Autodesk Flex

Sıkça sorulan sorular
Flex jetonlarınızı kullanmak için satın alma tarihinden itibaren bir yılınız vardır. Flex kullandıkça öde modeli olduğundan jetonlar devredilemez ve dilediğiniz zaman ek jeton satın alabilirsiniz. Bakiyeniz düşük olduğunda Autodesk'ten bildirim alırsınız.
Günlük ücretlendirilen ürün ve hizmetler için
Kullanıcı Flex'e dahil olan bir Autodesk ürününü açıp oturum açtığında her 24 saatte bir ürün başına günlük olarak ücretlendirilir. Kullanıcılardan 24 saatlik süre içinde birden fazla sürüm kullanmaları veya ürünü yeniden açmaları için ücret alınmaz.
Örneğin, Pelin Pazartesi günü 08:00 ile 17:00 arasında AutoCAD açıp oturum açıyor. Ekibi 7 jeton ücretlendirilir. Salı günü 07:00 ile 17:00 arası AutoCAD açıyor. Ekibi 08:00'de 7 jeton ücretlendirilir. AutoCAD'i 17:00'de kapatıyor ve hafta boyunca bir daha açmıyor. Sadece iki günlük kullanım için ücretlendirilir.
Sonuç başına ücretlendirilen ürün ve hizmetler için
Kullanıcılardan, sonucun türüne (örneğin, Revit'da bir görüntünün oluşturulması) bağlı olarak değişken bir ücret alınır.
Flex ile sunulan her ürün ve hizmetin fiyatlarını görüntüleyin.
Evet, yöneticilerin, farklı abonelik ve Flex kombinasyonlarına sahip kullanıcıları olabilir.
Bir kullanıcı hem aboneliklere hem de Flex'e atandığında abonelikler jetonlardan önce kullanılır. Örneğin, Pelin Flex'e atanmışsa ve bir AutoCAD aboneliğine sahipse AutoCAD'e eriştiğinde kendi aboneliğini kullanır ve herhangi bir jeton kullanmaz. Revit’e abonelik olmadan erişirse jeton kullanır.
Flex jetonları, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde iade edilebilir. Destek ile iletişime geçerek iade işleminizi başlatabilirsiniz.
Birden fazla ekip için Flex jetonları sipariş etmek istiyorsanız, ekip başına bir sipariş verin. Satın alma işleminden sonra, her siparişi uygun ekibe atamak için Autodesk Account hesabınızda oturum açın. Başka bir ekibe Flex siparişinizi taşımak isterseniz kalan jeton bakiyesinin tamamını taşımanız gerekir.
Jetonlar çevrimiçi olarak satın alınabilir. İlk satın alma işleminizi nasıl yaptığınızdan bağımsız olarak her iki yöntemi de kullanarak dilediğiniz zaman daha fazla jeton satın alabilirsiniz. Faturaların ödenmemesi, Flex'e dahil olan ürünlere ve potansiyel olarak gelecekteki satın alma ayrıcalıklarına erişimin kaybedilmesine neden olacaktır.
Flex'e atanan kullanıcılarınız, abonelikleriniz için şu anda sahip olduğunuz planın avantajlarından otomatik olarak yararlanır. Mevcut Autodesk aboneliğiniz yoksa Flex'e atanan kullanıcılarınız otomatik olarak Standart planı alır. Premium plana yükseltmek istiyorsanız veya Autodesk fiyatlandırması hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen Autodesk temsilciniz iletişime geçin.
Ekibinizin yeterli jetona sahip olmaması durumunda kullanıcılar Flex'e erişemez ve ürünü açamaz. Flex kullandıkça öde modelidir. Bu nedenle, daha fazla jeton satın alındığında kullanıcılar ürünleri kullanmaya devam edebilir.
Yöneticiler, Flex'e dahil olan tüm ürünler için tüm kullanıcılara erişim izni verme veya belirli ürünlere ya da kullanıcılara erişimi kısıtlama seçeneğine sahiptir.
Flex jetonları, sonuç başına ücretlendirilen ürün ve hizmetlere yönelik bulut kredilerinin yerini almıştır. Bulut kredilerinizin süresi dolduğunda sürekli erişim için Flex jetonları satın almanız gerekir. Flex'e dahil olan ürün ve hizmetlerin fiyatlarına bakın. Flex ülkenizde henüz kullanılmıyorsa bize ulaşın.
Flex için eğitim indirimi yoktur. Ancak, uygun Eğitim planı müşterileri, Fusion 360 Üretken Tasarım gibi bulut bilişim gerektiren Autodesk hizmetlerine erişmek için ücretsiz bulut kredilerini kullanmaya devam edebilir.
Hayır, Token Flex ve diğer avantajlara erişimi içeren Enterprise Business Agreement'tan yalnızca belirli şirketler yararlanabilir. Enterprise'ı kullanmaya başlamakla ilgileniyorsanız veya Autodesk fiyatlandırması hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen bir Autodesk temsilcisi ile iletişime geçin.
Sizin için en uygun destek seçeneğini belirleyin (telefon, sohbet, e-posta veya uzak masaüstü yardımı). Destek uzmanlarımızla iletişime geçin ve self servis yardım hizmetimizi keşfedin.