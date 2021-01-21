Destek

Autodesk'ten satın alma hakkındaki sorularınızın yanıtlarını bulun.

Ürün Bilgileri

Bir ürünle ilgili sorularım var.

Tüm ürün yelpazeniz Mağaza'da satışa sunuluyor mu?

Hayır. Mağazada Autodesk ürün yelpazesinin çoğunu bulundursak da, şu an çevrimiçi olarak satmadığımız bazı ürün ve hizmetlerimiz var.

 

Şu an çevrimiçi olarak aşağıdaki ürünleri satın alabilirsiniz:

  • AutoCAD LT
  • AutoCAD LT Mac
  • Maya LT
  • Mudbox
  • Fusion 360
  • AutoCAD 360 Pro
  • AutoCAD 360 Pro Plus
  • Inventor LT Suite
  • Revit LT Suite

En son sürümler için elektronik yazılım indirmeleri mevcuttur.

Toplu indirim veya özel fiyat uyguluyor musunuz?

Şu an toplu indirim uygulamıyoruz. Mağazada gördüğünüz fiyat satış fiyatıdır. Özel fiyatlar veya promosyonlar ürün sayfalarında belirtilir ve alışveriş sepetinizde görünür.

Abonelik Bilgileri

Autodesk ürünlerine abone olmanın avantajları nelerdir?

  • En güncel ürün sürümleri ve güncellemeleriyle  üretkenliği arttırma
  • Yazılım araçlarınızı kolayca ölçekleyerek değişen iş gereksinimlerini karşılama
  • Yalnızca ihtiyacınız olanlar için ihtiyaç duyduğunuz anda ödeme yapma, küçük miktarda başlangıç yatırımı
  • Ürün destek uzmanlarından doğrudan yardım alarak sorunları çözmek ve projeleri zamanında tamamlamak
  • Yazılım abonelik ücretlerinizi müşterilerinize ve projelere kolayca geri faturalamak

Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Otomatik Yenilemeli abonelik nedir?

Abonelik, sonu olan projeler üstlenmek veya işe geçici personel almak gibi kurumsal ve bütçeyle ilgili çeşitli ihtiyaçları karşılamak için Autodesk masaüstü yazılımını dönem bazında lisanslamanızı sağlayan yeni bir satın alma seçeneğidir. Abone olan müşteriler Temel Destek, en son yazılımlara ve ürün geliştirmelerine erişim ve bazı durumlarda belirli bulut hizmetlerine erişim gibi avantajlar elde eder.

 

Abonelik şunları içerir:

  • En güncel yazılım sürümü, önceki sürümler ve güncellemeler
  • Abonelere özel bültenler dahil teknik destek ve e-öğrenme
  • Seçkin bulut hizmetlerine erişim
  • Global Kullanım Hakları

Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aboneliğimin otomatik olarak yenilenmesiyle bağlantılı kredi kartını nasıl güncelleyebilirim?

9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:

  1. Abonelikleri Yönet bölümüne gidin.
  2. Güncellemek istediğiniz aboneliğin ödeme yöntemine tıklayın.

 

9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:

 

Otomatik yenilemeyle bağlantılı kredi kartınızı veya son kullanma tarihini güncellemeniz gerekiyorsa lütfen buraya tıklayın ve siparişinizle bağlantılı e-posta adresinizi ve parolanızı girin. Parolanızı bilmiyorsanız geri almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ödeme Bilgileri sayfasında oturum açtıktan sonra mevcut kredi kartı bilgilerinizi güncellemek için "Düzenle" düğmesine ve değişiklikleri tamamladıktan sonra kaydetmek için "Gönder" düğmesine tıklayın.

 

Bu işlemle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa lütfen temsilcilerimizden biriyle konuşmak için Müşteri Hizmetlerini arayın. Güvenlik amacıyla, kredi kartı numaranızın asla e-posta ile gönderilmemesi gerekir.

Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

Bir sonraki yenileme döneminden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyorsa lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:
 

9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:

  1. Abonelikleri Yönet bölümüne gidin.

  2. Güncellemek istediğiniz aboneliğin ödeme yöntemine tıklayın.

  3. Otomatik yenilemeyi iptal etmek için Otomatik Yenileme özelliğini Kapalı olarak ayarlayın.

9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:

  1. Siparişinizi aramak içinburaya tıklayın.

  2. Siparişinizi bulduktan sonra "Otomatik Yenileme Planını Yönet" öğesine tıklayın. Sizden istenirse siparişinizle bağlantılı e-posta adresini ve parolanızı girin.

  3. "Otomatik Yenileme Planı Durumu" bölümünde, otomatik yenilemeyi iptal etme seçeneğini belirleyin.

Not: Otomatik yenileme planı iptal edilse bile ödeme yaptığınız dönemin tümü için abone olduğunuz ürüne erişiminiz olur.
 

Otomatik yenileme planınızın iptali, aboneliğinizin abonelik döneminizin sonunda yenilenmeyeceği anlamına gelir. Otomatik yenileme planınızı iptal ettikten sonra, mevcut abonelik döneminizin sonunda abone olduğunuz ürüne erişiminiz sona erer.

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Ürün İndirme

İndirmeden önce ne yapmam gerekir?

Lütfen indirmenizle çakışmadığından emin olmak için bu ürünlerin ayarlarını kontrol edin:

  • Güvenlik duvarı – Bunlar, onaylanmayan sitelerden indirme yapmayı durdurmak için tasarlanmıştır.
  • Anti-Virüs Programları – Bunlar bir indirme işlemini durdurmaya veya taramaya çalışır. Bunlar, indirilen dosyanın bozulmasına veya zarar görmesine neden olabilir.
  • İndirme İzleyiciler – GoZilla gibi programlar!™ ve NetZip, sunucumuzla uyumlu değildir ve bazen indirmeleri engelleyebilir veya durdurabilir.
  • Ekran Koruyucu – Bazı durumlarda, ekran koruyucular indirme işlemine müdahale edebilir. İndirme işlemi yaparken çalışmaya başlayan bir ekran koruyucunuz varsa lütfen indirme işlemi bitene kadar ekran koruyucuyu geçici olarak devre dışı bırakın.

Nasıl indirme işlemi yaparım?

  1. Siparişinizi verdikten sonraki 24-48 saat içinde bir onay e-postasıyla birlikte ürününüze erişim elde edersiniz.
  2. manage.autodesk.com hesabından Autodesk Hesabınızda oturum açın.
  3. Ürün ve Hizmetler listesinde indirmek istediğiniz yazılımı bulun. Ürün ayrıntıları tepsisini genişletmek için ürün adının yanındaki oka tıklayın.
  4. İndirme açılır penceresini etkinleştirmek için İndirmeler öğesine tıklayın.
  5. Mevcut indirme seçeneklerini görmek için Sürümünüzü, Platformu ve Dili seçin.

Dosyayı nereye indirebilirim?

Dosyayı istediğiniz yere indirebilirsiniz ancak konumunu ve dosya adını not etmeyi unutmayın. Dosyayı Masaüstünüze indirmenizi öneririz, böylece ürünü yüklemeye hazır olduğunuzda dosyayı bulmanız daha kolay olur.
 

NOT: Lütfen indirdiğiniz dosyanın adını değiştirmeyin. Bunu yapmanız yükleme sorunlarına neden olabilir.

Dosyayı indirirken ne olur?

İndirme işlemi başladığında, tamamlanmasına ne kadar süre kaldığını gösteren bir durum çubuğu görürsünüz. Durum çubuğunun sağ tarafındaki "Duraklat/Yürüt" düğmesine tıklayarak indirme işlemini duraklatabilir ve sürdürebilirsiniz.

İndirme işlemi tamamlanmadan önce durursa ne olur?

İndirme işleminiz tamamlanmadan önce durur veya kesintiye uğrarsa tek yapmanız gereken İndirmeyi Başlat düğmesine tekrar basmaktır, böylece indirme işlemi kaldığı yerden devam eder.

