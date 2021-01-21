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Taranan çizimleri düzenlemek ve raster görüntüleri DWG nesnelerine dönüştürmek için özel bir araç setinde Raster Design araçlarını kullanın. Raster Design araç seti ile şunları yapabilirsiniz:
Görüntü düzenleme ve temizleme için araçlara erişim
Standart AutoCAD komutlarını kullanarak REM nesnelerini düzenleme
Vektörizasyon araçları ile iş akışlarınızı basitleştirme
Görüntü düzenleme ve temizleme
Görüntülerinizde kusurları giderin, sapma uygulayın, rötuş yapın ve görüntülerinizi yansıtın.
Raster Entity Manipulation (REM)
Raster bölgeleri ve primitiflerinde standart AutoCAD komutlarını kullanın. Raster görüntüleri, çizgileri, yayları ve daireleri kolayca düzenleyin.
Vektörizasyon araçları
Raster görüntülerden çizgiler ve çoklu çizgiler oluşturun ve raster dosyalarını vektör çizimlerine dönüştürün.
Görüntü dönüştürme işlevselliği
Civil 3D inşaat mühendisliği yazılımında ve AutoCAD Map 3D araç setinde coğrafi görüntüleri gösterin ve analiz edin.
Bu çalışmada Raster Design araç seti, üretkenliği %48'e varan oranda artırdı.* Raster Design’ın raster görüntüsü kullanımını gerektiren AutoCAD çizimi üzerinde çalışırken zamandan tasarruf etmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.
Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.