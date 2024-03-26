Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid), teslim tarihlerinin takip edilmesi, personel veya bütçe gibi kaynakların yönetilmesi ve incelemeler için kullanılan bir prodüksiyon yönetim aracıdır. Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion), bulut tabanlı bir dijital günlük çekim ve inceleme aracıdır. Birincil işlevi, sette kaydedilen kamera verilerini güvenli bir şekilde yakalayıp incelenmek üzere buluta aktarmaktır.