常見問題
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關於建議零售價的條件與條款
此為單（人）用戶授權的美金建議零售價（“SRP”），不包括運費、手續費和稅金。 SRP是Autodesk對您所在地區某一特定產品、在特定時間段的建議零售價格。本頁面所宣傳的建議零售價僅供參考，可能並非為當地貨幣。實際的零售價格由Autodesk授權經銷商決定。詳見法律披露*。
*法律披露
Autodesk基於授權或訂閱提供軟體和服務。安裝、存取或以其他方式使用Autodesk軟體及服務（包括免費軟體或服務）的權利僅限於Autodesk在相關授權或服務協定中明確授予的授權權利和服務權益，並以接受和遵守相關協議的所有條款和條件為前提。當您訂購一項計畫，其有可能基於固定費用按月或年度自動續展（如有提供）。並非所有語言和/或地區的所有軟體或服務都可以享受所有的權益和訂購選項。存取雲端服務需要互聯網連接並受服務條款中所規定的任何地域性限制。
建議零售價是 Autodesk 對您所在地區某一特定產品的建議零售價（不含運費、手續費和稅費）。建議零售價僅供參考，可能並非為當地貨幣。實際的零售價由當地經銷商決定，並受匯率波動影響。經銷商皆為獨立經銷商，可自行設定其價格。
並非所有語言和/或地區的所有產品或服務都可以享受固定期限的使用授權的所有權益。固定期限的使用授權計畫必須遵守適用的 Autodesk 固定期限的使用授權條款和條件和/或 Autodesk 服務條款。
Autodesk、Autodesk 標誌、和產品名稱是 Autodesk, Inc. 和/或其子公司和/或其關聯公司在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。所有其他品牌名稱、產品名稱或者商標均屬於其各自的所有者。Autodesk 保留隨時調整產品和服務、產品規格以及定價的權利，恕不另行通知，同時 Autodesk 對於此文檔中可能出現的文字印刷或圖形錯誤不承擔任何責任。 © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有權利 (All rights reserved)。
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Autodesk 軟體的用途是什麼？
Autodesk 廣泛的產品與服務組合可讓客戶促進創新、優化並改進其設計、節省時間與金錢、改善品質、溝通授權方案，以及與他人協同合作。
我們的建築、工程和營造軟體可改善建築、工廠和基礎建設的設計、建造和使用方式。
我們的產品開發與製造軟體為汽車、運輸、工業機器、消費性產品和建築產品的製造商提供全面的數位工程解決方案，可整合產品開發與生產生命週期所有階段的資料。
我們的數位傳媒娛樂產品為設計視覺化、視覺效果和遊戲製作提供了用於數位雕塑、建模、動畫、效果、彩現與合成的工具。
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AutoCAD 和·Autodesk 之間的差異是什麼？
Autodesk 是一家致力於打造軟體以助您盡情揮灑創意的公司。AutoCAD 是 Autodesk 開發並向全球設計師提供的軟體固定期限使用授權之一。AutoCAD 是電腦輔助設計 (CAD) 軟體，專供建築師、工程師、營造專業人員建立精準的 2D 和 3D 圖面。
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如何將我的 Autodesk 軟體試用轉為付費固定期限使用授權？
啟動您的試用版，按一下「立即訂購固定期限的使用授權」按鈕，然後依照必要步驟購買固定期限使用授權。購買完成後，只需重新啟動產品，即可立即存取您的固定期限使用授權。無需下載或再次安裝產品。如需其他說明，請造訪 Autodesk Knowledge Network。
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我可以從維護方案 (maintenance plan) 轉換至固定期限使用授權嗎？
可以。為協助客戶轉換至指名使用者授權方案，自 2020 年 5 月起將提供全新的以舊換新優惠*。進一步瞭解我們的以舊換新優惠*。
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如何續展授權？
軟體續展視固定期限使用授權的購買方式而有所不同。如需詳細的續展說明，請造訪如何續展您的固定期限使用授權。
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我可以在哪裡購買 Autodesk 軟體？
我們很高興您提出這個問題！
最快的方式是直接在此頁面上訂購任何我們最受歡迎的 Autodesk 產品的固定期限使用授權。
撥打 1-844-664-8618 聯絡銷售代表。
尋找授權經銷商。
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我可以在多部電腦上安裝 Autodesk 軟體嗎？
您的固定期限使用授權軟體最多可安裝在三台裝置上。但是，只有指名使用者才能隨時在單一電腦上登入並使用該軟體。請參閱使用條款（英文）以取得更多資訊。
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我可以在不購買固定期限使用授權的情況下購買 Autodesk 軟體嗎？
Autodesk 軟體僅以固定期限使用授權的形式提供。進一步瞭解訂購固定期限使用授權所享權益。
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誰在使用 Autodesk 軟體？
Autodesk 是用於建築、工程、營造、傳媒娛樂以及製造業的設計與製造軟體的全球領導者。您可能曾駕駛過高效能的車輛、讚嘆雄偉的摩天大樓、使用智慧型手機，或欣賞一部精彩紛呈的電影，而所有這些經歷都是由數百萬位 Autodesk 客戶利用我們的軟體創造出的傑作。
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永久授權發生了什麼變化？
自 2016 年 8 月 1 日起，我們已在全球範圍內逐步停售 Autodesk 產品的軟體永久授權。在此處購買，即可享受固定期限使用授權的權益。