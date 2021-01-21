Autodesk Autodesk Fusion paketi hüküm ve koşulları:

Autodesk Autodesk Fusion paketi alındığında, vergiler hariç paket olarak satın alınan 3 yeni 1 yıllık Autodesk Fusion aboneliği Önerilen Perakende Satış Fiyatı (SRP) üzerinden %33 indirim sunar. Autodesk e-mağazası aracılığıyla sunulan ürünler arasında 3 lisanslı Autodesk Fusion paketi de bulunmaktadır.

Bu teklif, 7 Şubat 2024 tarihinden 31 Ocak 2025 tarihine kadar Türkiye'de geçerlidir, başka indirimlerle veya promosyonlarla birleştirilemez ve kanunlarca yasaklandığı ya da kısıtlandığı yerlerde geçersiz sayılır.

Bu teklif Türkiye'de geçerlidir, başka indirimlerler veya promosyonlarla birleştirilemez ve kanunlarca yasaklandığı ya da kısıtlandığı yerlerde geçersiz sayılır.

AUTODESK, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK, BU PROGRAMI HERHANGİ BİR ZAMANDA ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN KISMEN VEYA TAMAMEN İPTAL ETME, ASKIYA ALMA VEYA DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR. AUTODESK YAZILIM FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.

Autodesk ve Autodesk Fusion; Autodesk, Inc. şirketinin ve/veya alt kuruluşlarının ve/veya bağlı şirketlerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Diğer marka adları, ürün adları veya ticari markalar, sahiplerine aittir. Autodesk istediği zaman bildirimde bulunmadan ürün ve hizmet tekliflerini, özellikleri ve fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar ve Autodesk bu belgede görülebilecek baskı ya da çizim hatalarından sorumlu değildir.