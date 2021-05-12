Autodesk Fusion with FeatureCAM: Otomatik CNC programlama yazılımı

Daha hızlı parça üretimi için CAM yazılımı

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Autodesk Fusion with FeatureCAM nedir?

Autodesk Fusion with FeatureCAM yazılımı, imalatçıların CNC programlamayı otomatikleştirmesine yardımcı olur. Şunları yapmanızda size yardımcı olmak üzere artık FeatureCAM Ultimate, PartMaker, Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Team ve HSMWorks içerir:

  • Ekibinizde CAM programlamayı standart hale getirme

  • CNC tezgâhlarınızı daha verimli kullanma

  • Programlama sürelerini azaltma ve tutarlılığı artırma

Neden Autodesk Fusion with FeatureCAM’i kullanmalısınız?

Parçaları daha hızlı programlayın

İş akışınızı, tasarımdan NC kodu oluşturmaya kadar otomatikleştirin ve işlemeye daha erken başlayın.

Yerleşik zeka

Otomatik özellik tanıma ile zengin özellikli parçaları işlemeyi basitleştirin.

Kapsamlı tezgâh desteği

Tüm CNC tezgâhlarınızı kolayca programlamak için aynı CAM yazılım aracını kullanın.

Autodesk Fusion with FeatureCAM ile neler yapabilirsiniz?

Nasıl tutarlı sonuçlar elde edebileceğinizi görün (video: 1:35 dk.)

CAM otomasyonunu standart hale getirin ve hataları en aza indirin

FeatureCAM, imalat bilgilerinden yararlanarak akıllıca kararlar verir, sonuç üretir ve tekrarlayan süreçleri ortadan kaldırır. İmalatçılar en iyi uygulamaları ve kalite standartlarını standart hale getirebilir, ayrıca aynı ayarları kullanan tüm çalışanlar arasında tekrarlamaları destekleyebilir.

Frezeleri, tornaları, torna-frezeleri ve daha fazlasını programlayın (video: 1:15 dk.)

Çok çeşitli tezgâh türleri için NC kodu oluşturun

3 ila 5 eksenli frezeler, tornalar, torna-frezeler, İsviçre tipi tornalar ve tel erozyon makinelerinden daha iyi yararlanın. Simülasyon araçlarını kullanarak, işleme sürecinizin sınırları içinde programlamayı görselleştirin.

İş akışları

Fusion ve FeatureCAM’in birlikte nasıl çalıştığını görün

Video: Programlama sürecini hızlandırın ve parçaları güvenli programlamak için doğru bir dijital ortam yaratın

Hızlı fikstür oluşturma

FeatureCAM işleme projeleri için fikstürler tasarlamak üzere Fusion 360'ın kapsamlı 3B CAD araçlarını kullanın.

Videoyu izleyin (1:06 dk.)
Video: Karmaşık parçaları tornalama için Fusion 360 ve FeatureCAM’i kullanma

Doğru tezgâh simülasyonu

Programlama çıktılarına yönelik işleme simülasyonu için torna takımlarınızın doğru gösterimlerini oluşturun.

Videoyu izleyin (1:04 dk.)
Video: Başarılı tasarım ve imalat süreçleri sağlamak üzere tasarımları incelemek, yorumlamak ve işaretlemek için Autodesk Fusion Team’i kullanın

Ekip iş birliği

Tasarım ve üretim kârlılığını en üst düzeye çıkarmak için ekipler arasında iletişim kurun.

Videoyu izleyin (1:04 dk.)

Değerli FeatureCAM kaynaklarını keşfedin

ÜRÜN ÖĞRENME

Kendi hızınızda öğrenme

Autodesk Fusion with FeatureCAM’i kullanmanın temellerini öğrenmek için ücretsiz, isteğe bağlı eğitim videolarına erişin.

