AutoCAD LT, hassas taslak ve dokümantasyon için kullanılan güçlü bir 2B CAD yazılımıdır. AutoCAD, AutoCAD LT'nin tüm özelliklerinin yanı sıra 3B modelleme ve tekrarlayan süreçlerin otomasyonu gibi üretkenliğe fayda sağlayan ek özellikleri içerir. Ayrıca AutoCAD, API'ler ve eklenti uygulamalarıyla kullanıcı arabirimini özelleştirmenize de olanak tanır. AutoCAD ile kullanıcılar; mimari, mekanik tasarım, elektrik tasarımı, tesis tasarımı, tesisat, raster görüntüleri dönüştürme, coğrafi bilgi sistemleri ve 3B haritalamadaki görevler için otomasyonu ve üretkenliği artırmak için sektöre özel yedi araç seti ile daha verimli çalışabilirler.