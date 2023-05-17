Nasıl satın alınır?
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Autodesk ile satın aldığınızda, ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan bir plan ve abonelik dönemi seçebilirsiniz. Autodesk Account'ta aboneliğinizi yönetin ve aboneliğinizi yenilediğinizde kazanacağınız ek tasarruflar hakkında bilgi edinin.
Autodesk aboneliği satın almanızı şu üç seçeneği sunarak kolaylaştırıyoruz: online satın alma, uzman satış ekibimizle satın alma veya sertifikalı bir Autodesk İş Ortağı ile satın alma. Tüm satın alımlar güvenlidir ve hepsinde para iade garantisinden faydalanabilirsiniz.
İster bireysel kullanım için, isterse de büyük bir şirket için satın alım yapıyor olun, teknik destek, kullanım raporlama, güvenlik özellikleri ve daha fazlasının sizin için doğru bir şekilde bir araya geldiği planları bulabilirsiniz. Üç özel planımızdan birini seçerek tasarruflarınızı en üst düzeye çıkarın.
Çalışma tarzınız ne olursa olsun, sizin için doğru kullanım süresi burada. Günlük, aylık, yıllık veya çok yıllık bir kullanım süresi seçin. Uzun vadeli kullanımlar size daha fazla tasarruf sağlarken, günlük Flex planımız ara sıra kullanım için çok uygundur. olmak üzere birçok uygun ödeme seçeneği sunuyoruz.
Autodesk aboneliklerinizi yalnızca birkaç tıklamayla yönetin ve özelleştirin.
Aboneliğinizin süresi dolmadan önce yenilediğinizde kullanabileceğiniz özel fiyatlandırma hakkında bilgi edinin. Daha uzun bir dönem seçerek veya eski çok kullanıcılı aboneliğinizde işlem yaparak daha da fazla tasarruf edin. Büyüyen işletmeler, Premium seçeneğimizi ve Sektörel Çözüm Paketlerinin değerini keşfedebilir.
Aboneliğinizi seçme ve uyarlamadan yenilemelere, yükseltmelere ve para iadelerine kadar uzman yardımı ile yanınızdayız.
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