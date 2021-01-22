所有產品固定期限使用授權都會自動隨附標準版授權方案，無需額外付費。

若要升級至高階版授權方案，可訂購與您已擁有的產品固定期限使用授權數目相等的高階版授權方案固定期限使用授權。我們會視您目前擁有的符合資格的基礎產品固定期限使用授權數目，提供相應的報價。

僅限 3 年期高階版授權方案：對於在 3 年期內訂購的任何額外產品固定期限使用授權，您需要購買相同數目的額外高階版授權方案固定期限使用授權，才能繼續享有這些額外產品固定期限使用授權的高階版授權方案權益。您可以隨時訂購額外產品固定期限使用授權，我們會等待您購足額外高階版授權方案固定期限使用授權，直到每年年底為止。我們稱之為週年日的授權校正 (True-up)。在第 1 年和第 2 年 (高階版授權方案開始日期的第 1 和第 2 週年) 結束時會進行授權校正 (True-up)。屆時，您將會收到一則通知，告知您需要加購多少高階版授權方案固定期限使用授權，才能與當年早前已加購的產品固定期限使用授權數目相配。請注意，我們只能在授權校正 (True-up) 期間加購高階版授權方案固定期限使用授權。如果您想要減少高階版授權方案固定期限使用授權，可在下次續展時這樣做。屆時，您可以調整高階版授權方案固定期限使用授權數目，並視您的需要訂購更多或更少數目的高階版授權方案固定期限使用授權。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network。

若要取得有關 Enterprise Business Agreement 的資訊，請聯絡您的 Autodesk 代表。