Siparişimde bir indirme düğmesi yok.

Siparişinizde aşağıdaki nedenlerle bir indirme düğmesi çıkmayabilir:

  • İzin verilen maksimum indirme sayısına ulaştığınızda.
  • Siparişinizi verdikten sonraki 30 gün boyunca geçerli olan indirme dönemi süresi dolduysa.

Bir indirme düğmesine erişiminiz olması gerektiğini düşünüyorsanız veya siparişinizi verdikten 30 gün sonra indirme işlemi yapmaya çalışıyorsanız lütfen yardım için Bize Ulaşın.

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Yükleme ve Etkinleştirme

Ürün Yükleme Videoları

Yükleme ve Etkinleştirme yardım sayfamıza bakın.

Ürünümü nasıl yükleyebilirim?

Autodesk ürününüzü yükleme konusunda sorularınız veya yardıma ihtiyacınız varsa Bilgi Ağımızda video öğreticileri, tartışma grupları ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Yazılımımın Deneme Sürümünü nasıl aboneliğe dönüştürebilirim?

Başlamadan önce istediğiniz yazılıma abone olmanız gerekir. Bu işlem, Autodesk Mağazası'ndaki ürün sayfası üzerinden veya deneme sürümünüzü açtığınızda çıkan açılır penceredeki Satın Al düğmesine basılarak gerçekleştirilebilir.
 

Ardından, seri numaranıza ve ürün anahtarınıza ihtiyacınız olur, bunları Autodesk Hesabı sayfasında bulabilirsiniz. Bu sayfada Seri Numaranızı ve Ürün Anahtarınızı bulmak için oturum açın ve "Yönetim" öğesine tıklayın. Satın aldığınız ürünün yanındaki oka tıkladığınızda lisans bilgileri listelenir.
 

Yazılımınızın deneme sürümünü dönüştürmek için şu talimatları izleyin. Bazı adımlar kullandığınız yazılıma bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir.

  1. Deneme sürümü yazılımınızı açın. Sizden istenirse oturum açın veya henüz oluşturmadıysanız "Hesap Oluştur" öğesine tıklayın. Autodesk deneme sürümünü çalıştırmak için bir Autodesk ID gerekir.
  2. Bir açılır pencere ekrana gelir. Başlangıç ekranında "Zaten lisansım var" ve ardından "Seri numarayı girin" öğelerini seçin.
  3. Seri numaranızı ve ürün anahtarını girin. Devam (veya İleri) öğesine tıklayın.
  4. Bitir öğesine tıklayın ve yazılımınızı kullanmaya başlayın.

"Etkinleştirme Kodları" tek seferlik bir etkinleştirme işlemi içindir ve tekrar kullanılamaz.

Ürünümü nasıl kaydedebilirim?

Çoğu Autodesk ürünleri çevrimiçi olarak kaydedilebilir ve etkinleştirilebilir. Lisansınızı kaydetmek ve etkinleştirmek için lütfen www.autodesk.com/register adresine gidin.
 

Bağımsız yüklenen bir Autodesk ürünü kullanıyorsanız onu doğrudan üründen etkinleştirebilirsiniz. Yalnızca etkinleştirme isteği sırasında bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
 

Programı başlattığınızda ürünü kaydetmeyi ve etkinleştirmeyi seçebilirsiniz. Buna bir alternatif olarak, ürünü çalıştırırken Yardım > Hakkında menüsünü kullanın.
 

Autodesk ürünlerini Yardım menüsünden etkinleştirmek için:

  • Yardım menüsünde Hakkında öğesine tıklayın.
  • [Autodesk ürünü] Hakkında penceresinde, Ürün Bilgileri öğesine tıklayın.
  • Ürün Lisans Bilgileri iletişim kutusunda Etkinleştir öğesine tıklayın.
  • [Autodesk ürünü] Ürün Etkinleştirme penceresinde, Ürünü Etkinleştir öğesini seçin ve ardından İleri'ye tıklayın.
  • Bugün Kaydet sayfasında, ekrana geleni talimatları izleyin.

