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Autodesk® Docs, Autodesk Construction Cloud'da sunulan, bulut tabanlı bir belge yönetimi ve ortak veri ortamıdır. Autodesk Docs ile şunları yapabilirsiniz:
Hataları ve iş tekrarını azaltarak doğruluğu artırın.
Belge onayı incelemelerini kolaylaştırın, kontrol edin ve otomatikleştirin.
Ekip üyelerini bir araya getirin ve proje planlamasını kolaylaştırın.
Dosyaları güvenli bir biçimde takip edip paydaşlarla paylaşın.
Farklı disiplinleri kapsayan ekipleri merkezi bilgi erişimiyle destekleyin.
Değişen proje durumları ve sorunlarının bir adım önüne geçin.
İçerik Kataloğu’nun bulut tabanlı dijital varlık yönetimi çözümü, BIM modelleri için merkezi bir onaylı dijital varlık kaynağı sağlayarak tasarım ekipleri için verimliliği ve üretkenliği artırır. Kullanıcılar, incelenmiş verileri kolayca düzenleyebilir, bulabilir ve bunlara erişim izni verebilir. Böylece proje çıktılarının kalitesi artırılır.
Autodesk Workshop XR (ayrı satılır) ile 3B modelleri gerçek zamanlı olarak birlikte inceleyin. Autodesk Construction Cloud’dan otomatik olarak bağlanan verilerle sorunları izleyin, maliyetli hataları yakalayın ve mekan kavramının daha iyi anlaşılmasını sağlayın.
– François Appéré, Küresel Autodesk Platform Direktörü, Arcadis
– Fatlum Troshani, Proje Mühendisi, Build Health International (BHI)
Yönetim özellikleriyle proje dokümantasyonlarını bulutta depolayın, inceleyin ve paylaşın.
AEC Collection’daki diğer araçları kullanarak ekipler için bulutta yer alan yapı planı ve tasarım iş akışlarını bağlayın.
Dijital işaretleme ve sorun belirtme, denetim izleri ve daha fazlasıyla inşaat mühendisleri için basitleştirilmiş, kağıtsız iş birliği sunun.
Autodesk Docs, proje ekibinin tamamına belge yönetimi ve kontrolü sunan bulut tabanlı bir ortak veri ortamıdır. Autodesk Docs sayesinde AEC ekipleri tasarımdan inşaata iş birliğini ve veri yönetimini basitleştirebilir, belgelerin inceleme ve onay iş akışlarını kolaylaştırabilir.
Autodesk Docs, bir projenin yaşam döngüsü boyunca ekibin tüm üyeleri tarafından kullanılır: mimarlar, tasarımcılar, mühendisler, yükleniciler, alt yükleniciler, teknik ressamlar, detaylandırma uzmanları, BIM ve VDC yöneticileri, proje yöneticileri, sahipler, imalatçılar ve daha fazlası.
Evet. Projelerinize BIM 360 (BIM 360 projeleri için) veya PlanGrid Build (ACC projeleri için ) uygulamalarını kullanarak erişebilirsiniz. Her iki uygulamayı da App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.
Autodesk Docs web tabanlıdır ve masaüstü işletim sistemi gereksinimi yoktur. Ayrıntılar için Autodesk Docs sistem gereksinimlerine bakın.
Autodesk Docs projeleriniz Avustralya, ABD veya AB veri merkezlerinde barındırılabilir. Projelerinizin nerede barındırılacağını belirleme konusunda daha fazla bilgiye veya rehberliğe ihtiyacınız varsa lütfen veri merkezleriyle ilgili kapsamlı SSS sayfasını ziyaret edin.
İçerik Kataloğu, Autodesk’in UNIFI Pro’sunun yeni nesil, entegre sürümüdür. Müşterilerin BIM modelleri için onaylanmış dijital varlıkları verimli bir şekilde organize etmelerini, bulmalarını ve bunlara erişim sağlamalarını sağlayan web tabanlı bir içerik yönetim sistemi olarak hizmet eder. Bu, BIM proje ekiplerinin üretkenliğini ve etkinliğini artırır. Revit, AutoCAD ve diğer üçüncü taraf çözümleri gibi popüler geliştirme araçlarına sorunsuz entegrasyon sayesinde müşteriler, yetkilendirilmiş varlıkları zahmetsizce keşfetme ve BIM modellerine ekleme yeteneği kazanır.
İçerik Kataloğu, aşağıdaki ürün teklifleri aracılığıyla Autodesk Docs aboneliği olanlar da dahil olmak üzere tüm Autodesk Docs aboneleri için bir yetki olarak sunulur:
İçerik Kataloğu hakkında daha fazla bilgi için ayrıntılı SSS (İngilizce) sayfasını ziyaret edin.
İçerik Kataloğu verileriniz ABD veya AB veri merkezlerinde barındırılabilir. Verilerinizin barındırılacağı yeri belirleme konusunda daha fazla bilgiye veya rehberliğe ihtiyacınız varsa lütfen İçerik Kataloğu Ayrıntılı SSS sayfasını ziyaret edin. https://unifilabs.com/cc
Evet. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) ’ne bakın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Autodesk Docs'ı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yıllık Autodesk Docs aboneliğinin fiyatı
AEC Collection'ı kullanarak güvenle tasarlayın
CAD, BIM ve bulut tasarım araçlarıyla mimarlar, mühendisler ve inşaat profesyonelleri, endüstri sınıfı yazılımları uygun maliyetli bir şekilde bir araya getirmek için AEC Collection’a güveniyor. Bağımsız sürüme kıyasla AEC Collection’da Revit + AutoCAD’de yılda binlerce dolar tasarruf edin.