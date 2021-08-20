Product Design & Manufacturing Collection 

Üst düzey mühendislik uygulamalarıyla zorlu sorunları etkili şekilde çözün

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Product Design & Manufacturing Collection ile Tanışın

Karmaşık ürünler, ekipman ve sistemler tasarlayan mühendisler için tasarlanmış Inventor ve AutoCAD’e genişletilmiş özellikler sağlayan güçlü bir uygulama setini keşfedin.

Product Design & Manufacturing Collection tasarım ve mühendislik özellikleri

Tasarlayın

Profesyonel sınıf parametrik 3B tasarım özellikleri ve 2B taslak çizim araç setleriyle ürünlerinizi daha sezgisel bir şekilde modelleyin.

Mühendisliğini yapın

CAD entegrasyonlu mühendislik araçlarıyla ürün performansını artırın ve arızaları önleyin.

Aktarın

İmalat için belgeler hazırlayın ve tasarım incelemeleri ve pazarlama materyalleri için yüksek duyarlıklı görseller oluşturun.

Product Design & Manufacturing Collection’da kullanılan ürünlerden tasarruf edin

Daha zorlu sorunları çözmenize yardımcı olan araç setini keşfedin. Çözüm paketi, analiz ve simülasyon, görselleştirme, gerçeklik yakalama, ayrıntılandırma ve otomasyona yönelik ilave araçlara ek olarak en iyi tasarım yazılımlarını kapsar.

Seçilen ürünler Bağımsız fiyat Çözüm paketi ile karşılaştırın
71.016 TL/yıl

Inventor, AutoCAD, Autodesk Fusion ve daha fazlasına sahip olun: Ürün geliştirme ve imalat / üretim planlama için profesyonel düzeyde araçlar

57.562 TL/yıl
23.161 TL/yıl
Toplam fiyat 151.739 TL/yıl 92.644 TL/yıl

Kaydet 59.095 TL/yıl

Product Design & Manufacturing Collection’a Özel

Inventor Nastran kullanarak simülasyon sonuçlarını gösteren bir bilgisayar ekranı

Gelişmiş simülasyon

Tasarımınızı optimize etmenize yardımcı olacak eksiksiz, güçlü bir çalışma türleri portföyü arasından seçim yapın.

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Inventor’da bir derlemenin tolerans analizini yığın sonuçlarıyla gösteren bir ekran

Tolerans yığını analizi

Yığın döngüsündeki modeller için geometrik boyutların ve toleransların kümülatif etkilerini doğru şekilde hesaplayın.

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Bir takım yolu stratejisinin sonuç animasyonunu gösteren bir bilgisayar ekranı

Entegre CAM

CAD gömülü 2,5 ila 5 eksenli frezeleme, tornalama ve freze tornalama özellikleriyle işleme   iş akışlarını basitleştirin.

 

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Malzeme israfını azaltmak için optimum sac levha yuvası sonuçlarını gösteren bir Inventor ekranı

Sac metal yuvalama

Düz kesim işlemlerinde hammadde israfını azaltın ve malzeme kullanımını optimize edin.

 

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Ürün tasarımınızı mükemmelden olağanüstü seviyesine taşıyın

Inventor’ı Product Design & Manufacturing Collection’daki araçlarla genişletmeye yönelik popüler kullanım durumlarını gösteren teknik uzmanlarımıza katılın.

İmalat için Product Design & Manufacturing Collection

Hazırlayın

CAD gömülü araçlarla takım yolu stratejileri ve verimli fabrika düzenleri oluşturun.

Koordine edin

Entegre fabrika düzeni ve kurulum sıralandırması araçlarıyla tüm üretim sürecinizi planlayın, kurun ve yönetin.

Optimize edin

Fabrika veriminizi artırın, aynı zamanda makine kullanımında, nakliye maliyetlerinde ve güç tüketiminde verimliliği artırın.

Product Design & Manufacturing Collection’da kullanılan ürünlerden tasarruf edin

Daha zorlu sorunları çözmenize yardımcı olan araç setini keşfedin. Çözüm paketi, en iyi tasarım yazılımlarının yanı sıra karmaşık üretim hatlarını planlamak, inşa etmek ve işletmek için de ek araçlar içerir.

Seçilen ürünler Bağımsız fiyat Çözüm paketi ile karşılaştırın
71.016 TL/yıl

Inventor, AutoCAD, Autodesk Fusion ve daha fazlasına sahip olun: Ürün geliştirme ve imalat / üretim planlama için profesyonel düzeyde araçlar

57.562 TL/yıl
23.161 TL/yıl
Toplam fiyat 151.739 TL/yıl 92.644 TL/yıl

Kaydet 59.095 TL/yıl

Product Design & Manufacturing Collection’a Özel

Bir takım yolu stratejisinin sonuç animasyonunu gösteren bir bilgisayar ekranı

Entegre CAM

CAD gömülü 2,5 ila 5 eksenli frezeleme, tornalama ve freze tornalama özellikleriyle işleme   iş akışlarını basitleştirin.

Daha fazla bilgi
Malzeme israfını azaltmak için optimum sac levha yuvası sonuçlarını gösteren bir Inventor ekranı

Sac metal yuvalama

Düz kesim işlemlerinde hammadde israfını azaltın ve malzeme kullanımını optimize edin.

Daha fazla bilgi
3B olarak gösterilen konveyörleri ve proses ekipmanını içeren bir fabrika düzeni tasarımı

Fabrika yerleşim tasarımları

Tek bir veri modeli kullanarak fabrika düzenlerinizi 2B ve 3B olarak planlayın ve tasarlayın.

 

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Bilgisayar ekranında görüntülenen ve ekipmanın zaman çizelgesini gösteren renkli bir fabrika zemini tasarımı

Fabrika kurulumu

Entegre fabrika düzeni, kurulum sıralandırması ve analiz araçlarıyla tüm üretim sürecinizi planlayın, kurun ve yönetin.

 

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Verimli bir fabrika tasarlamak için sahip olunması gereken araçlar

Bu web seminerini izleyerek verimli bir fabrika düzeni için modern planlama ve tasarım aşamalarını ele alan teknik uzmanlarımıza katılın.

Seçenekleriniz hakkında konuşalım

Autodesk ile, ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar esnek erişime sahip modern bir tasarım, mühendislik ve üretim araç setini kullanabilirsiniz. Çok yıllık abonelik, yıldan yıla veya aydan aya seçenekleri arasından seçim yapın.

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