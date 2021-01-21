Autodesk 3B tasarım yazılımlarının ücretsiz deneme sürümlerini indirin.
Autodesk 3B tasarım yazılımlarının ücretsiz deneme sürümlerini indirin.
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Autodesk ücretsiz deneme sürümü nedir?
Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı süre (genellikle 30 gün) içerisinde en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme şansı verir.
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Ücretsiz Autodesk deneme sürümlerini nereden indirebilirim?
Tüm Autodesk ürünleri hakkında bilgi için https://www.autodesk.com/tr/products adresine gidin. Bir Autodesk ürününün ücretsiz deneme sürümünü indirmek için ise autodesk.com.tr/free-trials adresini ziyaret edin ve denemek istediğiniz yazılımı seçin.
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Autodesk ücretsiz deneme sürümümü nasıl iptal edebilirim?
Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.
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Ücretsiz Autodesk deneme sürümümü yenileyebilir miyim?
Deneme sürümünüzün süresi sona ererse deneme sürümü dönemini uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay ile sınırlayabilirsiniz.
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Ücretsiz Autodesk deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?
Deneme sürümünüzü başlatın ve süreci başlatmak için ŞİMDİ ABONE OLUN düğmesine tıklayın. Satın alma işlemi tamamlandığında, ürünü yeniden başlatmanız yeterli olacaktır. Tekrar indirmeniz ya da yüklemeniz gerekmez. Daha fazla yardım için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.
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Autodesk dosyalarını çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak nasıl görüntülerim?
Bir dosyayı görüntülemek için deneme sürümünü indirmeniz gerekmez. Bunun yerine, çeşitli türlerdeki Autodesk dosyalarını açmanızı, görüntülemenizi ve işaretlemenizi sağlayan ücretsiz Autodesk Görüntüleyicilerinden birini indirebilirsiniz.
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Öğrenciler için ücretsiz Autodesk yazılımlarını nereden indirebilirim?
Öğrenci veya eğitmenseniz, Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz yazılımlara erişebilirsiniz.