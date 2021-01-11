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2B tasarımlarınızı hassasiyet ve sınıfının en iyisi dokümantasyon özellikleriyle oluşturun. Mimarlar, mühendisler ve inşaat uzmanların AutoCAD LT®'yi kullanma nedenleri:
Hassas 2B geometri ile tasarlayın, çizim yapın ve belge oluşturun
Kapsamlı düzenleme, tasarım ve not ekleme araçları setine erişin
AutoLISP ile arabiriminizi özelleştirip iş akışlarınızı otomatikleştirerek süreçlerinizi kolaylaştırın
Hassas 2B geometri ve kapsamlı dokümantasyon özellikleri seti ile taslak oluşturun, tasarlayın ve düzenleyin.
Çizimlerinizi masaüstü, web ve mobil cihazlarda güvenli ve emniyetli şekilde paylaşın ve not ekleyin.
Autodesk'in özel TrustedDWG® teknolojisi ile uygunluğu koruyun ve uyumluluğu sağlayın.
AutoCAD LT'deki kullanımı kolay taslak oluşturma araçlarıyla hassas 2B çizimleri daha hızlı bir şekilde oluşturun. AutoLISP ile sunulan araçları kullanarak sık gerçekleştirilen görevleri otomatikleştirip iş akışlarını kolaylaştırarak üretkenliği artırın.
- Wendy Stevens, Şirket Kurucusu ve Tasarımcı
Görseli sağlayan: Wendy Stevens
—Amanda McLennan, İşletme Sahibi, Red Bean Interior Design
Resim Kelly Tomlinson Photography tarafından sağlanmıştır
—Rose Remillard, İşletme Sahibi, Nature’s Designs
Görseli sağlayan: Rose Remillard
AutoCAD LT hassas 2B taslak oluşturma, tasarım ve dokümantasyon için kullanılan bir CAD yazılımıdır. Çizim karşılaştırma, sayma, nesne ekleme ve tablo oluşturma gibi görevleri otomatikleştiren ve verimliliği artıran özellikler içerir. AutoCAD LT ile kullanıcılar masaüstü bilgisayar, web ve mobil cihazlardan çizimlerini oluşturabilir, düzenleyebilir ve not ekleyebilir.
AutoCAD LT aşağıdakilere ihtiyaç duyan mimarlar, mühendisler, inşaat uzmanları ve tasarımcılar tarafından kullanılır:
AutoCAD ile AutoCAD LT arasındaki en büyük farklardan biri, AutoCAD LT hassas 2B taslak oluşturma ve belgeleme yetenekleri sunarken, AutoCAD'in aynı zamanda 3B işlevler sunmasıdır. AutoCAD LT, AutoLISP gibi özellikler aracılığıyla bazı özelleştirmeleri destekler. Ancak üçüncü taraf bağlantılarını, geliştirme araçlarını veya yedi özel araç setini içermez. AutoCAD ile AutoCAD LT'yi karşılaştırın.
AutoCAD LT Microsoft® Windows® ve Apple® macOS® işletim sistemlerinde çalışabilir. Ayrıntılar için AutoCAD LT sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.
Her AutoCAD LT aboneliğine, AutoCAD web ve mobil uygulamaları dahildir. Mobil cihazlarda AutoCAD iOS, Android ve Windows'da çalıştırılabilir. Sürüm ayrıntıları için Mobil cihazlarda AutoCAD için sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın. Web'de AutoCAD, Windows veya Mac'te 64 bit Google Chrome, 64 bit Mozilla Firefox ve 64 bit Microsoft Edge tarafından desteklenir. Sürüm ayrıntıları için Web’de AutoCAD için sistem gereksinimlerine bakın.
AutoCAD LT aboneliğiniz, önceki 3 sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.
Autodesk AutoCAD LT yazılımı için aboneliğiniz varsa yazılımı 3 bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılım aynı anda tek bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) 'ne bakın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan Autocad LT’yi satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme konusunda daha fazla bilgi edinin.
Yıllık Autodesk AutoCAD LT aboneliğinin ücreti
Autodesk, bireyler ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Ürününüzü bulun, sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.
AutoCAD
AutoCAD LT
Autodesk AI kullanan API'ler ve otomasyonlar
Bulut ve mobil kullanım
İş birliği
Mimari tasarım
Temel 2B CAD tasarım ve taslak oluşturma çalışmaları için AutoCAD LT'yi kullanan milyonlarca kişiye katılın.