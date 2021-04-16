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Bulut tabanlı bir tasarım iş birliği ve tasarım yönetimi yazılımı olan Autodesk BIM Collaborate Pro, ekiplere aşağıdaki avantajları sunar:
Proje verilerini düzenleme, erişimi yaygınlaştırma ve bağlantı kurma.
Zamanında teslim etmek için proje görünürlüğünü artırma.
Giderek karmaşık hâle gelen projelerde birlikte çalışma.
Revit, Civil 3D veya Plant 3D'de birlikte çalışma.
Dağınık çalışma alanlarını kaldırın ve ekipleri merkezi bir doğruluk kaynağı üzerinde birleştirin.
Proje verilerini güvenli bir şekilde yönetin, ilerleme durumunu izleyin ve projeleri zamanında teslim edin.
Model görsellerini, esnek iş akışlarını, otomatik analiz araçlarını ve daha fazlasını kullanın.
Her zaman ve her yerde güvenli bir şekilde iş birliği yapın. Ekipleri aynı noktada buluşturmak ve tasarım değişikliklerini görselleştirerek etkilerini göstermek için Civil 3D dosyalarını tek bir merkezî konumda toplayın.
Revit'te dilediğiniz kişiyle, dilediğiniz yerde, bulutta güvenli bir şekilde iş birliği yapın ve birleştirilmiş proje modelini tarayıcınızda görselleştirin. Değişiklikleri gerçek zamanlı olarak senkronize edin ve hazır olduğunda yayımlayın.
Ekiplerin doğru verilere erişmesine olanak tanıyın, inceleme süreçlerini optimize edin, proje ilerleme durumu hakkında bilgi edinin ve model koordinasyonu ile çakışma algılama araçlarını kullanın.
— Ger Hayes, Proje Direktörü, Wembley, John Sisk and Son
– Sébastien Danneels, DHN Teknik Lider Müdürü, Stoke-on-Trent Şehir Konseyi
– Emilio Hernandez, Dijital Uygulama Stüdyosu için Hesaplamalı Tasarım Lideri, TVS Design
- Eoghan Keenan, BIM Teslimat Lideri, Tasarımcı Grubu
Modelleri senkronize etmek için harcanan zamandan tasarruf
İlk yazılım yatırımını kapsayan pilot çalışmadan elde edilen tasarruf
Proje tabanlı iş akışlarını kullanarak çok disiplinli ekipleri ve verileri tek bir ortamda yönetin.
Yönetim özellikleriyle proje dokümantasyonlarını bulutta depolayın, inceleyin ve paylaşın.
İnşaattan önce çakışmaları ve tasarım hatalarını hızlı bir şekilde tanımlayın ve çözün.
Tasarım çalışmalarını gözden geçiren, geri bildirimde bulunan ve modelleri koordine eden ekipler için.
Revit, Civil 3D veya Plant 3D'de birlikte çalışması ve veri alışverişini düzenlemesi gereken ekipler için.
ÖĞRETİCİ
BIM Collaborate Pro özellikleri hakkında bilgi edinin ve işe daha hızlı koyulun.
UZANTI
BIM ve coğrafi bilgi sistemlerini (CBS) birbirine bağlamanın bağlam içinde çalışmanıza nasıl olanak tanıdığını öğrenin.
WEB SEMİNERİ
Tasarım iş birliği konulu bu web semineri koleksiyonunda BIM Collaborate Pro’nun özelliklerini ve avantajlarını keşfedin.
Autodesk BIM Collaborate Pro web tabanlıdır ve masaüstü işletim sistemi gereksinimi yoktur. Ayrıntılar için bkz. BIM Collaborate Pro sistem gereksinimleri.
BIM Collaborate Pro daha iyi proje sonuçları için mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerini tek bir platformda buluşturur. İletişimi iyileştirir, proje zaman çizelgelerini hızlandırır ve yeniden çalışmayı ve bilgi taleplerini azaltır.
BIM Collaborate Pro, farklı disiplinlerdeki AEC ekipleri tarafından kullanılmaktadır. Ancak özellikle proje yöneticileri, proje mimarları, BIM liderleri ve dijital uygulama yöneticileri için kullanışlıdır.
BIM Collaborate ve BIM Collaborate Pro projeleriniz Avustralya, ABD veya AB depolama konumlarında saklanabilir. Projelerinizin nerede barındırılacağını belirleme konusunda daha fazla bilgiye veya rehberliğe ihtiyacınız varsa lütfen bölgesel veri depolama ile ilgili kapsamlı SSS sayfasını ziyaret edin.
AEC için Tandem, Autodesk BIM Collaborate Pro içinde bir yetkilendirmedir, böylece Autodesk BIM Collaborate Pro aboneliğinizin bir parçası olarak AEC için Tandem’e erişebilirsiniz. EBA müşterileri için Token Flex sözleşmeniz kapsamında kullanıma sunulmasını talep edebileceğiniz bağımsız bir tekliftir.
Autodesk BIM Collaborate Pro aboneliğiniz önceki üç sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Ayrıca aboneler için mevcut önceki sürümlere göz atın.
Autodesk BIM Collaborate Pro yazılımı aboneliğiniz varsa, yazılımı en fazla üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılımı aynı anda tek bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesine (İngilizce) bakın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan Autodesk BIM Collaborate Pro'yu satın alın. Aboneliğinizi satın alırken ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.