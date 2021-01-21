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HVAC ve bina sistemleri, üretkenliği %85'e* kadar artıran MEP (mekanik, elektrik ve tesisat) için sektöre özel bir araç seti ile kolaylaştırılmıştır. MEP araç seti ile şunları yapabilirsiniz:
10.500'den fazla akıllı MEP nesnesi içeren kitaplığa erişim
Bağımsız paletler ve alan adına özel şeritler ile iş akışınızı optimize etme
Değişiklik olduğundan çizimleri, sayfaları ve çizelgeleri otomatik olarak güncelleme
10.500'den fazla akıllı MEP nesnesi
Tasarım gereksinimlerinizde size yardımcı olması için mekanik, elektrik ve tesisat sistemlerinde gerçek dünya bileşenlerini temsil eden kapsamlı bir nesne kitaplığı kullanın.
MEP çalışma alanları
MEP’e özgü çalışma alanı ortamları, iş akışı görevlerinizi optimize etmek için bağımsız paletler ve alana özel menüler içerir.
Otomatik nesne güncellemeleri
Çizimler, sayfalar ve çizelgeler, değişiklikler meydana geldiğinde otomatik olarak güncellenebilir, bu da hataları en aza indirmeyi kolaylaştırır. Dilerseniz diğer nesnelerin özelliklerini de eşleştirebilirsiniz. Tercihinize ve proje ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bu özelliği etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Çizim versiyonu yönetimi
Versiyon oluşturmayı sürdürmek, yetkisiz değişiklikleri önlemek ve çizim bütünlüğünü sağlamak için dosyaları teslim alın ve teslim edin. Dilediğiniz zaman çiziminizin eski bir versiyonuna kolayca dönüş yapın.
Boşluk ve bölge nesneleri ile tasarım yapma
Raporları düzenlemek için boşlukları ve alanları farklı şemalara göre çeşitli gruplar hâlinde yapılandırmak için bölgeleri kullanarak tasarım seçeneklerinizi geliştirin.
Katman standartları desteği
Ortak katman standartlarını proje standartlarınıza dâhil edin, özelleştirin veya kendi standartlarınızı yaratın.
Görüntüleme Sistemi
Görüntüleme Sistemi ile bir nesneyi yalnızca bir kez çizersiniz. Bu nesnenin görünümü, farklı türdeki çizimlerin, görünüm yönlerinin ve ayrıntı düzeylerinin görüntüleme gereksinimlerini karşılamak için otomatik olarak değişecektir.
Detay Bileşen Yöneticisi
Farklı detay bileşeni veritabanları arasında sorunsuz şekilde gezinmek için Detay Bileşen Yöneticisi iletişim kutusunu kullanın. Hiyerarşik bir ağaç görünümü ve filtre özelliği, bir veritabanı içindeki ayrı bileşenlerin yerini bulmayı kolaylaştırır.
Bu çalışmada MEP araç seti, üretkenliği %85'e varan oranda artırdı* ve yaygın AutoCAD MEP tasarım görevleri için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.
Üretkenlik verileri, Autodesk tarafından harici danışmanlara yaptırılan bir dizi araştırma neticesinde alınmıştır. Bu yedi araç seti araştırması, deneyimli AutoCAD kullanıcıları tarafından sıkça gerçekleştirilen görevler esnasında temel AutoCAD'i AutoCAD'de yer alan özel araç setleriyle karşılaştırmıştır. Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye göre değişiklik gösterebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi”, açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar.