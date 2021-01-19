Autodesk Revit: Her şeyi tasarlamak ve yapmak için BIM yazılımı

Binaları ve altyapıyı 3B olarak tasarlayın. Daha çevreci projeler oluşturun. Dünyayı dönüştürün.

Görsel Stantec ve EVER RED tarafından sağlanmıştır. Twinmotion'da işlenmiştir.

+90 212 900 3420 (ücretsiz arama) numaralı telefondan satış ekibimize ulaşın

Hayal ettiğiniz her şeyi Autodesk Revit'te tasarlayabilirsiniz

Autodesk Revit mimarların, mühendislerin ve inşaat uzmanlarının şunları yapmasına olanak tanır:

  • Şekilleri, yapıları ve sistemleri parametrik doğruluk, hassasiyet ve kolaylıkla 3B olarak modelleme.

  • Planlarda, yüksekliklerde, zaman çizelgelerinde, kesitlerde, paftalarda ve 3B görselleştirmelerde anında revizyonlarla proje yönetimini kolaylaştırma.

  • Ofiste veya şantiyede daha yüksek verimlilik, iş birliği ve etki için çok disiplinli proje ekiplerini birleştirme.

Autodesk Revit ile yapabilecekleriniz

Akıllı tasarım ve dokümantasyon ile BIM'in gücünden yararlanın.

Tasarım amacınızı oluşturun ve geliştirin

Çizim yapma, zaman çizelgesi planlama, paylaşma, açıklama ekleme ve görselleştirmeye yönelik araçlarla Revit mimarların, mühendislerin ve yüklenicilerin daha etkili bir şekilde iş birliği yapmasına yardımcı olur.

Projenizi koordine edin ve Autodesk Docs'ta barındırılan dosyalar üzerinde danışmanlarla birlikte çalışın.

Ekipleriniz birbirinden haberdar olsun

Autodesk, AEC proje ekiplerinin hem ofiste hem de hareket hâlindeyken çalışabilmesini destekler. Revit bulut iş paylaşımı ve BIM Collaborate Pro, iş birliğini ve ortak bir veri ortamını destekler.

Revit, McNeel Rhino gibi diğer AEC uygulamalarından tasarım verilerini birbirine bağlar

Herkes için daha iyi binalar sunun

Entegre analiz araçları ve birden fazla veri kümesini ve dosya türünü birleştirme yeteneği sayesinde mimarlar ve mühendisler güvenle tasarım yapmak için Autodesk Revit’i kullanıyor.

Insight ile sürdürülebilir tasarımı destekleyin

AEC Collection ile güvenle tasarlayın

CAD, BIM ve bulut tasarım araçlarıyla mimarlar, mühendisler ve inşaat profesyonelleri, endüstri sınıfı yazılımları uygun maliyetli bir şekilde bir araya getirmek için AEC Collection’a güveniyor. Bağımsız sürüme kıyasla AEC Collection’da Revit + AutoCAD ile yılda binlerce dolar tasarruf edin.

*Her ürünün ayrı ayrı satın alınmasına kıyaslandığında.

AEC Collection ile her proje için doğru araç

Birlikte daha iyi: AutoCAD ve Revit

AutoCAD ve Revit birlikte dokümantasyon iş akışlarına hızlı ve etkili tasarım sunar. Nasıl yapıldığını görün (video: 1.21 dk.)

Autodesk Forma’yı keşfedin

Koleksiyondaki yenilikler: Tasarım iş akışınız için Forma ve Revit, masaüstü ve bulut arasında bağlantı kurun. (video: 2:16 dk.)

Autodesk Revit kaynakları

Revit deneme sürümünüz için öğrenme kılavuzları edinin
Modern bina tasarımı

MÜŞTERİ KAYNAĞI

Müşteri Değer Merkezi

Autodesk ve AEC Topluluğunun birlikte nasıl çalıştığını ve Revit'in geleceğini şekillendiren fikirlerin nasıl paylaşıldığını görün.

Müşteri Değer Merkezini ziyaret edin (İngilizce)
Mimarlık, mühendislik ve inşaat alanlarındaki uzmanlar toplantı gerçekleştiriyor

ÜRÜN HABERLERİ

Autodesk Revit 2025’teki yenilikleri keşfedin

En son sürümde Toplam Karbon Analizi, saha tasarımındaki geliştirmeler ve daha fazlası hakkında bilgi edinin.

Revit blogunu okuyun (İngilizce)
Autodesk Revit için Twinmotion'da işlenen bir şehir manzarasının havadan görünümü

ÜRÜN YOL HARİTASI

Autodesk Revit'te sırada ne olduğunu görün

Revit genel yol haritasına canlı bir bakışla ürün geliştirme hattındaki gelişmeler hakkında bilgi edinin.

 

Revit yol haritasını ziyaret edin

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Revit ürününü nasıl indirebilirim?

Autodesk, bireysel kullanıcılar ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Kullanılabilir indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Ürününüzü bulup bir sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.

Autodesk Revit ne için kullanılır?

Autodesk Revit mimari, mühendislik ve inşaat projelerini tasarlamak, belgelemek, görselleştirmek ve teslim etmek için kullanılır.

Autodesk Revit’i kimler kullanır?

Mimarlar, yapı mühendisleri, MEP mühendisleri, inşaat mühendisleri, inşaat uzmanları, imalatçılar, bilişimsel tasarımcılar, mülk sahipleri ve daha birçok kişi binalar ve altyapı için tasarım, inşaat, operasyon ve bakım hedeflerine ulaşmak amacıyla Autodesk Revit’i kullanıyor.

Mevcut sürüme abone olursam Revit'in hangi sürümlerini kullanabilirim? 

Revit aboneliğiniz önceki üç sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Ayrıca abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.

Autodesk Revit hangi işletim sisteminde çalışır?

Autodesk Revit, Microsoft® Windows® işletim sisteminde çalışır. Ayrıntılar için Revit sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.

Revit'i birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim? 

Revit yazılımına aboneliğiniz varsa yazılımı toplam üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılımı aynı anda tek bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesine (İngilizce) göz atın. 

Revit ücretsiz deneme sürümümü ücretli aboneliğe nasıl dönüştürebilirim? 

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan Revit satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Bir deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Autodesk Revit'in ücretsiz deneme sürümünü kullanıyorum, bana yardımcı olabilecek kaynaklar nelerdir?

Revit Hızlı Başlangıç Kılavuzu (İngilizce) başlamak için harika bir yerdir. Kolayca ulaşılabilir çevrimiçi talimatlar aracılığıyla Autodesk Revit'in temellerini öğrenin ve mimari, yapılar ve MEP için model oluşturun. Örnek içerik, Autodesk Revit açıldıktan sonra Giriş ekranında kullanılabilir.  
 
Klavye kısayolları için bir kılavuz da mevcuttur. Yazılıma alıştıkça kısayol kullanımı önerilir.

Daha fazla gör

Destek ve problem çözme (İngilizce)

Sorun giderme makalelerini bulun ve sorununuzu çözün.

İlgili ürünleri karşılaştırın

Revit

Revit

Revit LT

Revit LT

Mimari, yapı, MEP ve inşaat sektörleri için modelleme araç setleri

complete
limited

İşbirliği

complete
limited

Dokümantasyon

complete
limited

Simülasyon ve analiz

complete
na

Revit için Twinmotion

complete
na

Özellikler

Complete

Kapsamlı

Limited

Sınırlı

N/A

Yok