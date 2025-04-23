Professional uses Autodesk Vault PLM in office setting.

Autodesk Vault PLM：將 PDM 與雲端 PLM 相結合的強大功能

什麼是 Autodesk Vault PLM？

Vault PLM 是一個組合產品，將 Vault Professional 產品資料管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 雲端式產品生命週期管理 (PLM) 集於一身。Vault PLM 讓每個人都能從集中的資料和程序來源開展工作，進而提升整個組織和供應鏈的產品開發工作流程。

什麼是 Autodesk Vault PLM？

Vault PLM 是一個組合產品，將 Vault Professional 產品資料管理 (PDM) 和 Autodesk Fusion Manage 雲端式產品生命週期管理 (PLM) 集於一身。Vault PLM 讓每個人都能從集中的資料和程序來源開展工作，進而提升整個組織和供應鏈的產品開發工作流程。

Vault PLM 概觀 (影片：1:08 分鐘)

為什麼要使用 Autodesk Vault PLM？

加速產品開發

快速尋找設計檔案、BOM 和其他產品資訊，並最大限度地減少重複工作。

消除協同合作障礙

不同的團隊、合作夥伴、供應商和客戶，無論在哪裡工作都能輕鬆協同合作和共用資訊。

降低變更成本

數位化產品開發業務流程，以增加問責制和透明度，同時減少錯誤。

您可以使用 Autodesk Vault PLM 執行哪些作業

管理設計和工程資料

提高資料建立、修訂控制以及審閱和發行程序的效率和組織標準。整合 CAD 的 PDM 讓團隊在使用 Autodesk Inventor 和其他 CAD 系統工作時保持協調一致且富有成效。

簡化產品開發流程

雲端 PLM 具有適用於 NPI/NPD、需求管理、變更管理、BOM 管理、供應商協同合作和品質管理的可規劃、現成工作流程，可適應您的業務，簡化工作流程。

探索 Autodesk Vault PLM 資源

網路研討會

網路研討會合集：資料與程序管理

探索 Autodesk PLM 的功能及權益，瞭解為何業界領導者紛紛信賴它。

 

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設計與製造

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評論

瞭解如何將擴展業務與 Vault PLM 連接起來

諮詢公司 CIMdata 對 Autodesk Vault PLM 的產品開發連接程序進行了評估。

 

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常見問題 (FAQ)

Autodesk Vault PLM 有什麼用途？

組織使用 Autodesk Vault PLM 對產品開發工作流程進行數位轉型，以實現更好的業務成果，例如減少浪費在提高產品開發敏捷性上的時間，以及將更好的產品更快地投放到市場中。

誰適合使用 Autodesk Vault PLM？

設計工程師、產品經理和法規遵循長使用 Autodesk Vault PLM 來管理資料、改善協同合作，並協助簡化產品開發、工程和製造流程。Vault PLM 的主要使用者還包括製造工程師、品質保證團隊、採購、供應鏈經理、營運經理和行政領導。

Vault 和 Vault PLM 有什麼區別？

Autodesk Vault PLM 是一個組合產品，包含 Vault Professional (英文) 和 Fusion Manage，將產品資料管理 (PDM) 與雲端式產品生命週期管理 (PLM) 功能結合在一起。

組織為何使用 Autodesk Vault PLM？

組織使用 Autodesk Vault PLM 以數位方式轉換產品開發工作流程，並為產品生命週期 (從工程和品質到供應鏈和製造) 中涉及的所有人員提供企業範圍的可見性和協同合作。

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