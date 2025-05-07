Autodesk Flex

Ara sıra kullandığınız ürünler için kullandıkça ödeyin.

Flex nedir?

Autodesk Flex, Flex ile sunulan herhangi bir ürüne günlük ücret karşılığında erişmek için jetonları önceden satın almanıza olanak tanıyan, kullandıkça öde seçeneğidir. Fiyatlar kullanılan ürüne göre değişir. Flex, bir ürünü test etmek isteyen veya ara sıra erişime ihtiyaç duyan bireyler veya ekip üyeleri için mükemmel bir seçimdir.

Flex nasıl çalışır?

İki jeton belirteci illüstrasyonu

1. Adım

Ekibiniz için jeton satın alın.

Artı işareti simgesi olan iki kullanıcı simgesi

2. Adım

Autodesk Account hesabınızda Flex'e kullanıcı atayın.

Bir küp simgesi görüntüleyen bilgisayar monitörü

3. Adım

Bir ürünün açık olduğu her gün jeton kullanabilirsiniz. Jeton kullanımını durdurmak için bir ürünü kapatın.

Yukarı yönlü eğilimi gösteren düz ve noktalı okları bulunan grafik simgesi

4. Adım

Jeton kullanımını ve harcamalarını izleyin.

Flex ve abonelikler arasında doğru kombinasyonu bulun.

Zamanlayıcılı kutu yığınlarına giden, noktalı çizgili kullanıcılar simgesi

Flex

Ara sıra kullananlar için en iyisi

  • Çok çeşitli Autodesk ürünlerine erişmek için jeton satın alın.

  • Bir ürüne 24 saat boyunca erişmek veya bir sonuç oluşturmak için jeton kullanın.

  • Flex'e istediğiniz kadar kullanıcı atayın ve kimin hangi ürünlere erişebileceğini yönetin. 

 

Jeton satın al
Üç kutuya giden, üç noktalı çizgili kullanıcı simgesi

Abonelik

Sık kullananlar için en iyisi

  • Belirli Autodesk ürünleri için abonelik satın alın.

  • Ürünü abonelik dönem boyunca dilediğiniz sıklıkta kullanın.

  • Her aboneliği belirli bir kullanıcıya atayın ve ihtiyaç duyduğunuz sıklıkta yeniden atayın. 

 

