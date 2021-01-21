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Architecture araç seti, projelerinizi daha hızlı tamamlamak ve proje üretim hattınızı ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Zaman kazandıran özellikler ve görev otomasyonu ile mimari tasarım ve çizim üretkenliğini %61'e* kadar artırın:
Çok seviyeli bloklar dâhil olmak üzere 8.800'den fazla mimari bileşenden oluşan kitaplığımıza erişim
Kat planlarını, yükseklikleri, kesitleri ve tavan ızgaralarını otomatik olarak oluşturma
Gerçek dünyadaki gibi inşa ederek duvarları, kapıları ve pencereleri hızlıca yerleştirme
8.800'den fazla mimari bileşen
Çeşitli katman standartlarını desteklemek için çok seviyeli bloklar dâhil 8.800'den fazla akıllı mimari bileşenden yararlanın. Önceden var olan katman standartlarından biri projenizin ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, mevcut olanı özelleştirerek kendinizinkini oluşturabilirsiniz.
Otomatik nesne oluşturma
Kat planları, yükseltiler, kesitler ve tavan ızgaraları gibi yaygın olarak kullanılan mimari nesneleri otomatik olarak oluşturarak zamandan tasarruf edin ve üretkenliği artırın.
Duvarlar, kapılar ve pencereler
Gerçek dünya davranışları ve yapıları içeren bileşenleri kullanarak oluşturduğunuz dokümanlar ve çizimlerde yerleşimi hızlandırın.
Çizim versiyonu yönetimi
Versiyon oluşturmayı sürdürmek, yetkisiz değişiklikleri önlemek ve çizim bütünlüğünü sağlamak için dosyaları teslim alın ve teslim edin. Yorum geçmişiyle çiziminizin önceki bir versiyonuna kolayca geri dönün ve teslim alma saatiyle eklenen çizim adını görüntüleyin.
Katman standartları desteği
Araç seti, önceden tanımlanmış katman standartlarını ve eşleşen katman temel stillerini kullanarak geçerli standarda göre birden çok katman oluşturur. Bu, bir çizime nesneler eklemeniz durumunda gerektiğinde otomatik olarak katmanlar oluşturmanıza olanak tanır.
Görüntüleme Sistemi
Görüntüleme Sistemi ile bir nesnesi yalnızca bir kez çizersiniz. Bu nesnenin görünümü, farklı türdeki çizimlerin, görünüm yönlerinin ve ayrıntı düzeylerinin görüntüleme gereksinimlerini karşılamak için otomatik olarak değişecektir.
Boşluk ve bölge nesneleri ile tasarım yapma
Tasarım seçeneklerinizi geliştirin. Raporları düzenlemek için boşlukları ve boşlukları farklı şemalara göre çeşitli gruplar hâlinde yapılandırmak için bölgeleri kullanın.
Detay Bileşen Yöneticisi
Farklı detay bileşeni veritabanları arasında sorunsuz şekilde gezinmek için Detay Bileşen Yöneticisi iletişim kutusunu kullanın. Hiyerarşik bir ağaç görünümü ve filtre özelliği, bir veritabanı içindeki ayrı bileşenlerin yerini bulmayı kolaylaştırır.
Mimari renovasyon
Mevcut, yıkılmış ve yeni inşaatı tek bir çizimde görüntüleyin. Bu, genellikle birden çok çizimin düzenlenmesinden kaynaklanan hataları önlerken, renovasyonları daha hızlı tasarlamanıza ve ortaya koymanıza olanak tanır.
Bu çalışmada Architecture araç seti, üretkenliği %61'e varan oranda artırdı* ve yaygın AutoCAD mimari tasarım görevleri için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.
Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.