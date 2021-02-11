AutoCAD 2025 隨附 Map 3D 工具集

以模型為基礎的 GIS 地圖製作軟體，可讓您存取 CAD 和 GIS 資料，以支援規劃、設計和管理工作。 您可使用 Map 3D 工具集執行以下工作：

  • 使用 Feature Data Objects (FDO) 技術直接存取空間資料

  • 直接編輯地理空間資料

  • 使用企業產業模型管理基礎建設系統

使用 Map 3D 工具集的 CAD

Map 3D 工具集功能

CAD 和 GIS 資料無縫聚合

使用 Feature Data Objects (FDO) 技術

可處理各種 CAD 和 GIS 資料格式以及座標系統的空間資料。

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連接至 ArcGIS

簡化 ArcGIS 與 Map 3D 之間的資料流，並使圖徵資訊保持最新版本。

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在 DWG 和 GIS 資料之間轉換資料

使用 MapImport 和 MapExport 執行高保真度的資料轉換。

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精確製圖和資料編輯

直接編輯地理空間資料

使用標準的 AutoCAD 指令，針對 GIS 資料來源 (例如 ESRI SHP、MapInfo 和 Oracle) 編輯資料。

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套用座標幾何圖形

建立物件時，使用座標幾何圖形 (COGO) 輸入指令，可建立精確的幾何圖形。

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執行圖面清理動作

針對常見的製圖與數位化錯誤，可利用圖面清理自動執行耗時的修正過程。

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高效率的基礎建設資產設計與管理

使用企業產業模組

使用智慧型應用程式模組，有效率地管理各種基礎建設系統。

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將資料轉換為智慧型產業模型

轉換 GIS 資料來建立和管理智慧型產業模型。

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強大的地圖建立、分析和視覺化功能

套用型式和主題設定

使用型式編輯器可輕鬆更新型式，還能運用主題圖來顯示資料，以呈現不同的值。

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建置拓樸

建立拓樸以執行實用計算，例如找出故障泵浦的下游客戶。

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使用工具分析資料

使用環域、覆疊和空間查詢等強大功能分析資料。

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敷地開發的鳥瞰視圖

Map 3D 工具集的優勢

本研究顯示，Map 3D 工具集可提升高達 60% 的生產力*，大幅縮短在 AutoCAD 中執行一般地圖製作設計的時間。

*免責聲明

以上生產力資料來自 Autodesk 委託外部顧問進行的一系列研究。這七項工具集研究將基本 AutoCAD 與 AutoCAD 內的專用工具集做比較，探討經驗豐富的 AutoCAD 使用者進行常見工作時的表現。* 上述效能測試結果皆可能因機械、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。