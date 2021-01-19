Nasıl satın alınır?
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Autodesk AutoCAD, mimarlara, mühendislere ve inşaat uzmanlarına aşağıdakileri yapma olanağı sunan hassas araçlar sağlar:
Katı nesneler, yüzeyler ve örgü objeler ile 2B geometri ve 3B modeller tasarlama ve düzenleme
Yapay zekayla nesne yerleştirmek, çizimleri karşılaştırmak, programlar oluşturmak, yerleşim düzenlerini yayınlamak ve daha fazlası için taslak oluşturma işlerini otomatikleştirme
Özelleştirilmiş çalışma alanları, AutoLISP, API'ler ve uygulamalarla üretkenliği en üst düzeye çıkarma
Autodesk AI'ın yardımıyla içgörülere ve otomasyonlara erişmenizi sağlayan özelliklerden yararlanın.
Üretken iş akışları için disipline özel rutinler oluşturun, bunları özelleştirin ve uygulayın.
Fikirlerinizi istediğiniz yerden göstermek, paylaşmak ve gözden geçirmek için web'de ve mobil cihazlarda iş arkadaşlarınızla birlikte çalışın.
AutoCAD, gelişmiş özellikler ve akıllı nesnelerle size zaman kazandırmak için tasarlanmış araç setleri içerir. Yedi araç setinden biriyle tamamlanan görevlerde üretkenliği ortalama %63 artırın.*
Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Genel üretkenlik artışı, yedi araştırmadaki belirli görevlerin hem temel AutoCAD ile hem de araç setleri ile tamamlanma sürelerinin arasındaki toplam farkı yüzde olarak hesaplayarak elde edilmiştir. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.
AutoCAD, Autodesk AI'ın yardımıyla içgörülere ve otomasyonlara erişmenizi sağlayacak araçları size sunarak 2B ve 3B tasarım deneyiminizi geliştirir.
AEC Collection'da bulunan bulut tabanlı belge yönetimi ve ortak veri ortamımız Autodesk Docs ile belge inceleme ve onay iş akışlarını güvenilir şekilde kolaylaştırın.
—Ambrose Luk, Kıdemli Tasarım Sorumlusu, Munden Fry Landscape Associates
—Jort Heijen, Gitar Tasarımcısı ve İşletme Sahibi, Red Layer Guitars
—Brook Quach, Kıdemli Tasarım Direktörü, Workshop/APD
—Etienne Mutebutsi, İhtiyaç Değerlendirme Müdürü, Sahra Altı Afrika, Bridges to Prosperity
Doğrudan Autodesk çalışanlarından ve AutoCAD fenomenlerinden gelen haberlere, ipuçlarına, püf noktalarına ve içgörülere erişin.
ÜRÜN HABERLERİ
AutoCAD 2025'in sunduğu en yeni yapay zeka ve taslak çizim özelliklerine erişmeye hazır mısınız?
EĞİTİM
AU 2023: The Design & Make Konferansı'ndan isteğe bağlı oturumları evinizin veya ofisinizin rahatlığında izleyin.
Ürün Haberleri
Şablonları, yazı tiplerini, tarama desenlerini, çizim stillerini ve LISP rutinlerini dağıtmak isteyen CAD yöneticileri için.
AutoCAD, katı cisimler, yüzeyler, ağ nesneleri, dokümantasyon özellikleri ve daha fazlasıyla hassas 2B ve 3B çizim, tasarım ve modelleme için kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımıdır. Çizimleri karşılaştırma, nesneleri sayma, ekleme ve tablo oluşturma gibi görevleri otomatikleştiren ve üretkenliği artıran özellikler içerir. Ayrıca elektrik tasarımı, tesis tasarımı, mimari yerleşim çizimleri, mekanik tasarım, 3B haritalama, taranmış görüntüleri ekleme ve raster görüntüleri dönüştürme için sektöre özel yedi araç seti ile birlikte sunulur. AutoCAD, kullanıcıların masaüstü, web ve mobil cihazlar aracılığıyla çizimler oluşturmasına, düzenlemesine ve açıklama eklemesine olanak tanır.
