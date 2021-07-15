Nasıl satın alınır?
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Autodesk Mudbox yazılımı, biçimli dokulara sahip ayrıntılı karakterler ve ortamlar oluşturmaya yönelik dijital bir 3B şekillendirme ve boyama aracıdır.
Sezgisel şekillendirme araçlarıyla 3B tasarımlara hayat verin.
Esnek doku boyama özellikleriyle modellere son dokunuşlar ekleyin.
Kullanımı kolay katman tabanlı iş akışıyla daha hızlı çalışın.
Mudbox'taki sanatçı dostu şekillendirme araçları, hayal edebileceğiniz her şeyi kolayca yaratmanızı sağlar.
Doğru doku boyama iş akışları, gerçekçi ve stilize modeller oluşturmanızı sağlar.
Çokgenler ve dokular için fırça tabanlı iş akışları, modellerinizi bir sonraki seviyeye taşır.
3B modelleri, birden fazla kanalda doğrudan üzerlerinde boyayarak veya gereken yerlerde bir ağa çözünürlük ekleyerek değiştirin.
Autodesk Mudbox, gerçekçi ve stilize karakterler ve ortamlar yaratmaya yönelik bir 3B şekillendirme ve boyama aracıdır. Doğru ve verimli araç seti, sanatçıların son derece ayrıntılı modeller oluşturmasını ve çarpıcı dokular boyamasını sağlar.
Autodesk Mudbox, çok yönlü şekillendirme araçları ve yüksek çözünürlüklü ağlar ve dokular oluşturma özelliği nedeniyle pek çok profesyonel VFX ve oyun stüdyosu tarafından kullanılmaktadır.
Mudbox aboneliğiniz önceki üç sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Ayrıca abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.
Autodesk Mudbox, Microsoft® Windows® ve Apple® macOS® üzerinde çalışabilir. Ayrıntılar için Autodesk Mudbox sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.
Mudbox yazılımı için aboneliğiniz varsa yazılımı üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce)'ne bakın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Mudbox'ı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Bir deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yıllık Autodesk Mudbox aboneliğinin fiyatı