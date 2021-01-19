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Autodesk 3ds Max profesyonel 3B modelleme, görüntü oluşturma ve animasyon yazılımı, geniş dünyalar ve birinci sınıf tasarımlar oluşturmanıza olanak tanır.
Güçlü modelleme araçlarıyla ortamlara ve manzaralara hayat verin.
Pratik doku ve gölgelendirme araçlarıyla ince ayrıntılara sahip tasarımlar ve aksesuarlar oluşturun.
Tasarımlarda tam kontrolle profesyonel kalitede görüntüleri yineleyin ve üretin.
Sanatçı dostu yaratıcı iş akışlarıyla hayal gücünüze güç katın.
Zaman kazandıran araçlarla tekrarlanan, zaman alan görevleri azaltın.
Entegre açık standartlarla verileri sorunsuzca paylaşın.
İster oyunlar için geniş dünyalar kuruyor, ister karmaşık mimari tasarımları için görselleştirmeler yapıyor olun; 3ds Max, 3B öğelerinizi hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz modelleme araçlarına sahiptir.
– Arthur Munoz, Kıdemli Oyun Animasyonu ve İskelet Modelleme Sorumlusu, Spider Games
—Dan Wulczynski, Baş Teknik Sanatçı, Playground Games
— Jakub Vlček, CEO, Punctum Images
— Sara Moheimani, 3B Sanatçısı
3B genel uzmanı Thomas Berg, Olav projesi ve iki savaş belgeseli sahneleri üzerindeki çalışmalarındaki VFX’leri detaylıca inceliyor.
glTF desteğinin kullanıcıların büyük 3B verilerini kolaylıkla açmasına, oluşturmasına ve düzenlemesine nasıl olanak tanıdığını keşfedin.
Edstudios, geometri ve parçacık simülasyonlarının 3ds Max ve TyFlow'dan Omniverse Create'e nasıl aktarılacağını ayrıntılarıyla anlatıyor.
VİDEOLAR
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TOPLULUK
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BLOG
Animasyon, görsel efekt ve oyun stüdyolarından 3ds Max ile ilgili haberleri ve hikayeleri okuyun.
Film, TV ve oyunlar için nefes kesen sahneler ve karakterler oluşturun.
Karmaşık simülasyonlar, efektler ve görüntülemeye yönelik güçlü, ölçeklenebilir bir 3B animasyon üretim hattı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yaratıcı araçların keyfini çıkarın.
Autodesk 3ds Max, film ve TV, oyunlar ve tasarım görselleştirme projeleri için ayrıntılı 3B karakterler, fotoğraf gerçekliğinde tasarımlar ve karmaşık sahneler modellemek, canlandırmak ve işlemek (İngilizce) için kullanılır.
3ds Max, oyun geliştirme (İngilizce), film ve TV prodüksiyonları (İngilizce) ve tasarım görselleştirme (İngilizce) projeleri için 3B modelleyiciler, animatörler ve aydınlatma sanatçıları tarafından kullanılır.
Autodesk 3ds Max ve Autodesk Maya, dünya çapındaki kreatif stüdyolar tarafından animasyon, modelleme, görsel efektler ve görüntüleme için kullanılmaktadır. Ne zaman 3ds Max'i (İngilizce) ve ne zaman Maya' yı (İngilizce) seçmenin uygun olduğunu öğrenin.
Autodesk 3ds Max, Microsoft® Windows® 11 ve Windows 10'da çalışır. Ayrıntılı bilgi için 3ds Max sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.
Autodesk, bireyler için ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account hesabında görünür. Ürününüzü bulup sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Destek sayfasını ziyaret edin.
Autodesk 3ds Max yazılımı için aboneliğiniz varsa, yazılımı üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesinene (İngilizce) bakın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Autodesk 3ds Max'ı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi alın.
Yıllık Autodesk 3ds Max abonelik ücreti
Dünya çapında şartlarımızı karşılayan akademik kurumlardaki öğrenciler (İngilizce) ve öğretmenler (İngilizce), Autodesk Eğitim Topluluğu aracılığıyla Autodesk yazılımlarına bir yıl ücretsiz erişim hakkından yararlanabilir.