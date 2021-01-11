AutoCAD LT Microsoft® Windows® ve Apple® macOS® işletim sistemlerinde çalışabilir. Ayrıntılar için AutoCAD LT sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.



Her AutoCAD LT aboneliğine, AutoCAD web ve mobil uygulamaları dahildir. Mobil cihazlarda AutoCAD iOS, Android ve Windows'da çalıştırılabilir. Sürüm ayrıntıları için Mobil cihazlarda AutoCAD için sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın. Web'de AutoCAD, Windows veya Mac'te 64 bit Google Chrome, 64 bit Mozilla Firefox ve 64 bit Microsoft Edge tarafından desteklenir. Sürüm ayrıntıları için Web’de AutoCAD için sistem gereksinimlerine bakın.