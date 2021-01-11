Autodesk AutoCAD LT: Otomasyonlu, birinci sınıf 2B tasarım ve taslak oluşturma araçları

Autodesk AutoCAD LT nedir?

2B tasarımlarınızı hassasiyet ve sınıfının en iyisi dokümantasyon özellikleriyle oluşturun. Mimarlar, mühendisler ve inşaat uzmanların AutoCAD LT®'yi kullanma nedenleri:

  • Hassas 2B geometri ile tasarlayın, çizim yapın ve belge oluşturun

  • Kapsamlı düzenleme, tasarım ve not ekleme araçları setine erişin

  • AutoLISP ile arabiriminizi özelleştirip iş akışlarınızı otomatikleştirerek süreçlerinizi kolaylaştırın

Autodesk AutoCAD LT’yi neden kullanmalısınız?

Birinci sınıf 2B tasarım özellikleri 

Hassas 2B geometri ve kapsamlı dokümantasyon özellikleri seti ile taslak oluşturun, tasarlayın ve düzenleyin.

Farklı ekipler ve cihazlarda işbirliği sağlayın 

Çizimlerinizi masaüstü, web ve mobil cihazlarda güvenli ve emniyetli şekilde paylaşın ve not ekleyin.

Doğruluk ve uyumluluk sağlayın 

Autodesk'in özel TrustedDWG® teknolojisi ile uygunluğu koruyun ve uyumluluğu sağlayın.

Autodesk AutoCAD LT ile yapabilecekleriniz

Sınıfının en iyisi 2B özellikler ve dokümantasyon ile hassas ve hızlı bir şekilde taslak oluşturun 

AutoCAD LT'deki kullanımı kolay taslak oluşturma araçlarıyla hassas 2B çizimleri daha hızlı bir şekilde oluşturun. AutoLISP ile sunulan araçları kullanarak sık gerçekleştirilen görevleri otomatikleştirip iş akışlarını kolaylaştırarak üretkenliği artırın.

Web'de AutoCAD ile istediğiniz yerde çalışın (dahil)

CAD çizimlerini dilediğiniz bilgisayarda basit bir kullanıcı arayüzünde görüntüleyin, düzenleyin, not ekleyin ve paylaşın. Oturum açın ve çalışmaya başlayın. Yazılım yüklemesi gerektirmez.

Mobil cihazlarda AutoCAD ile AutoCAD LT'yi hareket halindeyken kullanın

Gittiğiniz her yere AutoCAD'in gücünü de götürün, üstelik çevrimdışıyken bile. CAD çizimlerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin, düzenleyin, not ekleyin ve oluşturun.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

AutoCAD LT ne için kullanılabilir?

AutoCAD LT hassas 2B taslak oluşturma, tasarım ve dokümantasyon için kullanılan bir CAD yazılımıdır. Çizim karşılaştırma, sayma, nesne ekleme ve tablo oluşturma gibi görevleri otomatikleştiren ve verimliliği artıran özellikler içerir. AutoCAD LT ile kullanıcılar masaüstü bilgisayar, web ve mobil cihazlardan çizimlerini oluşturabilir, düzenleyebilir ve not ekleyebilir.

AutoCAD LT yazılımını kimler kullanıyor?

AutoCAD LT aşağıdakilere ihtiyaç duyan mimarlar, mühendisler, inşaat uzmanları ve tasarımcılar tarafından kullanılır: 

  • Hassas 2B geometri ile tasarlayın, çizim yapın ve belge oluşturun
  • Kapsamlı düzenleme, tasarım ve not ekleme araçları setine erişin
  • Sezgisel ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü ile daha hızlı çalışın

AutoCAD LT ile AutoCAD arasındaki farklar nelerdir?

AutoCAD ile AutoCAD LT arasındaki en büyük farklardan biri, AutoCAD LT hassas 2B taslak oluşturma ve belgeleme yetenekleri sunarken, AutoCAD'in aynı zamanda 3B işlevler sunmasıdır. AutoCAD LT, AutoLISP gibi özellikler aracılığıyla bazı özelleştirmeleri destekler. Ancak üçüncü taraf bağlantılarını, geliştirme araçlarını veya yedi özel araç setini içermez. AutoCAD ile AutoCAD LT'yi karşılaştırın.

AutoCAD LT yazılımı hangi işletim sisteminde çalışır? 

AutoCAD LT Microsoft® Windows® ve Apple® macOS® işletim sistemlerinde çalışabilir. Ayrıntılar için AutoCAD LT sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.

Her AutoCAD LT aboneliğine, AutoCAD web ve mobil uygulamaları dahildir. Mobil cihazlarda AutoCAD iOS, Android ve Windows'da çalıştırılabilir. Sürüm ayrıntıları için Mobil cihazlarda AutoCAD için sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın. Web'de AutoCAD, Windows veya Mac'te 64 bit Google Chrome, 64 bit Mozilla Firefox ve 64 bit Microsoft Edge tarafından desteklenir. Sürüm ayrıntıları için Web’de AutoCAD için sistem gereksinimlerine bakın.

Mevcut sürüme abone olursam Autodesk AutoCAD LT'nin hangi sürümlerini kullanabilirim? 

AutoCAD LT aboneliğiniz, önceki 3 sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.

Autodesk AutoCAD LT’yi birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim? 

Autodesk AutoCAD LT yazılımı için aboneliğiniz varsa yazılımı 3 bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılım aynı anda tek bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) 'ne bakın.

AutoCAD LT ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim? 

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan Autocad LT’yi satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme konusunda daha fazla bilgi edinin.

AutoCAD LT aboneliğinin fiyatı nedir? 

Yıllık Autodesk AutoCAD LT aboneliğinin ücreti ve aylık AutoCAD LT aboneliğinin ücreti şeklindedir. 3 yıllık AutoCAD LT aboneliğinin ücreti şeklindedir. 

AutoCAD LT'yi nasıl indirebilirim?

Autodesk, bireyler ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Ürününüzü bulun, sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.

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Bulut ve mobil kullanım

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İş birliği

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limited

Mimari tasarım

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limited

Özellikler

Complete

Kapsamlı

Limited

Sınırlı

N/A

Yok

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