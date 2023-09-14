Autodesk Forma: Planlama aşamasında doğru kararları vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı

AEC Collection'ın bir parçası olarak veya bağımsız bir abonelik olarak kullanılabilir.

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Autodesk Forma nedir?

Autodesk Forma, fizibilite çalışmaları ve konsept tasarımı için güçlü ve kullanımı kolay yapay zekâ destekli araçlar sunan bir bulut yazılımıdır. Mimarlar ve tasarımcılar Forma'yı şu amaçlarla kullanır:

  • Gerçek dünya bağlamsal verileriyle coğrafi konumlu bir proje oluşturmak ve karmaşık 3B tasarımları dakikalar içinde modellemek

  • Konseptleri keşfetmek ve yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği optimize etmek için otomatik kütle çıkarımlarını ve gerçek zamanlı çevresel etki analizlerini kullanmak 

  • Revit, Rhino ve Dynamo ile akıcı bir şekilde bağlantı kurarak ayrıntılı bir tasarım süreci devam ettirmek

Neden Autodesk Forma kullanmalısınız?

Veri odaklı bir mimar olun

Rüzgar, güneş, gün ışığı ve gömülü karbon dahil olmak üzere bir dizi gerçek zamanlı analizle tasarım kalitesini iyileştirin.

Değerli zamanınızdan kazanın

Parmaklarınızın ucundaki otomasyonlar ve bağlamsal verilerle, karmaşık 3B tasarım konseptlerini dakikalar içinde modelleyebilirsiniz.

Şematik tasarım iş akışınızı yükseltin

Forma'ya hızlı bir şekilde katılın ve Revit, Rhino ve Dynamo entegrasyonlarıyla ayrıntılı tasarıma akıcı bir şekilde geçin.

En yeni Forma özellikleri ve haberleri

Forma blog sayfasını ziyaret edin
Revit'te yüksek konutları gösteren Forma önerisi

BLOG

Autodesk Forma ve Revit’in güçleri birleşiyor

Birlikte çalışabilirlik becerisiyle kavramsal tasarım çalışmalarınızın performansını en üst düzeye çıkarın. 

Blog gönderisini okuyun
Autodesk Forma'da gömülü karbon

BLOG

Forma'nın yeni Somutlaştırılmış Karbon Analizi

Erken tasarım kararlarınızın karbon etkisini kolayca anlayın.

Blog gönderisini okuyun
Autodesk Forma'da bir ağaç dizisi boyunca modellenen teras evler serisi

BLOG

Forma Board: Sezgisel bir iş birliği aracı

Mimarların daha iyi tasarım hikayeleri aktarmasına yardımcı olan yeni bir dijital beyaz tahta.

Blog gönderisini okuyun

Forma, Revit ve Insight'ta Karbon Analizi (video: 4:27 dakika)

Sürdürülebilirliği işinizin itici gücü haline getirin

Sürdürülebilirlik elçisi olun ve kapsamlı çevresel etki analizleri paketimizle müşterilerinizin ve paydaşlarınızın çevresel ve yaşam kaliteleri konusundaki beklentilerini daha iyi karşılayın.

Autodesk Forma'da analiz ve görsel karşılaştırma yapma eğitimi (video: 6:10 dk.)

Sadece birkaç saat içinde Forma'yı kullanmaya başlayın

Teknik altyapıdan bağımsız Forma’nın kullanımı çok kolaydır. Özel bir yardım merkezi, düzenli web seminerleri, öğrenme kaynakları ve aktif bir topluluk ile size uygun yolu öğrenebilirsiniz.

Autodesk Forma ile yapabilecekleriniz

Gerçek dünya verileriyle coğrafi konumlu bir proje oluşturun

Yeni BIM projeleri için bir başlangıç noktası olarak kullanmak üzere ilgili bağlamsal verilerle coğrafi konumlandırılmış projeler oluşturun. 

 

Videoyu izleyin (2:31 dk.)

Kapasite çalışmaları için erken konseptler geliştirin

Gereksinimlere uygunluğu değerlendirmek ve tasarım sürecinizi bilgilendirmek için ilk kütleleme çalışmalarını gerçekleştirin. 

 

Videoyu izleyin (8:07 dk.)
Forma'da bir ağaç dizisi boyunca modellenen teras evler serisi

Yapı performansını değerlendirin ve karşılaştırın

Yapı performansını ve çevresel nitelikleri değerlendirin. Tasarım alternatiflerini karşılaştırın ve bilinçli kararlar verin. 

 

Devamını okuyun

İçgörüleri ve ölçümleri belgeleyin

Müşteriye ilk teslimatı desteklemek için ön tasarım sürecinde elde edilen temel ölçümleri ve proje içgörülerini belgeleyin. 

 

Videoyu izleyin (2:30 dk.)

Forma'yı mevcut şematik tasarım iş akışınıza entegre edin

Forma verilerini Revit'e yükleyin ve Forma projelerini Revit değişiklikleriyle güncelleyin

Dynamo Player Extension ile tasarımınızı güçlendirin

Rhino'dan Forma'ya geometrinin doğrudan senkronizasyonu

AEC Collection'da Autodesk Forma ile tasarruf edin*

AEC Collection tasarlayan, inşa eden ve üretenler için uygun maliyetli bir CAD, BIM ve bulut yazılımı paketi sunar. Bağımsız sürüme kıyasla AEC Collection’da Forma, Revit, AutoCAD ve diğer ürünler için yılda binlerce dolar tasarruf edersiniz.

