Autodesk Fusion with PowerInspect yazılımı, üreticiler tarafından üretilen parçaların kalitesini izlemek ve kontrol etmek ve ayrıca denetçiler ve kalite kontrol mühendisleri tarafından parçaları denetlemek için kullanılır. Tezgâh doğrulaması kullanan CNC tezgâhı operatörleri de, parçaların şartname ve tolerans dahilinde üretilmesini sağlamak için parça kurulumu ve ölçümüne yardımcı olmak amacıyla PowerInspect yazılımını kullanır.