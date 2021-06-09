Autodesk Fusion with PowerMill: Yüksek hızlı ve 5 eksenli CNC işleme için uzmanlara yönelik CAM yazılımı

Büyük kalıpların, araçların ve diğer karmaşık 3B parçaların CAM programlamasını basitleştirin.

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Autodesk Fusion with PowerMill nedir?

Autodesk Fusion with PowerMill® CAM yazılımı, karmaşık 3 ve 5 eksenli üretim için uzman CNC programlama stratejileri sağlamasının yanı sıra artık Fusion'a erişim olanağı ve Fusion uzantıları aracılığıyla gelişmiş üretim yetenekleri sunuyor.

  • Kapsamlı işleme stratejileri kitaplığından yararlanın.

  • Otomatik çarpma önlemeli güçlü 5 eksenli programlamaya erişin.

  • Endüstriyel robotlar, hibrit imalat ve daha fazlası için çözümleri kullanın.

Neden PowerMill'i kullanmalısınız?

Olağanüstü parça kalitesi sunun

İşleme sürecinin tam kontrolü, optimum düzeyde hassasiyet ve yüzey finisajı elde etmenize yardımcı olur.

CAM programlama sürelerini azaltın

Süper hızlı takım yolu hesaplaması, büyük kalıpları, araçları ve diğer zorlu 3B geometriyi programlamayı kolaylaştırır.

CNC tezgâhı kullanımını en üst düzeye çıkarın

Gelişmiş kontroller, makinelerinizden ve kesim araçlarınızdan maksimum değer elde etmek için NC kodunun optimize edilmesine yardımcı olur.

Autodesk Fusion with PowerMill ile neler yapabilirsiniz?

Karmaşık CNC işleme problemlerini çözün

PowerMill, büyük kalıpların, araçların ve diğer karmaşık parçaların CAM programlamasını ve CNC işlemesini basitleştiren kapsamlı bir 3 ve 5 eksenli strateji kitaplığı sağlar. (video: 1:33 dk.)

Olağanüstü kalite düzeylerine ulaşın

Gelişmiş takım yolu kontrolleri ve güçlü düzenleme, CAM programlama sürelerini kısaltır ve esnekliği artırarak, çok az elle cilalama gerektiren veya hiç gerektirmeyen bitmiş parçalar elde edilmesini sağlar. (video: 3:01 dk.)

Otomasyonla tutarlılığı artırın

Güçlü şablonlar ve kullanıcı tanımlı makrolar, ekip olarak en iyi uygulamaları yakalamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olur. Beceri eksikliğini gidererek çalışanlarınızın daha kısa sürede daha üretken olmalarına yardımcı olun.

PowerMill'in diğer Autodesk yazılımlarıyla birlikte nasıl kullanılabileceğini görün

Video: PowerMill aboneleri artık Fusion modelleme, üretken tasarım, simülasyon ve daha fazlasına ek ücret ödemeden sahip oluyor

PowerMill + Fusion

Fusion ile 3B modelleme, üretken tasarım, simülasyon, elektronik tasarım, iş birliği ve daha pek çok şey mümkün.

 

İş akışını izleyin (video: 2:36 dk.)
Video: PowerShape, CAM programlama için 3B CAD modellerini içe aktarmaya, analiz etmeye, düzeltmeye ve hazırlamaya yardımcı olan araçlar sağlar

PowerMill + PowerShape

İmalat araçlarına yönelik modelleme, karmaşık geometrinin daha iyi CAM programlama için hazırlanmasına yardımcı olur.

 

İş akışını izleyin (video: 2:03 dk.)
Video: Moldflow, birçok yaygın sorunu plastik ürün tasarım sürecinin başlarında belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olur

PowerMill + Moldflow

Plastik parça tasarımlarını iyileştirmek ve bunları üretmekte kullanılan kalıp araçlarını optimize etmek için simülasyon araçlarını kullanın.

 

İş akışını izleyin (video: 1:51 dk.)

Sizin için doğru PowerMill ürünü hangisi?