Abone ol

Flex ile sunulan en popüler mimarlık, mühendislik ve inşaat ürünleri

Flex ile sunulan tüm ürün ve hizmetlere göz atın. Daha fazla bilgi

Mimarlık

AutoCAD

7 jeton/gün

Revit

10 jeton/gün

Navisworks

9 jeton/gün

3ds Max

6 jeton/gün

Yapısal tasarım

AutoCAD

7 jeton/gün

Revit

10 jeton/gün

Navisworks

9 jeton/gün

ReCap Pro

Advance Steel

8 jeton/gün

Structural Bridge Design

7 jeton/gün

Mekanik tasarım

AutoCAD

7 jeton/gün

Revit

10 jeton/gün

Navisworks

9 jeton/gün

ReCap Pro

1 jeton/gün

İmalat ürünleri

4 jeton/gün

Altyapı

AutoCAD

7 jeton/gün

Revit

10 jeton/gün

Navisworks

9 jeton/gün

ReCap Pro

1 jeton/gün

Civil 3D

9 jeton/gün

Infraworks

7 jeton/gün

İnşaat

AutoCAD

7 jeton/gün

Revit

10 jeton/gün

Navisworks

9 jeton/gün

InfraWorks

7 jeton/gün

ReCap Pro

1 jeton/gün

Advance Steel

8 jeton/gün

Flex ile sunulan en popüler ürün tasarımı ve imalat ürünleri

Flex ile sunulan tüm ürün ve hizmetlere göz atın. Daha fazla bilgi

Ürün tasarımı ve mühendislik

AutoCAD

7 jeton/gün

Fusion

3 jeton/gün

Vault

3 jeton/gün

Inventor

8 jeton/gün

3ds Max

6 jeton/gün

Alias Concept

18 jeton/gün

Simülasyon ve Analiz

Fusion

3 jeton/gün

Inventor

8 jeton/gün

Inventor Nastran

10 jeton/gün

Robot Structural Analysis Professional

11 jeton/gün

İmalat ve üretim

Fusion

3 jeton/gün

Inventor

8 jeton/gün

HSMWorks

16 jeton/gün

PowerMill

47 jeton/gün

PowerShape

17 jeton/gün

Netfabb

55 jeton/gün

Flex ile sunulan en popüler medya ve eğlence ürünleri

Flex ile sunulan tüm ürün ve hizmetlere göz atın. Daha fazla bilgi

3B animasyon ve görsel efekt

Maya

6 jeton/gün

3ds Max

6 jeton/gün

MotionBuilder

6 jeton/gün

Flame

18 jeton/gün

Mudbox

1 jeton/gün

Maya Creative

1 jeton/gün

Oyun geliştirme

Maya

6 jeton/gün

3ds Max

6 jeton/gün

MotionBuilder

6 jeton/gün

Mudbox

1 jeton/gün

ReCap Pro

1 jeton/gün

Tasarım görselleştirme

Maya

6 jeton/gün

ReCap Pro

1 jeton/gün

Satın almadan önce uzman kılavuzluğundan yararlanın

Mikrofonlu kulaklık simgesi

Bir Autodesk temsilcisi ihtiyaçlarınızı gözden geçirerek en uygun maliyetli jeton ve abonelik kombinasyonunu bulmanıza yardımcı olabilir.

Sıkça sorulan sorular

Flex jetonlarımı kullanmak için ne kadar sürem var ve süre sonraki döneme devrediliyor mu?

Flex jetonlarınızı kullanmak için satın alma tarihinden itibaren bir yılınız vardır. Flex kullandıkça öde modeli olduğundan jetonlar devredilemez ve dilediğiniz zaman ek jeton satın alabilirsiniz. Bakiyeniz düşük olduğunda Autodesk'ten bildirim alırsınız.

Flex ürün kullanımı için nasıl ücretlendirilirim?

Günlük ücretlendirilen ürün ve hizmetler için

Kullanıcı Flex'e dahil olan bir Autodesk ürününü açıp oturum açtığında her 24 saatte bir ürün başına günlük olarak ücretlendirilir. Kullanıcılardan 24 saatlik süre içinde birden fazla sürüm kullanmaları veya ürünü yeniden açmaları için ücret alınmaz.

 

Örneğin, Pelin Pazartesi günü 08:00 ile 17:00 arasında AutoCAD açıp oturum açıyor. Ekibi 7 jeton ücretlendirilir. Salı günü 07:00 ile 17:00 arası AutoCAD açıyor. Ekibi 08:00'de 7 jeton ücretlendirilir. AutoCAD'i 17:00'de kapatıyor ve hafta boyunca bir daha açmıyor. Sadece iki günlük kullanım için ücretlendirilir.

 

Sonuç başına ücretlendirilen ürün ve hizmetler için

Kullanıcılardan, sonucun türüne (örneğin, Revit'da bir görüntünün oluşturulması) bağlı olarak değişken bir ücret alınır.

 

Flex ile sunulan her ürün ve hizmetin fiyatlarını görüntüleyin.

Ekibim için hem Flex hem de aboneliği bir arada kullanabilir miyim?

Evet, yöneticilerin, farklı abonelik ve Flex kombinasyonlarına sahip kullanıcıları olabilir.

 

Bir kullanıcı hem aboneliklere hem de Flex'e atandığında abonelikler jetonlardan önce kullanılır. Örneğin, Pelin Flex'e atanmışsa ve bir AutoCAD aboneliğine sahipse AutoCAD'e eriştiğinde kendi aboneliğini kullanır ve herhangi bir jeton kullanmaz. Revit’e abonelik olmadan erişirse jeton kullanır.

Flex jetonlarını iade edebilir miyim?

