Nasıl satın alınır?
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7 Aralık 2022'de Autodesk, yeni Maya LT aboneliklerinin satışını ve yenilemesini durdurdu. Artık yeni abonelikler satın alamaz veya mevcut Maya LT aboneliklerinizi yenileyemezsiniz.
Maya Creative; film, TV ve oyun prodüksiyonu için güçlü modelleme, animasyon, arma ve görüntüleme araçlarına sahip Maya'nın daha esnek ve uygun fiyatlı bir sürümüdür. Günlük ürün kullanımı için kullandıkça öde seçeneği olan Flex (İngilizce) ile Maya Creative'e kolayca erişebilirsiniz.
M&E sektörünün ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için Autodesk Maya LT yazılımını Autodesk Maya Creative'e dönüştürdük: güçlü modelleme, animasyon ve görüntüleme araçlarına sahip esnek, daha düşük maliyetli bir Maya sürümü. Çoklu sayım dışa aktarma gibi sınırlamaları kaldırdık ve yüksek kaliteli 3B içerik oluşturmak için size daha sağlam bir araç seti sağlamaya yardımcı olmak amacıyla görüntü oluşturma özellikleri de dahil olmak üzere birkaç yeni özellik ekledik.
Bir Maya LT aboneliği için ödeme yaptıysanız geçerli Maya LT abonelik sözleşmenizin sonuna kadar teknik destek almaya devam edeceksiniz.
Autodesk Maya LT'deki değişiklikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için SSS bölümünün tamamına bakın.