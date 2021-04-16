Autodesk BIM Collaborate Pro: Oluşturun, iş birliği yapın ve gelişmeleri takip edin

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Autodesk BIM Collaborate Pro nedir?

Bulut tabanlı bir tasarım iş birliği ve tasarım yönetimi yazılımı olan Autodesk BIM Collaborate Pro, ekiplere aşağıdaki avantajları sunar:

  • Proje verilerini düzenleme, erişimi yaygınlaştırma ve bağlantı kurma.

  • Zamanında teslim etmek için proje görünürlüğünü artırma.

  • Giderek karmaşık hâle gelen projelerde birlikte çalışma.

  • Revit, Civil 3D veya Plant 3D'de birlikte çalışma.

Autodesk BIM Collaborate Pro'ya genel bakış (video: 2:17 dk.)

Neden Autodesk BIM Collaborate Pro'yu kullanmalısınız?

Merkezî veri

Dağınık çalışma alanlarını kaldırın ve ekipleri merkezi bir doğruluk kaynağı üzerinde birleştirin.

Resmin tamamına bakın

Proje verilerini güvenli bir şekilde yönetin, ilerleme durumunu izleyin ve projeleri zamanında teslim edin.

İş birliği yapma yönteminizi değiştirin

Model görsellerini, esnek iş akışlarını, otomatik analiz araçlarını ve daha fazlasını kullanın.

Autodesk BIM Collaborate Pro ile neler yapabileceğinizi keşfedin

BIM Collaborate Pro ile birlikte yazın, iş birliği yapın ve koordinasyon sağlayın

Civil 3D ve BIM Collaborate Pro genel görünümü (video: 3:26 dk.)

Civil 3D dosyalarınızı tek bir yerde toplayın

Her zaman ve her yerde güvenli bir şekilde iş birliği yapın. Ekipleri aynı noktada buluşturmak ve tasarım değişikliklerini görselleştirerek etkilerini göstermek için Civil 3D dosyalarını tek bir merkezî konumda toplayın.

Revit ve BIM Collaborate Pro'ya genel bakış (video: 2:15 dk.)

Güvenli bağlantılar kullanarak Revit ortak çalışmalarını basitleştirin

Revit'te dilediğiniz kişiyle, dilediğiniz yerde, bulutta güvenli bir şekilde iş birliği yapın ve birleştirilmiş proje modelini tarayıcınızda görselleştirin. Değişiklikleri gerçek zamanlı olarak senkronize edin ve hazır olduğunda yayımlayın.

Plant 3D ve BIM Collaborate Pro genel görünümü (video: 1:58 dk.)

AutoCAD Plant 3D kullanıcıları için iş birliğini geliştirin

Ekiplerin doğru verilere erişmesine olanak tanıyın, inceleme süreçlerini optimize edin, proje ilerleme durumu hakkında bilgi edinin ve model koordinasyonu ile çakışma algılama araçlarını kullanın.

BIM Collaborate Pro için temel iş akışlarını keşfedin

Video: BIM Collaborate Pro ile tasarım iş birliği teknik demosu

Tasarım iş birliği

Proje tabanlı iş akışlarını kullanarak çok disiplinli ekipleri ve verileri tek bir ortamda yönetin.

 

Videoyu izleyin (2:14 dk.)
Video: BIM Collaborate Pro ile belge yönetimi teknik demosu

Belge yönetimi

Yönetim özellikleriyle proje dokümantasyonlarını bulutta depolayın, inceleyin ve paylaşın.

 

Videoyu izleyin (2:50 dk.)
Video: BIM Collaborate Pro ile model koordinasyonu teknik demosu

Model koordinasyonu

İnşaattan önce çakışmaları ve tasarım hatalarını hızlı bir şekilde tanımlayın ve çözün.

 

Videoyu izleyin (2:12 dk.)

Hangi BIM Collaborate ürünü sizin için uygun?

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Masaüstünde BIM Collaborate kullanan kadın

BIM Collaborate

Tasarım çalışmalarını gözden geçiren, geri bildirimde bulunan ve modelleri koordine eden ekipler için.

