Plant 3D araç seti AutoCAD 2025'e dâhildir

P&ID’leri ve 3B modelleri oluşturun, düzenleyin ve tesis tasarımı için sektöre özel araç seti ile ortografik ve izometrik boruları çıkarın. Plant 3D araç seti ile şunları yapabilirsiniz:

  • Bulut tabanlı ortak bir veri ortamında güvenle iş birliği yapma  

  • Bağlam içi komutlar ile P&ID taslak çizimlerini ve 3B modellemeyi hızlandırma ve otomatikleştirme  

  • Doğrudan 3B modelden otomatik olarak boru izometrik çizimleri oluşturma  

Plant 3D araç setiyle tasarlanan tesis

Plant 3D araç seti özellikleri

İş birliği ve P&ID'ler

Plant 3D için tasarım iş birliği

Farklı proje ekipleriyle tesis tasarım modelleri üzerinde iş birliği yapın ve uyumluluk gereksinimlerini sağlayın. Tüm bunları bulut tabanlı bir ortak veri ortamında yapın.

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Hızlı P&ID taslak çizimi

P&ID taslak çizimlerini basitleştirmek için bağlam içi AutoCAD komutlarını kullanın. (video: 58 sn.)

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Sektör standardı sembol kütüphaneleri

Plant 3D araç seti, araç paletlerinde standart sembol kütüphaneleri ile birlikte sunulur. PIP, ISA, ISO/DIN ve JIS içerirler.

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Veri doğrulama

Kullanıcı tanımlı kurallara göre veri tutarlılığı için P&ID’leri tarayarak olası hataları hızla belirleyin.

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3B modelleme

3B ile hızlı tesis modelleme

Sektör standardı boru kataloglarını kullanarak parametrik ekipman modellemesi, yapısal çelik kütüphaneleri ve projeye özgü boru spesifikasyonları aracılığıyla hızla 3B tesis modelleri oluşturun. (video: 1:26 dk.)

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Parametrik ekipman şablonları

Tesis yerleşim düzenlerini daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olacak parametrik şablonları kullanarak ekipman oluşturun ve düzenleyin.

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Yapısal modelleme

AISC, CISC ve DIN gibi endüstri standardı çelik bölümleri kullanan tasarımsal yapılar, basamaklar ve merdivenler ve korkuluklar.

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Projeye özel boru spesifikasyonları oluşturun

Projeye özgü gereksinimleri karşılamak için boru spesifikasyonlarını özelleştirin. Sektör standardı bileşenleri ve özelleştirilmiş bileşenleri dâhil edin.

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Boru dokümantasyonu

Boru ortografik çizimleri oluşturun ve düzenleyin

Boru ortografik çizimlerini doğrudan 3B modelden çıkarın ve 3B model güncellendiğinde çizimleri de güncelleyin.

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Boru izometriklerinin otomatik üretimi

Doğrudan 3B modelden sektör standardı/proje standardı boru izometrik çizimleri oluşturun.

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Projeye özel otomatik raporlama

Proje için rapor biçimlerini tanımlayın ve verileri doğrudan 3B modelden otomatik olarak doldurun.

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BIM model dokümantasyonu

Tesis için BIM modelleri oluşturmak üzere diğer sektör disiplinleriyle çalışın.

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Tesisteki silindir borular

Plant 3D araç setinin faydaları

Bu çalışmada Plant 3D araç seti, üretkenliği %74'e varan oranda artırdı* ve yaygın AutoCAD işleme tesisi tasarım görevleri için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.

Plant 3D iş akışları

Video: Dosya paylaşımını, proje yönetimini ve veri korumasını optimize eden iki ürün

Plant 3D araç seti + BIM 360 Design

Tesis tasarımcıları, proje ekipleriyle bulut tabanlı ortak veri ortamında iş birliği için BIM 360 Design'ı kullanıyor. 

Videoyu izleyin (2:38 dk.)
Video: Bir su arıtma tesisinin iç kısmının 3B çizimi

Plant 3D araç seti + Revit + Navisworks + InfraWorks

AEC Collection'da Plant 3D'yi spesifikasyon tabanlı tasarım, analiz ve inşaya hazır izometrikler için kullanın.

Videoyu izleyin (2:05 dk.)
Yumuşak tonlarda bir şehir manzarası 3B grafiği

Autodesk AEC Collection

Plant 3D, Civil 3D, InfraWorks, Revit'in yanı sıra diğer BIM yazılımları ve araçlarıyla iş akışlarınızı kolaylaştırın.

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*Sorumluluk Reddi

Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.