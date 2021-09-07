Autodesk Eğitim planı, öğrencilerin ve eğitimcilerin yüksek talep gören tasarım ve mühendislik becerilerini öğrenmelerine ve öğretmelerine yardımcı olur. Bu plan, uygun olan öğrenciler, eğitimciler ve okul BT yöneticileri için Autodesk yazılımına ve eğitim kaynaklarına ücretsiz erişim olanağı sağlar.

Öğrenciler bu planı, çok çeşitli Autodesk ürünlerine bireysel erişim elde etmek için kullanabilir. Eğitimciler bu planı, kendilerine ve uygun olan en fazla 125 öğrenciye Autodesk ürünlerini kullanma olanağı sağlamak için kullanabilir. Okul BT yöneticileri bu planı, sınıflara ve laboratuvarlara yazılım yüklemek için kullanabilir.