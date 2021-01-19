Autodesk Inventor: Tasarımcılar ve mühendisler için 3B modelleme yazılımı

En iddialı fikirlerinizi oluşturun, simüle edin ve belgeleyin.

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Autodesk Inventor nedir?

Autodesk Inventor 3D CAD yazılımı, mekanik tasarım, dokümantasyon ve simülasyon araçları sunar.

  • Parametrik, doğrudan, serbest biçim ve kurala dayalı
    tasarımın güçlü bir karışımı.

  • Makine tasarımı, sac metal, çerçeve tasarımı, tüp ve boru,
    kablo ve kablo demeti ve daha fazlası için entegre araçlar.

  • İmalat bilgilerini doğrudan 3B modele gömmek için Güçlü Model Tabanlı Tanım.

Neden Inventor'ı kullanmalısınız?

Ürün performansını iyileştirin

Ürün performansını tasarlamak ve optimize etmek için güçlü 3B modelleme ve simülasyon özelliklerini kullanın.

Tekrarlayan görevleri azaltın

Özelleştirilebilir tasarım yapılandırmalarını hızla oluşturun ve ortak görevleri otomatikleştirin. 

İş birliğini artırın

Tasarımlarınızı gelen müşteri verileriyle ilişkilendirin. Fikirlerinizi güvenli, bulut tabanlı bir ortamda paylaşın. 

Autodesk Inventor ile yapabilecekleriniz

Tasarımları temel paydaşlarla paylaşın (video: 2:13 dk.)

Yerleşik iş birliği araçlarıyla geri bildirimleri paylaşın

  • Hangi CAD yazılımını kullandıkları fark etmeksizin herkesle her yerde çalışın.
  • Bulut tabanlı tasarım incelemesini kullanarak her yerde paydaşlardan geri bildirim toplayın.
  • Ürün geliştirme yaşam döngünüzü tek bir veri kaynağıyla takip edin.

iLogic ile model oluşturmayı otomatikleştirin (video: 1:50 dk.)

Otomatikleştirilmiş süreçlerle daha verimli şekilde hareket edin

  • iLogic ile desteklenen iş akışlarıyla müşteriler için tasarımlarınızı hızlıca yeniden yapılandırın. 
  • Eklentiler oluşturmak için Inventor API'ye erişin.
  • Verilerinizi, uygulamalarınızı ve kurumsal yazılımlarınızı bağlamak için Autodesk Platform Hizmetleri'ni keşfedin.

BIM projeleri için üretimi öğrenin (video: 1:39 dk.)

BIM'e hazır özel tasarımlar sunun

  • Satış fırsatlarını artırmak için ürün verilerini yerel Revit ailesi biçiminde sağlayın.
  • AEC verileri etrafında özel imalatlar oluştururken iş birliği için veri alışverişlerini kullanın. 
  • Inventor için Informed Design (İngilizce) ile BIM'de birlikte çalışabilirliği artırın.

Koleksiyonla Inventor'ın yeteneklerini genişletin 

Çözüm Paketi, karmaşık ve özel ürünler, ekipman ve sistemler tasarlayan mühendisler için Inventor ve AutoCAD'e genişletilmiş özellikler sağlayan güçlü bir uygulama setidir.

Inventor ile nasıl daha fazlasını yapabileceğinizi öğrenin

2B ve 3B tasarım için en iyi uygulamalar

Tüm ürün geliştirme döngüsüne fayda sağlayan özellikleri ortaya çıkarmak için Inventor ve AutoCAD'de çalışın. Videoyu izleyin (1:50 dk.)

Eksiksiz bir ürün geliştirme çözümünü keşfedin

Inventor için entegre araçların tasarımlarınızı nasıl hayata geçirdiğini görün. Model Joel Maia tarafından sağlanmıştır. (Video: 2:34 dk.)

Inventor kaynaklarını keşfedin

BLOG 

Inventor'daki yeniliklere göz atın.

Autodesk Inventor'daki en son geliştirmeleri keşfedin ve bunları iş akışlarınızda uygulamaya başlayın.

Blog gönderisini okuyun

YOUTUBE 

Inventor YouTube kanalı

Verimlilik ipuçları da dahil olmak üzere en son sürümle ilgili videoları izleyin. 

YouTube kanalını ziyaret edin

EĞİTİMLER 

Inventor başlangıç kılavuzları

İster yeni başlayan ister deneyimli bir CAD kullanıcısı olun, bu eğiticilere mutlaka göz atın. 

Kullanmaya başlayın (İngilizce)

Inventor ile nasıl daha fazlasını yapabileceğinizi öğrenin

Product Design & Manufacturing Collection'daki güçlü entegre araçlar hakkında uzmanlardan bilgi alın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Inventor ne için kullanılır?

Autodesk Inventor yazılımı, mühendislere 3B modelleme, simülasyon, görselleştirme ve dokümantasyon için tasarım çözümlerinden oluşan eksiksiz ve güçlü bir set sunar. Inventor yazılımı sayesinde mühendisler, bir ürün geliştirilmeden önce ürünün biçimi, uyumu ve işlevini doğrulamak için nihai ürünün sanal bir temsilini oluşturabilir. Geliştirme maliyetlerini azaltmanıza, mükemmel ürünler imal etmenize ve ürünlerinizi daha hızlı şekilde pazara sunmanıza yardımcı olan güçlü modelleme araçlarını, çoklu CAD tasarımına çevirme özelliklerini ve yerel DWG çizimlerini içerir.

Autodesk Inventor'u kimler kullanır?

Autodesk Inventor, tasarım yapmak ve üretime hazırlanmak için otomatik ve özel araçlara ihtiyaç duyan makine tasarımcıları ve mühendisleri tarafından kullanılır.

Inventor'u nasıl indirebilirim?

Autodesk, bireyler ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account hesabında görünür. Ürününüzü bulup sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için indirme ve yükleme desteğine bakın.

Autodesk Inventor hangi işletim sisteminde çalışır?

Inventor, Microsoft® Windows® üzerinde çalışır. Ayrıntılar için sistem gereksinimlerine (İngilizce) göz atın.

Inventor ücretsiz deneme sürümümü ücretli aboneliğe nasıl dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Autodesk Inventor'ı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Inventor'ı birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Autodesk Inventor yazılımı aboneliğiniz varsa, yazılımı en fazla 3 bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi (İngilizce) 'ne bakın.

Mevcut sürüme abone olursam Inventor'ın hangi sürümlerini kullanabilirim? 

Autodesk Inventor aboneliğiniz önceki 3 sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabınızda gösterilir. Abonelerin kullanabileceği önceki sürümlere de göz atın.

Inventor aboneliğinin fiyatı nedir?

Yıllık Inventor aboneliğini ve aylık Inventor aboneliği olarak fiyatlandırılmıştır. 3 yıllık Inventor aboneliği olarak fiyatlandırılmıştır.

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