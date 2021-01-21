9 Aralık 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra verilen siparişler için:

Abonelikleri Yönet bölümüne gidin. Güncellemek istediğiniz aboneliğin ödeme yöntemine tıklayın.

9 Aralık 2019 tarihinden önce verilen siparişler için:

Otomatik yenilemeyle bağlantılı kredi kartınızı veya son kullanma tarihini güncellemeniz gerekiyorsa lütfen buraya tıklayın ve siparişinizle bağlantılı e-posta adresinizi ve parolanızı girin. Parolanızı bilmiyorsanız geri almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ödeme Bilgileri sayfasında oturum açtıktan sonra mevcut kredi kartı bilgilerinizi güncellemek için "Düzenle" düğmesine ve değişiklikleri tamamladıktan sonra kaydetmek için "Gönder" düğmesine tıklayın.

Bu işlemle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa lütfen temsilcilerimizden biriyle konuşmak için Müşteri Hizmetlerini arayın. Güvenlik amacıyla, kredi kartı numaranızın asla e-posta ile gönderilmemesi gerekir.