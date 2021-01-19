Autodesk Inventor yazılımı, mühendislere 3B modelleme, simülasyon, görselleştirme ve dokümantasyon için tasarım çözümlerinden oluşan eksiksiz ve güçlü bir set sunar. Inventor yazılımı sayesinde mühendisler, bir ürün geliştirilmeden önce ürünün biçimi, uyumu ve işlevini doğrulamak için nihai ürünün sanal bir temsilini oluşturabilir. Geliştirme maliyetlerini azaltmanıza, mükemmel ürünler imal etmenize ve ürünlerinizi daha hızlı şekilde pazara sunmanıza yardımcı olan güçlü modelleme araçlarını, çoklu CAD tasarımına çevirme özelliklerini ve yerel DWG çizimlerini içerir.