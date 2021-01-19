Autodesk 3ds Max ve Autodesk Maya, dünya çapındaki kreatif stüdyolar tarafından animasyon, modelleme, görsel efektler ve görüntüleme için kullanılmaktadır. Ne zaman 3ds Max'i (İngilizce) ve ne zaman Maya' yı (İngilizce) seçmenin uygun olduğunu öğrenin.