Autodesk Arnold: Ayrıntılı 3B karakterler ve sahneler oluşturun

Global aydınlatma görüntüleme yazılımı

Resim Megalis VFX tarafından sağlanmıştır

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Autodesk Arnold nedir?

Autodesk Arnold yazılımı, güzel ve öngörülebilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olan gelişmiş bir Monte Carlo ışın izleme görüntü oluşturucudur. Autodesk mağazası üzerinden yalnızca tek kullanıcı abonelikleri kullanılabilir. SSS sayfasını inceleyin.

 

Arnold ile şunları yapabilirsiniz:

  • Basit ve sezgisel kontrollerle yazılımda gezinin.

  • Tam sanatsal bir kontrolle profesyonel kalitede görüntüler üretin.

  • Etkileşimli görüntü oluşturma ile anında sonuç alın.

Neden Autodesk Arnold’u kullanmalısınız?

Karmaşık projeleri yönetin

Arnold, büyük veri setlerinde başarılıdır ve karmaşık işleri kolayca halleder.

Yüksek kaliteli 3B görüntüler oluşturun

Daha az tıklamayla çarpıcı, fotoğraf gerçekliğinde veya stilize sonuçlar sunun.

Güçlü bir araç seti elde edin

Güçlü gölgelendiriciler, operatörler, dokular ve yardımcı programlarla zamandan tasarruf edin.

Autodesk Arnold ile yapabilecekleriniz

Arnold'da oluşturulan Halo dizisinden bir savaş sahnesi (Video: 4 sn.). Video Pixomondo tarafından sağlanmıştır.

Üretime hazır araçlarla karmaşık projeleri yönetin

Karakterler, manzara ve ışıklandırma için üretim ihtiyaçlarınıza göre CPU ve GPU işleme arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapın. Saç, kürk ve deri gibi öğelerin görüntüsünü oluştururken optimize edilmiş performans elde edin.

Arnold ile oluşturulan karakter ve ortam. Resim Prasanth Chundakkattil tarafından sağlanmıştır.

Üretim hattınızı entegre edin ve özelleştirin

Autodesk Arnold'u en iyi 3B dijital içerik oluşturma araçlarının tümüyle kolayca entegre edin, açık ve genişletilebilir bir mimaride ölçeklenebilirlik ve özelleştirme olanağı elde edin ve özel gölgelendiriciler oluşturun.

Arnold kaynaklarını keşfedin

videolar

M&E YouTube Kanalı

Sektör uzmanlarının konuşmalarını izleyin, yeni araçları, iş akışlarını ve çok daha fazlasını keşfedin.

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EĞİTİMLER

Arnold görüntü oluşturucu YouTube kanalı

Arnold'u öğrenmenize yardımcı olacak her seviyede video öğreticiler.

 

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BLOGLAR

Arnold blogu

Animasyon, görsel efekt ve oyun stüdyolarından Arnold ile ilgili haberleri ve hikâyeleri okuyun.

 

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Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Arnold ne için kullanılır?

Arnold; film ve TV, oyun ve tasarım görselleştirme projeleri için ayrıntılı 3B karakterler, fotoğraf gerçekliğinde tasarımlar ve karmaşık sahneler oluşturmak amacıyla kullanılan gelişmiş bir Monte Carlo ışın izleme görüntü oluşturucusudur.

Autodesk Arnold'u kimler kullanır?

Arnold; film, TV ve oyun ve tasarım görselleştirme endüstrilerinde 3B modelleyiciler, animatörler, aydınlatma ve FX sanatçıları tarafından kullanılmaktadır.

Mevcut sürüme abone olursam Autodesk Arnold'un hangi sürümlerini kullanabilirim? 

Autodesk Arnold aboneliğiniz, önceki üç sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Ayrıca abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.

Arnold hangi işletim sisteminde çalışır?

Arnold, Microsoft® Windows®, Apple® macOS® ve Linux® üzerinde çalışabilir. Ayrıntılar için Arnold sistem gereksinimlerine bakın.

Arnold'un çok kullanıcılı aboneliğini nasıl satın alabilirim?

Çok kullanıcılı bir Autodesk Arnold aboneliği satın almak için bir Autodesk yetkili satıcısıyla iletişime geçmelisiniz. Arnold'u Autodesk mağazası aracılığıyla satın almak size tek kullanıcılı bir abonelik sağlar. Daha fazla bilgi (İngilizce).

Arnold'u birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim? 

Arnold yazılımına abone olduğunuzda yazılımı üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce)'ne bakın. 

Arnold ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim? 

Deneme yazılım sürümünüzü başlatın ve deneme ekranından Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Arnold'u buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Bir deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Arnold aboneliğinin ücreti nedir? 

Yıllık Arnold aboneliğinin ücreti ve aylık Autodesk Arnold aboneliğinin ücreti şeklindedir. Üç yıllık Arnold aboneliğinin ücreti olarak belirlenmiştir.

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Sinema, TV ve oyunlar için nefes kesici sahnelerle karakterlere hayat verin.

Karmaşık simülasyonlar, efektler ve görüntülemeye yönelik güçlü, ölçeklenebilir bir 3B animasyon üretim hattı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yaratıcı araçlar.

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