Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde Hardshell Labs, nesli tükenmekte olan çöl kaplumbağalarını korumak için saldırganları üzüm kokusu spreyiyle püskürten 3B yazdırılmış "Techno-Tort" ile bu türü tehdit eden ana yırtıcı olan kuzgunları kandırıyor.