Nasıl satın alınır?
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Bireysel veya şirket gereksinimlerinize en uygun abonelik planını seçin. Her planın farklı düzeyde güvenlik, raporlama, otomasyon ve destek özellikleri vardır.
Bireysel çalışanlar ve küçük ekipler için
Kullanıcı seviyesi detaylarıyla birlikte ürün kullanım raporları
Çoklu oturum açma (SSO)
5x8 canlı destek
Tüm ürün abonelikleri bu avantajlarla birlikte gelir
Orta ve büyük ölçekli ekipler için
Standart planın tüm özelliklerine ek olarak:
Dizin senkronizasyonu
Son kullanıcılar için Premium koçluk
7/24 canlı destek
Ekstra büyük ekipler için
Premium planın tüm özelliklerine ek olarak:
Kendi meta verilerinizi ekleme imkanı
İndirmelere kontrollü erişim
Yönetilen Başarı Planı
|Abonelik: Kullanıcılar ürünlere bir abonelik dönemi boyunca özel, tek kullanıcılı abonelikle erişir.
|Kullanıcılar ürünlere önceden satın alınan tokenlerle günlük olarak erişir.
|Abonelik kullanım raporu: Her bir ürünü ve sürümü kaç kullanıcının kullandığının ve abonelik lisanslarının genel kullanım sıklığının toplu bir özetini görün.
|Kullanıcı ayrıntılarıyla abonelik kullanım raporu: Her bir ürünü ve sürümü hangi kullanıcıların kullandığını ve abonelik lisansları için kullanım sıklıklarını görün.
|Esnek kullanım raporu: Ürünler ve kullanıcılar tarafından kaç tane token kullanıldığının toplu bir özetini görün.
|Kullanıcı bilgileriyle birlikte esnek kullanım raporu: Ürün ve sürüme göre bireysel kullanıcılar için günlük token kullanımını ve devam eden eğilimleri görün.
|Kendi meta verilerinizi ekleyin: Raporları zenginleştirmek için kullanıcılarınıza ilişkin konum veya ekip gibi verileri ekleyin.
|API erişimi aracılığıyla verileri üçüncü taraf araçlara bağlayın: Analiz iş akışlarını otomatikleştirmek amacıyla kullanım verilerini üçüncü taraf araçlarınızla bütünleştirmek için API'leri kullanın.
|Autodesk Account'ta kullanıcı ekleme ve atama: Yalnızca e-posta adreslerini kullanarak listenizdeki herhangi bir ürüne kullanıcı davet edin ve atayın.
|İki adımlı doğrulama: Kullanıcı hesaplarına başka bir güvenlik katmanı ekleyin.
|Toplu içe aktarma ve atama: Bir .csv dosyası yükleyerek tek seferde çok sayıda kullanıcı ekleyip atayın.
|Gruplar: Aynı ürünü birden fazla kullanıcıya hızlıca atamak için kullanıcıları gruplar halinde düzenleyin.
|Flex kullanıcı atamalarını otomatikleştirin: Listenizdeki tüm Flex kullanıcılarına hangi ürünlerin atanacağını seçmek için varsayılan atamaları ayarlayın.
|Tek oturum açma (TOA): Kullanıcıların ürünlere erişmek için şirket ağı kimlik bilgileri aracılığıyla oturum açmasını sağlayın.
|Kullanıcı ekleme işlemini otomatikleştirme: İlk oturum açmalarının ardından kullanıcıların listenize otomatik eklenmesini sağlayın.
|İndirmelere kullanıcı erişimini denetleme: Ürün indirmelerini yalnızca yöneticilerle sınırlandırın.
|Dizin Senkronize etme: Grup ve ürün atamalarını otomatikleştirmek için kuruluşunuzun dizinini Autodesk'in kullanıcı yönetimi platformuna bağlayın.
|Autodesk Drive: Tasarım verilerini güvenli bir şekilde depolayın, ön izleyin ve paylaşın.
|Görüş paylaşımı: Çalışmaları paydaşlarla hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşın.
|Kullanıcıları ekibe göre yönetme: Aboneliklerinizi ayırın ve kullanımı ekibe göre izleyin.
|Küresel kullanım hakları: Bağlı kuruluşlar ve yükleniciler de dahil olmak üzere herhangi bir yerde yaşayan ve çalışan kullanıcılar için abonelikler** veya Flex atayın ve bunlara erişin.
|İlk 90 gün boyunca tek oturum açma gibi yeni avantajlı özellikleri kurmak için yardım alın.
|Yönetilen başarı planı: Size atanan Müşteri Başarı Yöneticisiyle (CSM) birlikte Müşteri Başarı Planı oluşturun, uygulayın ve değer kazanın.
|Sorunları forumlarımızdaki meslektaşlarınız ve uzmanlarla birlikte giderin ve sorularınıza Autodesk Knowledge Network'te (AKN) veya Autodesk Virtual Agent'ta (AVA) cevap bulun.
