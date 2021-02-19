Autodesk Civil 3D: İnşaat altyapısı için kapsamlı, ayrıntılı tasarım ve dokümantasyon aracı

Autodesk Civil 3D nedir?

Autodesk Civil 3D tasarım yazılımı, inşaat mühendislerinin 3B model tabanlı bir ortamda karmaşık altyapı zorluklarının üstesinden gelmesini sağlar.

  • Tasarımı ve dokümantasyonu hızlandırın

  • Gelişmiş tasarım otomasyonu

  • İş birliği ve koordinasyonu artırın

Civil 3D'yi neden kullanmalısınız?

Tasarım operasyonlarını iyileştirin

Dinamik 3B model tabanlı tasarım ortamı ve tasarım odaklı dokümantasyon ortamı ile üretkenliği ve kaliteyi artırın.

İş birliğini kolaylaştırın

Gerçek zamanlı güncellemelere erişin ve tasarım, analiz ve inşaat için diğer Autodesk yazılımlarıyla paylaşın.

Veri alışverişini geliştirin

Ortak IFC formatlarını kullanan diğer yazılımlarla birlikte çalışabilirlik yoluyla karmaşık tasarım zorluklarının üstesinden gelin.

Proje türüne göre Civil 3D'yi keşfedin

Civil 3D, kritik inşaat mühendisliği disiplinleri için amaca uygun olarak tasarlanan araçlar sunar. Civil 3D'nin daha iyi yollar ve otoyollar, tesisler ve demir yolu projeleri tasarlamanıza ve inşa etmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Autodesk Civil 3D ile yapabilecekleriniz

Autodesk Construction Cloud ile tasarım kalitesini artırın (video: 1 dk.)

Tasarım ve dokümantasyon iş akışlarınızı kolaylaştırın

Yol ve otoyol, tesis tasarımı, demiryolu ve köprü projeleri için tasarım ve inşaat belgeleri sunun. Yüzeyler, koridorlar, arazi ve daha fazlası için daha hızlı modelleme ile toplam tasarım süresini azaltın.

Mevcut koşulları anlayın ve doğrudan CBS’nize entegre edin. (video: 2:35 dk.)

Sorunsuz CBS Entegrasyonu ile verimlilik elde edin

Coğrafi verilerin tasarımlarınıza eklenmesi sürecini kolaylaştırın, varlıkların coğrafi konumunu doğru şekilde sağlayın, planlama için analiz edin ve tasarımlarınızı bağlamsal olarak görselleştirin.

Gerçek zamanlı iş birliği yapın (video: 1:36 dk.)

Proje iş birliğini geliştirin

Tasarımcıların tasarım projelerini merkezi bir veri ortamında yazmasına, paylaşmasına ve güncellemesine olanak tanıyın. Farklı ekiplerle paylaşmak için proje yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında gerçek zamanlı güncellemeler yapın.

Civil 3D eklentileri ile daha fazlasını yapın

Farklı bir kurulum ve başka bir Autodesk ürününe abonelik gerekebilir.

Video: Civil 3D için Grading Optimization uzantısının genel görünümü

Civil 3D için Grading Optimization

Zaman alan derecelendirme görevlerini otomatikleştirmek, uygun çözümleri bulacak alternatifler keşfetme ve ayrıntılı tasarımı tamamlamak üzere Civil 3D'ye dönmek için Grading Optimization'ı kullanın. (video: 1:59 dk.)

Özelliklere göz atın
Civil 3D uzantısı için Geotechnical Modeler kullanılarak bir yeraltı yüzeyinin jeoteknik analizi

Geotechnical Modeler

Jeoteknik verilerini (İngilizce) verimli bir şekilde görselleştirip analiz edin ve bu verileri doğrudan Civil 3D tasarım modelinde kullanın.

Eklenti ayrıntılarını görüntüleyin
Civil 3D uzantısı için Geotechnical Modeler kullanılarak bir yeraltı yüzeyinin jeoteknik analizi

Civil 3D için PPK Survey

Temel ve gezici etüt verilerini içe aktarın ve Civil 3D çiziminde koordinat geometri noktalarına dönüştürün.

