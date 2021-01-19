Revit LT: Tasarıma yenilik katanlar için 3B modelleme araçları

İlham veren mimarlık için uygun maliyetli BIM yazılımı

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Revit LT nedir?

Kendi kendine öğrenenler için BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) çözümü olan Revit LT™, küçük mimari stüdyolar veya tek başına uygulayıcılara yönelik uygun maliyetli bir proje çözümüdür.

  • Revit'in tüm tasarım ve dokümantasyon gücüne çok düşük bir ücretle sahip olun.

  • BIM ile daha fazla iş elde edin.

  • Üretim iş akışlarını hızlandırın ve yeniden çalışmayı azaltmak için çıktıları standart hale getirin.

Revit LT'ye genel bakış (1:37 dk.)

Revit LT ile yapabilecekleriniz

Tasarım amacını hızla tanımlayın ve belgeleyin

Revit LT sunduğu çizim, model ailesi oluşturma, planlama, not ekleme ve dokümantasyon oluşturma araçları sayesinde mimari tasarımlar için BIM iş akışı verimliliğini artırır.

BIM ile tasarım işletmenizi büyütün

BIM yaklaşımıyla projeler için yeterlilik kazanarak daha fazla iş alın. Tasarım incelemelerinde müşterilerinizi 3B görselleştirme ve veri zengini dokümantasyon ile etkileyin. Revit LT'nin verimlilik ve koordinasyon araçları sayesinde proje zaman çizelgelerini koruyun ve bütçenizi aşmayın.

En iyi BIM ve CAD yazılımı ile çalışın

CAD ve BIM verilerini yönetmenin yanı sıra verileri anlaşılır, düzenli ve eksiksiz tasarım çıktılarına dönüştürün. AutoCAD Revit LT Suite paketinde Revit LT ile AutoCAD LT'yi birlikte satın alarak bağımsız aboneliklere kıyasla büyük oranda tasarruf edebilirsiniz.

Tasarım uygulamalarınız için doğru araçları bulun

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Revit LT

Yaratıcılığınıza ilham katmak, iş tekrarlarını azaltmak ve hem sizin hem de firmanızın üretkenliğini artırmak için mimari tasarımlarda 3B modelleme araçlarını kullanın. 

 

AutoCAD Revit LT Suite

Profesyonel düzeydeki CAD ve BIM araçlarıyla tasarım ve dokümantasyonda zamandan tasarruf edin. Tek pakette bir araya getirilen Revit LT ve AutoCAD LT'yi satın alarak tasarruf edin.

 

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Revit LT ne için kullanılır?

Revit LT, CAD ve BIM'de çalışan bireylerin ve ekiplerin mimari ve mühendislik projelerini tasarlama, belgeleme, görselleştirme ve teslim etmesi için kullanılır.

Revit LT yazılımını kimler kullanıyor?

Revit LT dünyanın dört bir yanındaki mimarlar, mühendisler, yükleniciler, danışmanlar, proje ve BIM yöneticileri, tasarım ve mühendislik uzmanları ve öğrenciler tarafından kullanılmaktadır.

Revit LT ve Revit arasındaki farklar nelerdir?

Revit LT, 3B mimari tasarımlar ve dokümantasyon oluşturmaya yönelik basitleştirilmiş bir BIM aracıdır. Temel yapısal modelleme, birlikte çalışabilirlik ve veri yönetiminin yanı sıra sunum ve görselleştirme özellikleri sunar. Revit ise iş paylaşımı ve iş birliği, MEP ve inşaat modelleme araç setleri, gelişmiş simülasyon ve analiz gibi birçok özellik sunar.

Mevcut sürüme abone olursam Revit LT'nin hangi sürümlerini kullanabilirim?

Revit LT aboneliğiniz önceki 3 sürümü yükleyip kullanabilmenizi sağlar. Mevcut indirmeler, abone olduktan sonra Autodesk Account hesabı sayfanızda gösterilir. Ayrıca aboneler için mevcut önceki sürümlere bakın 

Revit LT'yi birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Revit LT yazılımı için aboneliğiniz varsa yazılımı 3 bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesi' (İngilizce) ne bakın.

Revit LT ücretsiz deneme sürümümü ücretli aboneliğe nasıl dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan Revit LT'i satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Revit LT aboneliğinin ücreti nedir?

Yıllık Revit LT aboneliğinin ücreti ve aylık Revit LT aboneliğinin ücreti ise . 3 yıllık Revit LT aboneliğinin ücreti . Revit LT ayrıca AutoCAD Revit LT Suite içinde AutoCAD LT ile birlikte sunulmaktadır. Yıllık AutoCAD Revit LT Suite aboneliğinin ücreti ve aylık AutoCAD Revit LT Suite aboneliğinin ücreti ise . 3 yıllık AutoCAD Revit LT Suite aboneliğinin ücreti .

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İşbirliği

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Dokümantasyon

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Simülasyon ve analiz

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Özellikler

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Tamamla

Limited

Sınırlı

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Yok