Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri

Autodesk 3B tasarım yazılımlarının ücretsiz deneme sürümlerini indirin.

Öğrenci erişimi elde edin

Autodesk ürünlerine eğitim amaçlı ücretsiz erişim için yılda bir kez uygunluğunuzu SheerID’ye doğrulatın.

Şimdi başlayın

Dosyaları ücretsiz olarak görüntüleyin

Doğru görüntüleyiciyi bulmak için desteklenen dosya türlerine ve özelliklerine göz atın.

Dosya türüne göre görüntüleyici bulun

Bir ürün bulun

Arama terimini girin

 

Ücretsiz deneme sürümleri

Filtrele

Tüm ürünler

En çok ilgi gören ürünler

Mimarlık, mühendislik ve inşaat ürünleri

Ürün tasarım ve üretim ürünleri

Medya ve eğlence ürünleri

AutoCAD ürünleri

LT ürünleri

Ücretsiz deneme sürümleri

Windows

Mac

 

Sıfırla

 

A'dan Z'ye ürün listesini inceleyin

Şu arama için sonuçlar:

Back

Compare

 

vs.

Did you know?

You can get [[products]] and more together in a collection for a great value.

,
See the Product Design & Manufacturing Collection 

Did you know?

You can get [[products]] and more together in a collection for a great value.

,
See the Architecture, Engineering & Construction Collection

Did you know?

You can get [[products]] and more together in a collection for a great value.

,
See the Media & Entertainment Collection 
     
 
 
 
 
 
 
 

En çok ilgi gören ürünler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonuçlar ()

Arama kriterlerinize uygun bir ürün bulamadık. Lütfen farklı bir terimle arama yapmayı deneyin. Veya tüm sitede arama yapma özelliğini kullanın.

Mimari, mekanik, elektrik için araç setleri ve daha fazlası artık AutoCAD'e dahil

 
 

En çok satan ürünler

 
 
 
 

Diğer ürünler

 
 
 
 

Şu anda arama sonuçlarını görüntüleyemiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

 

Karşılaştırılan ürünler:

 
 
 
Karşılaştır
Tümünü temizle
DAHA FAZLA GÖR
DAHA AZ GÖR
Teklif
/yıl

Sıkça Sorulan Sorular

 

Autodesk ücretsiz deneme sürümü nedir?

Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı süre (genellikle 30 gün) içerisinde en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme şansı verir.

 

Ücretsiz Autodesk deneme sürümlerini nereden indirebilirim?

Tüm Autodesk ürünleri hakkında bilgi için https://www.autodesk.com/tr/products adresine gidin. Bir Autodesk ürününün ücretsiz deneme sürümünü indirmek için ise autodesk.com.tr/free-trials adresini ziyaret edin ve denemek istediğiniz yazılımı seçin.

 

Autodesk ücretsiz deneme sürümümü nasıl iptal edebilirim?

Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.

 

Ücretsiz Autodesk deneme sürümümü yenileyebilir miyim?

Deneme sürümünüzün süresi sona ererse deneme sürümü dönemini uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay ile sınırlayabilirsiniz.

 

Ücretsiz Autodesk deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme sürümünüzü başlatın ve süreci başlatmak için ŞİMDİ ABONE OLUN düğmesine tıklayın. Satın alma işlemi tamamlandığında, ürünü yeniden başlatmanız yeterli olacaktır. Tekrar indirmeniz ya da yüklemeniz gerekmez. Daha fazla yardım için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.

 

Autodesk dosyalarını çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak nasıl görüntülerim?

Bir dosyayı görüntülemek için deneme sürümünü indirmeniz gerekmez. Bunun yerine, çeşitli türlerdeki Autodesk dosyalarını açmanızı, görüntülemenizi ve işaretlemenizi sağlayan ücretsiz Autodesk Görüntüleyicilerinden birini indirebilirsiniz.

 

Öğrenciler için ücretsiz Autodesk yazılımlarını nereden indirebilirim?

Öğrenci veya eğitmenseniz, Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz yazılımlara erişebilirsiniz.

