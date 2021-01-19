Nasıl satın alınır?
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Autodesk Revit mimarların, mühendislerin ve inşaat uzmanlarının şunları yapmasına olanak tanır:
Şekilleri, yapıları ve sistemleri parametrik doğruluk, hassasiyet ve kolaylıkla 3B olarak modelleme.
Planlarda, yüksekliklerde, zaman çizelgelerinde, kesitlerde, paftalarda ve 3B görselleştirmelerde anında revizyonlarla proje yönetimini kolaylaştırma.
Ofiste veya şantiyede daha yüksek verimlilik, iş birliği ve etki için çok disiplinli proje ekiplerini birleştirme.
Çizim yapma, zaman çizelgesi planlama, paylaşma, açıklama ekleme ve görselleştirmeye yönelik araçlarla Revit mimarların, mühendislerin ve yüklenicilerin daha etkili bir şekilde iş birliği yapmasına yardımcı olur.
Entegre analiz araçları ve birden fazla veri kümesini ve dosya türünü birleştirme yeteneği sayesinde mimarlar ve mühendisler güvenle tasarım yapmak için Autodesk Revit’i kullanıyor.
*Her ürünün ayrı ayrı satın alınmasına kıyaslandığında.
AutoCAD ve Revit birlikte dokümantasyon iş akışlarına hızlı ve etkili tasarım sunar. Nasıl yapıldığını görün (video: 1.21 dk.)
Koleksiyondaki yenilikler: Tasarım iş akışınız için Forma ve Revit, masaüstü ve bulut arasında bağlantı kurun. (video: 2:16 dk.)
MÜŞTERİ KAYNAĞI
Autodesk ve AEC Topluluğunun birlikte nasıl çalıştığını ve Revit'in geleceğini şekillendiren fikirlerin nasıl paylaşıldığını görün.
ÜRÜN HABERLERİ
En son sürümde Toplam Karbon Analizi, saha tasarımındaki geliştirmeler ve daha fazlası hakkında bilgi edinin.
ÜRÜN YOL HARİTASI
Revit genel yol haritasına canlı bir bakışla ürün geliştirme hattındaki gelişmeler hakkında bilgi edinin.
Autodesk, bireysel kullanıcılar ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Kullanılabilir indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Ürününüzü bulup bir sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.
Autodesk Revit mimari, mühendislik ve inşaat projelerini tasarlamak, belgelemek, görselleştirmek ve teslim etmek için kullanılır.
Mimarlar, yapı mühendisleri, MEP mühendisleri, inşaat mühendisleri, inşaat uzmanları, imalatçılar, bilişimsel tasarımcılar, mülk sahipleri ve daha birçok kişi binalar ve altyapı için tasarım, inşaat, operasyon ve bakım hedeflerine ulaşmak amacıyla Autodesk Revit’i kullanıyor.
Revit aboneliğiniz önceki üç sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Ayrıca abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.
Autodesk Revit, Microsoft® Windows® işletim sisteminde çalışır. Ayrıntılar için Revit sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.
Revit yazılımına aboneliğiniz varsa yazılımı toplam üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılımı aynı anda tek bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesine (İngilizce) göz atın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan Revit satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Bir deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Revit Hızlı Başlangıç Kılavuzu (İngilizce) başlamak için harika bir yerdir. Kolayca ulaşılabilir çevrimiçi talimatlar aracılığıyla Autodesk Revit'in temellerini öğrenin ve mimari, yapılar ve MEP için model oluşturun. Örnek içerik, Autodesk Revit açıldıktan sonra Giriş ekranında kullanılabilir.
Klavye kısayolları için bir kılavuz da mevcuttur. Yazılıma alıştıkça kısayol kullanımı önerilir.
Revit
Revit LT
Mimari, yapı, MEP ve inşaat sektörleri için modelleme araç setleri
İşbirliği
Dokümantasyon
Simülasyon ve analiz
Revit için Twinmotion