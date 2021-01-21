M&E sektörünün ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için Autodesk Maya LT yazılımını Autodesk Maya Creative'e dönüştürdük: güçlü modelleme, animasyon ve görüntüleme araçlarına sahip esnek, daha düşük maliyetli bir Maya sürümü. Çoklu sayım dışa aktarma gibi sınırlamaları kaldırdık ve yüksek kaliteli 3B içerik oluşturmak için size daha sağlam bir araç seti sağlamaya yardımcı olmak amacıyla görüntü oluşturma özellikleri de dahil olmak üzere birkaç yeni özellik ekledik.