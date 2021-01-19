Maya, gerçekçi karakterler ve gişe rekorlarına oynayacak efektler oluşturmak için tasarlanmış profesyonel 3B animasyon, modelleme, simülasyon ve görüntü işleme araçlarından oluşur.



Fantastik yaratıklardan nefes kesici manzaralara ve patlamalarla dolu savaş sahnelerine kadar her konuda en iyi sanatçılar, modelleyiciler ve animatörler günümüzün en sevilen animasyon ve canlı aksiyon filmlerine, TV şovlarına ve bilgisayar oyunlarına hayat vermek için Maya'nın ödüllü araç setine güveniyor.