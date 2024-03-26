Nasıl satın alınır?
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Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid), gelişmiş bir prodüksiyon yönetim ve inceleme aracıdır.
Güçlü proje takip araçlarıyla yaratıcı fikirleri hayata geçirin, teslim tarihlerini kaçırmayın ve bütçeleri yönetin.
Medya oynatma ve inceleme araçlarıyla iş birliğini geliştirin.
Özelleştirilebilir iş akışları, uygulama entegrasyonları ve açık bir ekosistemle prodüksiyonları istediğiniz gibi yürütün.
Yapay zeka destekli özelliklerle üretiminizin her adımını ayarlayın, takip edin ve planlayın.
Medyalara göz atın, geri bildirim sağlayın ve yaratıcı inceleme kararlarına daha doğru bilgilere dayandırın.
Tüm yaratıcı uygulamalarınızı kapsayan entegrasyonlarla stüdyoda üretkenliği artırın.
Çekimler ve varlıklar dahil olmak üzere üretim hattının tamamında projenizin her aşamasını takip edin.
Raporlama araçlarıyla işlerinizde tahmine yer bırakmayın.
Proje planlama ve yapay zeka destekli ayarlama özellikleriyle kaynaklardan maksimum verim alın.
Medya ve eğlence sektörüne yönelik endüstriyel bulut çözümümüz Autodesk Flow’un vizyonunu ve Flow Production Tracking ile prodüksiyon yaşam döngüsünün her aşamasında iş birliği için nasıl yeni ve genişletilmiş iş akışları oluşturabileceğinizi keşfedin.
Ödüllü Guillermo del Toro Sunar: Pinokyo filminde Flow Production Tracking’in de desteğiyle ShadowMachine’in göz alıcı stop motion tekniği kullanılıyor.
Untold Studios, tüm animasyon ve görsel efekt projelerini modernize etmek için bulutta bir üretim hattı kurdu.
Ghost VFX, Esrarengiz Canavar gibi filmlerde çekim prodüksiyonunu kolaylaştırmak ve varlık paylaşımına olanak tanımak için Flow Production Tracking'den yararlanıyor.
– Natt Mintrasak, Üretim Hattı TD Müdürü, Marvel Studios
– Sean McAlear, Üretim Müdürü, Animal Logic
– Amaan Akram, Görsel Efektler Birim Yöneticisi, Untold Studios
– Melissa Gray, Merkezi Üretim Müdürü, Image Engine
– Dawn Fidrick, Yapımcı, Griffith Observatory
Varlık yönetimine harcanan süredeki azalma
Gereksiz yazışmalardaki azalma
M&E YOUTUBE KANALI
Sektörden profesyonellerin hazırladığı videolarla Flow Production Tracking bilgi ve becerilerinizi geliştirin.
DERS
Bu ilk adım dersini tamamlayarak Flow Production Tracking'in temel özellik ve işlevleri hakkında bilgi edinin.
DOKÜMANTASYON
Yeni özellikler, düzeltmeler, API’ler ve daha fazlası hakkında bilgi edinin.
Flow Production Tracking görsel efekt, animasyon ve oyun ekiplerine yönelik prodüksiyon yönetim ve inceleme araçlarının yer aldığı bir çözüm paketidir. Flow Production Tracking, yaratıcı prodüksiyon takip ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahiptir ve her boyuttan stüdyoda ekiplerin önemli olan şeylere odaklanmasını sağlar.
Flow Production Tracking film, TV ve oyun endüstrilerinde yapımcılar, denetçiler, üretim hattı geliştiricileri, sanatçılar, vb. tarafından kullanılır.
Flow Production Tracking aboneliğiniz, sonuncudan önceki 3 sürümü yükleyip kullanma olanağı sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.
Flow Production Tracking aboneliğiniz varsa yazılımı üç bilgisayara veya cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılım aynı anda tek bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) 'ne bakın.
Deneme yazılımınızı başlattıktan sonra deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayabilir veya Flow Production Tracking'i buradan satın alabilirsiniz. Aboneliğinizi satın alırken ücretsiz deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme konusunda daha fazla bilgi edinin.
Yıllık Flow Production Tracking aboneliğinin ücreti
Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid), teslim tarihlerinin takip edilmesi, personel veya bütçe gibi kaynakların yönetilmesi ve incelemeler için kullanılan bir prodüksiyon yönetim aracıdır. Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion), bulut tabanlı bir dijital günlük çekim ve inceleme aracıdır. Birincil işlevi, sette kaydedilen kamera verilerini güvenli bir şekilde yakalayıp incelenmek üzere buluta aktarmaktır.
Dünya genelinde seçili akademik kurumlar Autodesk yazılımına bir yıllık ücretsiz erişimden yararlanabilir. Daha fazla bilgi veya ücretsiz erişim için bize ulaşın.