Lisansınızı çevrimiçi olarak kaydedemezseniz ve yardıma ihtiyacınız olursa lütfen Etkinleştirme Yardım formunu doldurun. [İngilizce]

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Sipariş Bilgileri

Sipariş durumum nedir?

9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:

  1. Abonelikleri Yönetbölümüne gidin.
  2. Click on the order number to see order status.

 

9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:

 

Siparişinizi bulmak için buraya tıklayın.

Hangi ödeme methodlarını kabul ediyorsunuz?

Visa ve MasterCard kabul ediyoruz. Girilen tüm bilgileri şifreleyen güvenli sunucumuz sayesinde tüm kredi kartı numaranızı güvenli bir şekilde giriyor olabilirsiniz.

Kredi kartı olmadan sipariş verebilir miyim?

Maalesef, hayır. Mevcut durumda sadece kredi kartı kabul edebiliyoruz.

Aboneliğimin otomatik olarak yenilenmesiyle veya Bulut Hizmetleri Aboneliğiyle bağlantılı kredi kartını nasıl güncelleyebilirim?

9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:

  1. Abonelikleri Yönet bölümüne gidin.
  2. Güncellemek istediğiniz aboneliğin ödeme yöntemine tıklayın.

 

9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:
 

Otomatik yenilemeyle bağlantılı kredi kartınızı veya son kullanma tarihini güncellemeniz gerekiyorsa lütfen buraya tıklayın ve siparişinizle bağlantılı e-posta adresinizi ve parolanızı girin.Parolanızı bilmiyorsanız geri almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ödeme Bilgileri sayfasında oturum açtıktan sonra mevcut kredi kartı bilgilerinizi güncellemek için "Düzenle" düğmesine ve değişiklikleri tamamladıktan sonra kaydetmek için "Gönder" düğmesine tıklayın.
 

Bu işlemle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa lütfen temsilcilerimizden birisiyle konuşmak için Müşteri Hizmetlerini arayın. Güvenlik amacıyla, kredi kartı numaranızın asla e-posta ile gönderilmemesi gerekir.

Bu miktar kredi kartımdan ne zaman tahsil edilir?

İndirilebilir ürünler satın aldıysanız siparişinizi verdikten hemen sonra ücret kredi kartınızdan tahsil edilir.

Bu ücret kredi kartımda nasıl görünür?

Siparişinizin ücreti kredi kartınızda şu şekilde görünür: "DRI*Autodesk, Inc."

KDV ödemem gerekiyor mu?

Elektronik olarak indirilen yazılım alımları %18’lik KDV oranına tabidir. Firmalar tüzel kişiliklerine ilişkin firma ismi ve geçerli vergi numarası girmeleri durumunda KDV’siz alım hakkına sahip olacaktır.

Faturamın bir kopyasına ihtiyacım var.

9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:

  1. Abonelikleri Yönet bölümüne gidin.
  2. Sipariş bilgilerini görmek için sipariş numarasına tıklayın.
  3. Faturayı Görüntüle seçeneğine tıklayın.

 

9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:
 

Siparişinizi bulmak için buraya tıklayın.

Faturalama bilgileri ekranına hangi adı ve adresi girmem gerekir?

Kredi kartı doğrulaması için adınızı ve adresinizi kredi kartı ekstrenizdekiyle aynı şekilde girmeniz gerekir.

Kredi Kartı numaramı yazarken arasına boşluk veya tire işareti koymam gerekir mi?

Hayır. Kredi kartınızı tek bir kesintisiz numara şeklinde girmeniz gerekir.

Kredi kartımı neden kabul etmiyorsunuz?

Kredi kartı işleminin başarısız olmasının pek çok nedeni vardır. Kredi kartınızın süresi veya limiti dolmuş olabilir ya da bizim tarafımızdaki veya bankanızın tarafındaki bir kredi kartı bilgisayarında makine hatası meydana gelmiş olabilir. Sorun yaşarsanız Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Lütfen bu durumda almış olabileceğiniz hata mesajı numarasını ve alışveriş sepetinizdeki sipariş numarasını belirtin.

