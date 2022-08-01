Nasıl satın alınır?
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Autodesk Arnold yazılımı, güzel ve öngörülebilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olan gelişmiş bir Monte Carlo ışın izleme görüntü oluşturucudur. Autodesk mağazası üzerinden yalnızca tek kullanıcı abonelikleri kullanılabilir. SSS sayfasını inceleyin.
Arnold ile şunları yapabilirsiniz:
Basit ve sezgisel kontrollerle yazılımda gezinin.
Tam sanatsal bir kontrolle profesyonel kalitede görüntüler üretin.
Etkileşimli görüntü oluşturma ile anında sonuç alın.
Arnold, büyük veri setlerinde başarılıdır ve karmaşık işleri kolayca halleder.
Daha az tıklamayla çarpıcı, fotoğraf gerçekliğinde veya stilize sonuçlar sunun.
Güçlü gölgelendiriciler, operatörler, dokular ve yardımcı programlarla zamandan tasarruf edin.
Karakterler, manzara ve ışıklandırma için üretim ihtiyaçlarınıza göre CPU ve GPU işleme arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapın. Saç, kürk ve deri gibi öğelerin görüntüsünü oluştururken optimize edilmiş performans elde edin.
– Amaan Akram, Görsel Efektler Birim Yöneticisi, Untold Studios
— Raymond Kreppene, Teknolojiden Sorumlu Başkan, Qvisten Animation
— Christophe Rodo, ONI VFX Süpervizörü, Megalis VFX
— Trevor Kerr, Kreatif Direktör ve 3B Süpervizörü, Possible
videolar
Sektör uzmanlarının konuşmalarını izleyin, yeni araçları, iş akışlarını ve çok daha fazlasını keşfedin.
EĞİTİMLER
Arnold'u öğrenmenize yardımcı olacak her seviyede video öğreticiler.
BLOGLAR
Animasyon, görsel efekt ve oyun stüdyolarından Arnold ile ilgili haberleri ve hikâyeleri okuyun.
Arnold; film ve TV, oyun ve tasarım görselleştirme projeleri için ayrıntılı 3B karakterler, fotoğraf gerçekliğinde tasarımlar ve karmaşık sahneler oluşturmak amacıyla kullanılan gelişmiş bir Monte Carlo ışın izleme görüntü oluşturucusudur.
Arnold; film, TV ve oyun ve tasarım görselleştirme endüstrilerinde 3B modelleyiciler, animatörler, aydınlatma ve FX sanatçıları tarafından kullanılmaktadır.
Autodesk Arnold aboneliğiniz, önceki üç sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Ayrıca abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.
Arnold, Microsoft® Windows®, Apple® macOS® ve Linux® üzerinde çalışabilir. Ayrıntılar için Arnold sistem gereksinimlerine bakın.
Çok kullanıcılı bir Autodesk Arnold aboneliği satın almak için bir Autodesk yetkili satıcısıyla iletişime geçmelisiniz. Arnold'u Autodesk mağazası aracılığıyla satın almak size tek kullanıcılı bir abonelik sağlar. Daha fazla bilgi (İngilizce).
Arnold yazılımına abone olduğunuzda yazılımı üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce)'ne bakın.
Deneme yazılım sürümünüzü başlatın ve deneme ekranından Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Arnold'u buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Bir deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yıllık Arnold aboneliğinin ücreti
Sinema, TV ve oyunlar için nefes kesici sahnelerle karakterlere hayat verin.
Karmaşık simülasyonlar, efektler ve görüntülemeye yönelik güçlü, ölçeklenebilir bir 3B animasyon üretim hattı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yaratıcı araçlar.