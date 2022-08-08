Autodesk AutoCAD Web: Günlük ihtiyaçlarınız için temel taslak çizim ve tasarım yetenekleri

Autodesk AutoCAD Web nedir?

Autodesk AutoCAD Web mimarlar, mühendisler ve inşaat profesyonelleri için hafif düzenleme ve basit tasarımlara yönelik ihtiyacınız olan temel AutoCAD® komutlarını içeren ve cazip bir fiyata sunulan güvenilir bir çözümdür. Daha önce AutoCAD Web Uygulaması ve AutoCAD Mobil Uygulaması olarak bilinen AutoCAD Web ile şunları yapabilirsiniz: 

  • Basitleştirilmiş bir arabirim ile aşina olduğunuz taslak çizim araçlarını kullanın

  • DWG™ dosyalarına her yerden erişin ve güncelleyin

  • Doğrudan atölyeden bir tasarım üzerinde hızlıca işbirliği yapın

AutoCAD Web genel görünümü (video 1:08 dk.)

AutoCAD Web’i neden kullanmalısınız?

Önemli taslak çizim araçları

AutoCAD hassasiyetiyle çevrimiçi veya mobil cihaz aracılığıyla taslak çizimi oluşturmak için araç ve komutlara erişin.

İş birliğine dayalı iş akışları

CAD çizimlerini gözden geçirmek ve düzenlemek için ekibinizle bulunduğunuz yerde bir araya gelin.

Kesintisiz bağlantı

Dosyaları doğrudan Autodesk Drive, Autodesk Docs veya önde gelen bulut depolama sağlayıcılarından açın.

Her yerden erişim

AutoCAD'i yüklemeye gerek kalmadan web tarayıcınızdan bulut tabanlı uygulamaları çalıştırın.

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışın

AutoCAD aboneliğine dahildir

Mobil cihazlarda ve web'de AutoCAD'e erişim, AutoCAD veya AutoCAD LT aboneliğine de dahildir.

Mobil uygulamalara erişimi içerir

AutoCAD Web ile Apple App Store ve Google Play Store'da bulunan mobil uygulamalara da erişebilirsiniz.

 

Autodesk AutoCAD Web ile yapabilecekleriniz

Tasarımları web tarayıcınızdan veya mobil cihazınızdan güncelleme

CAD çizimlerinizi düzenlemek, oluşturmak, paylaşmak ve görüntülemek için herhangi bir şey yüklemeniz gerekmez. web.autocad.com adresine gidin, oturum açın ve çalışmaya başlayın. Alternatif olarak, mobil uygulamayı yükleyin ve doğrudan cihazınızdan çalışın.

DWG dosyalarınıza hızlıca erişin

AutoCAD web veya mobil uygulamasında DWG dosyalarını doğrudan Autodesk Drive, Autodesk Docs, Microsoft OneDrive, Box, Dropbox veya Google Drive'dan açarak iş akışlarını basitleştirin. 

Çevrimdışı çalışma ve daha sonra senkronize etme

CAD çizimlerini iş sahasına ve çok daha fazla yere taşıyın: Mobil cihazlarda AutoCAD ile projelere internet bağlantısı olmadan mobil uygulamadan erişin ve daha sonra ofiste ya da evde senkronize edin. 

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk AutoCAD Web'i nasıl kullanabilirim?

Daha önce AutoCAD Web uygulaması ve AutoCAD Mobil uygulaması olarak bilinen Autodesk AutoCAD Web, ışık düzenleme ve temel tasarımlar oluşturmak için temel Autodesk AutoCAD komutlarına erişmek, diğer kişilerle iş birliği yapmak, mevcut bir masaüstü çizimini değiştirmeden değişiklik notları ve işaretlemeler eklemek ve buluttaki CAD dosyalarına erişmek için kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen SSS'nin tamamına bakın.

Autodesk AutoCAD Web'i kimler kullanır?

Temel tasarımları görüntüleme, düzenleme veya oluşturma dahil olmak üzere web veya mobil cihazlarda temel Autodesk AutoCAD komutlarına erişmek isteyen herkes.

Autodesk AutoCAD Web, AutoCAD veya AutoCAD LT aboneliklerine dahil midir?

Evet, Autodesk AutoCAD web ve mobil uygulamaları Autodesk AutoCAD veya AutoCAD LT aboneliğine dahildir.

AutoCAD Web yazılımı hangi işletim sisteminde çalışır?

Mobil cihazlarda AutoCAD iOS, Android ve Windows'da çalıştırılabilir. Sürüm ayrıntıları için Mobil cihazlarda AutoCAD için sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.

Web'de AutoCAD, Windows veya Mac'te 64 bit Google Chrome, 64 bit Mozilla Firefox ve 64 bit Microsoft Edge tarafından desteklenir. Sürüm ayrıntıları için Web’de AutoCAD için sistem gereksinimlerine bakın.  

AutoCAD Web'e nasıl erişebilirim?

AutoCAD Web'e erişmek için desteklenen bir tarayıcıdan oturum açabilir veya uygulamayı mobil cihazınıza indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için destek belgelerine bakın (İngilizce).


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Özellikler

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Sınırlı

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