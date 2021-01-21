Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
Hayır. Mağazada Autodesk ürün yelpazesinin çoğunu bulundursak da, şu an çevrimiçi olarak satmadığımız bazı ürün ve hizmetlerimiz var.
Şu an çevrimiçi olarak aşağıdaki ürünleri satın alabilirsiniz:
En son sürümler için elektronik yazılım indirmeleri mevcuttur.
Şu an toplu indirim uygulamıyoruz. Mağazada gördüğünüz fiyat satış fiyatıdır. Özel fiyatlar veya promosyonlar ürün sayfalarında belirtilir ve alışveriş sepetinizde görünür.
Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Abonelik, sonu olan projeler üstlenmek veya işe geçici personel almak gibi kurumsal ve bütçeyle ilgili çeşitli ihtiyaçları karşılamak için Autodesk masaüstü yazılımını dönem bazında lisanslamanızı sağlayan yeni bir satın alma seçeneğidir. Abone olan müşteriler Temel Destek, en son yazılımlara ve ürün geliştirmelerine erişim ve bazı durumlarda belirli bulut hizmetlerine erişim gibi avantajlar elde eder.
Abonelik şunları içerir:
Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:
9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:
Otomatik yenilemeyle bağlantılı kredi kartınızı veya son kullanma tarihini güncellemeniz gerekiyorsa lütfen buraya tıklayın ve siparişinizle bağlantılı e-posta adresinizi ve parolanızı girin. Parolanızı bilmiyorsanız geri almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ödeme Bilgileri sayfasında oturum açtıktan sonra mevcut kredi kartı bilgilerinizi güncellemek için "Düzenle" düğmesine ve değişiklikleri tamamladıktan sonra kaydetmek için "Gönder" düğmesine tıklayın.
Bu işlemle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa lütfen temsilcilerimizden biriyle konuşmak için Müşteri Hizmetlerini arayın. Güvenlik amacıyla, kredi kartı numaranızın asla e-posta ile gönderilmemesi gerekir.
Bir sonraki yenileme döneminden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyorsa lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:
9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:
9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:
Not: Otomatik yenileme planı iptal edilse bile ödeme yaptığınız dönemin tümü için abone olduğunuz ürüne erişiminiz olur.
Otomatik yenileme planınızın iptali, aboneliğinizin abonelik döneminizin sonunda yenilenmeyeceği anlamına gelir. Otomatik yenileme planınızı iptal ettikten sonra, mevcut abonelik döneminizin sonunda abone olduğunuz ürüne erişiminiz sona erer.
Lütfen indirmenizle çakışmadığından emin olmak için bu ürünlerin ayarlarını kontrol edin:
Dosyayı istediğiniz yere indirebilirsiniz ancak konumunu ve dosya adını not etmeyi unutmayın. Dosyayı Masaüstünüze indirmenizi öneririz, böylece ürünü yüklemeye hazır olduğunuzda dosyayı bulmanız daha kolay olur.
NOT: Lütfen indirdiğiniz dosyanın adını değiştirmeyin. Bunu yapmanız yükleme sorunlarına neden olabilir.
İndirme işlemi başladığında, tamamlanmasına ne kadar süre kaldığını gösteren bir durum çubuğu görürsünüz. Durum çubuğunun sağ tarafındaki "Duraklat/Yürüt" düğmesine tıklayarak indirme işlemini duraklatabilir ve sürdürebilirsiniz.
İndirme işleminiz tamamlanmadan önce durur veya kesintiye uğrarsa tek yapmanız gereken İndirmeyi Başlat düğmesine tekrar basmaktır, böylece indirme işlemi kaldığı yerden devam eder.
Siparişinizde aşağıdaki nedenlerle bir indirme düğmesi çıkmayabilir:
Bir indirme düğmesine erişiminiz olması gerektiğini düşünüyorsanız veya siparişinizi verdikten 30 gün sonra indirme işlemi yapmaya çalışıyorsanız lütfen yardım için Bize Ulaşın.
Autodesk ürününüzü yükleme konusunda sorularınız veya yardıma ihtiyacınız varsa Bilgi Ağımızda video öğreticileri, tartışma grupları ve daha fazlasını bulabilirsiniz.
Başlamadan önce istediğiniz yazılıma abone olmanız gerekir. Bu işlem, Autodesk Mağazası'ndaki ürün sayfası üzerinden veya deneme sürümünüzü açtığınızda çıkan açılır penceredeki Satın Al düğmesine basılarak gerçekleştirilebilir.
Ardından, seri numaranıza ve ürün anahtarınıza ihtiyacınız olur, bunları Autodesk Hesabı sayfasında bulabilirsiniz. Bu sayfada Seri Numaranızı ve Ürün Anahtarınızı bulmak için oturum açın ve "Yönetim" öğesine tıklayın. Satın aldığınız ürünün yanındaki oka tıkladığınızda lisans bilgileri listelenir.
Yazılımınızın deneme sürümünü dönüştürmek için şu talimatları izleyin. Bazı adımlar kullandığınız yazılıma bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir.
"Etkinleştirme Kodları" tek seferlik bir etkinleştirme işlemi içindir ve tekrar kullanılamaz.
Çoğu Autodesk ürünleri çevrimiçi olarak kaydedilebilir ve etkinleştirilebilir. Lisansınızı kaydetmek ve etkinleştirmek için lütfen www.autodesk.com/register adresine gidin.
Bağımsız yüklenen bir Autodesk ürünü kullanıyorsanız onu doğrudan üründen etkinleştirebilirsiniz. Yalnızca etkinleştirme isteği sırasında bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
Programı başlattığınızda ürünü kaydetmeyi ve etkinleştirmeyi seçebilirsiniz. Buna bir alternatif olarak, ürünü çalıştırırken Yardım > Hakkında menüsünü kullanın.
