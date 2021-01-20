Autodesk yazılımı ile istediğiniz şeyi tasarlayın ve üretin

Autodesk'in Design and Make Platformu, daha iyi projeler planlamak, tasarlamak, inşa etmek ve yürütmek için herkesi tek noktada buluşturmanıza yardımcı olur.

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ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION

Entegre BIM araçları ve iş akışlarıyla daha iyi tasarlayın ve oluşturun

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SEKTÖREL ÇÖZÜMLER 

Mimarlık, mühendislik ve inşaat ile ilgili Autodesk yazılımlarını bulun

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Satın alma ve ödeme seçenekleri ile yazılım aboneliklerinizi nasıl yöneteceğiniz hakkında bilgi edinin.

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Viktorya dönemi Gotik St. Pancras tren istasyonunun yanında yer alan 1970'lerden kalma yeniden tasarlanmış bir yapı olan The Standard London'ın havadan görünümü.

Orms, 1970'lerden kalma bir yapıyı uyarlanabilir yeniden kullanım mimarisinden yararlanarak bir butik otel olarak yeniden canlandırıyor

Birleşik Krallık merkezli mimarlık firması Orms, eski bir yapıyı sürdürülebilir olacak biçimde yenilemek ve yeniden tasarlamak için uyarlanabilir yeniden kullanım mimarisinden yararlanarak eski ofis binasını cazibe merkezi haline gelen bir otel olan The Standard London'a dönüştürdü.

Autodesk yazılımı ile istediğiniz şeyi tasarlayın ve üretin

Autodesk'in Design and Make Platformu, daha iyi ürünler tasarlamak, geliştirmek ve üretmek için inovatif çözümler oluşturmanıza yardımcı olur. 

Design and Make Platformları hakkında daha fazlasını öğrenin (İngilizce)

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM YAZILIMI

Entegre CAD/CAM platformu ile her şeyin tasarımını ve mühendisliğini yapıp bunları üretin

Autodesk Fusion hakkında bilgi alın

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

Ürün tasarımı ve üretimi için Autodesk yazılımını bulun

Yazılım çözümlerini keşfedin

Autodesk ile satın almaya hazır mısınız?

Satın alma ve ödeme seçenekleri ile yazılım aboneliklerinizi nasıl yöneteceğiniz hakkında bilgi edinin.

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Engineer from Hardshell Labs holds two 3D-printed desert tortoise shells.

3B yazdırma ve robotikler ile çöl kaplumbağalarının korunmasını geliştirme

Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde Hardshell Labs, nesli tükenmekte olan çöl kaplumbağalarını korumak için saldırganları üzüm kokusu spreyiyle püskürten 3B yazdırılmış "Techno-Tort" ile bu türü tehdit eden ana yırtıcı olan kuzgunları kandırıyor.

Autodesk yazılımı ile istediğiniz şeyi tasarlayın ve üretin

Autodesk'in Design and Make Platformu, 3D animasyon, görsel efektler ve prodüksiyon süreçlerinin yönetimi için güçlü araçlarla yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

Design and Make Platformları hakkında daha fazlasını öğrenin (İngilizce)

3B TOPLULUK

Çevrimiçi topluluğumuz AREA ile 3D tasarım becerileri edinin ve ilham alın

Toplulukla bağlantı kurun

Resim Nicolas Morel tarafından sağlanmıştır

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER 

Medya, eğlence ve tasarım görselleştirmesi için Autodesk yazılımını bulun 

Yazılım çözümlerini keşfedin

Görsel Elizabeth Ku-Herrero tarafından sağlanmıştır

Autodesk ile satın almaya hazır mısınız?

Satın alma ve ödeme seçenekleri ile yazılım aboneliklerinizi nasıl yöneteceğiniz hakkında bilgi edinin.

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Kıyamet sonrası bir sahneye bağlanan dört New Tales from the Borderlands karakteri

Gearbox Software/2K Games tarafından sağlanmıştır

Gearbox Software, otomatik animasyon üretim hattıyla verimliliğini ve mükemmelliğini geliştiriyor

Son oyunu New Tales from the Borderlands için otomatik üretim hattından yararlanan Gearbox, yarı sürede 4 kat daha fazla sinematik oyun oluşturmayı başarırken sanatçıların lojistik yerine yaratıcı çalışmalara %50 daha fazla zaman ayırmasına olanak sağladı.

AU 2024: The Design & Make Conference için bize katılın

15–17 Ekim | San Diego, CA | Digital

650’den fazla oturum ile AU 2024'ün sunduklarını keşfedin. Bağlantıların kurulduğu, yeniliklerin kutlandığı ve geleceğin hayat bulduğu konferansın bir parçası olun.

A woman works in the metal shop at the Autodesk San Francisco Technology Center.

Autodesk, dünyayı tasarlayan ve şekillendiren insanlar için yazılım üretiyor

Autodesk, mimarlar, müteahhitler, mühendisler, tasarımcılar, üreticiler, 3D sanatçıları ve prodüksiyon ekipleri için yazılım alanında küresel bir liderdir. Tasarım ve üretim teknolojimiz, dünyanın dört bir yanındaki yenilikçi zihinleri, küçük ya da büyük tüm zorlukları aşma konusunda güçlendirmek için geniş bir sektör yelpazesine sahiptir. 

Öğretmen ve öğrenciler Kaliforniya’nın Pleasant Hill bölgesindeki Diablo Valley College’ın CNC laboratuvarında Fusion 360 ile çalışıyor.

EĞİTİM

Yazılıma ücretsiz eğitim erişimi ile başarıya hazırlanın

Eğitim yolculuğunuzda rekabet avantajı elde etmek için profesyonel yazılım ve eğitim kaynaklarına erişin.

Öğrenciler ve eğitmenler için ücretsiz yazılım edinin
Autodesk CEO'su Andrew Anagnost, Autodesk Üniversitesi'nde sahnede sunum yapıyor.

HABERLER 

En yeni Autodesk haberlerini ve görünümlerini keşfedin 

Şirket haberlerini, tasarım ve üretim yapanların hikayelerini ve üretimin geleceğine ilişkin perspektifleri okuyun.

 

Basın odasını ziyaret edin
Ofiste bir adam kulaklıkla konuşurken masaüstü bilgisayar ekranına bakıyor.

ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMLERİ

Autodesk yazılımını ücretsiz deneyin 

AutoCAD, Inventor, 3ds Max ve daha fazlası dahil olmak üzere Autodesk yazılımlarının tam özellikli sürümlerini keşfedin.

 

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