*Dahil olan ürünlerin ayrı ayrı satın alındığı durumla kıyaslandığında

AEC Collection'da Forma'nın gücünü keşfedin

Video: Forma eklentisini Revit ile kullanma

BIM'inizi veri odaklı tasarıma bağlayın

Tasarım iş akışınız için Forma ve Revit, masaüstü ve bulut arasında bağlantı kurun.

Video: Saha çalışmalarını geliştirmek için Autodesk Forma'nın nasıl kullanılacağını görün

Saha planlamanızda devrim yaratın

Sahalarınızı gerçek zamanlı önemli veriler ve tasarım araçlarıyla hızlıca inceleyerek daha fazla proje kazanın.

Autodesk Forma'nın API'leri ve uzantıları ile daha ileri gidin

Kendi uzantılarınızı oluşturarak Forma'yı özelleştirin veya her gün gelişen üçüncü taraf uzantı kitaplığını kullanın.

Autodesk Forma'da ilk analizinizi şimdi çalıştırın

AEC Collection'ın bir parçası olarak veya bağımsız bir abonelik olarak kullanılabilir.

numaralı telefondan satış ekibimize ulaşın +90 212 900 3420

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Forma nedir?

Autodesk Forma pazar içi teklifi, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat alanlarında endüstri bulutunun ilk yetenek setidir. Forma, mimarlara ve tasarımcılara fizibilite çalışmaları ve konsept tasarımı için güçlü ancak kullanımı kolay yapay zekâ destekli araçlar sunar. AEC Collection'ın bir parçası olarak veya bağımsız bir abonelik olarak sunulur.

Autodesk Forma'yı kimler kullanır?

Fizibilite çalışmaları ve konsept tasarımı üzerinde çalışan herkes Forma'yı kullanabilir. İster mimar, ister şehir plancısı veya gayrimenkul geliştiricisi olun Autodesk Forma planlama aşamasında doğru kararları vermenize yardımcı olur.

Autodesk Forma'nın Autodesk Platform'dan farkı nedir?

Autodesk Platformu, sektör bulutlarının yanı sıra iş ortaklarınızla birlikte bir projenin her aşamasında ihtiyaç duyacağınız araçları, verileri ve yetenekleri birbirine bağlayan tek bir ortam sağlayan bir dizi ortak bulut tabanlı hizmetten oluşur.

 

Autodesk, fizibilite çalışmaları ve konsept tasarımı için AEC endüstri bulutunun ilk yetenek seti olan Autodesk Forma pazar içi teklifini yayımladı.

Autodesk Forma'nın fiyatı nedir ve Autodesk Forma'ya nasıl erişilebilir?

Autodesk Forma aboneliğinin fiyatı aylık , yıllık veya 3 yıllık şeklindedir.

 

Autodesk Forma, Architecture, Engineering & Construction Collection üzerinden de temin edilebilir. Architecture, Engineering & Construction Collection aboneliğinin fiyatı aylık , yıllık veya 3 yıllık şeklindedir. Daha fazla bilgi için AEC Collection'ı ziyaret edin.

Autodesk Forma'da nasıl oturum açabilirim?

Aktif bir AEC Collection'ınız veya bağımsız aboneliğiniz varsa Autodesk hesabınızla Forma'da oturum açabilirsiniz. Forma'ya buradan giriş yapın.

 

Abone değil misiniz? Ücretsiz deneme sürümü için uygun olabilirsiniz.

 

Öğrenci veya eğitmen misiniz? Öğrenciler ve eğitmenler için ücretsiz yazılım edinin (İngilizce).

Autodesk Forma ücretsiz deneme sürümümü ücretli aboneliğe nasıl dönüştürebilirim?

Autodesk Forma'yı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Forma, AEC Collection yazılım paketine de dahildir. Daha fazla bilgi edinin.

Autodesk Forma ne kadar güvenli?

Nasıl güven inşa ettiğimizi, varlıklarınızın güvenliğini nasıl sağladığımızı, güvenlik olaylarına nasıl karşılık verdiğimizi ve verilerinizi nasıl koruduğumuzu öğrenmek için Autodesk güven merkezini (İngilizce) ziyaret edin.

Autodesk Forma, diğer Autodesk ürünleri ve harici uygulamalarla nasıl bağlantı kurar?

Autodesk Forma, IFC ve OBJ desteğinin yanı sıra Revit, Dynamo ve Rhino bağlantıları da dahil olmak üzere bir dizi Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat yazılımı için içe/dışa aktarma desteğine sahiptir.

Autodesk Forma hangi konumlarda otomatik veriler sunuyor?

Kullanılabilir veri kaynakları ülkeden ülkeye değişmektedir. Bulunduğunuz pazarda sunulan veri kaynaklarının dökümünü burada bulabilirsiniz.

Spacemaker'ın Autodesk Forma ile ilişkisi nedir?

8 Mayıs 2023'te, Spacemaker'ın erken aşama mimari tasarım ve şehir planlaması için yapay zeka ve tahmine dayalı analitik yeteneklerinin çoğunu FormIt'in kavramsal modelleme araçlarının çoğuyla birleştiren Forma pazar içi teklifini yayınladık. Ayrıca, genişletilmiş veri kullanılabilirliği ve yeni analizler gibi yeni özellikler de ekledik.

 

Forma'da artık birçok Spacemaker özelliği mevcut olduğu için Spacemaker yazılımını kullanımdan kaldırdık ve mevcut aboneler Forma'ya taşındı.

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