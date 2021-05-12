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Autodesk Fusion with·PowerShape imalat CAD yazılımı; yüzey, katı nesne ve örgü modellemeyi birleştirerek kalıpları ve diğer karmaşık parçaları üretime hazırlamaya yardımcı olur. PowerShape artık Fusion ve Fusion Team'i de içeriyor.
CAM programlama sürecini hızlandıran özel modelleme araçlarına erişin.
Düşük kaliteli olsa bile yüzey, katı cisim ya da örgü verilerinden oluşan her türlü kombinasyonla çalışın.
İmal edilebilir kalıplar, aletler, elektrotlar ve daha fazlasının üretimini otomatikleştirin.
CAM yazılımlarını daha iyi kontrol etmek için şu özelliklere sahip karmaşık 3B geometriler oluşturun:
Sık gerçekleştirilen modelleme görevlerini otomatikleştirin. Ürün tasarımlarınızı hızlı bir şekilde CNC'de işlenmeye hazır kalıp ve aletlere dönüştürmek için şu yöntemleri kullanın:
3B tasarımlarınızı doğrulamak için Fusion with PowerShape'teki güçlü mekanik ve termal simülasyon araçlarını kullanın.
– David Krajci, Operasyon Direktörü, 3-Dimensional Services
– Dave Tessin, Takımhane Müdürü, Steele Rubber Products
– Brian Bendig, Başkan, Cavalier Tool and Manufacturing
– Rob Carter, Grup İşleme Destek Yöneticisi, Formaplex
ÜRÜN KURSLARI
Fusion with PowerShape'in temellerini öğrenmek için ücretsiz, isteğe bağlı eğitim videolarına erişin.
ÜRÜN ÖĞRENME
Fusion with PowerShape'in sağladığı diğer gelişmiş özelliklerden bazıları hakkında bilgi edinin.
VAKA İNCELEMELERİ
Başkalarının Fusion with PowerShape'i ve imalat araçları için modellemesini nasıl kullandığını görün.
Autodesk Fusion with PowerShape, Microsoft® Windows® 10 ve Windows 11 üzerinde çalışır. Ayrıntılar için sistem gereksinimlerine (İngilizce) göz atın.
Autodesk Fusion with PowerShape, üreticilerin ürün tasarımlarını üretimde kullanılacak kalıp ve aletlere dönüştürme sürecini basitleştirmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmış bir CAD modelleme yazılımıdır. PowerMill veya FeatureCAM gibi CAM yazılımları için ideal bir modelleme yardımcısı olan PowerShape, CAM programlama sürecini kolaylaştıracak geometriler oluşturmaya yardımcı olur.
PowerShape, yaygın olarak kullanılan tasarım sistemlerinin yerel CAD verileriyle uyumludur. Akıllı iş akışlarından yararlanarak karmaşık parçaları içeri aktarabilir, analiz edebilir, onarabilir ve CNC'de işlenmeye hazırlayabilirsiniz.
Autodesk Fusion with PowerShape, bitmiş ürün tasarımlarını seri üretimde kullanılacak imal edilebilir parçalara (genellikle kalıplar, aletler, elektrotlar) dönüştürmesi gereken üreticiler tarafından yaygın olarak kullanılır.
PowerShape genellikle ilgili parçaların CNC tezgâhlarında üretiminde kullanılacak NC işleme kodunu oluşturan imalat mühendisleri ve CNC tezgâh operatörleri tarafından tercih edilir.
Bölgenizdeki Autodesk satış temsilcisiyle iletişime geçerek işletmenizin ihtiyaçlarını görüşebilir ve kullanabileceğiniz sınırlı süreli bir Autodesk Fusion with PowerShape sürümünün olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Raporlama
Ürün kullanım raporları
Yönetim ve Güvenlik
2 adımlı doğrulama
Toplu içe aktarma ve atama
Destek ve benimseme hizmetleri
Mesai saatlerinde canlı destek
İşbirliği
Autodesk Drive
Paylaşılan görünümler
Plandaki özelliklerin tam listesine ve sık sorulan sorulara bakın.
Yazılımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için eğitim, uygulama ve diğer destek konuları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Doğru niteliklere sahip uzmanlar küçük bir internet araması kadar uzağınızda.
Bölgenizde aşağıdaki konularda size yardımcı olacak Autodesk tarafından onaylanan uzmanları bulmak için Autodesk İş Ortağı Bulucu (İngilizce) sayfasını ziyaret edin:
Not: Sağlayıcılar aracılığıyla temin edilen her hizmet, doğrudan müşteriyle sağlayıcı arasındaki ücretli sözleşmeye tabidir.