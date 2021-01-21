Map 3D araç seti AutoCAD 2025'e dâhildir

Model tabanlı GIS haritalama yazılımımız, planlama, tasarım ve yönetimi destekleyen CAD ve GIS verilerine erişim sağlar. Map 3D araç seti ile şunları yapabilirsiniz:

  • Feature Data Objects (FDO) teknolojisini kullanarak uzamsal verilere doğrudan erişim

  • Yer-uzamsal verileri doğrudan düzenleme

  • Sektörel İşletme Modelleri ile altyapı sistemlerini yönetme

Map 3D araç setini kullanan CAD

Map 3D araç seti özellikleri

Sorunsuz CAD ve GIS veri birleştirme

Feature Data Objects (FDO) teknolojisini kullanın

Çeşitli CAD/GIS veri formatları ve koordinat sistemlerinden gelen uzamsal verilerle çalışın.

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ArcGIS'e bağlanın

ArcGIS ve Map 3D arasındaki veri akışını kolaylaştırın ve özellik bilgilerini güncel tutun.

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DWG ve GIS verileri arasında veri dönüştürün

MapImport ve MapExport kullanarak yüksek duyarlıklı veri dönüştürmeleri gerçekleştirin.

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Hassas taslak çizimi ve veri düzenleme

Yer-uzamsal verileri doğrudan düzenleyin

Standart AutoCAD komutlarını kullanarak ESRI SHP, MapInfo ve Oracle gibi GIS veri kaynaklarına göre verileri düzenleyin.

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Koordinat geometrisi uygulayın

Nesne oluştururken doğru geometri girmek için koordinat geometrisi (COGO) girdi komutları kullanın.

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Çizim temizleme eylemleri yürütün

Çizim temizleme sayesinde sık yapılan taslak çizimi ve sayısallaştırma hataları için otomatik ve zaman kazandıran düzeltmeler yapın.

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Etkili altyapı varlığı tasarım ve yönetimi

Sektörel işletme modüllerini kullanın

Çeşitli altyapı sistemlerini verimli bir şekilde yönetmek için akıllı uygulama modüllerini kullanın.

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Verileri akıllı endüstri modellerine dönüştürün

GIS verilerini dönüştürerek akıllı sektör modelleri oluşturun ve yönetin.

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Güçlü harita oluşturma, analiz etme ve görselleştirme

Stil ve tema uygulayın

Stil düzenleyiciyi kullanarak stilleri kolayca güncelleyin ve farklı değerleri belirten veriler görüntülemek için temalardan faydalanın.

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Topolojiler oluşturun

Müşterilerin hatalı bir pompadan yapılan sistem çıkışını tanımlamak gibi faydalı hesaplamalar yapmak için topolojiler oluşturun.

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Araçlarla verileri analiz edin

Verileri analiz etmek için tampon bölge, izleme ve uzamsal sorgular gibi güçlü işlevler kullanın.

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Saha gelişiminin havadan görünümü

Map 3D araç setinin faydaları

Bu çalışmada Map 3D araç seti, üretkenliği %60'a varan oranda artırdı* ve AutoCAD'deki yaygın haritalama tasarım görevleri için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.

*Sorumluluk Reddi

Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.