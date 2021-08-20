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Karmaşık ürünler, ekipman ve sistemler tasarlayan mühendisler için tasarlanmış Inventor ve AutoCAD’e genişletilmiş özellikler sağlayan güçlü bir uygulama setini keşfedin.
Profesyonel sınıf parametrik 3B tasarım özellikleri ve 2B taslak çizim araç setleriyle ürünlerinizi daha sezgisel bir şekilde modelleyin.
CAD entegrasyonlu mühendislik araçlarıyla ürün performansını artırın ve arızaları önleyin.
İmalat için belgeler hazırlayın ve tasarım incelemeleri ve pazarlama materyalleri için yüksek duyarlıklı görseller oluşturun.
Daha zorlu sorunları çözmenize yardımcı olan araç setini keşfedin. Çözüm paketi, analiz ve simülasyon, görselleştirme, gerçeklik yakalama, ayrıntılandırma ve otomasyona yönelik ilave araçlara ek olarak en iyi tasarım yazılımlarını kapsar.
|Seçilen ürünler
|Bağımsız fiyat
|Çözüm paketi ile karşılaştırın
|
|71.016 TL/yıl
|
Inventor, AutoCAD, Autodesk Fusion ve daha fazlasına sahip olun: Ürün geliştirme ve imalat / üretim planlama için profesyonel düzeyde araçlar
|
|57.562 TL/yıl
|
|23.161 TL/yıl
|Toplam fiyat
|151.739 TL/yıl
|
92.644 TL/yıl
Kaydet 59.095 TL/yıl
Tasarımınızı optimize etmenize yardımcı olacak eksiksiz, güçlü bir çalışma türleri portföyü arasından seçim yapın.
Yığın döngüsündeki modeller için geometrik boyutların ve toleransların kümülatif etkilerini doğru şekilde hesaplayın.
CAD gömülü 2,5 ila 5 eksenli frezeleme, tornalama ve freze tornalama özellikleriyle işleme iş akışlarını basitleştirin.
Düz kesim işlemlerinde hammadde israfını azaltın ve malzeme kullanımını optimize edin.
– JJ Johnson, Operasyon Müdürü, Viewrail
Yıldan yıla özel sipariş sürecinde iLogic otomasyon özelliklerini kullanarak sağlanan iş büyümesi
Inventor’ı Product Design & Manufacturing Collection’daki araçlarla genişletmeye yönelik popüler kullanım durumlarını gösteren teknik uzmanlarımıza katılın.
CAD gömülü araçlarla takım yolu stratejileri ve verimli fabrika düzenleri oluşturun.
Entegre fabrika düzeni ve kurulum sıralandırması araçlarıyla tüm üretim sürecinizi planlayın, kurun ve yönetin.
Fabrika veriminizi artırın, aynı zamanda makine kullanımında, nakliye maliyetlerinde ve güç tüketiminde verimliliği artırın.
Daha zorlu sorunları çözmenize yardımcı olan araç setini keşfedin. Çözüm paketi, en iyi tasarım yazılımlarının yanı sıra karmaşık üretim hatlarını planlamak, inşa etmek ve işletmek için de ek araçlar içerir.
|Seçilen ürünler
|Bağımsız fiyat
|Çözüm paketi ile karşılaştırın
|
|71.016 TL/yıl
|
Inventor, AutoCAD, Autodesk Fusion ve daha fazlasına sahip olun: Ürün geliştirme ve imalat / üretim planlama için profesyonel düzeyde araçlar
|
|57.562 TL/yıl
|
|23.161 TL/yıl
|Toplam fiyat
|151.739 TL/yıl
|
92.644 TL/yıl
Kaydet 59.095 TL/yıl
CAD gömülü 2,5 ila 5 eksenli frezeleme, tornalama ve freze tornalama özellikleriyle işleme iş akışlarını basitleştirin.
Düz kesim işlemlerinde hammadde israfını azaltın ve malzeme kullanımını optimize edin.
Tek bir veri modeli kullanarak fabrika düzenlerinizi 2B ve 3B olarak planlayın ve tasarlayın.
Entegre fabrika düzeni, kurulum sıralandırması ve analiz araçlarıyla tüm üretim sürecinizi planlayın, kurun ve yönetin.
— Scott Finnis, CNC Mağaza Müdürü, Kalitta Motorsports
Uyarlanabilir takım yollarının kullanımı sayesinde işleme süresinde azalma
Bu web seminerini izleyerek verimli bir fabrika düzeni için modern planlama ve tasarım aşamalarını ele alan teknik uzmanlarımıza katılın.
Autodesk ile, ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar esnek erişime sahip modern bir tasarım, mühendislik ve üretim araç setini kullanabilirsiniz. Çok yıllık abonelik, yıldan yıla veya aydan aya seçenekleri arasından seçim yapın.