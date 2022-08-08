Daha önce AutoCAD Web uygulaması ve AutoCAD Mobil uygulaması olarak bilinen Autodesk AutoCAD Web, ışık düzenleme ve temel tasarımlar oluşturmak için temel Autodesk AutoCAD komutlarına erişmek, diğer kişilerle iş birliği yapmak, mevcut bir masaüstü çizimini değiştirmeden değişiklik notları ve işaretlemeler eklemek ve buluttaki CAD dosyalarına erişmek için kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen SSS'nin tamamına bakın.