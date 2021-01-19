Autodesk Maya: Kapsamlı dünyalar, karmaşık karakterler ve nefes kesen efektler oluşturun

3B animasyon ve görsel efekt yazılımı

Resim Framestore tarafından sağlanmıştır

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Maya nedir?

Autodesk Maya, gerçekçi karakterler ve gişe rekorları kıran efektler oluşturmaya yönelik profesyonel bir 3B yazılımdır.

  • Etkileşimli animasyon araçları ile gerçekçi karakterlere hayat verin.

  • Pratik modelleme araçlarıyla 3B nesneleri ve sahneleri şekillendirin

  • Patlamalardan kumaş simülasyonlarına kadar gerçekçi efektler oluşturun.

Neden Maya'yı kullanmalısınız?

İş akışlarını hızlandırın

Maya'nın güçlü araçları, yaratıcılığa odaklanabilmeniz ve işlerinizi teslim tarihlerine kadar yetiştirebilmeniz için daha hızlı yineleme yapmanıza yardımcı olur.

Çarpıcı görseller sunun

Karakterlere ve sahnelere ince ayrıntılar ekleyin ve müşterilerin tekrar size gelmesini sağlayacak kaliteli işler sunun.

Karmaşıklık ölçeği

Sektördeki en iyi sanatçılar en karmaşık çekimleri, karakterleri ve dünyaları yaratmak için Maya'ya güveniyor.

Maya ile yapabilecekleriniz

Galaksinin Koruyucuları 3 filminden bir kare Resim Framestore tarafından sağlanmıştır.

Güçlü animasyon araçlarıyla 3B modellere hayat verin

İster gerçekçi dijital dublörleri, ister sevimli çizgi film karakterlerini canlandırıyor olun; Maya, 3B varlıklarınızı hayata geçirmek için gereken animasyon araç setine sahiptir.

Maya için Bifrost ile oluşturulan ortam. Resim Lucien Wutsh Michanol tarafından sağlanmıştır.

Bifrost ile ayrıntılı efektler ve ortamlar oluşturun

Alevli patlamalardan yemyeşil ormanlara kadar Maya için Bifrost, tek bir görsel programlama ortamında karmaşık simülasyonlar ve dünyalar oluşturmayı mümkün kılar.

İş akışları ve kullanım durumları

Video: Galaksinin Koruyucuları 3 film karakterlerini canlandırma

Galaksinin Koruyucuları 3 film karakterlerini canlandırma

Framestore'un Maya ile Galaksinin Koruyucuları 3 için nasıl çarpıcı karakter animasyonları geliştirdiğini izleyin.

Videoyu izleyin (1:19:42 sa.)
Bir cihaza bakan mavi şapkalı ve yeşil fularlı yaratık

Qvisten'ın OpenUSD üretim hattıyla ekip çalışması kolaylaşıyor

Qvisten Animation, ekip çalışmasını ve geleceğe hazır prodüksiyonları kolaylaştırmak için Maya ile bir OpenUSD (Universal Scene Description) varlık üretim hattı oluşturdu.

Blog gönderisini okuyun
Video: Hogwarts Legacy'e içeriden bir bakış

Hogwarts Legacy Oyununa İçeriden Bir Bakış

Warner Bros. Games Avalanche takımının, Maya'yı kullanarak merakla beklenen fantezi oyunu için karakterler, animasyonlar ve sinematik sahneleri nasıl oluşturup rafine ettiğini keşfedin.

Videoyu izleyin (58:28 dk.)

Maya kaynakları

GÜNCEL KALIN

M&E YouTube kanalı

Sektör uzmanlarının konuşmalarını izleyin ve yeni araçları, iş akışlarını ve daha fazlasını keşfedin.

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EĞİTİMLER

Maya öğrenme kanalı

Dijital içerik üretmenizi sağlayacak modelleme, model üretimi, animasyon, FX ve görüntüleme eğitimlerini bulun.

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MAKALELER

Maya blogu

Animasyon, görsel efekt ve oyun stüdyolarından Maya ile ilgili haberleri ve hikâyeleri okuyun.

Blogu ziyaret edin

Ne zaman Maya, ne zaman 3ds Max kullanılır?

Maya ve 3ds Max, dünya çapındaki yaratıcı stüdyolar tarafından animasyon, modelleme, görsel efektler ve görüntüleme yapmak için kullanılmaktadır.

Animal Logic'te USD'nin Üretimde Kullanımı

Animal Logic, Maya'da USD'yi kendi üretim hatlarına nasıl entegre ettiklerine dair yaşadıkları süreci paylaşıyor.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Maya ne için kullanılır?

Maya, gerçekçi karakterler ve gişe rekorlarına oynayacak efektler oluşturmak için tasarlanmış profesyonel 3B animasyon, modelleme, simülasyon ve görüntü işleme araçlarından oluşur.

Fantastik yaratıklardan nefes kesici manzaralara ve patlamalarla dolu savaş sahnelerine kadar her konuda en iyi sanatçılar, modelleyiciler ve animatörler günümüzün en sevilen animasyon ve canlı aksiyon filmlerine, TV şovlarına ve bilgisayar oyunlarına hayat vermek için Maya'nın ödüllü araç setine güveniyor.

Maya'yı kimler kullanıyor?

Maya’yı film, TV ve oyun sektörlerinde 3B modelleyiciler, animatörler, aydınlatma ve FX sanatçıları kullanmaktadır.

Maya ve 3ds Max karşılaştırması

Maya ve 3ds Max, dünya çapındaki yaratıcı stüdyolar tarafından animasyon, modelleme, görsel efektler ve görüntüleme yapmak için kullanılmaktadır. Ne zaman Maya'yı (İngilizce) ve ne zaman 3ds Max'i seçeceğinizi (İngilizce) öğrenin.

Maya hangi işletim sisteminde çalışır?

Maya, Microsoft® Windows®, Apple® macOS® ve Linux® üzerinde çalışabilir. Ayrıntılar için Maya sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.

Maya'yı nasıl indirebilirim?

Autodesk, bireyler ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. İndirebileceğiniz ürünler Autodesk Hesabı bölümünde görünür. Ürününüzü bulup bir sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk desteği sayfasını ziyaret edin.

Maya'yı birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Maya yazılımına aboneliğiniz varsa yazılımı toplam üç bilgisayara veya başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca belirtilen kullanıcı oturum açabilir ve herhangi bir zamanda bu yazılımı tek bir bilgisayarda kullanabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yazılım Lisans Sözleşmesine (İngilizce) bakın.

Maya ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya buradan Maya'yı satın alın. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Maya aboneliğinin ücreti nedir?

Yıllık Maya aboneliği , aylık Maya aboneliğiyse ücret karşılığında sunulur. Üç yıllık Maya abonelik ücreti olur.

Öğrenciler, eğitimciler ve eğitim kurumları için abonelik sunuyor musunuz?

Dünya çapında şartlarımızı karşılayan akademik kurumlardaki öğrenciler (İngilizce) ve öğretmenler (İngilizce), Autodesk Eğitim Topluluğu aracılığıyla Autodesk yazılımlarına bir yıl ücretsiz erişim hakkından yararlanabilir.

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Destek ve problem çözme (İngilizce)

Sorun giderme makalelerini bulun ve sorununuzu çözün.

Media & Entertainment Collection ile daha fazlasını elde edin

Sinema, TV ve oyunlar için nefes kesici sahnelerle karakterlere hayat verin.

Karmaşık simülasyonlar, efektler ve görüntülemeye yönelik güçlü, ölçeklenebilir bir 3B animasyon üretim hattı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yaratıcı araçlar.

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