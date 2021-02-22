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Autodesk Media & Entertainment Collection’a animasyon, görsel efektler ve oyun geliştirmeyi kapsayan güçlü ve ölçeklenebilir bir üretim hattı kurmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar dahil edilmiştir.
Modelleme sürecini belirli düğmelere basılması değil de yaratıcılığınızın dışavurumu gibi görmenize olanak tanıyan araç setiyle 3B karakterlerinizi ve sahneleri gönlünüzce şekillendirin.
Kullanışlı iskelet modelleme ve animasyon araçlarının yanı sıra stüdyoda hareket yakalamaya yönelik güçlü özelliklerle gerçekçi karakter animasyonları oluşturun.
Etkileşimli görüntüleme ile anında, profesyonel kalitede stilize edilmiş veya gerçekçi görüntülemeler oluşturun.
|Seçilen ürünler
|Bağımsız fiyat
|Çözüm paketi ile karşılaştırın
|
|55.178 TL/yıl
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Hem stüdyonuzun görüntü işleme ve simülasyon olanaklarını artırın hem de sanatçılarınıza güçlü modelleme ve animasyon araçlarını sağlayın
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|Çözüm paketine özel
|
|11.751 TL/yıl
|Toplam fiyat
|66.929 TL/yıl
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76.635 TL/yıl
Kaydet -9.706 TL/yıl
Koleksiyondaki 5 Arnold lisansıyla, büyüleyici animasyonlar oluşturma konusundaki hünerlerinize hüner katın.
Resim Ecem Okumuş tarafından sağlanmıştır
Bifrost’u 15 adede kadar makinede çalıştırma olanağı sayesinde karmaşık simülasyonların üstesinden gelin.
Resim Marvin Büte tarafından sağlanmıştır
Elinizdeki işe en uygun araçla animasyon içerikleri oluşturun.
Görsel bir prosedürel programlama ortamında tutuşma, kar yağışı veya parçacıklara ayrılma gibi inanılmaz derecede ayrıntılı simülasyonlar oluşturun.
3B varlık modelleri oluşturup sanatçı dostu modelleme, iskelet ve animasyon araçlarıyla hayat verin.
Etkileşimli görüntüleme ile anında, profesyonel kalitede efektler oluşturun.
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|Seçilen ürünler
|Bağımsız fiyat
|Çözüm paketi ile karşılaştırın
|
|55.178 TL/yıl
|
Hem stüdyonuzun görüntü işleme ve simülasyon olanaklarını artırın hem de sanatçılarınıza güçlü modelleme ve animasyon araçlarını sağlayın
|
|11.751 TL/yıl
|
|55.178 TL/yıl
|Toplam fiyat
|122.107 TL/yıl
|
76.635 TL/yıl
Kaydet 45.472 TL/yıl
Bifrost'u 15 makinede çalıştırabilme özelliğiyle karmaşık efektler yaratın.
Video Gaspar Segura Heras tarafından sağlanmıştır
Koleksiyondaki 5 Arnold lisansıyla en karmaşık görsel efekt projelerinizin bile üstesinden gelin.
Video Pixomondo tarafından sağlanmıştır
Sanatçılarınız, baş döndürücü görsel efektler elde etmek için sürecin başından sonuna ihtiyacı olan her şeye sahip olsun.
© Marvel. Resim Framestore tarafından sağlanmıştır.
Tekrarlı görevleri otomatikleştiren kapsamlı bir modelleme araç setiyle her ayrıntısı ince ince işlenmiş oyun ortamları ve karakterler oluşturun.
Güçlü ve özelleştirilebilen iskelet modelleme araçlarıyla oyun karakterlerinizi animasyona hazır hale getirin.
Güçlü animasyon ve hareket yakalama araçlarıyla kahramanınızın bir sonraki hareketini kolayca kontrol edin.
|Seçilen ürünler
|Bağımsız fiyat
|Çözüm paketi ile karşılaştırın
|
|55.178 TL/yıl
|
Hem stüdyonuzun görüntü işleme ve simülasyon olanaklarını artırın hem de sanatçılarınıza güçlü modelleme ve animasyon araçlarını sağlayın
|
|55.178 TL/yıl
|
|Çözüm paketine özel
|Toplam fiyat
|110.356 TL/yıl
|
76.635 TL/yıl
Kaydet 33.721 TL/yıl
Geniş araç yelpazesinden yapmanız gereken işe en uygun olanını seçerek harika oyun varlıkları oluşturun.
Resim Roger Castro (SoMuch3D) tarafından sağlanmıştır
Bifrost'u 15 makinede çalıştırma olanağı sayesinde şaşırtıcı derecede gerçekçi simülasyonlar ve efektler oluşturabilirsiniz.
Resim Henry Yamin tarafından sağlanmıştır
Koleksiyondaki 5 Arnold lisansıyla, büyüleyici sinematik yapıtlar oluşturma konusunda hünerlerinize hüner katın.
Resim Tim Burroughs tarafından sağlanmıştır