Bifrost, Maya'da patlamalar, tutuşma, kum ve kar yağışı gibi efektleri prosedürel olarak geliştirmek için kullanılan bir görsel programlama ortamıdır. Güçlü saçılma ve örnekleme araçlarıyla Bifrost, ayrıntılı ortamlar ve nesneler oluşturmak için de kullanılır.