Nasıl satın alınır?
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Autodesk Forma, fizibilite çalışmaları ve konsept tasarımı için güçlü ve kullanımı kolay yapay zekâ destekli araçlar sunan bir bulut yazılımıdır. Mimarlar ve tasarımcılar Forma'yı şu amaçlarla kullanır:
Gerçek dünya bağlamsal verileriyle coğrafi konumlu bir proje oluşturmak ve karmaşık 3B tasarımları dakikalar içinde modellemek
Konseptleri keşfetmek ve yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği optimize etmek için otomatik kütle çıkarımlarını ve gerçek zamanlı çevresel etki analizlerini kullanmak
Revit, Rhino ve Dynamo ile akıcı bir şekilde bağlantı kurarak ayrıntılı bir tasarım süreci devam ettirmek
Rüzgar, güneş, gün ışığı ve gömülü karbon dahil olmak üzere bir dizi gerçek zamanlı analizle tasarım kalitesini iyileştirin.
Parmaklarınızın ucundaki otomasyonlar ve bağlamsal verilerle, karmaşık 3B tasarım konseptlerini dakikalar içinde modelleyebilirsiniz.
Forma'ya hızlı bir şekilde katılın ve Revit, Rhino ve Dynamo entegrasyonlarıyla ayrıntılı tasarıma akıcı bir şekilde geçin.
BLOG
Birlikte çalışabilirlik becerisiyle kavramsal tasarım çalışmalarınızın performansını en üst düzeye çıkarın.
BLOG
Erken tasarım kararlarınızın karbon etkisini kolayca anlayın.
BLOG
Mimarların daha iyi tasarım hikayeleri aktarmasına yardımcı olan yeni bir dijital beyaz tahta.
Sürdürülebilirlik elçisi olun ve kapsamlı çevresel etki analizleri paketimizle müşterilerinizin ve paydaşlarınızın çevresel ve yaşam kaliteleri konusundaki beklentilerini daha iyi karşılayın.
Teknik altyapıdan bağımsız Forma’nın kullanımı çok kolaydır. Özel bir yardım merkezi, düzenli web seminerleri, öğrenme kaynakları ve aktif bir topluluk ile size uygun yolu öğrenebilirsiniz.
Yeni BIM projeleri için bir başlangıç noktası olarak kullanmak üzere ilgili bağlamsal verilerle coğrafi konumlandırılmış projeler oluşturun.
Gereksinimlere uygunluğu değerlendirmek ve tasarım sürecinizi bilgilendirmek için ilk kütleleme çalışmalarını gerçekleştirin.
Yapı performansını ve çevresel nitelikleri değerlendirin. Tasarım alternatiflerini karşılaştırın ve bilinçli kararlar verin.
Müşteriye ilk teslimatı desteklemek için ön tasarım sürecinde elde edilen temel ölçümleri ve proje içgörülerini belgeleyin.
– Lucile Poirot, Mimar ve Ortak, Club
Forma'da proje oluşturma süresi yarım günden daha kısa
– Wayne Dunkelberger, Baş Kreatif Direktörü, BBA
Görevleri ve yazılımları birleştirilme yoluyla verimlilikte artış
– Axel Kristoffersen, Mimar ve Genel Müdür, PKA
Forma'nın desteklediği rekabet kazanımlarından güç alan şirket büyümesi
AEC Collection tasarlayan, inşa eden ve üretenler için uygun maliyetli bir CAD, BIM ve bulut yazılımı paketi sunar. Bağımsız sürüme kıyasla AEC Collection’da Forma, Revit, AutoCAD ve diğer ürünler için yılda binlerce dolar tasarruf edersiniz.
*Dahil olan ürünlerin ayrı ayrı satın alındığı durumla kıyaslandığında
Tasarım iş akışınız için Forma ve Revit, masaüstü ve bulut arasında bağlantı kurun.
Sahalarınızı gerçek zamanlı önemli veriler ve tasarım araçlarıyla hızlıca inceleyerek daha fazla proje kazanın.
Kendi uzantılarınızı oluşturarak Forma'yı özelleştirin veya her gün gelişen üçüncü taraf uzantı kitaplığını kullanın.
Autodesk Forma pazar içi teklifi, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat alanlarında endüstri bulutunun ilk yetenek setidir. Forma, mimarlara ve tasarımcılara fizibilite çalışmaları ve konsept tasarımı için güçlü ancak kullanımı kolay yapay zekâ destekli araçlar sunar. AEC Collection'ın bir parçası olarak veya bağımsız bir abonelik olarak sunulur.
Fizibilite çalışmaları ve konsept tasarımı üzerinde çalışan herkes Forma'yı kullanabilir. İster mimar, ister şehir plancısı veya gayrimenkul geliştiricisi olun Autodesk Forma planlama aşamasında doğru kararları vermenize yardımcı olur.
Autodesk Platformu, sektör bulutlarının yanı sıra iş ortaklarınızla birlikte bir projenin her aşamasında ihtiyaç duyacağınız araçları, verileri ve yetenekleri birbirine bağlayan tek bir ortam sağlayan bir dizi ortak bulut tabanlı hizmetten oluşur.
Autodesk, fizibilite çalışmaları ve konsept tasarımı için AEC endüstri bulutunun ilk yetenek seti olan Autodesk Forma pazar içi teklifini yayımladı.
Autodesk Forma aboneliğinin fiyatı aylık
Autodesk Forma, Architecture, Engineering & Construction Collection üzerinden de temin edilebilir. Architecture, Engineering & Construction Collection aboneliğinin fiyatı aylık
Aktif bir AEC Collection'ınız veya bağımsız aboneliğiniz varsa Autodesk hesabınızla Forma'da oturum açabilirsiniz. Forma'ya buradan giriş yapın.
Abone değil misiniz? Ücretsiz deneme sürümü için uygun olabilirsiniz.
Öğrenci veya eğitmen misiniz? Öğrenciler ve eğitmenler için ücretsiz yazılım edinin (İngilizce).
Autodesk Forma'yı buradan satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Forma, AEC Collection yazılım paketine de dahildir. Daha fazla bilgi edinin.
Nasıl güven inşa ettiğimizi, varlıklarınızın güvenliğini nasıl sağladığımızı, güvenlik olaylarına nasıl karşılık verdiğimizi ve verilerinizi nasıl koruduğumuzu öğrenmek için Autodesk güven merkezini (İngilizce) ziyaret edin.
Autodesk Forma, IFC ve OBJ desteğinin yanı sıra Revit, Dynamo ve Rhino bağlantıları da dahil olmak üzere bir dizi Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat yazılımı için içe/dışa aktarma desteğine sahiptir.
Kullanılabilir veri kaynakları ülkeden ülkeye değişmektedir. Bulunduğunuz pazarda sunulan veri kaynaklarının dökümünü burada bulabilirsiniz.
8 Mayıs 2023'te, Spacemaker'ın erken aşama mimari tasarım ve şehir planlaması için yapay zeka ve tahmine dayalı analitik yeteneklerinin çoğunu FormIt'in kavramsal modelleme araçlarının çoğuyla birleştiren Forma pazar içi teklifini yayınladık. Ayrıca, genişletilmiş veri kullanılabilirliği ve yeni analizler gibi yeni özellikler de ekledik.
Forma'da artık birçok Spacemaker özelliği mevcut olduğu için Spacemaker yazılımını kullanımdan kaldırdık ve mevcut aboneler Forma'ya taşındı.