları olabilir.

 

Bir kullanıcı hem aboneliklere hem de Flex'e atandığında abonelikler jetonlardan önce kullanılır. Örneğin, Pelin Flex'e atanmışsa ve bir AutoCAD aboneliğine sahipse AutoCAD'e eriştiğinde kendi aboneliğini kullanır ve herhangi bir jeton kullanmaz. Revit’e abonelik olmadan erişirse belirteç kullanır.

Daha fazla SSS göster