|Web üzerinden destek talebi: Destek talebi gönderin ve bir iş günü içinde bir Autodesk Uzmanından yardım alın. Premium ve Kurumsal müşterileri daha kısa sürede destek alır.
|5x8 canlı destek: Yerel çalışma saatleriniz sırasında yardım için bir Autodesk uzmanına ulaşın.
|7/24 canlı destek: Gece ve hafta sonu dahil, yardım için istediğiniz zaman bir Autodesk uzmanına ulaşın
|Öncelikli destek: Destek taleplerinizle ilgilenen Autodesk uzmanlarından öncelikli yanıt alın ve sorunlarınızı çözün
|Proaktif destek: Uzmanlarla çalışarak kaçınılabilir hataları azaltın, intikal ve yükseltme yöntemlerini geliştirin, yaşanması muhtemel sorunların önüne geçin.
|ADN üyelik ücretinden feragat edildi: Autodesk Developer Network'e ücretsiz katılın.
|Talep üzerine açılacak kurslar: Yapılandırılmış, disiplin odaklı modüller sayesinde günde yalnızca 15 dakikanızı ayırarak en yeni iş akışlarını öğrenin.
|Önceden kaydedilmiş koçluk seansları: En yeni iş akışlarını öğrenmek için kendi müsait vaktinizde koçluk oturumlarının videolarını izleyin.
|Canlı koçluk seansları: Autodesk uzmanlarından ekibinizin odak alanlarına ve yaygın senaryolarına göre özel hazırlanmış canlı koçluk hizmeti alın.
|Bir uzmana sorun: Ürün işlevleri, yeni özellikler, teknik gereklilikler ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek için bir Autodesk uzmanıyla bire bir görüşün.
Bir eğitim kurumunun öğrencisi, eğitimcisi ya da BT ya da laboratuvar yöneticisiyseniz Eğitim planı aracılığıyla Autodesk ürünlerine ücretsiz erişimin keyfini çıkarın. Autodesk Eğitim Topluluğu aracılığıyla uygunluğunuzu onaylatın ve yazılımı kendi kullanımınız için veya öğrencilere atamak üzere indirin.
Standard planın minimum gerekliliği yoktur. Tüm ürün abonelikleri, Standart özelliklerini ve hizmetlerini otomatik olarak içerir. Birincil yönetici olarak, Premium'a uygun ürünlerde en az 10 aboneliğiniz olması durumunda Premium plana yükseltebilirsiniz. Enterprise Business Agreement ile ilgileniyorsanız lütfen bir Autodesk temsilcisi ile iletişime geçin.
Tüm ürün abonelikleri Standart planı içerir ve bölgenize ilişkin yerel fiyattan sunulur.
Yıllık bir Premium plana geçmenin ücreti, uygun ürün aboneliği başına SRP olarak yıllık ek 200 ABD dolarıdır.
Kurumsal fiyatları için lütfen doğrudan Autodesk temsilcinizle iletişime geçin.
Online olarak, iş ortağınızdan veya bir Autodesk temsilcisiaracılığıyla satın aldığınız tüm ürün abonelikleri Standart planı içerir.
Premium'a yükseltmek için doğrudan Autodesk iş ortağınız ya da temsilcinizle (İngilizce), Kurumsal plana yükseltmek içinse lütfen doğrudan temsilcinizle iletişime geçin.
Uygun ürünlerin listesi için buraya bakın (İngilizce). Premium plana daha fazla Autodesk ürünü eklemek için etkin şekilde çalışıyoruz.
Standart plandaysanız ve Premium'a yükseltmek istiyorsanız, bunu istediğiniz zaman yapabilir ya da aboneliğinizi yenileme zamanının gelmesini bekleyebilirsiniz. Yükseltmek istiyorsanız, lütfen Autodesk temsilcinizle (İngilizce) görüşün.
Premium plan abonelikleri 1 yıllık veya 3 yıllık ön ödemeli planlardır. Yıllık veya 3 yıllık döneminizin sonunda Premium planı yenilemeyi ya da Standard plana geri dönmeyi seçebilirsiniz. Planınızı düşürdükten sonra Premium avantajlarına erişimi kaybedersiniz.
Hayır. Planları yükseltirken, birincil yönetici tarafından yönetilen tüm abonelikler Premium'da olmalıdır. Planınızı Premium'dan Kurumsal plana yükseltmek için lütfen Autodesk temsilcinizle görüşün.
Şu anda plan özellikleri ayrı olarak satılmamaktadır, bu nedenle ihtiyacınız olan özellikleri içeren planı seçtiğinizden emin olun.
Eğitim planı hakkındaki SSS bölümüne bakın
Tasarımı çevre veya toplum yararına kullanan kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, start-up'lar ve girişimciler Teknolojik Etki Programımız (İngilizce) üzerinden ücretsiz yazılım için başvurabilir.
Desteğin İngilizce olarak sağlanacağını garanti ediyoruz. Desteğin diğer dillerde de sunulma ihtimali vardır.
