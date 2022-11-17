Sistem gereksinimleri

İşletim sistemleri, işlemciler, bellek ve disk alanı için güncel ve önceki sürüm yazılım ve donanım gereksinimlerinin yanı sıra sanal makineler ve bulut bilgi işlem hizmetleri için öneriler bulun. Bazı ürünler için önerilen bileşenlerle birlikte minimum veya temel gereksinimleri görebilirsiniz.
Autodesk ürünlerini ve paketlerini en iyi şekilde çalıştırmak için Autodesk'in hangi grafik kartlarını ve sürücülerini önerdiğini öğrenmek için Sertifikalı grafik donanımı bölümüne bakın
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