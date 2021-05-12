Autodesk Fusion with PowerShape: İmalat için gerekli kalıpları, aletleri ve çok daha fazlasını hazırlamaya yönelik modelleme yazılımı

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Autodesk Fusion with PowerShape nedir?

Autodesk Fusion with·PowerShape imalat CAD yazılımı; yüzey, katı nesne ve örgü modellemeyi birleştirerek kalıpları ve diğer karmaşık parçaları üretime hazırlamaya yardımcı olur. PowerShape artık Fusion ve Fusion Team'i de içeriyor.

Neden Autodesk Fusion with PowerShape'i tercih etmelisiniz?

CAM programlama sürecinizi iyileştirin

CAM programlama sürecini hızlandıran özel modelleme araçlarına erişin.

Her tür karmaşık CAD verisini işleyin

Düşük kaliteli olsa bile yüzey, katı cisim ya da örgü verilerinden oluşan her türlü kombinasyonla çalışın.

İmalat için karmaşık CAD modellerini hazırlayın

İmal edilebilir kalıplar, aletler, elektrotlar ve daha fazlasının üretimini otomatikleştirin.

Autodesk Fusion with PowerShape ile neler yapabilirsiniz?

PowerShape ile içe aktarın, analiz edin ve onarın (video: 2:07 dk.)

CAM programlamayı iyileştirin

CAM yazılımlarını daha iyi kontrol etmek için şu özelliklere sahip karmaşık 3B geometriler oluşturun:

  • Yüzey, katı nesne ya da örgü verilerini sorunsuzca karıştırın
  • Üçüncü taraf tasarımları içe aktarın, analiz edin ve onarın
  • Sistem çıkışı süreçlerini karmaşık hale getirebilecek hataları düzeltin

Otomatik elektrot üretimi (video 2:07 dk.)

İmalat için modellemeyle daha hızlı çalışın

Sık gerçekleştirilen modelleme görevlerini otomatikleştirin. Ürün tasarımlarınızı hızlı bir şekilde CNC'de işlenmeye hazır kalıp ve aletlere dönüştürmek için şu yöntemleri kullanın:

  • Çekirdek ve boşlukları ayırma
  • Elektrot tasarımı ve imalatı
  • EDM için otomatik nervür kapama

3B tasarımlarınızı imalattan önce doğrulayın (video: 2:16 dk.)

Gelişmiş simülasyona erişin

3B tasarımlarınızı doğrulamak için Fusion with PowerShape'teki güçlü mekanik ve termal simülasyon araçlarını kullanın.

Değerli PowerShape kaynaklarını keşfedin

ÜRÜN KURSLARI

Kendi hızınızda öğrenme

Fusion with PowerShape'in temellerini öğrenmek için ücretsiz, isteğe bağlı eğitim videolarına erişin.

Eğitime başlayın

ÜRÜN ÖĞRENME

Kaynak hub'ı

Fusion with PowerShape'in sağladığı diğer gelişmiş özelliklerden bazıları hakkında bilgi edinin.

Videoları izleyin (İngilizce)

VAKA İNCELEMELERİ

Müşteri hikâyeleri

Başkalarının Fusion with PowerShape'i ve imalat araçları için modellemesini nasıl kullandığını görün.

Hikayelere bakın (İngilizce)

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Fusion with PowerShape hangi işletim sisteminde çalışır?

Autodesk Fusion with PowerShape, Microsoft® Windows® 10 ve Windows 11 üzerinde çalışır. Ayrıntılar için sistem gereksinimlerine (İngilizce) göz atın.

Autodesk Fusion with PowerShape ne için kullanılır?

Autodesk Fusion with PowerShape, üreticilerin ürün tasarımlarını üretimde kullanılacak kalıp ve aletlere dönüştürme sürecini basitleştirmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmış bir CAD modelleme yazılımıdır. PowerMill veya FeatureCAM gibi CAM yazılımları için ideal bir modelleme yardımcısı olan PowerShape, CAM programlama sürecini kolaylaştıracak geometriler oluşturmaya yardımcı olur.

PowerShape, yaygın olarak kullanılan tasarım sistemlerinin yerel CAD verileriyle uyumludur. Akıllı iş akışlarından yararlanarak karmaşık parçaları içeri aktarabilir, analiz edebilir, onarabilir ve CNC'de işlenmeye hazırlayabilirsiniz.

Autodesk Fusion with PowerShape'i kimler kullanır?

Autodesk Fusion with PowerShape, bitmiş ürün tasarımlarını seri üretimde kullanılacak imal edilebilir parçalara (genellikle kalıplar, aletler, elektrotlar) dönüştürmesi gereken üreticiler tarafından yaygın olarak kullanılır.

PowerShape genellikle ilgili parçaların CNC tezgâhlarında üretiminde kullanılacak NC işleme kodunu oluşturan imalat mühendisleri ve CNC tezgâh operatörleri tarafından tercih edilir.

Autodesk Fusion with PowerShape'in ücretsiz sürümü var mı?

Bölgenizdeki Autodesk satış temsilcisiyle iletişime geçerek işletmenizin ihtiyaçlarını görüşebilir ve kullanabileceğiniz sınırlı süreli bir Autodesk Fusion with PowerShape sürümünün olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Standart planınıza neler dahildir?

Raporlama
Ürün kullanım raporları

  • Her bir ürünü veya sürümü kaç kişinin kullandığını ve genel kullanım sıklığını toplu bir özet halinde görün.

Yönetim ve Güvenlik
2 adımlı doğrulama

  • Kullanıcı hesaplarının güvenliğine bir katman daha ekleyin.

Toplu içe aktarma ve atama

  • Bir .csv dosyası yükleyerek çok sayıda kullanıcıyı tek seferde ekleyin ve atayın.

Destek ve benimseme hizmetleri
Mesai saatlerinde canlı destek

  • Kendi mesai saatleriniz içerisinde bir Autodesk uzmanına ulaşarak yardım alın.

İşbirliği
Autodesk Drive

  • Tasarım verilerinizi güvenli bir şekilde saklayın, görüntüleyin ve paylaşın.

Paylaşılan görünümler

  • İşleri paydaşlarla hızlı ve güvenli şekilde paylaşın.

Plandaki özelliklerin tam listesine ve sık sorulan sorulara bakın.

Yerel eğitim ve teknik desteğe nasıl erişebilirim?

Yazılımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için eğitim, uygulama ve diğer destek konuları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Doğru niteliklere sahip uzmanlar küçük bir internet araması kadar uzağınızda.

Bölgenizde aşağıdaki konularda size yardımcı olacak Autodesk tarafından onaylanan uzmanları bulmak için Autodesk İş Ortağı Bulucu (İngilizce) sayfasını ziyaret edin:

  • Eğitim ve uygulama
  • Sistem entegrasyonu
  • Yazılım yapılandırması
  • İş akışı optimizasyonu
  • API geliştirme ve süreç otomasyonu

Not: Sağlayıcılar aracılığıyla temin edilen her hizmet, doğrudan müşteriyle sağlayıcı arasındaki ücretli sözleşmeye tabidir.

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Destek ve problem çözme (İngilizce)

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