PowerMill 3 eksenli işleme, seri üretim plastik kaşıklar için bir enjeksiyon kalıp takımı imalatında kullanılıyor

Fusion with PowerMill Standard

Yüksek hızda 3 eksenli işleme, 3+2 programlama, 2,5B frezeleme ve tornalama ile makine simülasyonu ve takım yolu doğrulaması için hızla NC kodu oluşturun.

 

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PowerMill yüksek hızda katmanlı imalat, denizcilik endüstrisi için büyük bir pervanenin üretiminde kullanılıyor

Fusion with PowerMill Ultimate

Otomatik çarpma önleme, makine simülasyonu, robot programlama, otomatik elektrotlar, hibrit imalat ve daha fazlasını içeren 5 eksenli tam programlamaya erişin.

 

Sürümleri karşılaştırın (İngilizce)

PowerMill kaynaklarını keşfedin

BLOG

İmalata dair her şey

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YOUTUBE KANALI

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EĞİTİM KAYNAKLARI

PowerMill'i kullanmaya başlayın

PowerMill'i kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için açıklayıcı videolar ve kılavuzlu öğreticilerden oluşan bir kitaplığa erişin.

 

Eğitim sitesini ziyaret edin (İngilizce)

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Fusion with PowerMill ne için kullanılır?

Autodesk Fusion with PowerMill, kalıplar ve araçlar gibi büyük, karmaşık parçaların imalatına yardımcı olmak için yüksek kaliteli işleme kodu oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir CAM yazılımıdır.

PowerMill genellikle 3 ve 5 eksenli frezeler, 5 eksenli freze-torna tezgâhları, endüstriyel robotlar ve hibrit imalat tezgâhları dahil olmak üzere farklı tipte CNC donanımları için kullanılır.

Autodesk Fusion with PowerMill'i kimler kullanır?

Autodesk Fusion with PowerMill genellikle CAM programcıları ve CNC tezgâh operatörleri tarafından kullanılır. Otomotiv, havacılık, medikal ve tüketim malları gibi farklı endüstrilere hizmet veren ve üretim yapan şirketler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

PowerMill, özellikle hassasiyet ve yüzey rötuşunun önemli olduğu büyük, karmaşık bileşenlerin üretimi için çok uygundur.

PowerMill Standard ile PowerMill Ultimate arasındaki fark nedir?

PowerMill Standard, 2.5B frezeleme, temel tornalama, 3 eksenli, 3+2 programlama dahil CAM programlama özelliklerinin yanı sıra sanal tezgah simülasyonu kullanarak takım yollarını simüle etme ve doğrulama becerisi sağlar.  
 
PowerMill Ultimate, eş zamanlı 5 eksenli işleme, çevrimdışı robot programlama, otomatik elektrot üretimi, hibrit imalat ve bağlantı noktaları, bıçaklar, kanatçıklı diskler ve türbin çarklarının üretimi için özel takım yolları dahil ek özellikler sunarak bunu geliştirir.

Autodesk Fusion with PowerMill hangi işletim sisteminde çalışır?

Autodesk Fusion with PowerMill, Microsoft® Windows® 11 üzerinde çalışır. Ayrıntılar için Autodesk PowerMill sistem gereksinimlerine (İngilizce) göz atın.

PowerMill aboneliğinin ücreti nedir?

Bölgenizdeki Autodesk satış ekibiyle iletişime geçerek işletmenizin ihtiyaçlarını ve abonelik ücretlendirme seçeneklerini danışabilirsiniz.

Autodesk Fusion with PowerMill'in ücretsiz sürümü var mı?

Bu bağlantıyı kullanarak PowerMill'in 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Bölgenizdeki Autodesk satış temsilcisiyle iletişime geçerek işletmenizin ihtiyaçlarını görüşebilir ve Autodesk Fusion with PowerMill'in başka hangi zaman kısıtlamalı sürümünden yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Mevcut sürüme abone olursam hangi PowerMill sürümlerini kullanabilirim?

PowerMill aboneliğiniz önceki 3 sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.

PowerMill'i birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

PowerMill yazılımı için aboneliğiniz varsa, 3 bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) 'ne bakın.

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