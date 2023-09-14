Autodesk Forma pazar içi teklifi, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat alanlarında endüstri bulutunun ilk yetenek setidir. Forma, mimarlara ve tasarımcılara fizibilite çalışmaları ve konsept tasarımı için güçlü ancak kullanımı kolay yapay zekâ destekli araçlar sunar. AEC Collection'ın bir parçası olarak veya bağımsız bir abonelik olarak sunulur.