Tüm ürün abonelikleri otomatik olarak Standart planla gelir ve bunun için ek ücret yoktur.
Premium plana yükseltmek için sahip olduğunuz ürün aboneliklerinin sayısıyla aynı sayıda Premium plan aboneliği satın alırsınız. Temeldeki uygun ürün aboneliklerinizin mevcut sayısına bakar ve size bir fiyat veririz.
Yalnızca 3 yıllık Premium planlar için: 3 yıllık süre içinde satın alınan tüm ek ürün aboneliklerinde Premium Plan avantajlarına erişmeye devam edebilmek için aynı sayıda ek Premium plan aboneliği satın almanız gerekir. İstediğiniz zaman ek ürün abonelikleri satın alabilirsiniz. Ek Premium plan aboneliklerinin tamamlanması için her yılın sonuna kadar bekleriz. Buna sizin yıl dönümü ayarlamanız adını veririz. İlk yılınızın ve ikinci yılınızın sonunda (Premium plan başlangıç tarihinizin 1. ve 2. yıl dönümleri) bir ayarlama olur. Bu dönemde, yılın ilk zamanlarında eklediğiniz ürün aboneliklerinin sayısıyla eşleşmesi için eklemeniz gereken Premium plan aboneliklerinin sayısıyla ilgili bir bildirim alırsınız. Ayarlama sırasında yalnızca Premium plan abonelikleri ekleyebileceğimizi unutmayın. Premium plan aboneliklerinizi azaltmak istiyorsanız bunu bir sonraki yenilemenizde yapabilirsiniz. Bir sonraki yenilemenizde, sahip olduğunuz Premium plan aboneliklerinin sayısını ayarlayabilir ve gereksinimlerinize bağlı olarak daha fazla veya daha az Premium plan aboneliği satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network’ü (İngilizce) ziyaret edin.
Enterprise Business Agreement'lar hakkında bilgi edinmek için Autodesk temsilcinizle iletişime geçin.
Belirli şirketler Enterprise Business Agreement satın alabilir. Başlamayı düşünüyorsanız lütfen bir Autodesk temsilcisi ile iletişime geçin.
Eğitim planına tüm dünyadan uygun olan bütün öğrenci ve eğitimciler erişebilir. Uygun olan öğrenciler ve eğitimciler nitelikli bir eğitim kurumunda öğrenci ya da çalışan durumunda olmalıdır ve Eğitim Topluluğu aracılığıyla erişim sağlanan yazılımları yalnızca bir kişisel cihazda doğrudan öğrenme, öğretme, eğitim, araştırma veya geliştirmeyle ilgili amaçlarla kullanabilir.
Autodesk Eğitim Topluluğu'nu ziyaret edin, tercih ettiğiniz yazılımları seçin ve bir Autodesk Account hesabı oluşturun. Eğitim profilinizi doldururken, eğitim rolünüzü "Öğrenci" ya da "Eğitimci" olarak seçtiğinizden emin olduktan sonra Autodesk Eğitim planına ücretsiz erişime uygun olup olmadığınızı doğrulama adımına geçin.
Evet. Eğitim planı, Eğitim Topluluğu aracılığıyla Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıllık erişim olanağı sunar. Planınız aktifken istediğiniz tüm ürün abonelikleri için tek bir yenileme tarihi vardır. 1 yıllık yenilenebilir Eğitim planına eriştiğiniz sırada Eğitim planı kapsamında sunulan tüm ürünlere erişebilirsiniz.
Eğitim planı, daha önce Eğitim Topluluğu aracılığıyla lisanslanarak öğrenci ya da eğitimciye her bir Autodesk yazılımı için ayrı ayrı verilen 1 yıllık tek kullanıcıya yönelik Eğitim lisanslarının yerini almaktadır.
Evet. Uygunluk ölçütlerini karşılayan eğitimciler ve nitelikli eğitim kurumlarının BT/laboratuvar yöneticileri, ilgili şartlar kapsamında 1 yıllık çoklu kullanıcı erişimi sunan Eğitim lisanslarını veya ağ Eğitim lisanslarını Autodesk Eğitim Topluluğu aracılığıyla edinmeye devam edebilir.
Tüm planlar hükümler ve koşullara tabidir. Lütfen Standart ve Premium Kullanım Şartları (İngilizce)'na bakın.
*SRP, bu iletişimin gerçekleştiği tarihte, belirtilen ürün için bölgenizde Autodesk'in tavsiye ettiği perakende satış fiyatıdır (navlun, taşıma ve vergiler hariç). SRP yalnızca referans amaçlı kullanılır. Gerçek perakende satış fiyatı, iş ortağınız tarafından belirlenir ve döviz kurundaki dalgalanmalara tabi olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için iş ortağınızla iletişime geçin. Tüm Autodesk fiyatları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
** Küresel Kullanım Hakları, Kullanım Koşulları'ndaki Küresel Kullanım Hakları içeriğinde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, yalnızca Onaylanmış Ülkelerde satın alınan abonelikler için kullanılabilir.