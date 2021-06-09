Autodesk Fusion with PowerMill, kalıplar ve araçlar gibi büyük, karmaşık parçaların imalatına yardımcı olmak için yüksek kaliteli işleme kodu oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir CAM yazılımıdır.





PowerMill genellikle 3 ve 5 eksenli frezeler, 5 eksenli freze-torna tezgâhları, endüstriyel robotlar ve hibrit imalat tezgâhları dahil olmak üzere farklı tipte CNC donanımları için kullanılır.