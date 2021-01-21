Electrical araç seti AutoCAD 2025'e dâhildir

Elektrik kontrol sistemlerini oluşturmanıza, değiştirmenize ve belgelemenize yardımcı olan elektrik tasarım özelliklerini ile verimliliğinizi %95'e* kadar artırın. Electrical araç setiyle şunları yapabilirsiniz:

  • 65.000'den fazla akıllı elektrik sembolü içeren bir kitaplığa erişim

  • Kabloların numaralandırılmasını ve bileşen etiketleri üretimini otomatik hâle getirme

  • Otomatik olarak özelleştirilmiş rapor üretme ve güncelleme

Electrical araç setiyle tasarlanan elektrik paneli

Electrical araç seti özellikleri

Elektrik tasarımı için özel araçları keşfedin

65.000'den fazla elektrik sembolü

Projelerinizde kullanmak için kullanımı kolay, renkli ve özelleştirilebilir elektrik sembollerinden oluşan kapsamlı bir kitaplıktan seçim yapın. Mevcut bir sembol ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa Symbol Builder aracını kullanarak anında özel bileşenler oluşturabilir veya sembolleri dönüştürebilirsiniz.

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Kabloların ve bileşen etiketlerinin otomasyonu

Kabloların otomatik numaralandırılmasına ve bileşen etiketlerinin oluşturulmasına olanak sağlayan gelişmiş otomasyonla zamandan tasarruf edin.

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Otomatik Raporlar

Birden fazla özelleştirilmiş raporu otomatik olarak oluşturup güncelleyerek zamandan tasarruf edin ve iş akışınızı basitleştirin.

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Elektrik standartları desteği

En son elektrik standartlarını desteklemenin yanı sıra Electrical araç seti, eski sistem desteği için JIC ve eski IEC sembol kitaplıklarını sunmaya devam eder.

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Projeleri kolayca yönetin

Üretkenliği artırmak ve projenizi basitleştirmek için Proje Yöneticisi'nin zaman kazandıran özelliklerini kullanın. Bileşenleri yeniden etiketleyin, dosyanızda kolayca değişiklik yapın ve basit dışa aktarma seçeneklerine erişin.

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Devre tasarımı ve yeniden kullanımı

Devre Oluşturucu ile elektrik tasarımınızı basitleştirin. Motor kontrolü ve güç besleme devrelerinin bir örneğini oluşturmak ve açıklama eklemek için önceden doldurulmuş verilere erişin.

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SQL kataloğu desteği

SQL kataloğu veritabanı desteği ile zamandan tasarruf edin. Autodesk Vault'ta bir Malzeme Listesi oluşturduğunuzda, AutoCAD Electrical çizimlerinizdeki veriler, katalog veritabanındaki ayrıntılar da dâhil olmak üzere otomatik olarak rapora eklenecektir.

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Bobin ve kontak çapraz referansları

Devre Oluşturucu her bileşene bir bileşen etiketi atayarak devreyi dinamik olarak oluştururken, alt/üst kontakları gerçek zamanlı olarak takip ederek projelerinizi basitleştirin.

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Elektronik tablolardan PLC G/Ç çizimleri

Birden fazla çizim oluşturmak için tek bir veri dosyası kullanarak iş akışınızı hızlandırın. Projenin G/Ç atamalarını tanımlayın ve bir elektronik tablo, veritabanı veya virgülle ayrılmış metin dosyasından otomatik olarak PLC çizimleri oluşturun.

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Elektrik atölyesinde çalışan bir erkek

Electrical araç setinin avantajları

Bu çalışmada Electrical araç seti, üretkenliği %95'e varan oranda artırdı* ve yaygın AutoCAD elektrik tasarım görevleri için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.

*Sorumluluk Reddi

Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.