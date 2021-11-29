Autodesk Fusion with PowerInspect: Metroloji donanımı için 3B ölçüm yazılımı

İmalat süreçleriniz boyunca parça kalitesini ve tutarlılığını artırın

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Autodesk Fusion with PowerInspect nedir?

Autodesk Fusion with PowerInspect, imalat süreçlerini izleyen ve kontrol eden denetim rutinlerinin çevrimdışı programlanmasına yönelik bir 3B ölçüm yazılımıdır.

  • Tüm ölçüm ekipmanı kalitesini denetleyin, doğrulayın ve yönetin

  • Üretim sırasında parçaları ölçmek için makine doğrulamasında kullanın

  • Şimdi Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Team ve Autodesk Fusion İmalat Uzantısını kapsıyor

Neden Fusion with PowerInspect'i kullanmalısınız? 

Parça kalitesini artırın 

Üretim sürecinizi kontrol etmek ve uyumsuzluktan kaçınmak için süreç içi denetimi kullanın.

Üretim sürelerini hızlandırın 

Projeleri daha hızlı tamamlamak için iş gücü yoğun manuel süreçleri otomatik iş akışlarıyla değiştirin. 

Üretim darboğazlarından kaçının 

Kalite kontrol ekibini rahatlatmak için atölyede makine doğrulamasında kullanın.

Autodesk Fusion with PowerInspect'i kullanarak neler yapabilirsiniz? 

İmalat entegrasyonu (video: 2:27 dk.)

Denetim ve doğrulama süreçlerini CNC işlemede birleştirin 

İş miline monte edilmiş probları kullanarak parçaları tezgaha yüklenmeye devam ederken ölçmek için kapsamlı denetim araçlarını kullanın. Takım tezgâhı probu, hurdaya çıkarma ve yeniden çalışma kararlarını bilinçli bir şekilde ve çabucak vermenize yardımcı olur.

Uyarlanabilir yazılım bağlanması (video: 2:58 dk.)

Üretim hedeflerinize ulaşın ve masraflı işlerden kaçının 

Tezgâhlarınızın üretkenliğini ve fabrikanın genel kapasitesini kısıtlayan, uzun kurulum sürelerini en aza indirin. Sorunları sürecin başında vurgulayarak, insan hatalarını azaltarak ve daha iyi gerçek zamanlı görünürlük elde ederek paradan tasarruf sağlayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Fusion with PowerInspect için hangi işletim sistemi gereklidir?

Autodesk Fusion with PowerInspect, Microsoft® Windows® 11 ve Windows® 11 üzerinde çalışır. Ayrıntılar için sistem gereksinimlerine göz atın (İngilizce).

Autodesk Fusion with PowerInspect'in kullanım amacı nedir?

Autodesk Fusion with PowerInspect, farklı donanım türlerini kullanarak karmaşık 3B şekilleri ölçmekte kullanılan metroloji yazılımıdır. PowerInspect, CNC tezgâhlarında koordinat ölçüm makineleri, eklemli kollar veya mil montajlı problar gibi temasa dayalı donanımlarla çalışır. PowerInspect ayrıca, temassız donanımlarla da çalışır (yapılandırılmış hafif tarayıcılar gibi). Denetimde genelde fiziksel bir bileşen bir 3B CAD modeli veya 2B çizimle karşılaştırılır.

Autodesk Fusion with PowerInspect'i kimler kullanır?

Autodesk Fusion with PowerInspect yazılımı, üreticiler tarafından üretilen parçaların kalitesini izlemek ve kontrol etmek ve ayrıca denetçiler ve kalite kontrol mühendisleri tarafından parçaları denetlemek için kullanılır. Tezgâh doğrulaması kullanan CNC tezgâhı operatörleri de, parçaların şartname ve tolerans dahilinde üretilmesini sağlamak için parça kurulumu ve ölçümüne yardımcı olmak amacıyla PowerInspect yazılımını kullanır.

Autodesk Fusion with PowerInspect aboneliğinin maliyeti nedir?

Bölgenizdeki Autodesk satış ekibinizle iletişime geçin ve işletmenizin ihtiyaçları ile abonelik ücretlendirme seçeneklerini görüşün.

Geçerli sürüme abone olursam Autodesk Fusion with PowerInspect'in hangi sürümlerini kullanabilirim?

PowerInspect aboneliğiniz önceki 3 sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Ayrıca aboneler için mevcut önceki sürümlere bakın.

Autodesk Fusion with PowerInspect’i birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim? 

Autodesk Fusion with PowerInspect yazılımı için aboneliğiniz varsa, yazılımı en fazla üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılımı aynı anda tek bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce)'ne bakın.

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