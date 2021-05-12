Autodesk Fusion with FeatureCAM, CNC işleme kodu oluşturmayı otomatikleştirmek için kullanılan CAM yazılımıdır. Genellikle 3 ve 5 eksenli CNC frezelerin yanı sıra torna tezgâhları, torna-freze ve freze-torna tezgâhları, çok görevli tezgâhlar ve tel erozyon makinelerini programlamak için kullanılır.

Autodesk Fusion with FeatureCAM aboneliği, Fusion ve PartMaker'a erişimi de içerir. PartMaker, İsviçre tipi tornaları programlamak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş özelliklere sahip bir CAM yazılımıdır.