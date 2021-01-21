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Elektrik kontrol sistemlerini oluşturmanıza, değiştirmenize ve belgelemenize yardımcı olan elektrik tasarım özelliklerini ile verimliliğinizi %95'e* kadar artırın. Electrical araç setiyle şunları yapabilirsiniz:
65.000'den fazla akıllı elektrik sembolü içeren bir kitaplığa erişim
Kabloların numaralandırılmasını ve bileşen etiketleri üretimini otomatik hâle getirme
Otomatik olarak özelleştirilmiş rapor üretme ve güncelleme
65.000'den fazla elektrik sembolü
Projelerinizde kullanmak için kullanımı kolay, renkli ve özelleştirilebilir elektrik sembollerinden oluşan kapsamlı bir kitaplıktan seçim yapın. Mevcut bir sembol ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa Symbol Builder aracını kullanarak anında özel bileşenler oluşturabilir veya sembolleri dönüştürebilirsiniz.
Kabloların ve bileşen etiketlerinin otomasyonu
Kabloların otomatik numaralandırılmasına ve bileşen etiketlerinin oluşturulmasına olanak sağlayan gelişmiş otomasyonla zamandan tasarruf edin.
Otomatik Raporlar
Birden fazla özelleştirilmiş raporu otomatik olarak oluşturup güncelleyerek zamandan tasarruf edin ve iş akışınızı basitleştirin.
Elektrik standartları desteği
En son elektrik standartlarını desteklemenin yanı sıra Electrical araç seti, eski sistem desteği için JIC ve eski IEC sembol kitaplıklarını sunmaya devam eder.
Projeleri kolayca yönetin
Üretkenliği artırmak ve projenizi basitleştirmek için Proje Yöneticisi'nin zaman kazandıran özelliklerini kullanın. Bileşenleri yeniden etiketleyin, dosyanızda kolayca değişiklik yapın ve basit dışa aktarma seçeneklerine erişin.
Devre tasarımı ve yeniden kullanımı
Devre Oluşturucu ile elektrik tasarımınızı basitleştirin. Motor kontrolü ve güç besleme devrelerinin bir örneğini oluşturmak ve açıklama eklemek için önceden doldurulmuş verilere erişin.
SQL kataloğu desteği
SQL kataloğu veritabanı desteği ile zamandan tasarruf edin. Autodesk Vault'ta bir Malzeme Listesi oluşturduğunuzda, AutoCAD Electrical çizimlerinizdeki veriler, katalog veritabanındaki ayrıntılar da dâhil olmak üzere otomatik olarak rapora eklenecektir.
Bobin ve kontak çapraz referansları
Devre Oluşturucu her bileşene bir bileşen etiketi atayarak devreyi dinamik olarak oluştururken, alt/üst kontakları gerçek zamanlı olarak takip ederek projelerinizi basitleştirin.
Elektronik tablolardan PLC G/Ç çizimleri
Birden fazla çizim oluşturmak için tek bir veri dosyası kullanarak iş akışınızı hızlandırın. Projenin G/Ç atamalarını tanımlayın ve bir elektronik tablo, veritabanı veya virgülle ayrılmış metin dosyasından otomatik olarak PLC çizimleri oluşturun.
Bu çalışmada Electrical araç seti, üretkenliği %95'e varan oranda artırdı* ve yaygın AutoCAD elektrik tasarım görevleri için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.
Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.