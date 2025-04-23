娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Vault PLM 是一個組合產品，將 Vault Professional 產品資料管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 雲端式產品生命週期管理 (PLM) 集於一身。Vault PLM 讓每個人都能從集中的資料和程序來源開展工作，進而提升整個組織和供應鏈的產品開發工作流程。
Vault PLM 是一個組合產品，將 Vault Professional 產品資料管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 雲端式產品生命週期管理 (PLM) 集於一身。Vault PLM 讓每個人都能從集中的資料和程序來源開展工作，進而提升整個組織和供應鏈的產品開發工作流程。
快速尋找設計檔案、BOM 和其他產品資訊，並最大限度地減少重複工作。
不同的團隊、合作夥伴、供應商和客戶，無論在哪裡工作都能輕鬆協同合作和共用資訊。
數位化產品開發業務流程，以增加問責制和透明度，同時減少錯誤。
– Evatec 技術長 Marco Padrun
- Woodway USA 資深機械設計師 Tony Monty
– VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH 總經理 Lennart Schulenburg
–Pressure Products 的 Mina Methods，Rania deLeon
組織使用 Autodesk Vault PLM 對產品開發工作流程進行數位轉型，以實現更好的業務成果，例如減少浪費在提高產品開發敏捷性上的時間，以及將更好的產品更快地投放到市場中。
設計工程師、產品經理和法規遵循長使用 Autodesk Vault PLM 來管理資料、改善協同合作，並協助簡化產品開發、工程和製造流程。Vault PLM 的主要使用者還包括製造工程師、品質保證團隊、採購、供應鏈經理、營運經理和行政領導。
Autodesk Vault PLM 是一個組合產品，包含 Vault Professional (英文) 和 Fusion Manage，將產品資料管理 (PDM) 與雲端式產品生命週期管理 (PLM) 功能結合在一起。
組織使用 Autodesk Vault PLM 以數位方式轉換產品開發工作流程，並為產品生命週期 (從工程和品質到供應鏈和製造) 中涉及的所有人員提供企業範圍的可見性和協同合作。