A'dan Z'ye ürün listesi

 
3ds Max
Advance Steel (İngilizce)
Alias AutoStudio (önceki adı Alias Automotive) (İngilizce)
Alias Concept (İngilizce)
Alias Design (İngilizce)
Alias SpeedForm (İngilizce)
Alias Surface (İngilizce)
Architecture, Engineering & Construction Collection
Arnold
ArtCAM (kullanımdan kaldırılmış) (İngilizce)
Assemble
AutoCAD
AutoCAD Architecture
AutoCAD Design Suite (kullanımdan kaldırıldı)
AutoCAD Electrical
AutoCAD for Mac
AutoCAD LT
AutoCAD LT for Mac
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD MEP
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Revit LT Suite
Autodesk Build
AutoCAD Web
Autodesk Docs
Autodesk Platform Services (eski adıyla Forge) (İngilizce)
Autodesk Takeoff
BIM Collaborate
BIM Collaborate Pro
BuildingConnected
Building Design Suite (kullanımdan kaldırıldı)
CFD (Autodesk CFD) (İngilizce)
Character Generator (kullanımdan kaldırıldı) (İngilizce)
Civil 3D
Constructware (yalnızca yenileme kapsamında)(İngilizce)
Design Review (İngilizce)
DWF Writer
DWG TrueConvert (DWG Görüntüleyiciler kısmına bakın)
DWG TrueView
Dynamo Studio (kullanımdan kaldırıldı) (İngilizce)
EAGLE
Entertainment Creation Suite (kullanımdan kaldırıldı)
Fabrication CADmep (İngilizce)
Fabrication CAMduct (İngilizce)
Fabrication ESTmep (İngilizce)
Factory Design Utilities (İngilizce)
FBX (İngilizce)
FBX Review mobile and desktop app (İngilizce)
FeatureCAM
Flame (İngilizce)
Flame Assist (İngilizce)
Flare (İngilizce)
Flow Capture (eski adıyla Moxion)
Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid)
FormIt
Fusion
Fusion 360 Additive Build Extension (İngilizce)
Fusion 360 Generative Design Extension (İngilizce)
Fusion 360 Machining Extension (İngilizce)
Fusion 360 Manage Extension (İngilizce)
Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension (İngilizce)
Fusion 360 Product Design Extension (İngilizce)
Fusion 360 Simulation Extension (İngilizce)
Fusion 360 Manage with Upchain (İngilizce)
Fusion Team (İngilizce)
Fusion with PowerInspect
Fusion with PowerMill
Fusion with PowerShape
Helius Composite (İngilizce)
Helius PFA (İngilizce)
HSMWorks (İngilizce)
Info360 Asset (İngilizce)
Info360 Insight (İngilizce)
Infrastructure Design Suite (kullanımdan kaldırıldı)
InfraWorks (İngilizce)
Insight (İngilizce)
Instructables
Inventor
Inventor CAM (İngilizce)
Inventor Engineer-to-Order (İngilizce)
Inventor Nastran (İngilizce)
Inventor Nesting (İngilizce)
Lustre (İngilizce)
Maya
Maya LT (discontinued)
Media & Entertainment Collection
Meshmixer (İngilizce)
Moldflow Adviser (İngilizce)
Moldflow Communicator (İngilizce)
Moldflow Insight (İngilizce)
Motion FX (İngilizce)
MotionBuilder (İngilizce)
Mudbox
Inventor Nastran (İngilizce)
Navisworks Freedom (İngilizce)
Navisworks Manage (İngilizce)
Navisworks Simulate (İngilizce)
Netfabb (İngilizce)
ObjectARX (İngilizce)
Plant Design Suite (kullanımdan kaldırıldı) (İngilizce)
Point Layout (İngilizce)
Product Design & Manufacturing Collection
Product Design Suite (kullanımdan kaldırıldı)
Prospect by IrisVR
ReCap (İngilizce)
ReCap Pro (İngilizce)
ReMake (kullanımdan kaldırıldı) (İngilizce)
Autodesk Rendering (İngilizce)
Revit
Revit Live (İngilizce)
Revit LT
Robot Structural Analysis Professional (İngilizce)
Showcase (İngilizce)
Simulation Mechanical (İngilizce)
SketchBook for Enterprise (kullanımdan kaldırıldı)
SketchBook Pro (kullanımdan kaldırıldı)
Stingray (İngilizce)
Structural Analysis for Revit
Structural Bridge Design (İngilizce)
The Wild
Tinkercad
TruFiber (yalnızca yenileme kapsamında) (İngilizce)
TruLaser (yalnızca yenileme kapsamında) (İngilizce)
TruNest (İngilizce)
TruPlan (yalnızca yenileme kapsamında) (İngilizce)
Vault Office (İngilizce)
Vault Professional (İngilizce)
Vehicle Tracking (İngilizce)
VRED (İngilizce)
VRED Design (İngilizce)
VRED Presenter (İngilizce)
VRED Professional (İngilizce)
VRED Server (İngilizce)
Within Medical (İngilizce)