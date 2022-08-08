Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
Autodesk AutoCAD Web mimarlar, mühendisler ve inşaat profesyonelleri için hafif düzenleme ve basit tasarımlara yönelik ihtiyacınız olan temel AutoCAD® komutlarını içeren ve cazip bir fiyata sunulan güvenilir bir çözümdür. Daha önce AutoCAD Web Uygulaması ve AutoCAD Mobil Uygulaması olarak bilinen AutoCAD Web ile şunları yapabilirsiniz:
Basitleştirilmiş bir arabirim ile aşina olduğunuz taslak çizim araçlarını kullanın
DWG™ dosyalarına her yerden erişin ve güncelleyin
Doğrudan atölyeden bir tasarım üzerinde hızlıca işbirliği yapın
AutoCAD hassasiyetiyle çevrimiçi veya mobil cihaz aracılığıyla taslak çizimi oluşturmak için araç ve komutlara erişin.
CAD çizimlerini gözden geçirmek ve düzenlemek için ekibinizle bulunduğunuz yerde bir araya gelin.
Dosyaları doğrudan Autodesk Drive, Autodesk Docs veya önde gelen bulut depolama sağlayıcılarından açın.
AutoCAD Web ile Apple App Store ve Google Play Store'da bulunan mobil uygulamalara da erişebilirsiniz.
CAD çizimlerinizi düzenlemek, oluşturmak, paylaşmak ve görüntülemek için herhangi bir şey yüklemeniz gerekmez. web.autocad.com adresine gidin, oturum açın ve çalışmaya başlayın. Alternatif olarak, mobil uygulamayı yükleyin ve doğrudan cihazınızdan çalışın.
Daha önce AutoCAD Web uygulaması ve AutoCAD Mobil uygulaması olarak bilinen Autodesk AutoCAD Web, ışık düzenleme ve temel tasarımlar oluşturmak için temel Autodesk AutoCAD komutlarına erişmek, diğer kişilerle iş birliği yapmak, mevcut bir masaüstü çizimini değiştirmeden değişiklik notları ve işaretlemeler eklemek ve buluttaki CAD dosyalarına erişmek için kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen SSS'nin tamamına bakın.
Temel tasarımları görüntüleme, düzenleme veya oluşturma dahil olmak üzere web veya mobil cihazlarda temel Autodesk AutoCAD komutlarına erişmek isteyen herkes.
Evet, Autodesk AutoCAD web ve mobil uygulamaları Autodesk AutoCAD veya AutoCAD LT aboneliğine dahildir.
Mobil cihazlarda AutoCAD iOS, Android ve Windows'da çalıştırılabilir. Sürüm ayrıntıları için Mobil cihazlarda AutoCAD için sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.
Web'de AutoCAD, Windows veya Mac'te 64 bit Google Chrome, 64 bit Mozilla Firefox ve 64 bit Microsoft Edge tarafından desteklenir. Sürüm ayrıntıları için Web’de AutoCAD için sistem gereksinimlerine bakın.
AutoCAD Web'e erişmek için desteklenen bir tarayıcıdan oturum açabilir veya uygulamayı mobil cihazınıza indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için destek belgelerine bakın (İngilizce).
AutoCAD Web
AutoCAD LT
DWG TrueView
2B taslak çizim ve tasarım
Bulut entegrasyonu
DWG işaretleme ve inceleme
Otomasyon ve özelleştirme