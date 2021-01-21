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Autodesk AEC Collection tasarımcılara, mühendislere ve inşaat uzmanlarına kolayca üretime geçmeleri, nelerin mümkün olduğunu keşfetmeleri ve güvenle inşa etmeleri için gereken araçları ve entegre iş akışlarını sunar.
Bir dizi kavramsal ve ayrıntılı tasarım aracıyla yüksek kaliteli, yüksek performanslı tasarımlar oluşturun.
Güçlü, hızlı performans ve ortam analizleriyle veriye dayalı içgörüleri tasarım yaklaşımınızın temeli hâline getirin.
Projeleri gözden geçirmek ve koordine etmek için iş akışlarını bağlayın, BIM proje teslimini iyileştirin ve tasarım ve inşaat verilerini birleştirin.
Beceri setinizi genişleten araç setini keşfedin. En iyi tasarım ürünlerinin yanı sıra analiz ve simülasyon, görselleştirme, gerçeklik yakalama, detaylandırma ve otomasyon için ek ürünler.
|Seçilen ürünler
|Bağımsız fiyat
|Çözüm paketi ile karşılaştırın
|
|57.562 TL/yıl
|
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
|
|82.596 TL/yıl
|
|42.575 TL/yıl
|Toplam fiyat
|182.733 TL/yıl
|
100.988 TL/yıl
Kaydet 81.745 TL/yıl
Bulut tabanlı inceleme ve onay iş akışlarıyla zamandan tasarruf edin ve düzeninizi koruyun.
Autodesk Docs’un bulut tabanlı CDE - ISO 19650 standartlarıyla iş birliğini ve veri yönetimini basitleştirin.
AutoCAD, Revit, Navisworks Manage ve daha fazlasındaki verileri ve sorunları tek bir merkezi veritabanında birleştirin.
-Thomas J. Zoli, Baş Mimar, Workshop/APD
standartlaştırılmış, iş birliğine dayalı yazılımlarla desteklenen iki yıl içinde büyüme
Projelerinizde sağlam temeller oluşturmak için kavramsal tasarım ve modelleme özelliklerinden, tahmine dayalı analizden ve otomasyonlardan yararlanın.
Ayrıntılı, koordine edilmiş ve BIM’e bağlı daha esnek, yapılandırılabilir tasarımlar oluşturun.
Güvenliği, güvenilirliği ve yerel yönetmeliklere uygunluğu doğrulamak için çok çeşitli yapıların davranışlarını değerlendirin.
Her iki perspektife de saygı duyarak ve bölgede geçerli kurallara uyarak tasarımdan ayrıntılı modellere geçiş.
|Seçilen ürünler
|Bağımsız fiyat
|Çözüm paketi ile karşılaştırın
|
|82.596 TL/yıl
|
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
|
|57.562 TL/yıl
|
|Çözüm paketine özel
|Toplam fiyat
|140.158 TL/yıl
|
100.988 TL/yıl
Kaydet 39.170 TL/yıl
—Dominick Paradis, Tasarım Mühendisi, Canam
MEP sistemlerini daha işlevsel ve verimli hâle getirecek dinamik bir BIM ortamında bağlı ve entegre iş akışlarını benimseyin.
MEP sistemlerinizi optimize etmek ve en yüksek endüstri standartlarına uymak için analiz özelliklerini ve teknolojiyi birleştirin.
MEP projenizin tasarımını, imalata hazır sonuçlar için daha ayrıntılı bileşenlerle entegre edin.
|Seçilen ürünler
|Bağımsız fiyat
|Çözüm paketi ile karşılaştırın
|
|57.562 TL/yıl
|
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
|
|82.596 TL/yıl
|
|Çözüm paketine özel
|Toplam fiyat
|140.158 TL/yıl
|
100.988 TL/yıl
Kaydet 39.170 TL/yıl
—Ken Luong, Kıdemli Proje Yöneticisi, TDIndustries
Geospatial (yer-uzamsal) bağlamla ayrıntılı tasarımlar veya modeller oluşturun ve altyapı projelerinizi gerekli standartları karşılayacak şekilde belgeye aktarın.
Dayanıklı altyapı oluşturmak için analiz ve simülasyon araçlarıyla tasarım kalitesini artırın. Tasarım amacınızı görselleştirin.
Çok disiplinli ekipler arasında koordinasyonu geliştirin ve merkezi bir ortak veri ortamıyla iş tekrarını azaltın.
|Seçilen ürünler
|Bağımsız fiyat
|Çözüm paketi ile karşılaştırın
|
|Çözüm paketine özel
|
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
|
|Çözüm paketine özel
|
|Çözüm paketine özel
|Toplam fiyat
|0 TL/yıl
|
100.988 TL/yıl
Kaydet -100.988 TL/yıl
Otomasyon, analiz ve kod uyumluluğu ile köprü tasarımı proje karmaşıklığını yönetin.
Araç geçen yollar, park yerleri ve kavşaklar için bir dizi ulaşım aracıyla tasarım kalitesini artırın.
Vektör öğelerini, 3B nesneleri, hizalamaları ve özellik çizgilerini doğrudan buluttan otomatik olarak ayıklayın.
—Andreas Rau, Ürün Müdürü, Max Bögl
—Gilles Pignon, BIM Bölüm Başkanı, Altyapı Projeleri Departmanı, CFL (Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois)
AEC Collection’daki birden fazla uygulama, Esri’nin ArcGIS’i ile doğrudan entegrasyonu içerir.
Beton ve çelik yapıların imalatı için iş akışlarını detaylandırmaya yönelik otomatik tasarımla kapsamlı atölye çıktıları oluşturun.
Tasarım amacı ile imalat için detaylandırma süreci arasında paylaşılan veri alışverişi için BIM tabanlı iş akışlarını kullanın.
Kaliteden ödün vermeden tasarım amacından inşaat aşamasına hızla geçiş yapın ve güvenle inşa edin.
AEC Collection’da bulunan ve verim, hassasiyet ve kalite ile tasarlamanıza ve inşa etmenize yardımcı olan BIM, CAD ve bulut tabanlı belge yönetimi araçlarından yararlanın.
|Seçilen ürünler
|Bağımsız fiyat
|Çözüm paketi ile karşılaştırın
|
|57.562 TL/yıl
|
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
|
|82.596 TL/yıl
|
|Çözüm paketine özel
|Toplam fiyat
|140.158 TL/yıl
|
100.988 TL/yıl
Kaydet 39.170 TL/yıl
—David “DJ” Johnson, Boru ve Sıhhi Tesisat Şefi, MMC Contractors
planlanandan aylar önce
İnşaat sırasında daha az iş tekrarı
İyileştirilmiş zaman çizelgesi kontrolü
BIM ile daha iyi kazanma oranı