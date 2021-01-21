Autodesk Fusion: CAD'den daha fazlası, tasarım ve üretimin geleceği

Entegre CAD, CAM, CAE ve PCB yazılımı

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Autodesk Fusion nedir?

Autodesk Fusion, ürün tasarımı ve üretim için bulut tabanlı 3B CAD, CAM, CAE ve PCB yazılım platformudur.

  • Estetiğini, şeklini, duruşunu ve işlevini sağlamak istediğiniz şekilde ürün tasarlayın ve düzenleyin

  • Kapsamlı elektronik gereçlerle ve PCB tasarım araçlarıyla her şeyi düzenleyin, tasarlayın ve oluşturun

  • Zamandan ve paradan tasarruf ederken kaliteli parçaları daha hızlı tamamlayın

Autodesk Fusion'ın avantajları nelerdir?

3B modellemeyle sınırları zorlayın

Parametrik, serbest biçimli, doğrudan ve yüzey 3B modelleme araçlarıyla ürünler tasarlayın ve üretin.

Tüm iş akışları için mühendis hassasiyeti

Merkezileştirilmiş işbirliği ve simülasyonlarla tasarım ve mühendislik değişikliklerinin etkisini azaltın.

Tasarımdan üretime daha hızlı geçin

Entegre CAD/CAM kullanarak 50'den fazla dosya türü için CAD veri dönüştürücülerle tasarımları içe aktarın ve düzenleyin.

Autodesk Fusion özellikleri

Autodesk Fusion'ın önemli özellikleri

Esnek 3B CAD

Autodesk Fusion, kullanımı kolay CAD yazılımıyla birçok yinelemeyi hızlı bir şekilde keşfetmenizi sağlar.

Entegre CAD/CAM

Yüksek kaliteli CNC ile işlenmiş parçalar üretin ve metal 3B baskı için FFF veya PBF kullanarak yapıları katmanlı olarak imal edin.

Birleştirilmiş PCB tasarımı

Autodesk Fusion ile tam özellikli şematik yakalama, elektronik tasarım ve mekanik CAD'nin tüm avantajlarını elde edin.

Sorunsuz 3B simülasyon

Gerçek dünya koşullarında hayatta kalacaklarından emin olmak için tasarımlarınızı test edin. Dijital simülasyon gerçekleştirerek prototip oluşturma maliyetlerini azaltın.

Keşif için üretken tasarım araçları

Üretken tasarım yoluyla tasarım özelliklerinizi karşılayan birçok üretime hazır sonucu keşfedin.

Anında veri yönetimi

Ekipleri bir araya getirmek ve ürün verilerini yönetmek için entegre işbirliği araçlarını kullanın.

G2 Yaz 2021 sıralaması

"Autodesk Fusion, G2'deki en iyi ürün tasarım ve üretim yazılımı olarak kabul ediliyor."

- 4,5/5 puan, 400+ yorum

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, 4,6 milyon tasarım ve imalat profesyoneli tarafından güvenilmektedir:

Autodesk Fusion uzantıları

Esnek abonelik seçenekleriyle, projenizin bütçesine uyan uzantılar ekleyin.

Design Extension

Ürünlerinizin performansını ve estetiğini geliştirmek için karmaşık geometrileri otomatikleştirin.

 

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Manage Extension

Değişiklik isteklerini, sürüm yönetimini, otomatik parça numaralandırmayı ve malzeme listesi yönetimini yürütün.

 

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Manufacturing Extension

3 ila 5 eksenli CNC işleme, sac tabanlı yerleştirme ve imalat ile metal bazlı eklemeli imalat için ek yetenekleri açığa çıkarın.

 

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Signal Integrity Extension

Tüm kritik iletim hatlarının sorunlarını kontrol ederek, PCB tasarım elektromanyetik performansını optimize edin.

 

Ücretsiz deneme sürümünü indirin

 

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Simulation Extension

Üretken tasarım, FEA, elektronik soğutma, enjeksiyon kalıplama ve daha fazlası için sınırsız bulut çözümleriyle parça tasarımı ile performansı optimize edin.

