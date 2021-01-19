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Autodesk Maya, gerçekçi karakterler ve gişe rekorları kıran efektler oluşturmaya yönelik profesyonel bir 3B yazılımdır.
Etkileşimli animasyon araçları ile gerçekçi karakterlere hayat verin.
Pratik modelleme araçlarıyla 3B nesneleri ve sahneleri şekillendirin
Patlamalardan kumaş simülasyonlarına kadar gerçekçi efektler oluşturun.
Maya'nın güçlü araçları, yaratıcılığa odaklanabilmeniz ve işlerinizi teslim tarihlerine kadar yetiştirebilmeniz için daha hızlı yineleme yapmanıza yardımcı olur.
Karakterlere ve sahnelere ince ayrıntılar ekleyin ve müşterilerin tekrar size gelmesini sağlayacak kaliteli işler sunun.
Sektördeki en iyi sanatçılar en karmaşık çekimleri, karakterleri ve dünyaları yaratmak için Maya'ya güveniyor.
İster gerçekçi dijital dublörleri, ister sevimli çizgi film karakterlerini canlandırıyor olun; Maya, 3B varlıklarınızı hayata geçirmek için gereken animasyon araç setine sahiptir.
—Gaspard Roche, Karakterlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Mikros Animation
–Amaan Akram, Görsel Efektler Birim Yöneticisi, Untold Studios
—Jocelyn Birsch, Deneyim Direktörü, The Mill
—Thomas Kutschera, Groom CFX Başkanı, Pixomondo
Framestore'un Maya ile Galaksinin Koruyucuları 3 için nasıl çarpıcı karakter animasyonları geliştirdiğini izleyin.
Qvisten Animation, ekip çalışmasını ve geleceğe hazır prodüksiyonları kolaylaştırmak için Maya ile bir OpenUSD (Universal Scene Description) varlık üretim hattı oluşturdu.
Warner Bros. Games Avalanche takımının, Maya'yı kullanarak merakla beklenen fantezi oyunu için karakterler, animasyonlar ve sinematik sahneleri nasıl oluşturup rafine ettiğini keşfedin.
GÜNCEL KALIN
Sektör uzmanlarının konuşmalarını izleyin ve yeni araçları, iş akışlarını ve daha fazlasını keşfedin.
EĞİTİMLER
Dijital içerik üretmenizi sağlayacak modelleme, model üretimi, animasyon, FX ve görüntüleme eğitimlerini bulun.
MAKALELER
Animasyon, görsel efekt ve oyun stüdyolarından Maya ile ilgili haberleri ve hikâyeleri okuyun.
Maya, gerçekçi karakterler ve gişe rekorlarına oynayacak efektler oluşturmak için tasarlanmış profesyonel 3B animasyon, modelleme, simülasyon ve görüntü işleme araçlarından oluşur.
Fantastik yaratıklardan nefes kesici manzaralara ve patlamalarla dolu savaş sahnelerine kadar her konuda en iyi sanatçılar, modelleyiciler ve animatörler günümüzün en sevilen animasyon ve canlı aksiyon filmlerine, TV şovlarına ve bilgisayar oyunlarına hayat vermek için Maya'nın ödüllü araç setine güveniyor.
Maya’yı film, TV ve oyun sektörlerinde 3B modelleyiciler, animatörler, aydınlatma ve FX sanatçıları kullanmaktadır.
Maya ve 3ds Max, dünya çapındaki yaratıcı stüdyolar tarafından animasyon, modelleme, görsel efektler ve görüntüleme yapmak için kullanılmaktadır. Ne zaman Maya'yı (İngilizce) ve ne zaman 3ds Max'i seçeceğinizi (İngilizce) öğrenin.
Maya, Microsoft® Windows®, Apple® macOS® ve Linux® üzerinde çalışabilir. Ayrıntılar için Maya sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.
Autodesk, bireyler ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. İndirebileceğiniz ürünler Autodesk Hesabı bölümünde görünür. Ürününüzü bulup bir sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk desteği sayfasını ziyaret edin.
Maya yazılımına aboneliğiniz varsa yazılımı toplam üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesine (İngilizce) bakın.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan Maya'yı satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yıllık Maya aboneliği
Dünya çapında şartlarımızı karşılayan akademik kurumlardaki öğrenciler (İngilizce) ve öğretmenler (İngilizce), Autodesk Eğitim Topluluğu aracılığıyla Autodesk yazılımlarına bir yıl ücretsiz erişim hakkından yararlanabilir.
Sinema, TV ve oyunlar için nefes kesici sahnelerle karakterlere hayat verin.
Karmaşık simülasyonlar, efektler ve görüntülemeye yönelik güçlü, ölçeklenebilir bir 3B animasyon üretim hattı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yaratıcı araçlar.