Autodesk ürünlerini Yardım menüsünden etkinleştirmek için:
Lisansınızı çevrimiçi olarak kaydedemezseniz ve yardıma ihtiyacınız olursa lütfen Etkinleştirme Yardım formunu doldurun. [İngilizce]
9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:
9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:
Siparişinizi bulmak için buraya tıklayın.
Visa ve MasterCard kabul ediyoruz. Girilen tüm bilgileri şifreleyen güvenli sunucumuz sayesinde tüm kredi kartı numaranızı güvenli bir şekilde giriyor olabilirsiniz.
Maalesef, hayır. Mevcut durumda sadece kredi kartı kabul edebiliyoruz.
9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:
9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:
Otomatik yenilemeyle bağlantılı kredi kartınızı veya son kullanma tarihini güncellemeniz gerekiyorsa lütfen buraya tıklayın ve siparişinizle bağlantılı e-posta adresinizi ve parolanızı girin.Parolanızı bilmiyorsanız geri almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ödeme Bilgileri sayfasında oturum açtıktan sonra mevcut kredi kartı bilgilerinizi güncellemek için "Düzenle" düğmesine ve değişiklikleri tamamladıktan sonra kaydetmek için "Gönder" düğmesine tıklayın.
Bu işlemle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa lütfen temsilcilerimizden birisiyle konuşmak için Müşteri Hizmetlerini arayın. Güvenlik amacıyla, kredi kartı numaranızın asla e-posta ile gönderilmemesi gerekir.
İndirilebilir ürünler satın aldıysanız siparişinizi verdikten hemen sonra ücret kredi kartınızdan tahsil edilir.
Siparişinizin ücreti kredi kartınızda şu şekilde görünür: "DRI*Autodesk, Inc."
Elektronik olarak indirilen yazılım alımları %18’lik KDV oranına tabidir. Firmalar tüzel kişiliklerine ilişkin firma ismi ve geçerli vergi numarası girmeleri durumunda KDV’siz alım hakkına sahip olacaktır.
9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:
9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:
Siparişinizi bulmak için buraya tıklayın.
Kredi kartı doğrulaması için adınızı ve adresinizi kredi kartı ekstrenizdekiyle aynı şekilde girmeniz gerekir.
Hayır. Kredi kartınızı tek bir kesintisiz numara şeklinde girmeniz gerekir.
Kredi kartı işleminin başarısız olmasının pek çok nedeni vardır. Kredi kartınızın süresi veya limiti dolmuş olabilir ya da bizim tarafımızdaki veya bankanızın tarafındaki bir kredi kartı bilgisayarında makine hatası meydana gelmiş olabilir. Sorun yaşarsanız Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Lütfen bu durumda almış olabileceğiniz hata mesajı numarasını ve alışveriş sepetinizdeki sipariş numarasını belirtin.
Autodesk'ten çevrimiçi olarak satın alınan aylık bir aboneliğe yönelik olarak tam para iadesi almak için aboneliği ilk satın alma veya yenileme tarihinden itibaren 15 gün içinde iade etmeniz gerekir. Bir bakım anlaşması veya yıllık ya da çok yıllık bir abonelik ile ilgili bir para iadesi için iade işlemini, satın alma veya yenileme tarihinden itibaren 30 gün içinde başlatmanız gerekir.
Bu politika, ödemenin alındığı ilk günden itibaren geçerlidir ve yalnızca Autodesk adına Digital River üzerinden satın alınan aboneliklerin ve bakım anlaşmalarının satın alma ve yenileme işlemlerinde·uygulanır. Bu politika diğer hiçbir ürün, hizmet veya teklif için geçerli değildir. Politikanın geçerli olmadığı teklifler danışmanlık hizmetlerini, platform aboneliklerini (örneğin Autodesk® Forge), Yurtdışı Kullanım Haklarını, bulut kredilerini, üyelik ücretlerini veya benzer ücretleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Siparişiniz yukarıda açıklanan Para İadesi Politikası ölçütlerimizi karşılıyorsa lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek sipariş numaranızı (sipariş numaranız için onay e-postanıza bakabilirsiniz) veya e-posta adresinizi verin ve açılır menüden Siparişi İade Et seçeneğini belirleyin.
İade edilen tutar, para iadeniz Digital River tarafından onaylanıp işleme alındığında kayıtlı ödeme yöntemine gönderilir. Kredi kartına yapılan para iadeleri genellikle 5-7 iş günü içinde hesaba geçer; diğer ödeme yöntemleri için bu süre daha uzun olabilir. Para iadenizin elinize ulaşmasında dikkat çekici bir gecikme yaşarsanız lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Para iadenizin işlenmesi tamamlandıktan sonra ilgili yazılımlara ve hizmetlere tüm erişiminiz sonlandırılır.
Bir sonraki yenileme döneminden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyorsa lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:
9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:
9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:
Not: Otomatik yenileme planı iptal edilse bile ödeme yaptığınız dönemin tümü için abone olduğunuz ürüne erişim hakkına sahip olursunuz. Otomatik yenileme planınızın iptali, abonelik döneminizin sonunda aboneliğinizin yenilenmeyeceği anlamına gelir. Otomatik yenileme planınızı iptal ettikten sonra, mevcut abonelik döneminizin sonunda abone olduğunuz ürüne erişiminiz sona erer.
Bu, bizden alışveriş yaparken tamamen korunduğunuzu bilerek güvenle alışveriş yapabileceğinize dair garantidir. Tüm ayrıntıları görmek için buraya tıklayın.