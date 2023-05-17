Autodesk ile satın almaya hazır mısınız?

Satın alma ve ödeme seçeneklerimiz ve aboneliklerinizi nasıl yöneteceğiniz hakkında bilgi edinin.

Aboneliklerinizi özelleştirin ve yönetin

Autodesk ile satın aldığınızda, ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan bir plan ve abonelik dönemi seçebilirsiniz. Autodesk Account'ta aboneliğinizi yönetin ve aboneliğinizi yenilediğinizde kazanacağınız ek tasarruflar hakkında bilgi edinin.

Monitör ekranında alışveriş sepeti simgesi görüntülenen bilgisayar monitörü simgesi

Neden Autodesk ile satın almalısınız?

Autodesk aboneliği satın almanızı şu üç seçeneği sunarak kolaylaştırıyoruz: online satın alma, uzman satış ekibimizle satın alma veya sertifikalı bir Autodesk İş Ortağı ile satın alma. Tüm satın alımlar güvenlidir ve hepsinde para iade garantisinden faydalanabilirsiniz.

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Her paragrafın yanında örnek metni ve onay işaretlerini gösteren üç adet iki satırlık paragraf bulunan bilgisayar monitörü simgesi

İhtiyaçlarınızı karşılayan bir plan bulun

İster bireysel kullanım için, isterse de büyük bir şirket için satın alım yapıyor olun, teknik destek, kullanım raporlama, güvenlik özellikleri ve daha fazlasının sizin için doğru bir şekilde bir araya geldiği planları bulabilirsiniz. Üç özel planımızdan birini seçerek tasarruflarınızı en üst düzeye çıkarın.

Planları görüntüleyin
Monitör ekranında görüntülenen üç takvim simgesi olan bilgisayar monitörü simgesi

Kullanım sürenizi seçin, ödemenizi yapın

Çalışma tarzınız ne olursa olsun, sizin için doğru kullanım süresi burada. Günlük, aylık, yıllık veya çok yıllık bir kullanım süresi seçin. Uzun vadeli kullanımlar size daha fazla tasarruf sağlarken, günlük Flex planımız ara sıra kullanım için çok uygundur.  olmak üzere birçok uygun ödeme seçeneği sunuyoruz.

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Dişli simgesini gösteren bilgisayar penceresi simgesi

Autodesk Account'ta hepsini yönetin

Autodesk aboneliklerinizi yalnızca birkaç tıklamayla yönetin ve özelleştirin.

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İçinde yenileme sembolü bulunan pencereyi görüntüleyen bilgisayar monitörü simgesi

Yenilemeye hazır mısınız? Buradan başlayın

Aboneliğinizin süresi dolmadan önce yenilediğinizde kullanabileceğiniz özel fiyatlandırma hakkında bilgi edinin. Daha uzun bir dönem seçerek veya eski çok kullanıcılı aboneliğinizde işlem yaparak daha da fazla tasarruf edin. Büyüyen işletmeler, Premium seçeneğimizi ve Sektörel Çözüm Paketlerinin değerini keşfedebilir.

Yenileme seçeneklerini inceleyin

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Aboneliğinizi seçme ve uyarlamadan yenilemelere, yükseltmelere ve para iadelerine kadar uzman yardımı ile yanınızdayız.

  • Bir satın alma işlemiyle ilgili yardım alın.

  • Yazılımınızı nasıl indireceğinizi öğrenin.

  • Para iadesi isteğinde bulunun.

Dizüstü bilgisayarı fareyle kullanan kadın