Eklenti ayrıntılarını görüntüleyin

Civil 3D Kaynakları

AEC Tech Drop bloguna abone olun (İngilizce)
Hızlı tren, tüneller ve rüzgar türbinleri ile peyzaj

WEB SEMİNERİ

Civil 3D'deki yeniliklere göz atın

Tasarım süresini kısaltmak, hataları ve yeniden çalışmayı en aza indirmek için değerli bakış açıları ve teknikler elde edin.

İsteğe bağlı olarak izleyin (İngilizce)
Fütüristik bir şehrin köprü, hava trafiği kontrol kulesi, hızlı tren, otoyollar ve şantiye ile görüntülenmesi

BLOG

Civil 3D’de öne çıkanlar ve güncellemeler

Altyapı projelerini verimli bir şekilde tasarlamak ve dijital olarak modellemek için en son güncellemelere bakın.

 

Blog gönderisini okuyun (İngilizce)
Yükseltilmiş raylarda hareket eden hızlı tren

YOL HARİTASI

Civil 3D için sırada ne var?

Civil 3D için ürün geliştirme üretim hattını keşfedin ve geri bildiriminizi sağlayın.

Yol haritasını ziyaret edin (İngilizce)

Civil 3D'yi koleksiyon hâlinde satın alarak tasarruf edin

Daha iyi kararlar almak için bağlam modelleme ve konsept oluşturma araçlarını ayrıntılı tasarım, analiz ve optimizasyonla birleştirin. Yatay ve dikey tasarım projelerini daha iyi koordine edin. Bulut tabanlı ortak bir veri ortamıyla çok disiplinli iş birliğini kolaylaştırın.

*Her ürünün ayrı ayrı satın alınmasına kıyaslandığında.

AEC Collection’ın bir parçası olan Civil 3D'nin faydaları

Video: Autodesk AEC Collection’ı kullanarak yol ve otoyol tasarımı

Yol ve Otoyol Tasarımı

AEC Collection sayesinde kapsamlı yol ve otoyol tasarımlarını daha verimli şekilde sunun. (Videoyu izleyin: 1 dk.) 

Video: Autodesk AEC Collection’ı kullanarak inşaat yapıları tasarımı.

Köprü Tasarımı

Civil 3D yol geometrisini InfraWorks ve özel Revit yapılarındaki parametrik köprü modelleme araçlarına bağlayın. (Videoyu izleyin: 1:20 dk.)

Altyapıyla İlgili Web Semineri

Beceri setinizi genişletmenize yardımcı olacak web seminerleri

Sektöre özgü içgörüler ve hassasiyet odaklı iş akışları ile projelerinize yeni çok disiplinli iş akışları ve yetenekler kazandırın. AEC Collection ile ilgili en son haberleri görün. 

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Civil 3D ne için kullanılır?

Civil 3D arazi geliştirme, su ve ulaşım projelerini planlamak, tasarlamak ve teslim etmek için kullanılır

Civil 3D'yi kimler kullanır?

İnşaat mühendisleri, inşaat tasarımcıları ve diğer inşaat altyapısı uzmanları daha iyi ve daha yenilikçi proje sonuçları için Civil 3D'ye güveniyor.

Civil 3D hangi işletim sisteminde çalışır?

Civil 3D, Microsoft® Windows® işletim sisteminde çalışır. Ayrıntılar için Civil 3D sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.

Civil 3D'yi nasıl indirebilirim?

Autodesk, bireysel kullanıcılar için ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account hesabınızda görünür. Ürününüzü bulup sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network 'ü ziyaret edin.

Daha fazla gör

Destek ve problem çözme (İngilizce)

Sorun giderme makalelerini bulun ve sorununuzu çözün.

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InfraWorks

InfraWorks

Ulaşım, saha, demir yolu, inşaat yapıları ve diğer altyapı projeleri için model tabanlı tasarım

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İş birliği ve birlikte çalışabilirlik

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Plan üretimi ve dokümantasyonu

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Özellikler

Complete

Kapsamlı

Limited

Sınırlı

N/A

Yok