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EĞİTİM TOPLULUĞU

GELECEĞİNİZİ TASARLAYIN

Autodesk'te öğrencilerin, eğitimcilerin ve yaşam boyu öğrenenlerin, yarının en acil tasarım ve mühendislik zorluklarını çözmelerine yardımcı olmak üzere gerekli olan becerileri bugünden geliştirmelerini sağlıyoruz. Geniş tasarım ve üretim teknolojisi, kaynaklar ve topluluk portföyümüzle, anlamlı kariyerlere öncülük etmek ve gezegende kalıcı bir etki yaratmak amacıyla öğrencileri her yerde desteklemeye çalışıyoruz.

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Başarılı kariyer olanakları sağlama

Autodesk Eğitim planı, öğrencilerin ve eğitimcilerin yüksek talep gören tasarım ve mühendislik becerilerini öğrenmelerine ve öğretmelerine yardımcı olur. Bu plan, uygun olan öğrenciler, eğitimciler ve okul BT yöneticileri için Autodesk yazılımına ve eğitim kaynaklarına ücretsiz erişim olanağı sağlar.

Öğrenciler bu planı, çok çeşitli Autodesk ürünlerine bireysel erişim elde etmek için kullanabilir. Eğitimciler bu planı, kendilerine ve uygun olan en fazla 125 öğrenciye Autodesk ürünlerini kullanma olanağı sağlamak için kullanabilir. Okul BT yöneticileri bu planı, sınıflara ve laboratuvarlara yazılım yüklemek için kullanabilir.

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Eğitim amaçlı erişim hakkında SSS

Uygun öğrenciler ve eğitimciler, temelde kayıtlı öğrencilere eğitim vermek üzere yetkili bir devlet kurumu tarafından akredite edilmiş olan nitelikli eğitim kurumunda kayıtlı olan, bu kurum tarafından istihdam edilen veya bu kurumun yüklenicileri olan kişilerdir. Buna, akredite edilmiş ortaokullar, liseler ve yüksek öğretim ve evde öğretim kurumları dahildir.

Daha fazla bilgi için bkz. Eğitim planına kimler uygundur?

Eğitim planı ile erişilen Autodesk yazılımı ve hizmetleri, ücretli abonelik yoluyla kullanıma sunulan aynı özellikleri ve işlevleri içerir.

A360 Rendering ve Fusion 360 gibi eski sürümler ve web hizmetleri de dahil olmak üzere çoğu Autodesk ürünü Eğitim planı ile kullanılabilir. Erişim, geçerli sürümü ve en fazla üç önceki sürümü (varsa) içerir. Yazılım ve hizmetlerin listesi için Ürün Al sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi için bkz. Autodesk Eğitim planı hakkında.

  1. Henüz yoksa, Ürün Al sayfasında Şimdi Başlayın'a tıklayarak bir Autodesk Account hesabı oluşturun.
  2. Nitelikli eğitim kurumundaki öğrenci veya eğitimci rolünüzü doğrulamayı içeren uygunluğunuzu onaylama işlemini yapın.
  3. Yazılımınızı indirin ve yükleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenciler ve eğitimciler için başlama.

  1. Henüz yoksa, Ürün Al sayfasında Şimdi Başlayın'a tıklayarak bir Autodesk Account hesabı oluşturun.
  2. Nitelikli eğitim kurumundaki eğitimci rolünüzü doğrulamayı içeren uygunluğunuzu onaylama işlemini yapın.
  3. Uygun olan öğrencilerinize ürün atamak ve bir dönemden diğerine ürün atamalarını yönetmek için bu adım adım yönergeleri izleyin.

Eğitim kurumları için başlama bölümündeki yönergeleri izleyin.

Eğitimciniz size eğitim amaçlı ürün erişimi atamak için Autodesk Eğitim planını kullandıysa, eğitim amaçlı erişime için uygun olup olmadığınızı onaylamanız gerekmez.

Size atanan bir ürüne erişmek için bu adım adım yönergeleri izlemeniz yeterlidir.

  1. Ürün Al sayfasını ziyaret edin.
  2. Oturum Aç'a tıklayın. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
  3. Okulunuzun adını yazmaya başlayın ve açılır listeden okulunuzu seçin.
    • Listede okulunuz yoksa, Okulumu bulamadım seçeneğine tıklayın. ve formu tamamlayın. Okulunuzun doğrulanması ve listeye eklenmesi genelde yedi güne kadar sürer
    • Evde eğitim için, ilgili alana Ev yazın ve açılır listeden Evde Eğitim (Herhangi biri) öğesini seçin.
  4. Tüm bilgileri iki kez kontrol edin.
    Önemli: Daha sonra değiştiremeyeceğiniz içini profil bilgilerinizin doğru olduğundan ve okulunuzun kayıtlarındaki bilgilerle eşleştiğinden emin olun.
    Kurum türünü seçtiğinizden emin olun:
    • Ortaöğretim, ortaokul ve liseyi içerir. Ortaöğretime dahil edilen sınıf seviyeleri ülkeye göre değişebilir.
    • Lise sonrası eğitim, üniversiteler ve kolejlerin yanı sıra ticaret ve meslek okullarını içerir.
      Yanlış kurum türünü seçerseniz listeden okulunuzu seçemezsiniz. Yanlış kurum türünü seçtiyseniz, lütfen Autodesk Eğitim Desteği (İngilizce) ile iletişime geçin.
  5. Doğrula'ya tıklayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenciler ve eğitimciler için uygunluğu onaylama.