Flex jetonları, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde iade edilebilir. Destek ile iletişime geçerek iade işleminizi başlatabilirsiniz.

Autodesk Account hesabımda birden fazla ekip var. Flex satın alımımı ekiplerim arasında bölebilir miyim?

Birden fazla ekip için Flex jetonları sipariş etmek istiyorsanız, ekip başına bir sipariş verin. Satın alma işleminden sonra, her siparişi uygun ekibe atamak için Autodesk Account hesabınızda oturum açın. Başka bir ekibe Flex siparişinizi taşımak isterseniz kalan jeton bakiyesinin tamamını taşımanız gerekir.

Flex jetonlarını nereden satın alabilirim?

Jetonlar çevrimiçi olarak satın alınabilir. İlk satın alma işleminizi nasıl yaptığınızdan bağımsız olarak her iki yöntemi de kullanarak dilediğiniz zaman daha fazla jeton satın alabilirsiniz. Faturaların ödenmemesi, Flex'e dahil olan ürünlere ve potansiyel olarak gelecekteki satın alma ayrıcalıklarına erişimin kaybedilmesine neden olacaktır.

Flex jetonları satın aldığımda hangi Autodesk planı avantajlarından yararlanırım?

Flex'e atanan kullanıcılarınız, abonelikleriniz için şu anda sahip olduğunuz planın avantajlarından otomatik olarak yararlanır. Mevcut Autodesk aboneliğiniz yoksa Flex'e atanan kullanıcılarınız otomatik olarak Standart planı alır. Premium plana yükseltmek istiyorsanız veya Autodesk fiyatlandırması hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen Autodesk temsilciniz iletişime geçin.

Kullanıcılarım Flex jetonlarım bittikten sonra bir ürünü açmaya çalışırsa ne olur?

Ekibinizin yeterli jetona sahip olmaması durumunda kullanıcılar Flex'e erişemez ve ürünü açamaz. Flex kullandıkça öde modelidir. Bu nedenle, daha fazla jeton satın alındığında kullanıcılar ürünleri kullanmaya devam edebilir.

Flex'i satın aldıktan sonra nasıl yönetirim?

Flex’i kurma ve yönetme hakkında bilgi edinin.

Flex'e dahil olan Autodesk ürünlerine kullanıcı erişimini kısıtlayabilir miyim?

Yöneticiler, Flex'e dahil olan tüm ürünler için tüm kullanıcılara erişim izni verme veya belirli ürünlere ya da kullanıcılara erişimi kısıtlama seçeneğine sahiptir.

Flex jetonlarının bulut kredilerinden farkı nedir?

Flex jetonları, sonuç başına ücretlendirilen ürün ve hizmetlere yönelik bulut kredilerinin yerini almıştır. Bulut kredilerinizin süresi dolduğunda sürekli erişim için Flex jetonları satın almanız gerekir. Flex'e dahil olan ürün ve hizmetlerin fiyatlarına bakın. Flex ülkenizde henüz kullanılmıyorsa bize ulaşın.

Kâr amacı gütmeyen işletmeler veya öğrenciler için indirim var mı?

Flex için eğitim indirimi yoktur. Ancak, uygun Eğitim planı müşterileri, Fusion 360 Üretken Tasarım gibi bulut bilişim gerektiren Autodesk hizmetlerine erişmek için ücretsiz bulut kredilerini kullanmaya devam edebilir.

Flex'i satın alırsam Token Flex Enterprise Business Agreement kapsamında olur muyum?

Hayır, Token Flex ve diğer avantajlara erişimi içeren Enterprise Business Agreement'tan yalnızca belirli şirketler yararlanabilir. Enterprise'ı kullanmaya başlamakla ilgileniyorsanız veya Autodesk fiyatlandırması hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen bir Autodesk temsilcisi ile iletişime geçin.

Teknik desteği nereden alabilirim?

Sizin için en uygun destek seçeneğini belirleyin (telefon, sohbet, e-posta veya uzak masaüstü yardımı). Destek uzmanlarımızla iletişime geçin ve self servis yardım hizmetimizi keşfedin.

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