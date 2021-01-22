尋找 Autodesk 固定期限的使用授權或授權？歡迎使用新方案購買。
您是學生或教師？進一步瞭解有關 Autodesk 產品與服務的教育版存取權。
存取選項
固定期限的使用授權
使用者透過專用的單 (人) 用戶固定期限的使用授權，在授權期限內使用產品。
報告
固定期限使用授權使用報告
可查看各版本產品使用者人數的匯總摘要，以及固定期限使用授權套組的整體使用頻率。
固定期限使用授權使用報告 (含使用者詳細資料)
可查看各版本產品的使用者及其固定期限使用授權套組的使用頻率。
Flex 使用報告
可查看產品和使用者所用權杖數量的彙總摘要。
Flex 使用報告 (含使用者詳細資料)
可查看個別使用者的日常權杖使用狀況和持續趨勢 (按產品和版本)。
加入您自己的中繼資料
提交您使用者的相關資料，例如位置或團隊，讓報告更豐富。
透過 API 存取將資料連線至協力廠商工具
運用 API 將使用資料整合到您的協力廠商工具中，以便自動執行分析工作流程。
管理與安全性
在 Autodesk 帳戶中新增及指派使用者
直接使用電子郵件地址，為您清單中的任何產品邀請及指派使用者。
雙步驟驗證
為使用者帳戶多加一層安全保護。
批量匯入及指派
上載 .csv 檔案，一次新增大量使用者。
群組
將使用者分為群組，以快速將相同產品指派給多位使用者。
自動指派 Flex 使用者
設定預設指派作業，以選擇要指派給清單上所有 Flex 使用者的產品。
單一登入 (SSO)
使用者透過公司網路認證登入以存取產品。
自動新增使用者
在使用者首次登入時，自動將其加到您的使用者清單。
控制使用者的下載存取權
限制只有管理員才能下載產品。
目錄同步 - 將您組織的目錄與 Autodesk 使用者管理平台連接起來，以實現群組與產品的指派自動化
協同合作
Autodesk Drive
安全地儲存、預覽及共用設計資料。
共用視圖
快速安全地向利害關係人分享作品。
依團隊管理使用者
依團隊區隔固定期限使用授權，並且追蹤使用情況。
全球使用權
為在任何地方生活和工作的使用者 (包括子公司和承包商) 指派和存取固定期限使用授權** 或 Flex。
成功規劃
入門協助
前 90 天內，管理員可獲得設定新權益的相關協助，例如單一登入
託管成功方案
與您指派的客戶成功經理 (CSM) 合作，以構建和實施客戶成功方案，並發揮其價值
技術支援
線上自助支援
可參加社群論壇，與同儕和專家一同排解疑難問題；也可以透過 Autodesk Knowledge Network (AKN) 或 Autodesk 虛擬助理 (AVA) 解答您的問題。
網路案例支援
提交案例即可在一個工作天內獲得 Autodesk 專家的協助。高階版與企業版客戶會更快獲得協助。
8x5 即時支援
在您當地上班時間聯絡 Autodesk 專家尋求協助。
24x7 即時支援
隨時聯絡 Autodesk 專家尋求協助，夜間和週末也不例外。
優先支援
由 Autodesk 專家負責監督支援案例，優先取得回應與解決方案
主動支援
與專家合作，先行減少可避免的錯誤並改善部署和升級方式，預防問題發生。
Autodesk 開發人員網路會員資格
免收 ADN 專業會員費
加速採用工具
隨選課程
提供條理清晰、分門別類的課程，一天只需 15 分鐘即可瞭解最新工作流程。
預錄輔導影片
可在自己方便的時間觀看輔導課程影片，掌握最新工作流程。
即時輔導
Autodesk 專家可針對團隊的焦點領域和一般使用案例，量身訂制合適的即時指導課程。
諮詢專家
與 Autodesk 專家一對一對談，瞭解產品功能、最新特色、技術需求等。
學生與教師可免費取得 Autodesk 產品與服務的一年期教育版存取權，只要仍符合資格即可續約。
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每個授權方案要求的最低固定期限使用授權數量是多少？
標準版授權方案並無最低數量要求；所有產品固定期限使用授權都會自動包含標準版功能與服務。如果您是主要管理員，對符合高階版資格的產品，擁有至少 10 個固定期限使用授權，即可選擇升級至高階版授權方案。如果您對 Enterprise Business Agreement 感興趣，請聯絡 Autodesk 代表。
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授權方案價格怎麼算？
所有產品固定期限使用授權都包含標準版授權方案，而產品固定期限使用授權是依您當地的價格提供。
升級至年度高階版授權方案，每項符合資格的產品固定期限使用授權每年約需額外支付 200 美元 (建議零售價)*。
3 年期標準版或高階版授權方案亦提供 9 折優惠。
如需企業版價格，請直接聯絡您的 Autodesk 代表。
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如何才能購買授權方案？
您在線上、透過經銷商或向 Autodesk 代表購買的任何產品固定期限使用授權，都包含標準版授權方案。
若要升級至高階版，請直接聯絡您的 Autodesk 經銷商或代表；若要升級至企業版，請直接聯絡您的代表。
