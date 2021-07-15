Mudbox yazılımı için aboneliğiniz varsa yazılımı üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce)'ne bakın.