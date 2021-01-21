Raster Design araç seti AutoCAD 2025'e dâhildir 

Taranan çizimleri düzenlemek ve raster görüntüleri DWG nesnelerine dönüştürmek için özel bir araç setinde Raster Design araçlarını kullanın. Raster Design araç seti ile şunları yapabilirsiniz:

  • Görüntü düzenleme ve temizleme için araçlara erişim  

  • Standart AutoCAD komutlarını kullanarak REM nesnelerini düzenleme 

  • Vektörizasyon araçları ile iş akışlarınızı basitleştirme  

Raster Design araç setinin yan görünümü

Raster Design araç seti özellikleri

Güçlü vektörizasyon araçlarıyla daha hızlı çalışın

Görüntü düzenleme ve temizleme

Görüntülerinizde kusurları giderin, sapma uygulayın, rötuş yapın ve görüntülerinizi yansıtın.

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Raster Entity Manipulation (REM)

Raster bölgeleri ve primitiflerinde standart AutoCAD komutlarını kullanın. Raster görüntüleri, çizgileri, yayları ve daireleri kolayca düzenleyin.

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Vektörizasyon araçları

Raster görüntülerden çizgiler ve çoklu çizgiler oluşturun ve raster dosyalarını vektör çizimlerine dönüştürün.

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Görüntü dönüştürme işlevselliği

Civil 3D inşaat mühendisliği yazılımında ve AutoCAD Map 3D araç setinde coğrafi görüntüleri gösterin ve analiz edin.

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Rasterleştirilmiş harita

Raster Design araç setinin faydaları

Bu çalışmada Raster Design araç seti, üretkenliği %48'e varan oranda artırdı.* Raster Design’ın raster görüntüsü kullanımını gerektiren AutoCAD çizimi üzerinde çalışırken zamandan tasarruf etmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

*Sorumluluk Reddi

Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.