Autodesk Flow Capture: Üretim hattının her aşamasında bulut tabanlı mükemmellik

Güçlü dijital günlük çekim ve inceleme yazılımı

Autodesk Flow Capture nedir?

Güçlü ve güvenli bir bulut tabanlı dijital günlük çekim ve inceleme aracı olan Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion), setle post-prodüksiyon arasında köprü kurar.

  • Sette yapılan kamera çekimlerini yakalayarak saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü şekilde teslim edin.

  • Çekimler devam ederken farklı ekiplerle ve farklı konumlarda yürütülen tüm projeleri gözden geçirip düzenleyin. 

  • Prodüksiyonun her aşamasında proje varlıklarını tek ve güvenli bir merkezde izleyin, yönetin ve depolayın.

Gelişmiş günlük çekim ve inceleme araçları, görsel prodüksiyonu optimize eder

Autodesk Flow Capture kullanmanın artısı ne?

İş birliğini kolaylaştırın

Bulut özellikli iş akışlarıyla farklı ekip ve paydaşlardan anında geri bildirim alın.

Kalite çıtasını zirveye taşıyın

Çektiğiniz içerikleri saniyeler içinde gözden geçirme, gerekli açıklamaları ekleme ve düzenleme olanağıyla çekim döngülerinizi hızlandırarak mümkün olan en iyi sonucu elde edin.

Prodüksiyonu hızlandırın

Setteki işlerle post prodüksiyon işlerini paralel şekilde tamamlayarak hem zaman kazanın hem maliyetleri düşürün.

Flow Capture ile neler yapabilirsiniz?

Resim Amazon Studios tarafından sağlanmıştır

Kamera çekimlerini güvenli bir şekilde akış yoluyla buluta aktarın

Dijital günlük çekimler ve kameradan buluta iş akışlarıyla, sette kaydedilen görüntüleri ve meta verileri yakalayıp ve güvenli bir şekilde buluta aktarın. 

Çekimleri hemen post prodüksiyona alın

Bir yandan çekin, bir yandan düzenleyin

Medya içeriklerini kameradan çıkar çıkmaz neredeyse her yerden inceleyebilir; üstün içerik inceleme özellikleri ve Avid Media Composer gibi entegre araçlarla ışık hızında kontrol edilmesi için sete geri gönderebilirsiniz.

Uzaktan iş birliği yaparak, zaman ve bütçe sınırları içinde daha iyi hikayeler anlatın

İşlerinizi beklenmedik maliyetlerle karşılaşmadan, daha hızlı yapın

Tek bir güvenli merkezden gerçek zamanlı veri akışı sayesinde ekipler ve paydaşlar arasında sorunsuz iş birliğini mümkün kılarak çekim tekrarlarını azaltın ve beklenmedik maliyetlerin önüne geçin.

Autodesk'in bulut öncelikli evriminin önünü açıyor

Autodesk Flow endüstriyel bulut vizyonumuzu ve Autodesk Flow Capture ile prodüksiyon yaşam döngüsünün her aşamasında iş birliği için nasıl yeni ve genişletilmiş iş akışları oluşturabileceğinizi keşfedin.

Flow Capture yazılımını iş başında görün

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nde bir insan kalabalığının ortasındaki metal zırh giyinmiş Galadriel

Amazon Studios, Film Yapımında Yeni Çağı Kucaklıyor

Amazon Studios, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri gibi dizilerin üretim sürecinde bağlantı ve iş birliği için paralel prodüksiyon aracı Flow Capture’dan yararlanıyor.

 

Daha fazla bilgi (İngilizce)
Bir üst geçidin altındaki arabanın üstüne monte edilmiş kamera

Kahraman İlk Müdahale Ekiplerinin Hikayeleri Post Prodüksiyonda Hızla Gözden Geçirilebiliyor

İkinci bir çekim şansının olmadığı durumlarda Flow Capture Rooms ile post prodüksiyon incelemelerinin ne kadar hızlanabileceğini keşfedin.

 

Daha fazla bilgi
Cowboy Bebop filminde üç karakterle bir köpek karanlık bir ara sokakta yürüyor

Netflix Dizisi Cowboy Bebop için İş Akışları Kolaylaştı

Cowboy Bebop post prodüksiyon süpervizörü, Netflix'in canlı aksiyon uyarlaması için set ekibiyle post prodüksiyon arasında köprü kurma üzerine konuşuyor.

 

Daha fazla bilgi

Özellikler

Flow Capture özellikleri

Gelişmiş günlük çekim özellikleri

Günlük çekimlerinizi güvenlikten ödün vermeksizin yüksek çözünürlükte ve baş döndürücü bir hızda paylaşın, inceleyin ve yönetin.