 

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Masaüstünde BIM Collaborate Pro kullanan kadın

BIM Collaborate Pro

Revit, Civil 3D veya Plant 3D'de birlikte çalışması ve veri alışverişini düzenlemesi gereken ekipler için.

 

Tüm özelliklere göz atın

BIM Collaborate Pro kaynakları

BIM Collaborate için Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu gösteren dizüstü bilgisayar ekranı

ÖĞRETİCİ

Hızlı başlangıç rehberi

BIM Collaborate Pro özellikleri hakkında bilgi edinin ve işe daha hızlı koyulun.

 

Daha fazla bilgi (İngilizce)
Web uygulamasında su tahliyesi tasarım projesi web görüntülemesi ve tasarım modeli

UZANTI

BIM ve GIS bulut iş birliği

BIM ve coğrafi bilgi sistemlerini (CBS) birbirine bağlamanın bağlam içinde çalışmanıza nasıl olanak tanıdığını öğrenin.

Daha fazla bilgi
Autodesk BIM Collaborate Pro'da Tasarım İş Birliği'ni gösteren masaüstü ekranı

WEB SEMİNERİ

Web semineri koleksiyonu: Tasarım iş birliği

Tasarım iş birliği konulu bu web semineri koleksiyonunda BIM Collaborate Pro’nun özelliklerini ve avantajlarını keşfedin.

Web Seminerlerini İzleyin  (İngilizce)

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk BIM Collaborate Pro hangi işletim sisteminde çalışır?

Autodesk BIM Collaborate Pro web tabanlıdır ve masaüstü işletim sistemi gereksinimi yoktur. Ayrıntılar için bkz. BIM Collaborate Pro sistem gereksinimleri.

BIM Collaborate Pro ne için kullanılır?

BIM Collaborate Pro daha iyi proje sonuçları için mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerini tek bir platformda buluşturur. İletişimi iyileştirir, proje zaman çizelgelerini hızlandırır ve yeniden çalışmayı ve bilgi taleplerini azaltır.

BIM Collaborate Pro'yu kimler kullanır?

BIM Collaborate Pro, farklı disiplinlerdeki AEC ekipleri tarafından kullanılmaktadır. Ancak özellikle proje yöneticileri, proje mimarları, BIM liderleri ve dijital uygulama yöneticileri için kullanışlıdır.

BIM Collaborate ve BIM Collaborate Pro projeleri için bölgesel veri depolama seçenekleri nelerdir?

BIM Collaborate ve BIM Collaborate Pro projeleriniz Avustralya, ABD veya AB depolama konumlarında saklanabilir. Projelerinizin nerede barındırılacağını belirleme konusunda daha fazla bilgiye veya rehberliğe ihtiyacınız varsa lütfen bölgesel veri depolama ile ilgili kapsamlı SSS sayfasını ziyaret edin.

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem'e nasıl erişebilirim?

AEC için Tandem, Autodesk BIM Collaborate Pro içinde bir yetkilendirmedir, böylece Autodesk BIM Collaborate Pro aboneliğinizin bir parçası olarak AEC için Tandem’e erişebilirsiniz. EBA müşterileri için Token Flex sözleşmeniz kapsamında kullanıma sunulmasını talep edebileceğiniz bağımsız bir tekliftir.

Mevcut sürüme abone olursam Autodesk BIM Collaborate Pro'nun hangi sürümlerini kullanabilirim?

Autodesk BIM Collaborate Pro aboneliğiniz önceki üç sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Ayrıca aboneler için mevcut önceki sürümlere göz atın.

BIM Collaborate Pro’yu birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Autodesk BIM Collaborate Pro yazılımı aboneliğiniz varsa, yazılımı en fazla üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılımı aynı anda tek bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesine (İngilizce) bakın.

Autodesk BIM Collaborate Pro ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan Autodesk BIM Collaborate Pro'yu satın alın. Aboneliğinizi satın alırken ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

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