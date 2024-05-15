Maya için Bifrost ile büyüleyici görseller oluşturun

Yalnızca Autodesk Maya'da kullanılabilir

Resim Pipe Studio tarafından sağlanmıştır

Bifrost nedir? 

Bifrost, Autodesk Maya'da film, TV ve oyunlar için çarpıcı prosedürel efektler oluşturmak üzere kullanılan bir programlama ortamıdır.

  • Patlamalardan kumaşlara kadar gerçekçi simülasyonlar ve efektler oluşturun.

  • Ayrıntılı ortamlar oluşturmak için nesneleri prosedürel olarak dağıtın. 

  • Açık kaynaklı USD entegrasyonuyla Evrensel Sahne Açıklaması (USD) sahneleri oluşturun ve bunları düzenleyin. 

Neden Bifrost kullanmalısınız? 

Kalite çıtasını zirveye taşıyın  

Profesyonel araçlarla tutuşma, kar yağışı veya parçacıklara ayrılma gibi çarpıcı simülasyonlar ve efektler oluşturun. 

Üretim hattı karmaşıklığını ve maliyetlerini azaltın 

Maya'dan ayrılmak zorunda kalmadan sorunsuz bir şekilde efektler oluşturun ve görüntüleyin.

Verimliliği artırın 

Prosedürel oluşturma ve görsel programlama ile daha fazla ve daha hızlı çıktı alın. 

Bifrost ile neler yapabilirsiniz? 

Amid Rajabi tarafından yapılan mistik mavi balina

Şaşırtıcı görsellerle izleyicileri büyüleyin 

Bifrost, gelecek vadeden ve yetenekli teknik sanatçıların düğüm tabanlı bir görsel programlama ortamı olan Bifrost Graph'ta renkli patlamalardan yoğun ormanlık dünyalara kadar fiziksel olarak doğru içerik oluşturmasına yardımcı olur.

Maya'da Arnold ile işlenmiş renkli toz patlaması üreten Bifrost grafiği ve simülasyonu

Stüdyo çapında kullanım için grafikler oluşturun 

Bifrost Graph Editor kullanarak özel grafikler oluşturun ve bunları stüdyonuzdaki sanatçıların farklı şovlarda, sahnelerde ve çekimlerde kolayca kullanması için paketleyin.

Pipe Studio tarafından Bifrost ile yapılan kaynatma kabı (video: 9 sn.)

Açık standartları benimseyin 

Açık kaynaklı bir proje olarak sunulan USD'nin Maya için Bifrost'a entegrasyonu, karmaşık efektler üzerinde daha iyi iş birliğini teşvik eder ve üretim hattınızı özelleştirmenizi sağlar.

Özellikler 

Bifrost özellikleri

Simülasyonlar ve efektler 

Aero, MPM, Particles ve BOSS sistemleriyle tutuşma, kar yağışı, partiküller veya dalgalar gibi doğal görünümlü efektler oluşturun. (video: 5 sn.)

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Saçılma ve örnekleme

Çarpıcı sonuçlar veren saçılım ve örnekleme araçlarıyla devasa ölçekli karmaşık varlıklar elde ederek yepyeni bir dünya inşa edin veya etkileyici set giydirmeleri tasarlayın.

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Kullanıma hazır şablonlar

Kendi efektlerinizi oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak kullanmak üzere önceden oluşturulmuş çeşitli bileşenlere ve grafiklere erişin.

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Geometri düğümleri

En düşük örgü ağ oluşturma düzeyinde çalışın, bileşen etiketleriyle düzenleyin ve Bifrost Graph üzerinde geometri oluşturun.

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Prosedürel USD

Bifrost Graph'ın esnekliği ile USD varlıklarını tahribatsız bir şekilde bir araya getirin, organize edin ve düzenleyin.

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İş akışları ve kullanım durumları 

Wasp ve Dr. Hank Pym, Ant-Man ve Wasp: Quantumania'da bir ormanda yürüyor.

Bifrost, Pixomondo'nun görsel efekt oluşturmasını kolaylaştırıyor

Bifrost'un Ant-Man ve Wasp: Quantumania'daki Fantastik Orman sekansını oluşturmak için nasıl kullanıldığını keşfedin.

 

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Parçacıklarına ayrılan karakter

Crafty Apes'te film ve TV için Bifrost prosedürleri

Star Trek: Keşif gibi dizilerde Bifrost'un prosedürel yeteneklerinden yararlanmak için pratik prodüksiyon uygulamalarını keşfedin.

 

Videoyu izleyin (59:41 dk.)
Taşınan kumla kaplı kaldırımda yürüyen adam

Bifrost'un parçacık sistemi nasıl gerçekçi kum oluşturulmasını sağlar?

Bifrost'un Sapporo Bira mekanını dalgalı zen bahçesi kum desenleriyle zenginleştirmek için nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinin.

 

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Kaynaklar

Kırmızı kristallerle kaplı ev

EĞİTİMLER

Bifrost YouTube videoları 

Sektörden profesyonellerin hazırladığı videolarla Bifrost bilgi ve becerilerinizi geliştirin. 

 

İzle
Mavi leke karakterleri

TOPLULUK

Bifrost kullanıcıları Discord 

Her geçen gün büyüyen kullanıcı topluluğunda sorular sorun, popüler konulara göz atın ve bilgi paylaşımında bulunun.

 

Birleştir
Altın bal kovanı

DOKÜMANTASYON

Bifrost sürüm notları

Yeni özellikler, iş akışları, düzeltmeler ve daha fazlası hakkında bilgi edinin.

 

Oku

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Bifrost'u nereden indirebilirim?

Bifrost, Maya yükleyicisine dahildir. En yeni Bifrost yükleyicilerini veya önceki sürümlerini indirmek için İndirme ve Yükleme bölümüne bakın.

Bifrost ne için kullanılır?

Bifrost, Maya'da patlamalar, tutuşma, kum ve kar yağışı gibi efektleri prosedürel olarak geliştirmek için kullanılan bir görsel programlama ortamıdır. Güçlü saçılma ve örnekleme araçlarıyla Bifrost, ayrıntılı ortamlar ve nesneler oluşturmak için de kullanılır.

Bifrost'u kimler kullanıyor?

Bifrost, animasyon, görsel efektler ve oyun geliştirme stüdyolarındaki 3B sanatçıları ve teknik yönetmenler tarafından kullanılır.

Bifrost, Maya aboneliği ile ücretsiz olarak mı sunulur?

Evet, aktif bir Maya aboneliği ile Bifrost'u hiçbir ek ücret ödemeden çalıştırabilirsiniz.

Maya hangi işletim sisteminde çalışır?

Maya, Microsoft® Windows®, Apple® macOS® ve Linux® üzerinde çalışabilir. Ayrıntılar için Maya sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.

Mevcut sürüme abone olursam Maya'nın hangi sürümlerini kullanabilirim? 

Maya aboneliğiniz, önceki üç sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Hesabınızda gösterilir. Ayrıca abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.

Maya'yı birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Maya yazılımına aboneliğiniz varsa yazılımı toplam üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesine (İngilizce)'ne bakın.

Maya ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Maya'yı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Bir deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Maya aboneliğinin ücreti nedir?

Maya aboneliğinin fiyatı aylık , yıllık veya üç yıllık şeklindedir.

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