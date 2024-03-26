Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
Güçlü ve güvenli bir bulut tabanlı dijital günlük çekim ve inceleme aracı olan Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion), setle post-prodüksiyon arasında köprü kurar.
Sette yapılan kamera çekimlerini yakalayarak saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü şekilde teslim edin.
Çekimler devam ederken farklı ekiplerle ve farklı konumlarda yürütülen tüm projeleri gözden geçirip düzenleyin.
Prodüksiyonun her aşamasında proje varlıklarını tek ve güvenli bir merkezde izleyin, yönetin ve depolayın.
Bulut özellikli iş akışlarıyla farklı ekip ve paydaşlardan anında geri bildirim alın.
Çektiğiniz içerikleri saniyeler içinde gözden geçirme, gerekli açıklamaları ekleme ve düzenleme olanağıyla çekim döngülerinizi hızlandırarak mümkün olan en iyi sonucu elde edin.
Setteki işlerle post prodüksiyon işlerini paralel şekilde tamamlayarak hem zaman kazanın hem maliyetleri düşürün.
Amazon Studios, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri gibi dizilerin üretim sürecinde bağlantı ve iş birliği için paralel prodüksiyon aracı Flow Capture’dan yararlanıyor.
İkinci bir çekim şansının olmadığı durumlarda Flow Capture Rooms ile post prodüksiyon incelemelerinin ne kadar hızlanabileceğini keşfedin.
Cowboy Bebop post prodüksiyon süpervizörü, Netflix'in canlı aksiyon uyarlaması için set ekibiyle post prodüksiyon arasında köprü kurma üzerine konuşuyor.
Gelişmiş günlük çekim özellikleri
Günlük çekimlerinizi güvenlikten ödün vermeksizin yüksek çözünürlükte ve baş döndürücü bir hızda paylaşın, inceleyin ve yönetin.
Kameradan buluta
Çekim biter bitmez tüm görüntü ve meta verileri akış yoluyla dünyanın diğer ucundaki prodüksiyon ekiplerine dakikalar içerisinde ulaştırın.
Setten canlı yayın
QTAKE Cloud Streams, AWS Elemental, SRT Live Streams ve NDI destekli uygulamalarla ister setten ister düzenleme birimlerinden kameralara bağlanarak görüntüleri izleyin.
Gerçek zamanlı inceleme
Merkezi bir bulut tabanlı ortamdaki güçlü açıklama araçlarına ek olarak video ve sohbet özelliklerinden yararlanarak canlı yayınlarınızı paylaşabilir ve yüklenen varlıkları gözden geçirebilirsiniz.
Renk incelemesi
Kusursuz görüntü kalitesinin yanı sıra olağanüstü parlaklık, kontrast ve renk aralığı için içeriklerinizi tam Dolby Vision®, HDR10 ve 4K çözünürlüklü oynatma desteğiyle inceleyin.
Sınıfında en iyi güvenlik
Dijital hak yönetimi (DRM), adli ve kalıcı filigran seçenekleri, çok faktörlü kimlik doğrulaması ve izinler sayesinde paylaşım ve düzenleme yaparken güvenlik standartlarını karşılayarak varlıkları koruyun.
Sorunsuz entegrasyon
Güçlü Flow Capture API'si ile çok daha fazla olanağa sahip olun ve özel entegrasyonlar geliştirin.
—Eric Iverson, Ürün Stratejisi Başkanı, Amazon Studios
—Malia Marshall, Ortak Yapımcı, 44 Blue Productions
—Cameron Angeli, Post Prodüksiyon Süpervizörü
M&E YOUTUBE KANALI
Sektörden profesyonellerin hazırladığı videolarla Flow Capture bilgi ve becerilerinizi geliştirin.
DOKÜMANTASYON
Yeni özellikler, düzeltmeler, API ve daha fazlası hakkında bilgi edinin.
MAKALELER
Animasyon, görsel efekt ve oyun stüdyolarından ürün haberleri ve hikayeler okuyun.
Güçlü ve güvenli bir bulut tabanlı dijital günlük çekim ve inceleme aracı olan Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion) şu amaçlarla kullanılır:
Sette yapılan kamera çekimlerini yakalayarak saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü şekilde teslim etme
Çekimler devam ederken farklı ekiplerle, farklı konumlarda yürütülen tüm projeleri gözden geçirip düzenleme
Prodüksiyonun her aşamasında proje varlıklarını tek ve güvenli bir merkezde izleme, yönetme ve depolama
Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion), profesyonel kalitede filmler, TV şovları ve oyunlar oluşturmak amacıyla stüdyolar, post prodüksiyon atölyeleri, yapımlar ve yöneticiler tarafından kullanılır.
Autodesk Flow Capture (eski adıyla Moxion), bulut tabanlı bir dijital günlük çekim ve inceleme aracıdır. Birincil işlevi, sette kaydedilen kamera verilerini güvenli bir şekilde yakalayıp incelenmek üzere buluta aktarmaktır. Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid), teslim tarihlerinin takip edilmesi, personel veya bütçe gibi kaynakların yönetilmesi ve incelemeler için kullanılan bir prodüksiyon yönetim aracıdır.
Flow Capture, Safari ve Chrome web tarayıcıları üzerinden erişilebilen bulut tabanlı bir yazılımdır. Buradan Flow Capture sitenizde oturum açabilirsiniz. Ayrıca iPhone, iPad ve Apple TV'nize Flow Capture uygulamasını indirebilir veya dilerseniz buradan Mac veya Windows masaüstü uygulamasını edinebilirsiniz.
Flow Capture yazılımı Microsoft® Windows®, Apple macOS®, iOS ve Apple® TV'de çalışır. Ayrıntılar için Flow Capture sistem gereksinimlerine bakın.