Bazı durumlarda aboneliğinizi veya satın alma siparişinizi manuel olarak yenilemeniz gerekir (örneğin, Alipay, Konbini veya havale ile ödeme). Son kullanma tarihinden 90 gün önce, yenileme seçenekleriniz Autodesk Account Hesabı'nda görünür hale gelir. Ayrıca yenileme yapabileceğinizi bildiren bir e-posta da gönderilir.
Hesaptaki mevcut yenileme seçeneklerinizi görüntülemek için:
- Hesabınızda oturum açın ve Faturalandırma ve Siparişler > Abonelikler ve Sözleşmeler'e tıklayın.
- Yenileme seçeneklerini görmek için abonelik listesinde bir ürün seçin.
- İnternetten yenileme seçeneğiniz varsa Yenile'ye tıklayın. Yenilemeniz, fiyatları gözden geçirebileceğiniz ve satın alma işlemini tamamlayabileceğiniz bir sepete eklenir.
Yazılımınıza erişimi kaybetmemek ve özel yenileme fiyatlandırmanızı devam ettirmek için aboneliğinizi sona erme tarihinden önce yenileyin.