Autodesk Öğrenme İş Ortağı Bulun (İngilizce)

İş Ortağı Bulucu, müşterilere eğitim hizmetleri, özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri ve destek sağlayan Öğrenme İş Ortakları bulmak için kullanabileceğiniz resmi Autodesk arama platformudur.

Autodesk Öğrenme İş Ortağı Olun

Öğrenme iş ortaklarımız, gerçek dünyadaki zorlukları çözmek ve kendilerini yarının mesleklerine hazırlamak üzere onları güçlü tasarım araçları, içerikler, eğitim ve müfredatla donatarak öğrencilerin, eğitimcilerin ve profesyonellerin sürekli öğrenmeye dahil olmasına yardımcı olur.

Autodesk Çevrimiçi Öğrenme (İngilizce)

Öğrenciler ve eğitimciler, Autodesk Learning'in çevrimiçi güncel içeriklerinden ve kurslarından yararlanabilir. Pratik yapın, becerilerinizi test edin ve kendi doğal hızınızda öğrenin.

Autodesk Sertifikasyon (İngilizce)

Autodesk sertifikaları, sektörünüzü ilgilendiren ileri seviye becerileri vurgular. İş bulun, kariyerinizle öne çıkın ve dijital rozetinizi herkese açık profillerinize ekleyin.

Autodesk Topluluğu

Meslektaşlarınızla bağlantı kurmak, sorular sormak ve bilgi paylaşmak için Autodesk forumlarını ve bloglarını (İngilizce) ziyaret edin. Son derece aktif olan bir eğitim topluluğumuz (İngilizce) da var.

Autodesk University İsteğe Bağlı Oturumları (İngilizce)

Autodesk University, her şeyi yapanlara yönelik konferanstır. AU; fikir paylaşmaları, sektör uygulamalarını geliştirmeleri ve geleceğe yönelik fırsatları keşfetmeleri amacıyla mimarlık, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı, imalat, medya ve eğlence alanlarından Tasarım ve Üretim sektörü yenilikçilerini bir araya getiriyor. Tüm Tasarım ve Üretim profesyonellerine yönelik AU isteğe bağlı oturumlarını keşfedin.