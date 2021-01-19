Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
Autodesk Inventor 3D CAD yazılımı, mekanik tasarım, dokümantasyon ve simülasyon araçları sunar.
Parametrik, doğrudan, serbest biçim ve kurala dayalı
tasarımın güçlü bir karışımı.
Makine tasarımı, sac metal, çerçeve tasarımı, tüp ve boru,
kablo ve kablo demeti ve daha fazlası için entegre araçlar.
İmalat bilgilerini doğrudan 3B modele gömmek için Güçlü Model Tabanlı Tanım.
Ürün performansını tasarlamak ve optimize etmek için güçlü 3B modelleme ve simülasyon özelliklerini kullanın.
Özelleştirilebilir tasarım yapılandırmalarını hızla oluşturun ve ortak görevleri otomatikleştirin.
Tasarımlarınızı gelen müşteri verileriyle ilişkilendirin. Fikirlerinizi güvenli, bulut tabanlı bir ortamda paylaşın.
— Scott Finnis, CNC Mağaza Müdürü, Kalitta Motorsports
– JJ Johnson, Baş İşletme Görevlisi, Viewrail
– Alex Curtin, Ürün Müdürü, FS-Elliott
— Lune Riezebos, Hizmet Sunumu Uygulama Uzmanı, GEA
Çözüm Paketi, karmaşık ve özel ürünler, ekipman ve sistemler tasarlayan mühendisler için Inventor ve AutoCAD'e genişletilmiş özellikler sağlayan güçlü bir uygulama setidir.
Tüm ürün geliştirme döngüsüne fayda sağlayan özellikleri ortaya çıkarmak için Inventor ve AutoCAD'de çalışın. Videoyu izleyin (1:50 dk.)
Inventor için entegre araçların tasarımlarınızı nasıl hayata geçirdiğini görün. Model Joel Maia tarafından sağlanmıştır. (Video: 2:34 dk.)
BLOG
Autodesk Inventor'daki en son geliştirmeleri keşfedin ve bunları iş akışlarınızda uygulamaya başlayın.
YOUTUBE
Verimlilik ipuçları da dahil olmak üzere en son sürümle ilgili videoları izleyin.
EĞİTİMLER
İster yeni başlayan ister deneyimli bir CAD kullanıcısı olun, bu eğiticilere mutlaka göz atın.
Product Design & Manufacturing Collection'daki güçlü entegre araçlar hakkında uzmanlardan bilgi alın.
Autodesk Inventor yazılımı, mühendislere 3B modelleme, simülasyon, görselleştirme ve dokümantasyon için tasarım çözümlerinden oluşan eksiksiz ve güçlü bir set sunar. Inventor yazılımı sayesinde mühendisler, bir ürün geliştirilmeden önce ürünün biçimi, uyumu ve işlevini doğrulamak için nihai ürünün sanal bir temsilini oluşturabilir. Geliştirme maliyetlerini azaltmanıza, mükemmel ürünler imal etmenize ve ürünlerinizi daha hızlı şekilde pazara sunmanıza yardımcı olan güçlü modelleme araçlarını, çoklu CAD tasarımına çevirme özelliklerini ve yerel DWG çizimlerini içerir.
Autodesk Inventor, tasarım yapmak ve üretime hazırlanmak için otomatik ve özel araçlara ihtiyaç duyan makine tasarımcıları ve mühendisleri tarafından kullanılır.
Autodesk, bireyler ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account hesabında görünür. Ürününüzü bulup sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için indirme ve yükleme desteğine bakın.
Inventor, Microsoft® Windows® üzerinde çalışır. Ayrıntılar için sistem gereksinimlerine (İngilizce) göz atın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Autodesk Inventor'ı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Autodesk Inventor yazılımı aboneliğiniz varsa, yazılımı en fazla 3 bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) 'ne bakın.
Autodesk Inventor aboneliğiniz önceki 3 sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.
Yıllık Inventor aboneliğini