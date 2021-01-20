15–17 Ekim | San Diego, CA | Digital
650’den fazla oturum ile AU 2024'ün sunduklarını keşfedin. Bağlantıların kurulduğu, yeniliklerin kutlandığı ve geleceğin hayat bulduğu konferansın bir parçası olun.
Autodesk, mimarlar, müteahhitler, mühendisler, tasarımcılar, üreticiler, 3D sanatçıları ve prodüksiyon ekipleri için yazılım alanında küresel bir liderdir. Tasarım ve üretim teknolojimiz, dünyanın dört bir yanındaki yenilikçi zihinleri, küçük ya da büyük tüm zorlukları aşma konusunda güçlendirmek için geniş bir sektör yelpazesine sahiptir.
EĞİTİM
Eğitim yolculuğunuzda rekabet avantajı elde etmek için profesyonel yazılım ve eğitim kaynaklarına erişin.
HABERLER
Şirket haberlerini, tasarım ve üretim yapanların hikayelerini ve üretimin geleceğine ilişkin perspektifleri okuyun.
ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMLERİ
AutoCAD, Inventor, 3ds Max ve daha fazlası dahil olmak üzere Autodesk yazılımlarının tam özellikli sürümlerini keşfedin.