Evet. Eğitim planı, Eğitim Topluluğu aracılığıyla Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıllık erişim olanağı sunar. Planınız aktifken istediğiniz tüm ürün abonelikleri için tek bir yenileme tarihi vardır. 1 yıllık yenilenebilir Eğitim planına eriştiğiniz sırada Eğitim planı kapsamında sunulan tüm ürünlere erişebilirsiniz.

Eğitim planı, daha önce Eğitim Topluluğu aracılığıyla lisanslanarak öğrenci ya da eğitimciye her bir Autodesk yazılımı için ayrı ayrı verilen 1 yıllık tek kullanıcıya yönelik Eğitim lisanslarının yerini almaktadır.