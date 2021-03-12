İçerik Kataloğu, Autodesk’in UNIFI Pro’sunun yeni nesil, entegre sürümüdür. Müşterilerin BIM modelleri için onaylanmış dijital varlıkları verimli bir şekilde organize etmelerini, bulmalarını ve bunlara erişim sağlamalarını sağlayan web tabanlı bir içerik yönetim sistemi olarak hizmet eder. Bu, BIM proje ekiplerinin üretkenliğini ve etkinliğini artırır. Revit, AutoCAD ve diğer üçüncü taraf çözümleri gibi popüler geliştirme araçlarına sorunsuz entegrasyon sayesinde müşteriler, yetkilendirilmiş varlıkları zahmetsizce keşfetme ve BIM modellerine ekleme yeteneği kazanır.

İçerik Kataloğu, aşağıdaki ürün teklifleri aracılığıyla Autodesk Docs aboneliği olanlar da dahil olmak üzere tüm Autodesk Docs aboneleri için bir yetki olarak sunulur:

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Architecture, Engineering & Construction (AEC) Collection

Autodesk BIM Collaborate

Autodesk BIM Collaborate Pro

Autodesk Build

Autodesk Takeoff

Autodesk Docs bağımsız aboneliği

İçerik Kataloğu hakkında daha fazla bilgi için ayrıntılı SSS (İngilizce) sayfasını ziyaret edin.