Account management basics

Aboneliğin yenilenmesi

Aboneliğinize nasıl sahip olduğunuza bağlı olarak abonelik yenileme ayarlarını yönetin. Autodesk aracılığıyla satın alınan birçok abonelik, otomatik olarak yenilenecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak bazı durumlarda, aboneliğinizi yalnızca manuel olarak yenileyebilirsiniz. Yönetilen bir ortamdaysanız yenilemeler sözleşme yöneticiniz, satın alan kişi veya birincil yöneticiniz tarafından gerçekleştirilir.

Aboneliğin yenilenmesi hakkında bilmeniz gereken birkaç şey şunlardır:

  • Yenileme fiyatlandırması - Aboneliğinizi süresi dolmadan yenileyerek sıfırdan abonelik satın alanlara göre kârlı çıkın. Aylık abonelikler dahil değildir.
  • Deneme abonelikleri — Deneme yazılımı yenilenemez veya uzatılamaz. Ürünü kullanmaya devam etmek için abonelik satın almanız gerekir. Daha fazla bilgi için Deneme sürümünü aboneliğe dönüştürme başlıklı makaleye bakın.
  • Süresi dolmuş abonelikler — Süresi dolmuş abonelikleri yeniden başlatamazsınız. Yazılım ve hizmetlere erişimi yenilemek için internet üzerinden yeni bir abonelik satın alın.
  • Abonelik dönemin uzunluğunun değiştirilmesi — Bazı bölgelerde, abonelik döneminizi (örneğin, aylık abonelikten yıllık aboneliğe) Autodesk Account Hesabı'ndan veya destek ile iletişime geçerek değiştirebilirsiniz. Her iki seçenek de kullanılamıyorsa orijinal aboneliğin süresinin dolmasını bekleyin ve farklı bir döneme sahip yeni bir abonelik satın alın.

Otomatik yenileme

Yenileme tarihinde yenilemenizin başarılı olmasını sağlamak için yinelenen ödeme yönteminizin geçerli olması ve otomatik yenilemenin açık olması gerekir.

  1. Hesabınızda oturum açın.
  2. Abonelik listesinde, abonelik detaylarını açmak için bir ürün seçin ve kayıtlı ödeme yöntemini gözden geçirin.
    Yönet düğmesini görürseniz aşağıdaki Yenilemeyi Sipariş Numarasına Göre Değiştir adımlarına bakın.
  3. Yenileme tarihinde otomatik yenileme işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak için Otomatik Yenilemeyi Aç'a tıklayın.
  4. Değişikliği tamamlamak için talimatları takip edin.

Yenilemenin sipariş numarasına göre değiştirilmesi

Bazı durumlarda, bir ürün aboneliği seçtiğinizde Yönet düğmesini görürsünüz. Orijinal sipariş onay e-postanızdan sipariş numarasını bulun ve şu adımları izleyin:

  1. Hesabınızda oturum açın ve Siparişinizi Arayın sayfasını açmak için üründe Yönet'e tıklayın.
  2. Sipariş numaranızı ve sipariş parolanızı girin. Ara'ya tıklayın.
    Not: Sipariş numarası zaten doldurulmuşsa bu numara yanlış olabilir. Sipariş numarasının onay e-postanızdaki numarayla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Sipariş şifrenizi unuttuysanız Siparişinizi Arayın sayfasının altındaki sıfırlama bağlantısına tıklayın.
  3. Otomatik Yenileme Planını Yönet'e tıklayın.
  4. Otomatik yenilemeyi etkinleştirmek için Açık'ı, iptal etmek içinse Kapalı'yı seçin. Yenileme tarihinde yenileme işlemi.

Hesabınızdan Siparişinizi Arayın sayfasına erişemiyorsanız bölgenize bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini kullanın. Bağlantıya orijinal sipariş onay e-postanızdan da erişim sağlayabilirsiniz.

Manuel yenileme

Bazı durumlarda aboneliğinizi veya satın alma siparişinizi manuel olarak yenilemeniz gerekir (örneğin, Alipay, Konbini veya havale ile ödeme). Son kullanma tarihinden 90 gün önce, yenileme seçenekleriniz Autodesk Account Hesabı'nda görünür hale gelir. Ayrıca yenileme yapabileceğinizi bildiren bir e-posta da gönderilir.

 

Hesaptaki mevcut yenileme seçeneklerinizi görüntülemek için:

  1. Hesabınızda oturum açın ve Faturalandırma ve Siparişler > Abonelikler ve Sözleşmeler'e tıklayın.
  2. Yenileme seçeneklerini görmek için abonelik listesinde bir ürün seçin.
  3. İnternetten yenileme seçeneğiniz varsa Yenile'ye tıklayın. Yenilemeniz, fiyatları gözden geçirebileceğiniz ve satın alma işlemini tamamlayabileceğiniz bir sepete eklenir.

Yazılımınıza erişimi kaybetmemek ve özel yenileme fiyatlandırmanızı devam ettirmek için aboneliğinizi sona erme tarihinden önce yenileyin.

Yenileme fiyatlandırması istisnaları

Özel yenileme fiyatlandırması sayesinde yeni abonelik satın almaya kıyasla %5 tasarruf edebilirsiniz. Bu tasarruflar Autodesk'in tavsiye edilen perakende satış fiyatına dayalıdır (geçerli vergiler hariç) ve ürün, ülke veya müşteriye göre farklılık gösterebilir.

 

Özel yenileme fiyatlandırması herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve indirimleri, promosyonları, aylık abonelikleri ve aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli ürünleri kapsamaz:

  • Arnold
  • Assemble
  • AutoCAD Inventor LT Suite
  • AutoCAD LT with CALS Tools
  • AutoCAD Web
  • Build
  • Fusion 360 with EAGLE Standard
  • Flow Production Tracking
  • Takeoff

Ayrıca bkz.

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