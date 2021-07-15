Autodesk Mudbox: Ayrıntılı karakterleri ve modelleri şekillendirin 

3B dijital boyama ve şekillendirme yazılımı

Resim Xhon Hysenaj tarafından sağlanmıştır

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Autodesk Mudbox nedir?

Autodesk Mudbox yazılımı, biçimli dokulara sahip ayrıntılı karakterler ve ortamlar oluşturmaya yönelik dijital bir 3B şekillendirme ve boyama aracıdır.

  • Sezgisel şekillendirme araçlarıyla 3B tasarımlara hayat verin.

  • Esnek doku boyama özellikleriyle modellere son dokunuşlar ekleyin.

  • Kullanımı kolay katman tabanlı iş akışıyla daha hızlı çalışın.

Saksham Kumar'ın eseri Andes dev cam kurbağa (Espadarana Andina)

Neden Autodesk Mudbox kullanmalısınız?

Sezgisel bir dijital araç seti

Mudbox'taki sanatçı dostu şekillendirme araçları, hayal edebileceğiniz her şeyi kolayca yaratmanızı sağlar.

Yüksek kaliteli modeller

Doğru doku boyama iş akışları, gerçekçi ve stilize modeller oluşturmanızı sağlar.

Yumuşak, fırça tabanlı iş akışları

Çokgenler ve dokular için fırça tabanlı iş akışları, modellerinizi bir sonraki seviyeye taşır.

Autodesk Mudbox ile yapabilecekleriniz

Mudbox ile yapılmış karakter modeli. Resim Alexis Reyes Rodriguez tarafından sağlanmıştır.

3B karakterleri ve ayrıntılı ortamları şekillendirin

Gelişmiş yeniden topoloji oluşturma araçları kullanarak, taranmış, içe aktarılmış ya da şekillendirilmiş verilerden temiz ve üretim kalitesinde örgüler oluşturun.

Resim Massimo Righi tarafından sağlanmıştır

Doku boyama araçlarıyla son dokunuşlarınızı yapın

3B modelleri, birden fazla kanalda doğrudan üzerlerinde boyayarak veya gereken yerlerde bir ağa çözünürlük ekleyerek değiştirin.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Mudbox ne için kullanılır?

Autodesk Mudbox, gerçekçi ve stilize karakterler ve ortamlar yaratmaya yönelik bir 3B şekillendirme ve boyama aracıdır. Doğru ve verimli araç seti, sanatçıların son derece ayrıntılı modeller oluşturmasını ve çarpıcı dokular boyamasını sağlar.

Autodesk Mudbox'ı kimler kullanır?

Autodesk Mudbox, çok yönlü şekillendirme araçları ve yüksek çözünürlüklü ağlar ve dokular oluşturma özelliği nedeniyle pek çok profesyonel VFX ve oyun stüdyosu tarafından kullanılmaktadır.

Mevcut sürüme abone olursam Mudbox'ın hangi sürümlerini kullanabilirim?

Mudbox aboneliğiniz önceki üç sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Ayrıca abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.

Autodesk Mudbox hangi işletim sisteminde çalışır? 

Autodesk Mudbox, Microsoft® Windows® ve Apple® macOS® üzerinde çalışabilir. Ayrıntılar için Autodesk Mudbox sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.

Mudbox'ı birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Mudbox yazılımı için aboneliğiniz varsa yazılımı üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce)'ne bakın. 

Mudbox ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Mudbox'ı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Bir deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mudbox aboneliğinin ücreti nedir?

Yıllık Autodesk Mudbox aboneliğinin fiyatı ve aylık Autodesk Mudbox aboneliğinin fiyatı olarak belirlenmiştir. Üç yıllık Mudbox aboneliğinin fiyatı olarak belirlenmiştir. 

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