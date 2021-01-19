Autodesk 3ds Max: Devasa dünyalar ve yüksek kaliteli tasarımlar oluşturun.

3B modelleme ve animasyon yazılımı 

Resim Anthony Pitts tarafından sağlanmıştır

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3ds Max nedir?

Autodesk 3ds Max profesyonel 3B modelleme, görüntü oluşturma ve animasyon yazılımı, geniş dünyalar ve birinci sınıf tasarımlar oluşturmanıza olanak tanır.

  • Güçlü modelleme araçlarıyla ortamlara ve manzaralara hayat verin.

  • Pratik doku ve gölgelendirme araçlarıyla ince ayrıntılara sahip tasarımlar ve aksesuarlar oluşturun.

  • Tasarımlarda tam kontrolle profesyonel kalitede görüntüleri yineleyin ve üretin.

Neden 3ds Max kullanmalısınız?

Yaratıcılığı artırın

Sanatçı dostu yaratıcı iş akışlarıyla hayal gücünüze güç katın.

Otomasyonu artırın

Zaman kazandıran araçlarla tekrarlanan, zaman alan görevleri azaltın.

İş birliğini arttırın

Entegre açık standartlarla verileri sorunsuzca paylaşın.

3ds Max ile yapabilecekleriniz

Resim Saga Alayyoubi sağlanmıştır

Güçlü araçlarla gerçekçi 3B tasarımlar oluşturun

İster oyunlar için geniş dünyalar kuruyor, ister karmaşık mimari tasarımları için görselleştirmeler yapıyor olun; 3ds Max, 3B öğelerinizi hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz modelleme araçlarına sahiptir.

Resim J-KANG tarafından sağlanmıştır

Yüksek kaliteli görüntüler üretin

Dahili Arnold görüntüleyicisi, ışık karıştırmadan renk düzeltmeye kadar en karmaşık karakterlerinizi, sahnelerinizi ve efektlerinizi işleme yeteneğiyle zengin bir deneyim sunar.

3ds Max'i iş başında görün

Köprü kulesine çarpan 18. yüzyıl teknelerini gösteren VFX

VFX'i kullanarak geçmişi yeniden yaşayın

3B genel uzmanı Thomas Berg, Olav projesi ve iki savaş belgeseli sahneleri üzerindeki çalışmalarındaki VFX’leri detaylıca inceliyor.

Videoyu izleyin (29:45 dk.)
glTF malzeme özelleştirmesini gösteren 3ds Max UI çekimi

Açık standartları benimseyin

glTF desteğinin kullanıcıların büyük 3B verilerini kolaylıkla açmasına, oluşturmasına ve düzenlemesine nasıl olanak tanıdığını keşfedin.

Blogu okuyun
3ds Max ve TyFlow kullanılarak simüle edilen şehirler ve heykeller

Simülasyon oluşturun

Edstudios, geometri ve parçacık simülasyonlarının 3ds Max ve TyFlow'dan Omniverse Create'e nasıl aktarılacağını ayrıntılarıyla anlatıyor.

Videoyu izleyin (41:23 dk.)

Ne zaman 3ds Max ve ne zaman Maya kullanmalısınız?

3ds Max ve Maya, dünya çapındaki kreatif stüdyolar tarafından animasyon, modelleme, görsel efektler ve görüntüleme için kullanılmaktadır.

3ds Max kaynakları

VİDEOLAR

M&E YouTube kanalı

Sektör uzmanlarının konuşmalarını izleyin, yeni araçları, iş akışlarını ve çok daha fazlasını keşfedin.

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TOPLULUK

3ds Max forumu

Bilgilerinizi paylaşın, sorular sorun ve 3ds Max ile ilgili popüler konuları keşfedin.

Konuşmaya katılın

BLOG

3ds Max blogu

Animasyon, görsel efekt ve oyun stüdyolarından 3ds Max ile ilgili haberleri ve hikayeleri okuyun.

İlham alın

Media & Entertainment Collection daha fazlasını sunar

Film, TV ve oyunlar için nefes kesen sahneler ve karakterler oluşturun.

Karmaşık simülasyonlar, efektler ve görüntülemeye yönelik güçlü, ölçeklenebilir bir 3B animasyon üretim hattı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yaratıcı araçların keyfini çıkarın.

Media & Entertainment Collection’a dahil olanlar:

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk 3ds Max ne için kullanılır?

Autodesk 3ds Max, film ve TV, oyunlar ve tasarım görselleştirme projeleri için ayrıntılı 3B karakterler, fotoğraf gerçekliğinde tasarımlar ve karmaşık sahneler modellemek, canlandırmak ve işlemek (İngilizce) için kullanılır.

Autodesk 3ds Max'i kimler kullanır?

3ds Max, oyun geliştirme (İngilizce), film ve TV prodüksiyonları (İngilizce) ve tasarım görselleştirme (İngilizce) projeleri için 3B modelleyiciler, animatörler ve aydınlatma sanatçıları tarafından kullanılır.

Autodesk 3ds Max ve Autodesk Maya karşılaştırması

Autodesk 3ds Max ve Autodesk Maya, dünya çapındaki kreatif stüdyolar tarafından animasyon, modelleme, görsel efektler ve görüntüleme için kullanılmaktadır. Ne zaman 3ds Max'i (İngilizce) ve ne zaman Maya' yı (İngilizce) seçmenin uygun olduğunu öğrenin.

Autodesk 3ds Max hangi işletim sisteminde çalışır?

Autodesk 3ds Max, Microsoft® Windows® 11 ve Windows 10'da çalışır. Ayrıntılı bilgi için 3ds Max sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.

3ds Max'i nasıl indirebilirim?

Autodesk, bireyler için ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account hesabında görünür. Ürününüzü bulup sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Destek sayfasını ziyaret edin.

3ds Max'i birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Autodesk 3ds Max yazılımı için aboneliğiniz varsa, yazılımı üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesinene (İngilizce) bakın.

Autodesk 3ds Max ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Autodesk 3ds Max'ı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi alın.

3ds Max abonelik ücreti nedir?

Yıllık Autodesk 3ds Max abonelik ücreti , aylık 3ds Max abonelik ücreti şeklindedir. Üç yıllık 3ds Max abonelik ücreti olur.

Öğrenciler, eğitimciler ve eğitim kurumları için abonelik sunuyor musunuz?

Dünya çapında şartlarımızı karşılayan akademik kurumlardaki öğrenciler (İngilizce) ve öğretmenler (İngilizce), Autodesk Eğitim Topluluğu aracılığıyla Autodesk yazılımlarına bir yıl ücretsiz erişim hakkından yararlanabilir.

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