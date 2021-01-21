Bu özel teklifler sayesinde indirimler, tavsiye ödülleri ve yükseltmeler elde edin.
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Her ürünü ayrı ayrı satın almaktansa en güçlü yazılımlarımızdan oluşan bir çözüm paketini büyük indirimle satın alın.
AutoCAD, Revit, Civil 3D, InfraWorks ve daha fazlasını içerir. .
AutoCAD, Inventor, Fusion 360 ve daha fazlasını içerir.
Resim Blind Visual Propaganda tarafından sağlanmıştır
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Doğrudan Autodesk'ten satın alarak uzman tavsiyesi, kolay finansman gibi birçok harika avantaj elde edersiniz.
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Autodesk ne tür indirimler ve özel teklifler sunar?
Autodesk, hem yeni hem de mevcut müşterileri için en popüler ürünlerinde periyodik olarak promosyon indirimleri ve özel fırsatlar sunmaktadır. Bu teklifler arasında abonelik yükseltmeleri, sınırlı süre için geçerli özel teklifler, promosyonlar ve dönemsel etkinlikler bulunmaktadır.
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Özel teklifler ve indirimler hangi sıklıkla sunuluyor?
Autodesk; yıl boyunca indirimler, özel teklifler ve programlar sağlayabilir. Sunulacak teklif ve indirimler, müşteri türüne ve durumuna, döneme ve diğer faktörlere bağlıdır. Teklifler, genellikle sınırlı bir süre için geçerlidir ve ilan edilen uygunluk gerekliliklerine ve yasal gerekliliklere tabidir.
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İlgimi çeken bir indirim gördüğümde ondan nasıl yararlanabilirim?
Yayımlanan özel teklifler; doğrudan web sitemizden, satış ekibimiz aracılığıyla veya seçili iş ortakları aracılığıyla edinilebilir. Eşsiz olabilecek bu teklifler, söz konusu satın alma yollarından biri veya birkaçıyla sınırlı olabilir.
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Özel teklifler ve indirimler birleştirilebilir mi?
Yasal hükümler ve koşullarda aksi belirtilmediği sürece, özel teklifler ve indirimler birleştirilemez.
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Yasal açıklamalar
Autodesk Autodesk Fusion paketi alındığında, vergiler hariç paket olarak satın alınan 3 yeni 1 yıllık Autodesk Fusion aboneliği Önerilen Perakende Satış Fiyatı (SRP) üzerinden %33 indirim sunar. Autodesk e-mağazası aracılığıyla sunulan ürünler arasında 3 lisanslı Autodesk Fusion paketi de bulunmaktadır.
Bu teklif, 7 Şubat 2024 tarihinden 31 Ocak 2025 tarihine kadar Türkiye'de geçerlidir, başka indirimlerle veya promosyonlarla birleştirilemez ve kanunlarca yasaklandığı ya da kısıtlandığı yerlerde geçersiz sayılır.
Bu teklif Türkiye'de geçerlidir, başka indirimlerler veya promosyonlarla birleştirilemez ve kanunlarca yasaklandığı ya da kısıtlandığı yerlerde geçersiz sayılır.
AUTODESK, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK, BU PROGRAMI HERHANGİ BİR ZAMANDA ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN KISMEN VEYA TAMAMEN İPTAL ETME, ASKIYA ALMA VEYA DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR. AUTODESK YAZILIM FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.
Autodesk ve Autodesk Fusion; Autodesk, Inc. şirketinin ve/veya alt kuruluşlarının ve/veya bağlı şirketlerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Diğer marka adları, ürün adları veya ticari markalar, sahiplerine aittir. Autodesk istediği zaman bildirimde bulunmadan ürün ve hizmet tekliflerini, özellikleri ve fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar ve Autodesk bu belgede görülebilecek baskı ya da çizim hatalarından sorumlu değildir.