 

Ücretsiz deneme sürümünü indirin

 

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Diğer Autodesk Fusion 360 teklifleri

Kişisel kullanım için Fusion

Uygun öğrenciler ve eğitimciler veya kurumlar için ücretsiz.

 

Ücretsiz - doğrulama gereklidir

Autodesk Fusion'ı kişisel kullanım için indirin (İngilizce)

Eğitim amaçlı kullanım için Fusion

Uygun öğrenciler ve eğitimciler veya kurumlar için ücretsiz.

 

Ücretsiz - doğrulama gereklidir

Autodesk Fusion'ı eğitim amaçlı kullanım için indirin (İngilizce)

Fusion Ekip

Fusion Ekip, ek kullanıcıların ve ortak çalışanların projeleri paylaşması, incelemesi ve yönetmesi içindir.

 

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Fusion Ekip Satın Alın

SINIRSIZ OLANAKLAR. UYGUN MALİYET.

Autodesk Fusion'ı hemen edinin

Tasarım ve üretim çözümü olarak Autodesk Fusion'ı tercih eden 4,6 milyondan fazla profesyonele katılın.

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Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Fusion 360 nedir?

Autodesk Fusion 360, hepsi bir arada tasarım, mühendislik, elektronik ve üretim yazılımıdır. Tüm ürün geliştirme sürecinizi entegre 3D CAD, CAM, CAE ve PCB ile tek bir bulut tabanlı yazılıma bağlayın.

Autodesk Fusion 360'ı kimler kullanıyor?

Endüstriyel tasarımcılar, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, makinistler, amatörler ve yeni kurulan işletmeler Autodesk Fusion 360 kullanır. 

Autodesk Fusion 360 ücretsiz mi?

Autodesk Fusion 360, amatörler, ticari olmayan kullanımlar ve yeni kurulan işletmeler için ücretsizdir.

Autodesk Fusion 360, AutoCAD ile aynı mı?

Autodesk Fusion 360 entegre CAD, CAM, CAE ve PCB yazılımıyken, AutoCAD ise 2B ve 3B çizimler oluşturabilen bir CAD yazılımıdır. Autodesk Fusion 360 ile AutoCAD'i karşılaştırın (İngilizce)

Autodesk Fusion 360 aboneliğinin ücreti nedir?

Autodesk Fusion 360 aylık yıllık ya da üç yıllık olarak ücretlendirilir.

Autodesk Fusion 360 aboneliğimi nasıl yenileyebilirim?

Çevrimiçi satın aldıysanız, otomatik yenilemeyi kapatmadığınız sürece aboneliğiniz otomatik olarak yenilenir. Autodesk Account hesabınızda oturum açıp yenilemek istediğiniz ürünü seçin ve otomatik yenileme özelliğinin açık ve ödeme yönteminin doğru olduğundan emin olun. 

Autodesk Fusion 360 ile ilgili sistem gereksinimleri nelerdir?

İşletim Sistemi

Apple® macOS™ Monterey 12.0, Big Sur 11.x*; Catalina 10.15; Mojave v10.14 (Apple Güvenlik Güncellemeleri) 

Microsoft® Windows® 8.1 (64 bit) (Ocak 2023'e kadar)** 

Microsoft Windows Windows 11, 10 (64 bit) 

CPU 

x86 tabanlı 64 bit işlemci (ör. Intel Core i, AMD Ryzen serisi), 4 çekirdekli, 1,7 GHz veya üzeri; 32 bit desteklenmez 

Yalnızca Rosetta 2 aracılığıyla kısmen desteklenen ARM tabanlı işlemciler 

Autodesk Fusion 360 ürününü nasıl indirebilirim?

Autodesk, bireysel kullanıcılar ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Kullanılabilir indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Ürününüzü bulup bir sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.

Autodesk Fusion 360'ı birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Autodesk Fusion 360 yazılımı için aboneliğiniz varsa yazılımı 3 bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) 'ne bakın.

Autodesk Fusion 360 ücretsiz deneme sürümümü ücretli aboneliğe nasıl dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Autodesk Fusion 360'ı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

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