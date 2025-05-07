Autodesk Flex

Günlük ücretlendirilen ürün ve hizmetler için

Kullanıcı Flex'e dahil olan bir Autodesk ürününü açıp oturum açtığında her 24 saatte bir ürün başına günlük olarak ücretlendirilir. Kullanıcılardan 24 saatlik süre içinde birden fazla sürüm kullanmaları veya ürünü yeniden açmaları için ücret alınmaz.

Örneğin, Pelin Pazartesi günü 08:00 ile 17:00 arasında AutoCAD açıp oturum açıyor. Ekibi 7 jeton ücretlendirilir. Salı günü 07:00 ile 17:00 arası AutoCAD açıyor. Ekibi 08:00'de 7 jeton ücretlendirilir. AutoCAD'i 17:00'de kapatıyor ve hafta boyunca bir daha açmıyor. Sadece iki günlük kullanım için ücretlendirilir.

Sonuç başına ücretlendirilen ürün ve hizmetler için

Kullanıcılardan, sonucun türüne (örneğin, Revit'da bir görüntünün oluşturulması) bağlı olarak değişken bir ücret alınır.

Flex ile sunulan her ürün ve hizmetin fiyatlarını görüntüleyin.