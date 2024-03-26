Autodesk Flow Production Tracking: Bulut tabanlı güçlü proje yönetimi çözümü 

Yaratıcı prodüksiyon yönetimi ve inceleme araçları

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Flow Production Tracking nedir?

Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid), gelişmiş bir prodüksiyon yönetim ve inceleme aracıdır.

  • Güçlü proje takip araçlarıyla yaratıcı fikirleri hayata geçirin, teslim tarihlerini kaçırmayın ve bütçeleri yönetin.

    • Medya oynatma ve inceleme araçlarıyla iş birliğini geliştirin.

    • Özelleştirilebilir iş akışları, uygulama entegrasyonları ve açık bir ekosistemle prodüksiyonları istediğiniz gibi yürütün.

Flow Production Tracking genel görünümü (video: 1:19 dk.)

Flow Production Tracking kullanmanın artısı nedir?

Prodüksiyonu hızlandırın

Yapay zeka destekli özelliklerle üretiminizin her adımını ayarlayın, takip edin ve planlayın.

Ekipler arası iş birliği yapın

Medyalara göz atın, geri bildirim sağlayın ve yaratıcı inceleme kararlarına daha doğru bilgilere dayandırın.

Yaratıcı uygulamaları entegre edin 

Tüm yaratıcı uygulamalarınızı kapsayan entegrasyonlarla stüdyoda üretkenliği artırın.

Flow Production Tracking ile yapabilecekleriniz

Kullanıcı dostu proje yönetim araçlarıyla prodüksiyonu yönetin

Güçlü üretim araçlarıyla stüdyonuzu güçlendirin

  • Çekimler ve varlıklar dahil olmak üzere üretim hattının tamamında projenizin her aşamasını takip edin.

  • Raporlama araçlarıyla işlerinizde tahmine yer bırakmayın. 

  • Proje planlama ve yapay zeka destekli ayarlama özellikleriyle kaynaklardan maksimum verim alın.

Bağlam içi notlar ve açıklamalarla sorunsuz bir şekilde iş birliği yapın

Flow Production Tracking ve RV ile bulutta iş birliği yapın

  • Otomatik sürüm takibi ve not geçmişiyle güncelleme alın.
  • Bağlam içi notlar ve güçlü açıklamalarla geri bildirimde bulunarak kolayca iş birliği yapın.
  • Flow Capture, Maya, 3ds Max ve Unreal Engine etkin iş akışları ile bağlamsal bilgileri doğrudan ihtiyaç duyulan yere taşıyın.

Flow Production Tracking, Autodesk’in bulut öncelikli evriminin önünü açar

Medya ve eğlence sektörüne yönelik endüstriyel bulut çözümümüz Autodesk Flow’un vizyonunu ve Flow Production Tracking ile prodüksiyon yaşam döngüsünün her aşamasında iş birliği için nasıl yeni ve genişletilmiş  iş akışları oluşturabileceğinizi keşfedin.

Flow Production Tracking'i iş başında görün

Guillermo del Toro Sunar: Pinokyo filminde Pinokyo ve Geppetto

Guillermo del Toro Sunar: Pinokyo’yu oluştururken ShadowMachine

Ödüllü Guillermo del Toro Sunar: Pinokyo filminde Flow Production Tracking’in de desteğiyle ShadowMachine’in göz alıcı  stop motion tekniği kullanılıyor.

 

Hikâyeyi okuyun
Yamaç paraşütü yapan keçi

Untold Studios, iş birliğine dayalı bulut iş akışlarıyla inovasyona imza attı

Untold Studios, tüm animasyon ve görsel efekt projelerini modernize etmek için bulutta bir üretim hattı kurdu.

 

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Karların içindeki dev esrarengiz yaratık

Netflix için dev bir trol yaratma sürecini anlatan Ghost VFX

Ghost VFX, Esrarengiz Canavar gibi filmlerde çekim prodüksiyonunu kolaylaştırmak ve varlık paylaşımına olanak tanımak için Flow Production Tracking'den yararlanıyor.

 

Hikâyeyi okuyun

Flow Production Tracking hakkında daha fazla bilgi edinin

Daha fazla öğrenme kaynağına göz atın (İngilizce)
Uzaktan iş birliği yapan insanların oluşturduğu ızgara görünümü

M&E YOUTUBE KANALI

Bilgilendirici videolar 

Sektörden profesyonellerin hazırladığı videolarla Flow Production Tracking bilgi ve becerilerinizi geliştirin.

 

Şimdi izleyin
Gece vakti çimlerdeki robot ahtapot

DERS

Flow Production Tracking’e giriş

Bu ilk adım dersini tamamlayarak Flow Production Tracking'in temel özellik ve işlevleri hakkında bilgi edinin.

 

Şimdi izleyin (İngilizce)
Karlı bir dağdan kar aracıyla hızla uzaklaşan kurt ve kadın

DOKÜMANTASYON

Kılavuzlar ve sürüm notları 

Yeni özellikler, düzeltmeler, API’ler ve daha fazlası hakkında bilgi edinin.

 

Daha fazla bilgi

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid) ne için kullanılır?

Flow Production Tracking görsel efekt, animasyon ve oyun ekiplerine yönelik prodüksiyon yönetim ve inceleme araçlarının yer aldığı bir çözüm paketidir. Flow Production Tracking, yaratıcı prodüksiyon takip ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahiptir ve her boyuttan stüdyoda ekiplerin önemli olan şeylere odaklanmasını sağlar.

Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid) kimler tarafından kullanılır?

Flow Production Tracking film, TV ve oyun endüstrilerinde yapımcılar, denetçiler, üretim hattı geliştiricileri, sanatçılar, vb. tarafından kullanılır.

Mevcut sürüme abone olursam Flow Production Tracking'in hangi sürümlerini kullanabilirim?

Flow Production Tracking aboneliğiniz, sonuncudan önceki 3 sürümü yükleyip kullanma olanağı sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.

Flow Production Tracking'i birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Flow Production Tracking aboneliğiniz varsa yazılımı üç bilgisayara veya cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve bu yazılım aynı anda tek bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) 'ne bakın.

Flow Production Tracking ücretsiz deneme sürümümü ücretli aboneliğe nasıl dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlattıktan sonra deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayabilir veya Flow Production Tracking'i buradan satın alabilirsiniz. Aboneliğinizi satın alırken ücretsiz deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme konusunda daha fazla bilgi edinin.

Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid) aboneliğinin maliyeti ne kadar?

Yıllık Flow Production Tracking aboneliğinin ücreti , aylık Flow Production Tracking abonelik ücretiyse olarak belirlenmiştir. 3 yıllık Flow Production Tracking aboneliğinin fiyatı olarak belirlenmiştir.

Autodesk Production Tracking ile Autodesk Flow Capture arasında ne fark var?

Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid), teslim tarihlerinin takip edilmesi, personel veya bütçe gibi kaynakların yönetilmesi ve incelemeler için kullanılan bir prodüksiyon yönetim aracıdır. Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion), bulut tabanlı bir dijital günlük çekim ve inceleme aracıdır. Birincil işlevi, sette kaydedilen kamera verilerini güvenli bir şekilde yakalayıp incelenmek üzere buluta aktarmaktır.

Eğitim kurumları için abonelik seçenekleri sunuyor musunuz?

Dünya genelinde seçili akademik kurumlar Autodesk yazılımına bir yıllık ücretsiz erişimden yararlanabilir. Daha fazla bilgi veya ücretsiz erişim için bize ulaşın.

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Destek ve eğitim (İngilizce)

Flow Production Tracking belgelerine, eğitimlerine, indirmelerine ulaşın ve destek alın.