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İadeler ve İptaller

Para iadesi politikası nedir?

Autodesk'ten çevrimiçi olarak satın alınan aylık bir aboneliğe yönelik olarak tam para iadesi almak için aboneliği ilk satın alma veya yenileme tarihinden itibaren 15 gün içinde iade etmeniz gerekir. Bir bakım anlaşması veya yıllık ya da çok yıllık bir abonelik ile ilgili bir para iadesi için iade işlemini, satın alma veya yenileme tarihinden itibaren 30 gün içinde başlatmanız gerekir.
 

Bu politika, ödemenin alındığı ilk günden itibaren geçerlidir ve yalnızca Autodesk adına Digital River üzerinden satın alınan aboneliklerin ve bakım anlaşmalarının satın alma ve yenileme işlemlerinde·uygulanır. Bu politika diğer hiçbir ürün, hizmet veya teklif için geçerli değildir. Politikanın geçerli olmadığı teklifler danışmanlık hizmetlerini, platform aboneliklerini (örneğin Autodesk® Forge), Yurtdışı Kullanım Haklarını, bulut kredilerini, üyelik ücretlerini veya benzer ücretleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Nasıl iade talebinde bulunurum?

Siparişiniz yukarıda açıklanan Para İadesi Politikası ölçütlerimizi karşılıyorsa lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek sipariş numaranızı (sipariş numaranız için onay e-postanıza bakabilirsiniz) veya e-posta adresinizi verin ve açılır menüden Siparişi İade Et seçeneğini belirleyin.

İade edilen tutar kartımda ne zaman görünür?

İade edilen tutar, para iadeniz Digital River tarafından onaylanıp işleme alındığında kayıtlı ödeme yöntemine gönderilir. Kredi kartına yapılan para iadeleri genellikle 5-7 iş günü içinde hesaba geçer; diğer ödeme yöntemleri için bu süre daha uzun olabilir. Para iadenizin elinize ulaşmasında dikkat çekici bir gecikme yaşarsanız lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Para iadenizin işlenmesi tamamlandıktan sonra ilgili yazılımlara ve hizmetlere tüm erişiminiz sonlandırılır.

Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

Bir sonraki yenileme döneminden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyorsa lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:
 

9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:

  1. Abonelikleri Yönet bölümüne gidin.
  2. İptal etmek istediğiniz aboneliğe ait abonelik bilgilerine tıklayın.
  3. Otomatik yenilemeyi iptal etmek için Otomatik Yenileme özelliğini Kapalı olarak ayarlayın.

9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:

  1. Siparişinizi arayın.
  2. Siparişinizi bulduktan sonra (sipariş numaranız için onay e-postanıza bakabilirsiniz) "Otomatik Yenileme Planını Yönet" seçeneğine tıklayın. İstenirse siparişinizle bağlantılı e-posta adresini ve parolanızı girin.
  3. "Otomatik Yenileme Planı Durumu" bölümünde, otomatik yenilemeyi iptal etme seçeneğini belirleyin.

Not: Otomatik yenileme planı iptal edilse bile ödeme yaptığınız dönemin tümü için abone olduğunuz ürüne erişim hakkına sahip olursunuz. Otomatik yenileme planınızın iptali, abonelik döneminizin sonunda aboneliğinizin yenilenmeyeceği anlamına gelir. Otomatik yenileme planınızı iptal ettikten sonra, mevcut abonelik döneminizin sonunda abone olduğunuz ürüne erişiminiz sona erer.

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Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik politikanız nedir?

Digital River gizlilik politikasını görmek için buraya tıklayın.

Digital River Güvenli ve Virüssüz Garantisi nedir?

Bu, bizden alışveriş yaparken tamamen korunduğunuzu bilerek güvenle alışveriş yapabileceğinize dair garantidir. Tüm ayrıntıları görmek için buraya tıklayın.

Hükümler ve Koşullar

Hükümler ve Koşullar

Hükümler ve Koşulları burada bulabilirsiniz.