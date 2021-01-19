Revit LT, 3B mimari tasarımlar ve dokümantasyon oluşturmaya yönelik basitleştirilmiş bir BIM aracıdır. Temel yapısal modelleme, birlikte çalışabilirlik ve veri yönetiminin yanı sıra sunum ve görselleştirme özellikleri sunar. Revit ise iş paylaşımı ve iş birliği, MEP ve inşaat modelleme araç setleri, gelişmiş simülasyon ve analiz gibi birçok özellik sunar.