Uygunluk kanıtı olarak ek belge göndermeniz istenebilir. Bu belgeler şunları içermelidir:

  • Tam adı (okul kaydında gösterilen adla eşleşmelidir)
  • Eğitim kurumunun tam adı
  • Mevcut eğitim dönemi içinde bir tarih

Yukarıdaki bilgileri içerdikleri varsayılarak, aşağıda uygun belgelere ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

  • Eğitim kurumundan resmi yazı
    Not: Burada öğrenciler ve öğretim görevlileri için bu tür bir yazıya ilişkin şablonlar verilmiştir.
  • Kayıt makbuzu
  • Okul harcı makbuzu
  • Öğrenci veya çalışan kimliği (fotoğraf gerekli değildir)
  • Not dökümü
  • Okul web sitesindeki öğretim görevlisi listesi
  • Ders programı

Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenciler ve eğitimciler için uygunluğu onaylama.

Uygunluğunuz onaylanana kadar Eğitim planı kapsamındaki yazılıma erişemezsiniz. Dersler başladığında erişiminiz olduğundan emin olmak için uygunluğunuzun onaylanma sürecini yeterince erken başlattığınızdan emin olun.

  • Okulunuz henüz nitelikli eğitim kurumu olarak listelenmemişse, bunun doğrulanması genelde yedi güne kadar sürer.
  • Belge yüklemeniz gerekiyorsa, uygunluğunuzun onaylanması genelde iki güne kadar sürer.

Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenciler ve eğitimciler için uygunluğu onaylama.

  1. Kimler bu haktan faydalanabilir? bölümünü inceleyerek eğitim amaçlı erişim için uygunluğunuzun devam ettiğinden emin olun.
  2. Ürün Al sayfasında hesabınızda oturum açın.
  3. Kişiselleştirilmiş afiş bildiriminde Şimdi Yenile'ye tıklayın.
  4. Uygunluğunuzu onayladığınızda, erişiminiz otomatik olarak bir yıl daha uzatılır. Sahip olduğunuz tüm ürün abonelikleri de otomatik olarak bir yıl daha uzatılır.

Daha fazla bilgi için bkz. Öğrenciler ve eğitimciler için erişim yenileme.

Daha fazla bilgi

Destek

  • Destek ekibimize erişimi bulunan Sanal Asistan

    Ürün almak, hesap oluşturmak, yazılım kurulumu ve daha fazlası için ihtiyacınız olan yardımı bulmak üzere sayfanın sağ alt köşesindeki soru işaretine tıklayın.

  • Autodesk forumları bilgilerinizi paylaşacağınız, soru soracağınız ve konuları keşfedeceğiniz harika bir yerdir.

  • Autodesk'in, topluluğumuzun ve iş ortaklarımızın sunduğu faydalı bilgileri öğrenin.

  • Autodesk profesyonel ürünleri için belgeleri, indirmeleri, videoları ve daha fazla kaynağı bulun.

*Destek kaynakları yalnızca İngilizce dilinde sunulmaktadır.

Ücretsiz Autodesk yazılımları ve/veya bulut tabanlı hizmetleri için, bu tür yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetlere ilişkin kullanım şartlarının (İngilizce) ve diğer geçerli şartların kabul edilmesi ve bunlara uygun hareket edilmesi gerekir. Eğitim lisansına tabi yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetler yalnızca Eğitime Yönelik Amaçlar (İngilizce) doğrultusunda kullanılabilir ve ticari, mesleki veya kâr amacı güden diğer faaliyetler için kullanılamaz.

Yetkili bir devlet kurumu tarafından akredite edilmiş ve temel amacı kayıtlı öğrencilere eğitim vermek olan bir Nitelikli Eğitim Kurumunda çalışan eğitimciler ya da bu kuruma kayıtlı öğrenciler bireysel eğitim lisansı hakkından faydalanabilir. Daha fazla bilgi edinin.

Nitelikli Eğitim Kurumları, eğitim kurumu tarafından gerçekleştirilen eğitici işlevler kapsamındaki öğrenme, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle doğrudan ilgili amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere ücretsiz eğitim lisanslarına erişebilir. Daha fazla bilgi edinin.