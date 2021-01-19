Nasıl satın alınır?
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Kendi kendine öğrenenler için BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) çözümü olan Revit LT™, küçük mimari stüdyolar veya tek başına uygulayıcılara yönelik uygun maliyetli bir proje çözümüdür.
Revit'in tüm tasarım ve dokümantasyon gücüne çok düşük bir ücretle sahip olun.
BIM ile daha fazla iş elde edin.
Üretim iş akışlarını hızlandırın ve yeniden çalışmayı azaltmak için çıktıları standart hale getirin.
BIM yaklaşımıyla projeler için yeterlilik kazanarak daha fazla iş alın. Tasarım incelemelerinde müşterilerinizi 3B görselleştirme ve veri zengini dokümantasyon ile etkileyin. Revit LT'nin verimlilik ve koordinasyon araçları sayesinde proje zaman çizelgelerini koruyun ve bütçenizi aşmayın.
CAD ve BIM verilerini yönetmenin yanı sıra verileri anlaşılır, düzenli ve eksiksiz tasarım çıktılarına dönüştürün. AutoCAD Revit LT Suite paketinde Revit LT ile AutoCAD LT'yi birlikte satın alarak bağımsız aboneliklere kıyasla büyük oranda tasarruf edebilirsiniz.
– Davey McEathron, Yönetici, Davey McEathron Architecture
–Geoffrey Tears, Mimari Tasarımcı, Mohle Design
– Philip Noland, Şirket Sahibi, Noland Design Studio
Yaratıcılığınıza ilham katmak, iş tekrarlarını azaltmak ve hem sizin hem de firmanızın üretkenliğini artırmak için mimari tasarımlarda 3B modelleme araçlarını kullanın.
Profesyonel düzeydeki CAD ve BIM araçlarıyla tasarım ve dokümantasyonda zamandan tasarruf edin. Tek pakette bir araya getirilen Revit LT ve AutoCAD LT'yi satın alarak tasarruf edin.
Revit LT, CAD ve BIM'de çalışan bireylerin ve ekiplerin mimari ve mühendislik projelerini tasarlama, belgeleme, görselleştirme ve teslim etmesi için kullanılır.
Revit LT dünyanın dört bir yanındaki mimarlar, mühendisler, yükleniciler, danışmanlar, proje ve BIM yöneticileri, tasarım ve mühendislik uzmanları ve öğrenciler tarafından kullanılmaktadır.
Revit LT, 3B mimari tasarımlar ve dokümantasyon oluşturmaya yönelik basitleştirilmiş bir BIM aracıdır. Temel yapısal modelleme, birlikte çalışabilirlik ve veri yönetiminin yanı sıra sunum ve görselleştirme özellikleri sunar. Revit ise iş paylaşımı ve iş birliği, MEP ve inşaat modelleme araç setleri, gelişmiş simülasyon ve analiz gibi birçok özellik sunar.
Revit LT aboneliğiniz önceki 3 sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabı sayfanızda gösterilir. Ayrıca aboneler için mevcut önceki sürümlere bakın
Revit LT yazılımı için aboneliğiniz varsa yazılımı 3 bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi' (İngilizce) ne bakın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan Revit LT'i satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yıllık Revit LT aboneliğinin ücreti
Revit
Revit LT
Mimari, yapı, MEP ve inşaat sektörleri için modelleme araç setleri
İşbirliği
Dokümantasyon
Simülasyon ve analiz