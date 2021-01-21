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Model tabanlı GIS haritalama yazılımımız, planlama, tasarım ve yönetimi destekleyen CAD ve GIS verilerine erişim sağlar. Map 3D araç seti ile şunları yapabilirsiniz:
Feature Data Objects (FDO) teknolojisini kullanarak uzamsal verilere doğrudan erişim
Yer-uzamsal verileri doğrudan düzenleme
Sektörel İşletme Modelleri ile altyapı sistemlerini yönetme
Feature Data Objects (FDO) teknolojisini kullanın
Çeşitli CAD/GIS veri formatları ve koordinat sistemlerinden gelen uzamsal verilerle çalışın.
ArcGIS'e bağlanın
ArcGIS ve Map 3D arasındaki veri akışını kolaylaştırın ve özellik bilgilerini güncel tutun.
DWG ve GIS verileri arasında veri dönüştürün
MapImport ve MapExport kullanarak yüksek duyarlıklı veri dönüştürmeleri gerçekleştirin.
Yer-uzamsal verileri doğrudan düzenleyin
Standart AutoCAD komutlarını kullanarak ESRI SHP, MapInfo ve Oracle gibi GIS veri kaynaklarına göre verileri düzenleyin.
Koordinat geometrisi uygulayın
Nesne oluştururken doğru geometri girmek için koordinat geometrisi (COGO) girdi komutları kullanın.
Çizim temizleme eylemleri yürütün
Çizim temizleme sayesinde sık yapılan taslak çizimi ve sayısallaştırma hataları için otomatik ve zaman kazandıran düzeltmeler yapın.
Sektörel işletme modüllerini kullanın
Çeşitli altyapı sistemlerini verimli bir şekilde yönetmek için akıllı uygulama modüllerini kullanın.
Verileri akıllı endüstri modellerine dönüştürün
GIS verilerini dönüştürerek akıllı sektör modelleri oluşturun ve yönetin.
Stil ve tema uygulayın
Stil düzenleyiciyi kullanarak stilleri kolayca güncelleyin ve farklı değerleri belirten veriler görüntülemek için temalardan faydalanın.
Topolojiler oluşturun
Müşterilerin hatalı bir pompadan yapılan sistem çıkışını tanımlamak gibi faydalı hesaplamalar yapmak için topolojiler oluşturun.
Araçlarla verileri analiz edin
Verileri analiz etmek için tampon bölge, izleme ve uzamsal sorgular gibi güçlü işlevler kullanın.
Bu çalışmada Map 3D araç seti, üretkenliği %60'a varan oranda artırdı* ve AutoCAD'deki yaygın haritalama tasarım görevleri için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.
Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.