Aboneliğinize nasıl sahip olduğunuza bağlı olarak abonelik yenileme ayarlarını yönetin. Autodesk aracılığıyla satın alınan birçok abonelik, otomatik olarak yenilenecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak bazı durumlarda, aboneliğinizi yalnızca manuel olarak yenileyebilirsiniz. Yönetilen bir ortamdaysanız yenilemeler sözleşme yöneticiniz, satın alan kişi veya birincil yöneticiniz tarafından gerçekleştirilir.