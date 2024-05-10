Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
Bugün bir Autodesk Öğrenme İş Ortağı ile çalışmaya başlayın. Autodesk tarafından yetkilendirilmiş, olağanüstü bilgi birikimleri ve sundukları kaliteli eğitim deneyimleriyle öne çıkan kuruluş ve işletmelerle iş birliği yaparak öğrenin. Autodesk, orijinal Autodesk yazılım teknolojisi çözümlerine erişim imkanı sağladığı Öğrenme İş Ortaklarının, Autodesk çözümlerinin kullanımı konusunda ileri seviye bilgi birikimine ve etkili öğretim tekniklerine sahip olduklarını tasdik eder. Öğrenme İş Ortaklarımıza, bir an önce yeni iş fırsatları ve kariyer gelişimi peşinde koşmaya hazır olmanız adına kendi alanınızdaki konuları öğrenerek öne çıkmanızı mümkün kılmaları için gerekli imkanları sunuyoruz.
Yetkili Eğitim Merkezleri, kariyer gelişiminizde hızlandırıcı rolü oynar. Ürünler üzerinde uzmanlaşarak profesyonel sertifika (İngilizce) ve rozetler almak için eğitim merkezlerimizden ve Autodesk Sertifikalı eğitmenlerden yararlanabilirsiniz.
Yetkili Akademik İş Ortakları, bazı şartları karşılayan öğrenci ve eğitimcileri destekler. İş ortaklarımız, Autodesk Sertifikalı eğitmenlerden oluşan personelleriyle danışanların bir an önce yeni iş fırsatları ve kariyer gelişimi peşinde koşmaya hazır olması adına kendi alanlarındaki konuları öğrenerek öne çıkmalarını mümkün kılmayı amaçlayan eğitim hizmetleri sunar.
Üyelik Eğitimi Sağlayıcısı Programı, Autodesk ile büyük sendikaların ulusal yönetimi ve bunların eğitim kuruluşları arasındaki profesyonel bir iş birliğidir. Bu program, Autodesk tarafından onaylanmış, gerekli şartları karşılayan sendikalar, sendikaya bağlı eğitim sağlayıcılar, ticaret birlikleri ve benzer kuruluşlar içindir.
Autodesk Onaylı Eğitmenler (İngilizce) (ACI), Autodesk Öğrenme İş Ortakları ile bağlantılı olan ve ürün konusundaki uzmanlığının yanı sıra sunum ve öğretim becerileri açısından öne çıkan sertifikalı profesyonellerdir. Autodesk olarak, Sertifikalı Eğitmenlerimizin Autodesk çözümlerinde geleceğin yenilikçilerini eğiterek sürekli değişen dünyaya adapte olmaya hazırlamaları için gereken imkanları sağlıyoruz.
Öğrenme seçeneklerimizi keşfedin
Autodesk Öğrenme İş Ortağı Bulun (İngilizce)
İş Ortağı Bulucu, müşterilere eğitim hizmetleri, özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri ve destek sağlayan Öğrenme İş Ortakları bulmak için kullanabileceğiniz resmi Autodesk arama platformudur.
Autodesk Öğrenme İş Ortağı Olun
Öğrenme iş ortaklarımız, gerçek dünyadaki zorlukları çözmek ve kendilerini yarının mesleklerine hazırlamak üzere onları güçlü tasarım araçları, içerikler, eğitim ve müfredatla donatarak öğrencilerin, eğitimcilerin ve profesyonellerin sürekli öğrenmeye dahil olmasına yardımcı olur.
Autodesk Çevrimiçi Öğrenme (İngilizce)
Öğrenciler ve eğitimciler, Autodesk Learning'in çevrimiçi güncel içeriklerinden ve kurslarından yararlanabilir. Pratik yapın, becerilerinizi test edin ve kendi doğal hızınızda öğrenin.
Autodesk Sertifikasyon (İngilizce)
Autodesk sertifikaları, sektörünüzü ilgilendiren ileri seviye becerileri vurgular. İş bulun, kariyerinizle öne çıkın ve dijital rozetinizi herkese açık profillerinize ekleyin.
Meslektaşlarınızla bağlantı kurmak, sorular sormak ve bilgi paylaşmak için Autodesk forumlarını ve bloglarını (İngilizce) ziyaret edin. Son derece aktif olan bir eğitim topluluğumuz (İngilizce) da var.
Autodesk University İsteğe Bağlı Oturumları (İngilizce)
Autodesk University, her şeyi yapanlara yönelik konferanstır. AU; fikir paylaşmaları, sektör uygulamalarını geliştirmeleri ve geleceğe yönelik fırsatları keşfetmeleri amacıyla mimarlık, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı, imalat, medya ve eğlence alanlarından Tasarım ve Üretim sektörü yenilikçilerini bir araya getiriyor. Tüm Tasarım ve Üretim profesyonellerine yönelik AU isteğe bağlı oturumlarını keşfedin.