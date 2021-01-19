Autodesk, bireysel kullanıcılar ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Kullanılabilir indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Ürününüzü bulup bir sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.