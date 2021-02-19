Nasıl satın alınır?
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Autodesk Civil 3D tasarım yazılımı, inşaat mühendislerinin 3B model tabanlı bir ortamda karmaşık altyapı zorluklarının üstesinden gelmesini sağlar.
Tasarımı ve dokümantasyonu hızlandırın
Gelişmiş tasarım otomasyonu
İş birliği ve koordinasyonu artırın
Dinamik 3B model tabanlı tasarım ortamı ve tasarım odaklı dokümantasyon ortamı ile üretkenliği ve kaliteyi artırın.
Gerçek zamanlı güncellemelere erişin ve tasarım, analiz ve inşaat için diğer Autodesk yazılımlarıyla paylaşın.
Ortak IFC formatlarını kullanan diğer yazılımlarla birlikte çalışabilirlik yoluyla karmaşık tasarım zorluklarının üstesinden gelin.
Civil 3D, kritik inşaat mühendisliği disiplinleri için amaca uygun olarak tasarlanan araçlar sunar. Civil 3D'nin daha iyi yollar ve otoyollar, tesisler ve demir yolu projeleri tasarlamanıza ve inşa etmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
Yol ve otoyol, tesis tasarımı, demiryolu ve köprü projeleri için tasarım ve inşaat belgeleri sunun. Yüzeyler, koridorlar, arazi ve daha fazlası için daha hızlı modelleme ile toplam tasarım süresini azaltın.
Coğrafi verilerin tasarımlarınıza eklenmesi sürecini kolaylaştırın, varlıkların coğrafi konumunu doğru şekilde sağlayın, planlama için analiz edin ve tasarımlarınızı bağlamsal olarak görselleştirin.
Tasarımcıların tasarım projelerini merkezi bir veri ortamında yazmasına, paylaşmasına ve güncellemesine olanak tanıyın. Farklı ekiplerle paylaşmak için proje yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında gerçek zamanlı güncellemeler yapın.
- Ismaeel Babur, Kıdemli İnşaat Mühendisi, Virgin Hyperloop One
— Jan-Peter Ter Maaten, VolkerWessels
— Charles D’Errico, BT Sistemleri Analisti, Thomas & Hutton
Farklı bir kurulum ve başka bir Autodesk ürününe abonelik gerekebilir.
Zaman alan derecelendirme görevlerini otomatikleştirmek, uygun çözümleri bulacak alternatifler keşfetme ve ayrıntılı tasarımı tamamlamak üzere Civil 3D'ye dönmek için Grading Optimization'ı kullanın. (video: 1:59 dk.)
Jeoteknik verilerini (İngilizce) verimli bir şekilde görselleştirip analiz edin ve bu verileri doğrudan Civil 3D tasarım modelinde kullanın.
Temel ve gezici etüt verilerini içe aktarın ve Civil 3D çiziminde koordinat geometri noktalarına dönüştürün.
WEB SEMİNERİ
Tasarım süresini kısaltmak, hataları ve yeniden çalışmayı en aza indirmek için değerli bakış açıları ve teknikler elde edin.
BLOG
Altyapı projelerini verimli bir şekilde tasarlamak ve dijital olarak modellemek için en son güncellemelere bakın.
YOL HARİTASI
Civil 3D için ürün geliştirme üretim hattını keşfedin ve geri bildiriminizi sağlayın.
*Her ürünün ayrı ayrı satın alınmasına kıyaslandığında.
AEC Collection sayesinde kapsamlı yol ve otoyol tasarımlarını daha verimli şekilde sunun. (Videoyu izleyin: 1 dk.)
Civil 3D yol geometrisini InfraWorks ve özel Revit yapılarındaki parametrik köprü modelleme araçlarına bağlayın. (Videoyu izleyin: 1:20 dk.)
Sektöre özgü içgörüler ve hassasiyet odaklı iş akışları ile projelerinize yeni çok disiplinli iş akışları ve yetenekler kazandırın. AEC Collection ile ilgili en son haberleri görün.
Civil 3D arazi geliştirme, su ve ulaşım projelerini planlamak, tasarlamak ve teslim etmek için kullanılır
İnşaat mühendisleri, inşaat tasarımcıları ve diğer inşaat altyapısı uzmanları daha iyi ve daha yenilikçi proje sonuçları için Civil 3D'ye güveniyor.
Civil 3D, Microsoft® Windows® işletim sisteminde çalışır. Ayrıntılar için Civil 3D sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.
Autodesk, bireysel kullanıcılar için ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account hesabınızda görünür. Ürününüzü bulup sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network 'ü ziyaret edin.
Civil 3D
InfraWorks
Ulaşım, saha, demir yolu, inşaat yapıları ve diğer altyapı projeleri için model tabanlı tasarım
İş birliği ve birlikte çalışabilirlik
Plan üretimi ve dokümantasyonu