Eğitime başlayın (İngilizce)

ÜRÜN ÖĞRENME

PartMaker ile İsviçre tipi torna programlama

PartMaker'ın özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin (Autodesk Fusion with FeatureCAM aboneliğine dahildir).

Videoları izleyin (İngilizce)

ÜRÜN ÖĞRENME

Faydalı kaynaklar

Autodesk Fusion with FeatureCAM'in sağladığı diğer gelişmiş özelliklerden bazıları hakkında bilgi edinin.

Videoları izleyin (İngilizce)

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Fusion with FeatureCAM ne için kullanılır?

Autodesk Fusion with FeatureCAM, CNC işleme kodu oluşturmayı otomatikleştirmek için kullanılan CAM yazılımıdır. Genellikle 3 ve 5 eksenli CNC frezelerin yanı sıra torna tezgâhları, torna-freze ve freze-torna tezgâhları, çok görevli tezgâhlar ve tel erozyon makinelerini programlamak için kullanılır.

 

Autodesk Fusion with FeatureCAM aboneliği, Fusion ve PartMaker'a erişimi de içerir. PartMaker, İsviçre tipi tornaları programlamak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş özelliklere sahip bir CAM yazılımıdır.

Autodesk Fusion with FeatureCAM’i kimler kullanır?

Autodesk Fusion with FeatureCAM genellikle CAM programcılar, imalat mühendisleri ve CNC tezgâh operatörleri tarafından kullanılır. FeatureCAM, havacılık, otomotiv, tıp ve tüketim malları gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Autodesk Fusion with FeatureCAM’in ücretsiz bir sürümü var mı?

Bölgenizdeki Autodesk satış temsilcisiyle iletişime geçerek işletmenizin ihtiyaçlarını görüşebilir ve Autodesk Fusion with FeatureCAM’in hangi zaman kısıtlamalı sürümünün size uygun olacağını öğrenebilirsiniz.

Autodesk Fusion with FeatureCAM hangi işletim sisteminde çalışır?

Autodesk Fusion with FeatureCAM, Microsoft® Windows® 11 üzerinde çalışır. Ayrıntılar için sistem gereksinimlerine (İngilizce) göz atın.

Standart planınıza neler dahildir?

Raporlama:
Ürün kullanımı raporlaması

  • Her bir ürünü ve sürümü kaç kişinin kullandığının ve genel kullanım sıklığının toplu bir özetini görün.

Yönetim ve Güvenlik:
2 adımlı doğrulama

  • Kullanıcı hesaplarına bir güvenlik katmanı daha ekleyin.

Toplu içe aktarma ve atama

  • Bir CSV dosyası yükleyerek tek seferde çok sayıda kullanıcı ekleyip atayın.

Destek ve Benimseme Hizmetleri:
5x8 canlı destek

  • Yerel çalışma saatleriniz sırasında yardım için bir Autodesk uzmanına ulaşın.

İşbirliği:
Autodesk Drive

  • Tasarım verilerini güvenli bir şekilde saklayın, ön izleyin ve paylaşın.

Görüntü paylaşımı

  • Çalışmaları paydaşlarla hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşın.

Plan özelliklerinin tam listesi ve sık sorulan sorular için planlar sayfamıza göz atın.

Services Marketplace'te neler sunulmaktadır?

Yazılımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için eğitim, uygulama ve diğer destek konuları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Doğru niteliklere sahip uzmanlardan yararlanmak, çevrimiçi arama yapmak kadar basittir.
Size yardımcı olacak Autodesk tarafından onaylanan uzmanları bulmak için Autodesk Services Marketplace (İngilizce) 'i ziyaret edin:

  • Eğitim ve uygulama
  • Sistem entegrasyonu
  • İş süreçleri ve iş akışı optimizasyonu
  • BIM hizmetleri ve çok daha fazlası

Not: Sağlayıcılarla sözleşmeli olan her türlü hizmet, müşteriler ile sağlayıcılar arasında yapılan doğrudan ve ücretli bir sözleşmedir.

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