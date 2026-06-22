Ek masraf yapmadan BIM projelerine başlayın. Tam bir Revit aboneliği olmadan BIM'e hazır işler teslim edin. Bir proje 3B bina modelleri, koordinasyon veya BIM çıktıları gerektirdiğinde Flex belirteçlerini kullanarak Revit'e erişin. Günlük işleriniz için AutoCAD LT (veya Revit LT) aboneliğinizi koruyun ve yalnızca proje gerektirdiğinde Revit'e geçin.



Yazılım abonelikleri ve Flex belirteci kombinasyonu: Tam Revit'e erişmek için Flex belirteçli AutoCAD LT veya AutoCAD Revit LT Suite aboneliği.

İş akışı hedefi: Ayrı bir abonelik taahhüdünde bulunmadan, belirli projelerde BIM modelleme, koordinasyon ve çıktılar için tam Revit'e erişin.

Kimlere fayda sağlar: Hem geleneksel çizim hem de ara sıra BIM işleri yapan küçük mimarlık, mühendislik ve inşaat firmaları.



Önerilen belirteç miktarı:

33 belirteç ile başlayın.

Profesyoneller bu kullanım senaryosu için kullanıcı başına yılda 200 belirteç kullanma eğilimindedir.

Aboneliklerle Flex belirteçlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu destek makalesine göz atın (İngilizce).



Ek Kaynaklar