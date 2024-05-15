Nasıl satın alınır?
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Bifrost, Autodesk Maya'da film, TV ve oyunlar için çarpıcı prosedürel efektler oluşturmak üzere kullanılan bir programlama ortamıdır.
Patlamalardan kumaşlara kadar gerçekçi simülasyonlar ve efektler oluşturun.
Ayrıntılı ortamlar oluşturmak için nesneleri prosedürel olarak dağıtın.
Açık kaynaklı USD entegrasyonuyla Evrensel Sahne Açıklaması (USD) sahneleri oluşturun ve bunları düzenleyin.
Profesyonel araçlarla tutuşma, kar yağışı veya parçacıklara ayrılma gibi çarpıcı simülasyonlar ve efektler oluşturun.
Maya'dan ayrılmak zorunda kalmadan sorunsuz bir şekilde efektler oluşturun ve görüntüleyin.
Prosedürel oluşturma ve görsel programlama ile daha fazla ve daha hızlı çıktı alın.
Açık kaynaklı bir proje olarak sunulan USD'nin Maya için Bifrost'a entegrasyonu, karmaşık efektler üzerinde daha iyi iş birliğini teşvik eder ve üretim hattınızı özelleştirmenizi sağlar.
– Thomas Kutschera, Groom CFX Başkanı, Pixomondo
– Axel Lelaquet, Rubika Mezunu
— Sean Willis, Kıdemli Teknik Sanatçı ve Üretim Hattı TD, Crafty Apes
Simülasyonlar ve efektler
Aero, MPM, Particles ve BOSS sistemleriyle tutuşma, kar yağışı, partiküller veya dalgalar gibi doğal görünümlü efektler oluşturun. (video: 5 sn.)
Saçılma ve örnekleme
Çarpıcı sonuçlar veren saçılım ve örnekleme araçlarıyla devasa ölçekli karmaşık varlıklar elde ederek yepyeni bir dünya inşa edin veya etkileyici set giydirmeleri tasarlayın.
Kullanıma hazır şablonlar
Kendi efektlerinizi oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak kullanmak üzere önceden oluşturulmuş çeşitli bileşenlere ve grafiklere erişin.
Geometri düğümleri
En düşük örgü ağ oluşturma düzeyinde çalışın, bileşen etiketleriyle düzenleyin ve Bifrost Graph üzerinde geometri oluşturun.
Prosedürel USD
Bifrost Graph'ın esnekliği ile USD varlıklarını tahribatsız bir şekilde bir araya getirin, organize edin ve düzenleyin.
Bifrost'un Ant-Man ve Wasp: Quantumania'daki Fantastik Orman sekansını oluşturmak için nasıl kullanıldığını keşfedin.
Star Trek: Keşif gibi dizilerde Bifrost'un prosedürel yeteneklerinden yararlanmak için pratik prodüksiyon uygulamalarını keşfedin.
Bifrost'un Sapporo Bira mekanını dalgalı zen bahçesi kum desenleriyle zenginleştirmek için nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinin.
EĞİTİMLER
Sektörden profesyonellerin hazırladığı videolarla Bifrost bilgi ve becerilerinizi geliştirin.
TOPLULUK
Her geçen gün büyüyen kullanıcı topluluğunda sorular sorun, popüler konulara göz atın ve bilgi paylaşımında bulunun.
DOKÜMANTASYON
Yeni özellikler, iş akışları, düzeltmeler ve daha fazlası hakkında bilgi edinin.
Bifrost, Maya yükleyicisine dahildir. En yeni Bifrost yükleyicilerini veya önceki sürümlerini indirmek için İndirme ve Yükleme bölümüne bakın.
Bifrost, Maya'da patlamalar, tutuşma, kum ve kar yağışı gibi efektleri prosedürel olarak geliştirmek için kullanılan bir görsel programlama ortamıdır. Güçlü saçılma ve örnekleme araçlarıyla Bifrost, ayrıntılı ortamlar ve nesneler oluşturmak için de kullanılır.
Bifrost, animasyon, görsel efektler ve oyun geliştirme stüdyolarındaki 3B sanatçıları ve teknik yönetmenler tarafından kullanılır.
Evet, aktif bir Maya aboneliği ile Bifrost'u hiçbir ek ücret ödemeden çalıştırabilirsiniz.
Maya, Microsoft® Windows®, Apple® macOS® ve Linux® üzerinde çalışabilir. Ayrıntılar için Maya sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.
Maya aboneliğiniz, önceki üç sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Hesabınızda gösterilir. Ayrıca abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.
Maya yazılımına aboneliğiniz varsa yazılımı toplam üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesine (İngilizce)'ne bakın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Maya'yı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Bir deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Maya aboneliğinin fiyatı aylık