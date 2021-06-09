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Autodesk Fusion with PowerMill® CAM yazılımı, karmaşık 3 ve 5 eksenli üretim için uzman CNC programlama stratejileri sağlamasının yanı sıra artık Fusion'a erişim olanağı ve Fusion uzantıları aracılığıyla gelişmiş üretim yetenekleri sunuyor.
Kapsamlı işleme stratejileri kitaplığından yararlanın.
Otomatik çarpma önlemeli güçlü 5 eksenli programlamaya erişin.
Endüstriyel robotlar, hibrit imalat ve daha fazlası için çözümleri kullanın.
İşleme sürecinin tam kontrolü, optimum düzeyde hassasiyet ve yüzey finisajı elde etmenize yardımcı olur.
Süper hızlı takım yolu hesaplaması, büyük kalıpları, araçları ve diğer zorlu 3B geometriyi programlamayı kolaylaştırır.
Gelişmiş kontroller, makinelerinizden ve kesim araçlarınızdan maksimum değer elde etmek için NC kodunun optimize edilmesine yardımcı olur.
PowerMill, büyük kalıpların, araçların ve diğer karmaşık parçaların CAM programlamasını ve CNC işlemesini basitleştiren kapsamlı bir 3 ve 5 eksenli strateji kitaplığı sağlar. (video: 1:33 dk.)
Gelişmiş takım yolu kontrolleri ve güçlü düzenleme, CAM programlama sürelerini kısaltır ve esnekliği artırarak, çok az elle cilalama gerektiren veya hiç gerektirmeyen bitmiş parçalar elde edilmesini sağlar. (video: 3:01 dk.)
– Dennis Hoover, Başkan, Quest Industries
– Martin Carcańo, Biyomedikal Tasarım Sorumlusu, Granta
– Arnaud Lavergne, Kaynak Mühendisi, NAVAL GROUP
– Ben Holmes, Dijital Tasarım Müdürü, NOV FGS
Fusion ile 3B modelleme, üretken tasarım, simülasyon, elektronik tasarım, iş birliği ve daha pek çok şey mümkün.
İmalat araçlarına yönelik modelleme, karmaşık geometrinin daha iyi CAM programlama için hazırlanmasına yardımcı olur.
Plastik parça tasarımlarını iyileştirmek ve bunları üretmekte kullanılan kalıp araçlarını optimize etmek için simülasyon araçlarını kullanın.
Yüksek hızda 3 eksenli işleme, 3+2 programlama, 2,5B frezeleme ve tornalama ile makine simülasyonu ve takım yolu doğrulaması için hızla NC kodu oluşturun.
Otomatik çarpma önleme, makine simülasyonu, robot programlama, otomatik elektrotlar, hibrit imalat ve daha fazlasını içeren 5 eksenli tam programlamaya erişin.
BLOG
Autodesk gelişmiş imalat yazılımı, ipuçları ve püf noktaları ve daha fazlası hakkında bilgi edinin.
YOUTUBE KANALI
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EĞİTİM KAYNAKLARI
PowerMill'i kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için açıklayıcı videolar ve kılavuzlu öğreticilerden oluşan bir kitaplığa erişin.
Autodesk Fusion with PowerMill, kalıplar ve araçlar gibi büyük, karmaşık parçaların imalatına yardımcı olmak için yüksek kaliteli işleme kodu oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir CAM yazılımıdır.
PowerMill genellikle 3 ve 5 eksenli frezeler, 5 eksenli freze-torna tezgâhları, endüstriyel robotlar ve hibrit imalat tezgâhları dahil olmak üzere farklı tipte CNC donanımları için kullanılır.
Autodesk Fusion with PowerMill genellikle CAM programcıları ve CNC tezgâh operatörleri tarafından kullanılır. Otomotiv, havacılık, medikal ve tüketim malları gibi farklı endüstrilere hizmet veren ve üretim yapan şirketler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
PowerMill, özellikle hassasiyet ve yüzey rötuşunun önemli olduğu büyük, karmaşık bileşenlerin üretimi için çok uygundur.
PowerMill Standard, 2.5B frezeleme, temel tornalama, 3 eksenli, 3+2 programlama dahil CAM programlama özelliklerinin yanı sıra sanal tezgah simülasyonu kullanarak takım yollarını simüle etme ve doğrulama becerisi sağlar.
PowerMill Ultimate, eş zamanlı 5 eksenli işleme, çevrimdışı robot programlama, otomatik elektrot üretimi, hibrit imalat ve bağlantı noktaları, bıçaklar, kanatçıklı diskler ve türbin çarklarının üretimi için özel takım yolları dahil ek özellikler sunarak bunu geliştirir.
Autodesk Fusion with PowerMill, Microsoft® Windows® 11 üzerinde çalışır. Ayrıntılar için Autodesk PowerMill sistem gereksinimlerine (İngilizce) göz atın.
Bölgenizdeki Autodesk satış ekibiyle iletişime geçerek işletmenizin ihtiyaçlarını ve abonelik ücretlendirme seçeneklerini danışabilirsiniz.
Bu bağlantıyı kullanarak PowerMill'in 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Bölgenizdeki Autodesk satış temsilcisiyle iletişime geçerek işletmenizin ihtiyaçlarını görüşebilir ve Autodesk Fusion with PowerMill'in başka hangi zaman kısıtlamalı sürümünden yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
PowerMill aboneliğiniz önceki 3 sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.
PowerMill yazılımı için aboneliğiniz varsa, 3 bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) 'ne bakın.
Doğrudan bizden satın alarak sunduğumuz en iyi değeri ve koşulları elde edersiniz. Destek hattımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Telefonla da ürün siparişi verebilirsiniz: +90 212 900 3420 (ücretsiz arama)