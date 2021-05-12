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Autodesk Fusion with FeatureCAM yazılımı, imalatçıların CNC programlamayı otomatikleştirmesine yardımcı olur. Şunları yapmanızda size yardımcı olmak üzere artık FeatureCAM Ultimate, PartMaker, Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Team ve HSMWorks içerir:
Ekibinizde CAM programlamayı standart hale getirme
CNC tezgâhlarınızı daha verimli kullanma
Programlama sürelerini azaltma ve tutarlılığı artırma
İş akışınızı, tasarımdan NC kodu oluşturmaya kadar otomatikleştirin ve işlemeye daha erken başlayın.
Otomatik özellik tanıma ile zengin özellikli parçaları işlemeyi basitleştirin.
Tüm CNC tezgâhlarınızı kolayca programlamak için aynı CAM yazılım aracını kullanın.
FeatureCAM, imalat bilgilerinden yararlanarak akıllıca kararlar verir, sonuç üretir ve tekrarlayan süreçleri ortadan kaldırır. İmalatçılar en iyi uygulamaları ve kalite standartlarını standart hale getirebilir, ayrıca aynı ayarları kullanan tüm çalışanlar arasında tekrarlamaları destekleyebilir.
3 ila 5 eksenli frezeler, tornalar, torna-frezeler, İsviçre tipi tornalar ve tel erozyon makinelerinden daha iyi yararlanın. Simülasyon araçlarını kullanarak, işleme sürecinizin sınırları içinde programlamayı görselleştirin.
– Jon Hoyle, Genel Müdür, Bright Engineering
– Ethan Bennet, Üretim Müdürü, Frontier Technologies
– Vincent Lavoie, Programcı, Précinov
Fusion ve FeatureCAM’in birlikte nasıl çalıştığını görün
FeatureCAM işleme projeleri için fikstürler tasarlamak üzere Fusion 360'ın kapsamlı 3B CAD araçlarını kullanın.
Programlama çıktılarına yönelik işleme simülasyonu için torna takımlarınızın doğru gösterimlerini oluşturun.
Tasarım ve üretim kârlılığını en üst düzeye çıkarmak için ekipler arasında iletişim kurun.
ÜRÜN ÖĞRENME
Autodesk Fusion with FeatureCAM’i kullanmanın temellerini öğrenmek için ücretsiz, isteğe bağlı eğitim videolarına erişin.
ÜRÜN ÖĞRENME
PartMaker'ın özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin (Autodesk Fusion with FeatureCAM aboneliğine dahildir).
ÜRÜN ÖĞRENME
Autodesk Fusion with FeatureCAM'in sağladığı diğer gelişmiş özelliklerden bazıları hakkında bilgi edinin.
Autodesk Fusion with FeatureCAM, CNC işleme kodu oluşturmayı otomatikleştirmek için kullanılan CAM yazılımıdır. Genellikle 3 ve 5 eksenli CNC frezelerin yanı sıra torna tezgâhları, torna-freze ve freze-torna tezgâhları, çok görevli tezgâhlar ve tel erozyon makinelerini programlamak için kullanılır.
Autodesk Fusion with FeatureCAM aboneliği, Fusion ve PartMaker'a erişimi de içerir. PartMaker, İsviçre tipi tornaları programlamak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş özelliklere sahip bir CAM yazılımıdır.
Autodesk Fusion with FeatureCAM genellikle CAM programcılar, imalat mühendisleri ve CNC tezgâh operatörleri tarafından kullanılır. FeatureCAM, havacılık, otomotiv, tıp ve tüketim malları gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bölgenizdeki Autodesk satış temsilcisiyle iletişime geçerek işletmenizin ihtiyaçlarını görüşebilir ve Autodesk Fusion with FeatureCAM’in hangi zaman kısıtlamalı sürümünün size uygun olacağını öğrenebilirsiniz.
Autodesk Fusion with FeatureCAM, Microsoft® Windows® 11 üzerinde çalışır. Ayrıntılar için sistem gereksinimlerine (İngilizce) göz atın.
Raporlama:
Ürün kullanımı raporlaması
Yönetim ve Güvenlik:
2 adımlı doğrulama
Toplu içe aktarma ve atama
Destek ve Benimseme Hizmetleri:
5x8 canlı destek
İşbirliği:
Autodesk Drive
Görüntü paylaşımı
Plan özelliklerinin tam listesi ve sık sorulan sorular için planlar sayfamıza göz atın.
Yazılımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için eğitim, uygulama ve diğer destek konuları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Doğru niteliklere sahip uzmanlardan yararlanmak, çevrimiçi arama yapmak kadar basittir.
Size yardımcı olacak Autodesk tarafından onaylanan uzmanları bulmak için Autodesk Services Marketplace (İngilizce) 'i ziyaret edin:
Not: Sağlayıcılarla sözleşmeli olan her türlü hizmet, müşteriler ile sağlayıcılar arasında yapılan doğrudan ve ücretli bir sözleşmedir.