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700.000'den fazla akıllı özellik ve parçayı içeren, makine mühendisliğine yönelik sektöre özel araç setiyle verimliliği %55'e* kadar artırın. Mechanical araç setiyle şunları yapabilirsiniz:
Standart parçalardan, araçlardan ve özel içeriklerden oluşan kapsamlı kitaplığımıza erişim
Nesne türü özelliklerini özelleştirme ve bunları özel katmanlar üzerinde oluşturma
Malzeme listeleri oluşturma gibi görevleri otomatikleştirme
700.000'den fazla standart parça ve özellik
ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN ve GB standartlarını desteklemek için standart bileşenlerle doğru çizimler üretin. Bir parça veya özelliği içerik kitaplığına eklemenize olanak sağlayan İçerik Yöneticisi aracılığıyla özel içerikler oluşturun ve kaydedin.
Özelleştirilmiş katman yönetimi
Manuel olarak yapmanıza gerek kalmadan mekanik katmanlar oluşturan komutlarla zamandan tasarruf edin.
Malzeme Listeleri
Makine mühendisliği görevlerini otomatikleştirmek için komutları kullanın ve işinizi kolaylaştırın. Malzeme listeleri, parça listeleri, ilişkili balonlar ve parça referansları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olun.
Güç ve otomatik boyutlandırma
Kısa sürede daha fazlasını başarın. Geçerli standart için güç boyutu komutlarına yönelik tercihleri ayarlamak üzere kısaltılmış iletişim kutularını kullanın.
GD&T sembolleri/açıklamaları
Sembolleri önceden yapılandırın ve tekrar kullanmak için sembol kitaplığına kaydedin. Ayrıca kaynak, yüzey dokusu ve daha fazlası için sembol kitaplıklarına da erişebilirsiniz.
Açıklama tanımlaması notları (AMNOTE)
Bir nesneye otomatik olarak uygulanan formüllerle notlarınızdan en iyi şekilde yararlanın. Kendiniz yapmak zorunda kalmadan, içeriğe duyarlı anlamlı bilgileri hemen görüntülemek için önceden tanımlanmış bir kümeden bir şablon kullanın.
Kenarlık ve başlık bloklarını çizme
Sisteminizle çalışmak için çizim kenarlıklarını ve başlık bloklarını özelleştirin. Bu öğelerin her biri, yapılandırmanızı optimize etmek için kopyalayıp değiştirebileceğiniz ayrı .dwg dosyaları olarak bulunur.
Çizim detaylandırma
Mekanik tasarımlar için özel olarak yapılan akıllı taslak araçlarını kullanın. Centerline, AMSHIDE, Hole Charts ve Scale Area for Viewports gibi yeniden kullanılabilir detaylandırma araçlarıyla çizim üretkenliğini ve verimliliğini artırın.
2B hesaplamaları
En iyi değeri elde etmek için çizim otomasyonu ile otomatik parça oluşturmayı birleştirin. Etkili şekilde tasarımları analiz edin ve FEA, Shaft Calc ve Moment of Inertia gibi 2B hesaplamaları gerçekleştirin.
Bu çalışmada Mechanical araç seti, üretkenliği %55'e varan oranda artırdı* ve yaygın AutoCAD mekanik tasarım görevleri için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.
Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.