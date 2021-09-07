Autodesk Eğitim planı, öğrencilerin ve eğitimcilerin yüksek talep gören tasarım ve mühendislik becerilerini öğrenmelerine ve öğretmelerine yardımcı olur. Bu plan, uygun olan öğrenciler, eğitimciler ve okul BT yöneticileri için Autodesk yazılımına ve eğitim kaynaklarına ücretsiz erişim olanağı sağlar.
Öğrenciler bu planı, çok çeşitli Autodesk ürünlerine bireysel erişim elde etmek için kullanabilir. Eğitimciler bu planı, kendilerine ve uygun olan en fazla 125 öğrenciye Autodesk ürünlerini kullanma olanağı sağlamak için kullanabilir. Okul BT yöneticileri bu planı, sınıflara ve laboratuvarlara yazılım yüklemek için kullanabilir.
Uygun öğrenciler ve eğitimciler, temelde kayıtlı öğrencilere eğitim vermek üzere yetkili bir devlet kurumu tarafından akredite edilmiş olan nitelikli eğitim kurumunda kayıtlı olan, bu kurum tarafından istihdam edilen veya bu kurumun yüklenicileri olan kişilerdir. Buna, akredite edilmiş ortaokullar, liseler ve yüksek öğretim ve evde öğretim kurumları dahildir.
Daha fazla bilgi için bkz. Eğitim planına kimler uygundur?
Eğitim planı ile erişilen Autodesk yazılımı ve hizmetleri, ücretli abonelik yoluyla kullanıma sunulan aynı özellikleri ve işlevleri içerir.
A360 Rendering ve Fusion 360 gibi eski sürümler ve web hizmetleri de dahil olmak üzere çoğu Autodesk ürünü Eğitim planı ile kullanılabilir. Erişim, geçerli sürümü ve en fazla üç önceki sürümü (varsa) içerir. Yazılım ve hizmetlerin listesi için Ürün Al sayfasını ziyaret edin.
Daha fazla bilgi için bkz. Autodesk Eğitim planı hakkında.
Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenciler ve eğitimciler için başlama.
Eğitimciniz size eğitim amaçlı ürün erişimi atamak için Autodesk Eğitim planını kullandıysa, eğitim amaçlı erişime için uygun olup olmadığınızı onaylamanız gerekmez.
Size atanan bir ürüne erişmek için bu adım adım yönergeleri izlemeniz yeterlidir.
Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenciler ve eğitimciler için uygunluğu onaylama.
Uygunluk kanıtı olarak ek belge göndermeniz istenebilir. Bu belgeler şunları içermelidir:
Yukarıdaki bilgileri içerdikleri varsayılarak, aşağıda uygun belgelere ilişkin bazı örnekler verilmiştir:
Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenciler ve eğitimciler için uygunluğu onaylama.
Uygunluğunuz onaylanana kadar Eğitim planı kapsamındaki yazılıma erişemezsiniz. Dersler başladığında erişiminiz olduğundan emin olmak için uygunluğunuzun onaylanma sürecini yeterince erken başlattığınızdan emin olun.
Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenciler ve eğitimciler için uygunluğu onaylama.
Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenciler ve eğitimciler için erişim yenileme.
Alışma ve yenileme sürecinde size yol gösterecek birkaç kılavuzumuz var:
Ürün almak, hesap oluşturmak, yazılım kurulumu ve daha fazlası için ihtiyacınız olan yardımı bulmak üzere sayfanın sağ alt köşesindeki soru işaretine tıklayın.
Autodesk forumları bilgilerinizi paylaşacağınız, soru soracağınız ve konuları keşfedeceğiniz harika bir yerdir.
Autodesk'in, topluluğumuzun ve iş ortaklarımızın sunduğu faydalı bilgileri öğrenin.
Autodesk profesyonel ürünleri için belgeleri, indirmeleri, videoları ve daha fazla kaynağı bulun.
*Destek kaynakları yalnızca İngilizce dilinde sunulmaktadır.
Ücretsiz Autodesk yazılımları ve/veya bulut tabanlı hizmetleri için, bu tür yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetlere ilişkin kullanım şartlarının (İngilizce) ve diğer geçerli şartların kabul edilmesi ve bunlara uygun hareket edilmesi gerekir. Eğitim lisansına tabi yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetler yalnızca Eğitime Yönelik Amaçlar (İngilizce) doğrultusunda kullanılabilir ve ticari, mesleki veya kâr amacı güden diğer faaliyetler için kullanılamaz.
Yetkili bir devlet kurumu tarafından akredite edilmiş ve temel amacı kayıtlı öğrencilere eğitim vermek olan bir Nitelikli Eğitim Kurumunda çalışan eğitimciler ya da bu kuruma kayıtlı öğrenciler bireysel eğitim lisansı hakkından faydalanabilir. Daha fazla bilgi edinin.
Nitelikli Eğitim Kurumları, eğitim kurumu tarafından gerçekleştirilen eğitici işlevler kapsamındaki öğrenme, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle doğrudan ilgili amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere ücretsiz eğitim lisanslarına erişebilir. Daha fazla bilgi edinin.