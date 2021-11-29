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Autodesk Fusion with PowerInspect, imalat süreçlerini izleyen ve kontrol eden denetim rutinlerinin çevrimdışı programlanmasına yönelik bir 3B ölçüm yazılımıdır.
Tüm ölçüm ekipmanı kalitesini denetleyin, doğrulayın ve yönetin
Üretim sırasında parçaları ölçmek için makine doğrulamasında kullanın
Şimdi Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Team ve Autodesk Fusion İmalat Uzantısını kapsıyor
Üretim sürecinizi kontrol etmek ve uyumsuzluktan kaçınmak için süreç içi denetimi kullanın.
Projeleri daha hızlı tamamlamak için iş gücü yoğun manuel süreçleri otomatik iş akışlarıyla değiştirin.
Kalite kontrol ekibini rahatlatmak için atölyede makine doğrulamasında kullanın.
İş miline monte edilmiş probları kullanarak parçaları tezgaha yüklenmeye devam ederken ölçmek için kapsamlı denetim araçlarını kullanın. Takım tezgâhı probu, hurdaya çıkarma ve yeniden çalışma kararlarını bilinçli bir şekilde ve çabucak vermenize yardımcı olur.
Tezgâhlarınızın üretkenliğini ve fabrikanın genel kapasitesini kısıtlayan, uzun kurulum sürelerini en aza indirin. Sorunları sürecin başında vurgulayarak, insan hatalarını azaltarak ve daha iyi gerçek zamanlı görünürlük elde ederek paradan tasarruf sağlayın.
–Patrick Stufflet, Mühendislik Müdürü, Stewart Haas Racing
NASCAR Productions, LLC tarafından sağlanmıştır
-Müh. Christian Vidic, İşletme Sahibi, ITM Industrial Task Management
–Erwin Nutz, İdari Direktör, KOLB Design Technology
Autodesk Fusion with PowerInspect, Microsoft® Windows® 11 ve Windows® 11 üzerinde çalışır. Ayrıntılar için sistem gereksinimlerine göz atın (İngilizce).
Autodesk Fusion with PowerInspect, farklı donanım türlerini kullanarak karmaşık 3B şekilleri ölçmekte kullanılan metroloji yazılımıdır. PowerInspect, CNC tezgâhlarında koordinat ölçüm makineleri, eklemli kollar veya mil montajlı problar gibi temasa dayalı donanımlarla çalışır. PowerInspect ayrıca, temassız donanımlarla da çalışır (yapılandırılmış hafif tarayıcılar gibi). Denetimde genelde fiziksel bir bileşen bir 3B CAD modeli veya 2B çizimle karşılaştırılır.
Autodesk Fusion with PowerInspect yazılımı, üreticiler tarafından üretilen parçaların kalitesini izlemek ve kontrol etmek ve ayrıca denetçiler ve kalite kontrol mühendisleri tarafından parçaları denetlemek için kullanılır. Tezgâh doğrulaması kullanan CNC tezgâhı operatörleri de, parçaların şartname ve tolerans dahilinde üretilmesini sağlamak için parça kurulumu ve ölçümüne yardımcı olmak amacıyla PowerInspect yazılımını kullanır.
Bölgenizdeki Autodesk satış ekibinizle iletişime geçin ve işletmenizin ihtiyaçları ile abonelik ücretlendirme seçeneklerini görüşün.
PowerInspect aboneliğiniz önceki 3 sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Ayrıca aboneler için mevcut önceki sürümlere bakın.
Autodesk Fusion with PowerInspect yazılımı için aboneliğiniz varsa, yazılımı en fazla üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılımı aynı anda tek bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce)'ne bakın.