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我之後可以將授權方案降級嗎？
高階版授權方案固定期限使用授權為預付費的 1 年期或 3 年期授權方案。每年度或 3 年期的使用期間結束時，可選擇續展高階版授權方案，也可以選擇降級回標準版，但屆時將會失去高階版權益的使用權。
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如果我並不需要授權方案中的所有功能呢？可以單獨購買某些功能嗎？
授權方案功能目前不可單獨購買，因此，請務必選擇包含所需功能的授權方案。
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有適用於非營利企業或學生的授權方案嗎？
如果是將設計運用在環保或社會公益用途的非營利組織、新創公司與創業者，則可透過我們的 Technology Impact Program （英文）申請免費軟體。
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這些授權方案有以我的語言提供的支援嗎？
我們保證會以英文提供支援。在您請求支援時，可能會提供其他語言。
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我該如何支付授權方案費用？
所有產品固定期限使用授權都會自動隨附標準版授權方案，無需額外付費。
若要升級至高階版授權方案，可訂購與您已擁有的產品固定期限使用授權數目相等的高階版授權方案固定期限使用授權。我們會視您目前擁有的符合資格的基礎產品固定期限使用授權數目，提供相應的報價。
僅限 3 年期高階版授權方案：對於在 3 年期內訂購的任何額外產品固定期限使用授權，您需要購買相同數目的額外高階版授權方案固定期限使用授權，才能繼續享有這些額外產品固定期限使用授權的高階版授權方案權益。您可以隨時訂購額外產品固定期限使用授權，我們會等待您購足額外高階版授權方案固定期限使用授權，直到每年年底為止。我們稱之為週年日的授權校正 (True-up)。在第 1 年和第 2 年 (高階版授權方案開始日期的第 1 和第 2 週年) 結束時會進行授權校正 (True-up)。屆時，您將會收到一則通知，告知您需要加購多少高階版授權方案固定期限使用授權，才能與當年早前已加購的產品固定期限使用授權數目相配。請注意，我們只能在授權校正 (True-up) 期間加購高階版授權方案固定期限使用授權。如果您想要減少高階版授權方案固定期限使用授權，可在下次續展時這樣做。屆時，您可以調整高階版授權方案固定期限使用授權數目，並視您的需要訂購更多或更少數目的高階版授權方案固定期限使用授權。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network。
若要取得有關 Enterprise Business Agreement 的資訊，請聯絡您的 Autodesk 代表。
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如何才能購買 Enterprise Business Agreement？
符合資格的公司可以購買 Enterprise Business Agreement。如果有意看開始使用，請聯絡 Autodesk 代表。
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哪些人有資格存取 Autodesk 教育版授權方案？
全球所有符合資格的學生和教師都可以存取教育版授權方案。符合資格的學生與教師必須在合格教育機構就讀或就職，並且只能在個人裝置上使用透過教育社群存取的軟體，用於與學習、教學、訓練、研究或開發直接相關的目的。
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作為學生或教師，我該如何存取 Autodesk 教育版授權方案？
請造訪 Autodesk 教育社群，選擇您偏好的軟體，並建立一個 Autodesk 帳戶。填寫教育紀要時，請務必選取您的教育角色為「學生」或「教師」，然後繼續確認您是否有資格免費存取 Autodesk 教育版授權方案。
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學生或教師仍可取得 Autodesk 軟體的 1 年期教育版授權嗎？
是。教育版授權方案提供 1 年期存取權，可透過教育社群使用 Autodesk 產品與服務；在授權方案生效期間，您所申請的所有產品固定期限使用授權會有一個共同的續約日期。擁有 1 年期可續約教育版授權方案存取權的期間，可使用教育授權方案所提供的任何產品。
先前是經由教育社群授權各個 Autodesk 軟體產品，提供學生或教師 1 年期的單使用者教育版授權，而本教育版授權方案會取代此種做法。
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是否有適合教育機構的多使用者教育版授權方案？
是。教師和合格的教育機構 IT/ 符合資格條件的實驗室管理員，可繼續依據適用條款，透過 Autodesk 教育社群取得 1 年期可續約的教育版多套單機版和網路版授權。