Daha fazla bilgi

Kameradan buluta

Çekim biter bitmez tüm görüntü ve meta verileri akış yoluyla dünyanın diğer ucundaki prodüksiyon ekiplerine dakikalar içerisinde ulaştırın.

Daha fazla bilgi

Setten canlı yayın 

QTAKE Cloud Streams, AWS Elemental, SRT Live Streams ve NDI destekli uygulamalarla ister setten ister düzenleme birimlerinden kameralara bağlanarak görüntüleri izleyin.

Daha fazla bilgi

Gerçek zamanlı inceleme

Merkezi bir bulut tabanlı ortamdaki güçlü açıklama araçlarına ek olarak video ve sohbet özelliklerinden yararlanarak canlı yayınlarınızı paylaşabilir ve yüklenen varlıkları gözden geçirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Renk incelemesi

Kusursuz görüntü kalitesinin yanı sıra olağanüstü parlaklık, kontrast ve renk aralığı için içeriklerinizi tam Dolby Vision®, HDR10 ve 4K çözünürlüklü oynatma desteğiyle inceleyin.

Daha fazla bilgi

Sınıfında en iyi güvenlik

Dijital hak yönetimi (DRM), adli ve kalıcı filigran seçenekleri, çok faktörlü kimlik doğrulaması ve izinler sayesinde paylaşım ve düzenleme yaparken güvenlik standartlarını karşılayarak varlıkları koruyun.

Daha fazla bilgi

Sorunsuz entegrasyon

Güçlü Flow Capture API'si ile çok daha fazla olanağa sahip olun ve özel entegrasyonlar geliştirin.

Daha fazla bilgi

Flow Capture hakkında daha fazla bilgi edinin

Farklı konumlardan iş birliği yapan altı kişinin kolajı

M&E YOUTUBE KANALI

Bilgilendirici videolar

Sektörden profesyonellerin hazırladığı videolarla Flow Capture bilgi ve becerilerinizi geliştirin.

 

Şimdi izle
Bir çamaşırhanedeki sarı ve mor kostümlü iki karakter

DOKÜMANTASYON

Kılavuzlar ve sürüm notları

Yeni özellikler, düzeltmeler, API ve daha fazlası hakkında bilgi edinin.

 

Daha fazla bilgi
Sahildeki üç kişilik film ekibinin silueti

MAKALELER

Flow Capture Blogu

Animasyon, görsel efekt ve oyun stüdyolarından ürün haberleri ve hikayeler okuyun.

 

Blog gönderilerini okuyun

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Flow Capture ne için kullanılır?

Güçlü ve güvenli bir bulut tabanlı dijital günlük çekim ve inceleme aracı olan Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion) şu amaçlarla kullanılır: 

  • Sette yapılan kamera çekimlerini yakalayarak saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü şekilde teslim etme 

  • Çekimler devam ederken farklı ekiplerle, farklı konumlarda yürütülen tüm projeleri gözden geçirip düzenleme 

  • Prodüksiyonun her aşamasında proje varlıklarını tek ve güvenli bir merkezde izleme, yönetme ve depolama 

Autodesk Flow Capture kimler tarafından kullanılır?

Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion), profesyonel kalitede filmler, TV şovları ve oyunlar oluşturmak amacıyla stüdyolar, post prodüksiyon atölyeleri, yapımlar ve yöneticiler tarafından kullanılır.

Autodesk Flow Capture ile Flow Production Tracking arasındaki fark ne?

Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion), bulut tabanlı bir dijital günlük çekim ve inceleme aracıdır. Birincil işlevi, sette kaydedilen kamera verilerini güvenli bir şekilde yakalayıp incelenmek üzere buluta aktarmaktır. Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid), teslim tarihlerinin takip edilmesi, personel veya bütçe gibi kaynakların yönetilmesi ve incelemeler için kullanılan bir prodüksiyon yönetim aracıdır.

Flow Capture'a nasıl erişebilirim?

Flow Capture, Safari ve Chrome web tarayıcıları üzerinden erişilebilen bulut tabanlı bir yazılımdır. Buradan Flow Capture sitenizde oturum açabilirsiniz. Ayrıca iPhone, iPad ve Apple TV'nize Flow Capture uygulamasını indirebilir veya dilerseniz buradan Mac veya Windows masaüstü uygulamasını edinebilirsiniz. 

Flow Capture için ücretsiz deneme sürümü var mı?

Evet. 30 günlük Flow Capture ücretsiz deneme sürümü için buradan kaydolabilirsiniz.

Flow Capture hangi işletim sistemlerinde çalışır? 

Flow Capture yazılımı Microsoft® Windows®, Apple macOS®, iOS ve Apple® TV'de çalışır. Ayrıntılar için Flow Capture sistem gereksinimlerine bakın.

Daha fazla gör