Autodesk AutoCAD; öğrenciler, mimarlar, tasarımcılar, mühendisler, proje yöneticileri, gayrimenkul geliştiriciler ve inşaat profesyonelleri tarafından hassas 2B ve 3B çizimler oluşturmak için kullanılır.
AutoCAD LT, hassas taslak ve dokümantasyon için kullanılan güçlü bir 2B CAD yazılımıdır. AutoCAD, AutoCAD LT'nin tüm özelliklerinin yanı sıra 3B modelleme ve tekrarlayan süreçlerin otomasyonu gibi üretkenliğe fayda sağlayan ek özellikleri içerir. Ayrıca AutoCAD, API'ler ve eklenti uygulamalarıyla kullanıcı arabirimini özelleştirmenize de olanak tanır. AutoCAD ile kullanıcılar; mimari, mekanik tasarım, elektrik tasarımı, tesis tasarımı, tesisat, raster görüntüleri dönüştürme, coğrafi bilgi sistemleri ve 3B haritalamadaki görevler için otomasyonu ve üretkenliği artırmak için sektöre özel yedi araç seti ile daha verimli çalışabilirler.
AutoCAD Microsoft® Windows® ve Apple® macOS® işletim sistemlerinde çalışabilir. Ayrıntılar için AutoCAD sistem gereksinimlerine bakın (İngilizce).
Her Autodesk AutoCAD aboneliğine, AutoCAD web ve mobil uygulamaları dâhildir. Mobil cihazlarda AutoCAD iOS, Android ve Windows'da çalıştırılabilir. Sürüm ayrıntıları için Mobil cihazlarda AutoCAD için sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın. Web'de Autodesk AutoCAD, Windows veya Mac'te 64 bit Google Chrome, 64 bit Mozilla Firefox ve 64 bit Microsoft Edge tarafından desteklenir. Sürüm ayrıntıları için Web’de AutoCAD için sistem gereksinimlerine bakın.
Evet. Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Daha fazla bilgi (İngilizce).
Autodesk, bireysel kullanıcılar ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Ürününüzü bulun, sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.
AutoCAD aboneliğiniz, önceki üç AutoCAD sürümünü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.
Autodesk AutoCAD yazılımı için aboneliğiniz varsa, yazılımı üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) ’ne bakın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan AutoCAD satın alın. Aboneliğinizi satın alırken ücretsiz deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yıllık AutoCAD aboneliğinin ücreti
AutoCAD, Apple® macOS® ve Microsoft® Windows’ta® çalışabilir. macOS için AutoCAD, Apple silicon’da yerel olarak çalışır. M1 ve M2 dahil olmak üzere M serisi yongaları destekler. Daha fazla ayrıntı için AutoCAD sistem gereksinimlerine bakın (İngilizce).
Abone olun ve sektör lideri CAD ve BIM araçlarında tasarruf edin
AEC Collection; tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için projeleri erken aşama tasarımdan inşaata kadar kolaylaştıran, bulut tabanlı bir ortak veri ortamı tarafından desteklenen bir dizi BIM ve CAD aracı sunar.
Workshop/APD'nin farklı disiplinlerde çalışan ekipler için AutoCAD ve Revit'i nasıl birlikte kullandığını öğrenin. (video: 3:05 dk.)
Güvenilirliği nasıl artırabileceğinizi, iş birliğini nasıl iyileştirebileceğinizi ve proje içgörülerini nasıl geliştirebileceğinizi öğrenin. (video: 1:49 dk.)
AutoCAD
AutoCAD LT
Autodesk AI kullanan API'ler ve otomasyonlar
Bulut ve mobil kullanım
İş birliği
Sektöre özel araçlar
2B ve 3B CAD yazılımı ile yaratım süreçlerine hız katan milyonlarca AutoCAD kullanıcısı arasına katılın.