Autodesk Media & Entertainment Collection

Sinema, TV ve oyunlar için nefes kesici sahne ve karakterlere hayat verin.

©️2022 Marvel. Resim Framestore tarafından sağlanmıştır

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Media & Entertainment Collection ile tanışın 

Autodesk Media & Entertainment Collection’a animasyon, görsel efektler ve oyun geliştirmeyi kapsayan güçlü ve ölçeklenebilir bir üretim hattı kurmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar dahil edilmiştir.

Media & Entertainment Collection’daki animasyon özellikleri 

Modelleyin

Modelleme sürecini belirli düğmelere basılması değil de yaratıcılığınızın dışavurumu gibi görmenize olanak tanıyan araç setiyle 3B karakterlerinizi ve sahneleri gönlünüzce şekillendirin.

Canlandırın

Kullanışlı iskelet modelleme ve animasyon araçlarının yanı sıra stüdyoda hareket yakalamaya yönelik güçlü özelliklerle gerçekçi karakter animasyonları oluşturun.

Görüntüleyin

Etkileşimli görüntüleme ile anında, profesyonel kalitede stilize edilmiş veya gerçekçi görüntülemeler oluşturun.

Media & Entertainment Collection ile zaten ihtiyacınız olan ürünlere uygun fiyatlarla sahip olun 

Seçilen ürünler Bağımsız fiyat Çözüm paketi ile karşılaştırın
55.178 TL/yıl

Hem stüdyonuzun görüntü işleme ve simülasyon olanaklarını artırın hem de sanatçılarınıza güçlü modelleme ve animasyon araçlarını sağlayın

Çözüm paketine özel
11.751 TL/yıl
Toplam fiyat 66.929 TL/yıl 76.635 TL/yıl

Kaydet -9.706 TL/yıl

Media & Entertainment Collection’a Özel 

Büyük, parıltılı gözleriyle gökyüzüne bakan bitki tomurcuğu

Büyük ölçekli görüntü işleme 

Koleksiyondaki 5 Arnold lisansıyla, büyüleyici animasyonlar oluşturma konusundaki hünerlerinize hüner katın.

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Resim Ecem Okumuş tarafından sağlanmıştır

Gece vakti yanan ince uzun ev

Büyük simülasyon işlerini rahatça yapın

Bifrost’u 15 adede kadar makinede çalıştırma olanağı sayesinde karmaşık simülasyonların üstesinden gelin.

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Resim Marvin Büte tarafından sağlanmıştır

Stüdyoda hareket yakalama yazılımı

Animasyon stüdyonuzun tüm eksiklerini giderin

Elinizdeki işe en uygun araçla animasyon içerikleri oluşturun.

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Media & Entertainment Collection’daki görsel efekt özellikleri

Modelleyin ve canlandırın

Simüle edin

Görsel bir prosedürel programlama ortamında tutuşma, kar yağışı veya parçacıklara ayrılma gibi inanılmaz derecede ayrıntılı simülasyonlar oluşturun.

Modelleyin ve canlandırın

3B varlık modelleri oluşturup sanatçı dostu modelleme, iskelet ve animasyon araçlarıyla hayat verin.

Görüntüleme

Etkileşimli görüntüleme ile anında, profesyonel kalitede efektler oluşturun.

Media & Entertainment Collection ile zaten ihtiyacınız olan ürünlere uygun fiyatlarla sahip olun

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Seçilen ürünler Bağımsız fiyat Çözüm paketi ile karşılaştırın
55.178 TL/yıl

Hem stüdyonuzun görüntü işleme ve simülasyon olanaklarını artırın hem de sanatçılarınıza güçlü modelleme ve animasyon araçlarını sağlayın

11.751 TL/yıl
55.178 TL/yıl
Toplam fiyat 122.107 TL/yıl 76.635 TL/yıl

Kaydet 45.472 TL/yıl

Media & Entertainment Collection’a Özel 

Yolda gazlayan kırmızı araba

Bifrost'un simülasyon gücüne sahip olun

Bifrost'u 15 makinede çalıştırabilme özelliğiyle karmaşık efektler yaratın.

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Video Gaspar Segura Heras tarafından sağlanmıştır

The Umbrella Academy adlı diziden bir sahne

Büyük ölçekli görüntü işleme

Koleksiyondaki 5 Arnold lisansıyla en karmaşık görsel efekt projelerinizin bile üstesinden gelin.

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Video Pixomondo tarafından sağlanmıştır

 Bir hayvana sarılan su samuru

Görsel efekt stüdyonuzun tüm eksiklerini giderin 

Sanatçılarınız, baş döndürücü görsel efektler elde etmek için sürecin başından sonuna ihtiyacı olan her şeye sahip olsun.

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© Marvel. Resim Framestore tarafından sağlanmıştır.

Media & Entertainment Collection’daki oyun geliştirme özellikleri

Modelleyin

Tekrarlı görevleri otomatikleştiren kapsamlı bir modelleme araç setiyle her ayrıntısı ince ince işlenmiş oyun ortamları ve karakterler oluşturun.

İskelet modelleme

Güçlü ve özelleştirilebilen iskelet modelleme araçlarıyla oyun karakterlerinizi animasyona hazır hale getirin.

Canlandırın

Güçlü animasyon ve hareket yakalama araçlarıyla kahramanınızın bir sonraki hareketini kolayca kontrol edin.

Media & Entertainment Collection ile zaten ihtiyacınız olan ürünlere uygun fiyatlarla sahip olun

Seçilen ürünler Bağımsız fiyat Çözüm paketi ile karşılaştırın
55.178 TL/yıl

Hem stüdyonuzun görüntü işleme ve simülasyon olanaklarını artırın hem de sanatçılarınıza güçlü modelleme ve animasyon araçlarını sağlayın

55.178 TL/yıl
Çözüm paketine özel
Toplam fiyat 110.356 TL/yıl 76.635 TL/yıl

Kaydet 33.721 TL/yıl

Media & Entertainment Collection’a Özel

Fütüristik bir motosikletin üzerindeki siberpunk karakteri

Her iş için en doğru aracı kullanın

Geniş araç yelpazesinden yapmanız gereken işe en uygun olanını seçerek harika oyun varlıkları oluşturun.

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Resim Roger Castro (SoMuch3D) tarafından sağlanmıştır

Soğuk ve karlı zirvelerin ortasında bir şantiye sahası

Güç konusunda sınır tanımayan oyun efektleri

Bifrost'u 15 makinede çalıştırma olanağı sayesinde şaşırtıcı derecede gerçekçi simülasyonlar ve efektler oluşturabilirsiniz.

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Resim Henry Yamin tarafından sağlanmıştır

Dağ başında bir fütüristik opera binası

Göz alıcı geçiş sahneleri oluşturun 

Koleksiyondaki 5 Arnold lisansıyla, büyüleyici sinematik yapıtlar oluşturma konusunda hünerlerinize hüner katın.

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Resim Tim Burroughs tarafından sağlanmıştır

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