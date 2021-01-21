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Autodesk Fusion, ürün tasarımı ve üretim için bulut tabanlı 3B CAD, CAM, CAE ve PCB yazılım platformudur.
Estetiğini, şeklini, duruşunu ve işlevini sağlamak istediğiniz şekilde ürün tasarlayın ve düzenleyin
Kapsamlı elektronik gereçlerle ve PCB tasarım araçlarıyla her şeyi düzenleyin, tasarlayın ve oluşturun
Zamandan ve paradan tasarruf ederken kaliteli parçaları daha hızlı tamamlayın
Parametrik, serbest biçimli, doğrudan ve yüzey 3B modelleme araçlarıyla ürünler tasarlayın ve üretin.
Merkezileştirilmiş işbirliği ve simülasyonlarla tasarım ve mühendislik değişikliklerinin etkisini azaltın.
Entegre CAD/CAM kullanarak 50'den fazla dosya türü için CAD veri dönüştürücülerle tasarımları içe aktarın ve düzenleyin.
Esnek 3B CAD
Autodesk Fusion, kullanımı kolay CAD yazılımıyla birçok yinelemeyi hızlı bir şekilde keşfetmenizi sağlar.
Entegre CAD/CAM
Yüksek kaliteli CNC ile işlenmiş parçalar üretin ve metal 3B baskı için FFF veya PBF kullanarak yapıları katmanlı olarak imal edin.
Birleştirilmiş PCB tasarımı
Autodesk Fusion ile tam özellikli şematik yakalama, elektronik tasarım ve mekanik CAD'nin tüm avantajlarını elde edin.
Sorunsuz 3B simülasyon
Gerçek dünya koşullarında hayatta kalacaklarından emin olmak için tasarımlarınızı test edin. Dijital simülasyon gerçekleştirerek prototip oluşturma maliyetlerini azaltın.
Keşif için üretken tasarım araçları
Üretken tasarım yoluyla tasarım özelliklerinizi karşılayan birçok üretime hazır sonucu keşfedin.
Anında veri yönetimi
Ekipleri bir araya getirmek ve ürün verilerini yönetmek için entegre işbirliği araçlarını kullanın.
- 4,5/5 puan, 400+ yorum
Esnek abonelik seçenekleriyle, projenizin bütçesine uyan uzantılar ekleyin.
Ürünlerinizin performansını ve estetiğini geliştirmek için karmaşık geometrileri otomatikleştirin.
Ücretsiz deneme sürümünü indirin
Değişiklik isteklerini, sürüm yönetimini, otomatik parça numaralandırmayı ve malzeme listesi yönetimini yürütün.
3 ila 5 eksenli CNC işleme, sac tabanlı yerleştirme ve imalat ile metal bazlı eklemeli imalat için ek yetenekleri açığa çıkarın.
Ücretsiz deneme sürümünü indirin
Tüm kritik iletim hatlarının sorunlarını kontrol ederek, PCB tasarım elektromanyetik performansını optimize edin.
Ücretsiz deneme sürümünü indirin
Üretken tasarım, FEA, elektronik soğutma, enjeksiyon kalıplama ve daha fazlası için sınırsız bulut çözümleriyle parça tasarımı ile performansı optimize edin.
Ücretsiz deneme sürümünü indirin
Uygun öğrenciler ve eğitimciler veya kurumlar için ücretsiz.
Ücretsiz - doğrulama gereklidir
Uygun öğrenciler ve eğitimciler veya kurumlar için ücretsiz.
Ücretsiz - doğrulama gereklidir
Fusion Ekip, ek kullanıcıların ve ortak çalışanların projeleri paylaşması, incelemesi ve yönetmesi içindir.
Autodesk Fusion 360, hepsi bir arada tasarım, mühendislik, elektronik ve üretim yazılımıdır. Tüm ürün geliştirme sürecinizi entegre 3D CAD, CAM, CAE ve PCB ile tek bir bulut tabanlı yazılıma bağlayın.
Endüstriyel tasarımcılar, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, makinistler, amatörler ve yeni kurulan işletmeler Autodesk Fusion 360 kullanır.
Autodesk Fusion 360, amatörler, ticari olmayan kullanımlar ve yeni kurulan işletmeler için ücretsizdir.
Autodesk Fusion 360 entegre CAD, CAM, CAE ve PCB yazılımıyken, AutoCAD ise 2B ve 3B çizimler oluşturabilen bir CAD yazılımıdır. Autodesk Fusion 360 ile AutoCAD'i karşılaştırın (İngilizce)
Autodesk Fusion 360
Çevrimiçi satın aldıysanız, otomatik yenilemeyi kapatmadığınız sürece aboneliğiniz otomatik olarak yenilenir. Autodesk Account hesabınızda oturum açıp yenilemek istediğiniz ürünü seçin ve otomatik yenileme özelliğinin açık ve ödeme yönteminin doğru olduğundan emin olun.
İşletim Sistemi
Apple® macOS™ Monterey 12.0, Big Sur 11.x*; Catalina 10.15; Mojave v10.14 (Apple Güvenlik Güncellemeleri)
Microsoft® Windows® 8.1 (64 bit) (Ocak 2023'e kadar)**
Microsoft Windows Windows 11, 10 (64 bit)
CPU
x86 tabanlı 64 bit işlemci (ör. Intel Core i, AMD Ryzen serisi), 4 çekirdekli, 1,7 GHz veya üzeri; 32 bit desteklenmez
Yalnızca Rosetta 2 aracılığıyla kısmen desteklenen ARM tabanlı işlemciler
Autodesk, bireysel kullanıcılar ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Kullanılabilir indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Ürününüzü bulup bir sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.
Autodesk Fusion 360 yazılımı için aboneliğiniz varsa yazılımı 3 bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) 'ne bakın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Autodesk Fusion 360'ı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.